〈中鴻法說〉內需不振全力衝刺外銷 台幣走貶將受惠

中鴻 (2014-TW) 今 (3) 日召開法說會，董事長韓義忠指出，今年看來國內市場萎縮，因此將全力衝刺外銷，預計外銷比重將由去年的 50% 拉高至 60%，目前看好越南等東南亞市場需求較大，同時新台幣走貶，也有助外銷出貨表現。

韓義忠指出，目前國內除本身需求放緩，還面臨國外鋼廠低價銷台的壓力，因此中鴻近年積極衝刺外銷訂單，外銷比重從前年 40%、到去年 50%、今年將達 60%，而目前台幣走貶，也將有助外銷出貨表現。

韓義忠進一步表示，目前國際鋼市，不能只看全球需求，必須要各區域、產品分開看，像是中國內需其實很好，只是因為因為汽車產業面臨衰退，部分鋼廠就把冷壓產能轉做熱壓，導致出現供給過剩的情況。

中鴻行政副總經理羅嘉文補充，目前看來外銷以東南亞國家像是越南需求最旺，主要是因為當地供給本身就不足應付內需，需要大量依賴進口。

至於 API 油管方面，羅嘉文坦言，目前銷美的價格的確有下滑，但跟熱軋鋼捲相比，跌幅相對有撐。而目前台灣銷售至美國 API 鋼管 1 年約 30 萬噸，僅次於韓國排名第 2，在價格走跌下也開始控制出貨量，同時避免遭認定傾銷。

中鴻 6 月外銷價開出平盤，但內銷價跟隨中鋼 (2002-TW) 調降第三季內銷盤價，每公噸降 400-1000 元。主要因應美中貿易戰，下游市場需求不振，為協助下游接單和提升市場競爭力，適度調降價格。