【華冠投顧】台股黑翻紅收10500點，新台幣升，外資連2買!

美股上週五跌幅逾 1%，台股今日加權指數最多大跌 115 點來到 10383 點，不過在台積電 (2330) 護盤上漲帶動下，到收盤黑翻紅，上漲 1 點，剛好收在 10500 點!，成交量 958 億元，價平量縮，日 K 連四紅! 台股今日超強!

貿易戰戰火不斷延續，美國頻頻對中國出手外，上週也宣布對於墨西哥課徵 5% 的關稅，要求墨西哥解決非法移民問題。在歐洲部分，英國首相梅伊宣布請辭。美股上週五全面下跌，台股今早盤也一度回跌 115 點來到 10383，不過在新台幣止貶回升，外資進場，台積電上漲等權值股回神守護下，指數最後收紅，收在 10500 點整數。

盤面焦點: 中釉 (1809) 在稀土題材持續發酵下，股價表現強勁，終場收在漲停 13.45 元。美國對墨西哥加徵關稅 5%，緯穎 (6669) 受害，連跌後，今日止跌回穩收下引線紅 K 棒，收在 323 元，僅跌 4 元。強勢股方面包括: 宏捷科 (8086)，佳龍(9955)，高僑(6234)，金利(5383)，奇偶(3356)，光洋科(1785)，和鑫(3049)，台灣高(2633)，新鉅科(3630)，台達電(2308) 以及鈺創 (5351) 等。

今日新台幣升值，台積電 (2330) 上漲，外資買超 42.5 億元，連 2 買，5 日均量大於 10 日均量，均有利多方，接下來只要上漲帶量就不是問題，不過切記: 大盤大趨勢仍屬空頭勢，因此，現階段股票操作策略: 採低買高賣，高出低進!

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