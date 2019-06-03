以色列空襲敘利亞 報復其對戈蘭高地的火箭攻擊

敘利亞官方媒體今 (3 日) 指出，以色列軍方在今日黎明時分空襲敘利亞軍事陣地，造成 10 死 7 傷。對此，以色列軍方發言人表示，發動空襲主要是為了報復敘利亞先前攻擊以方佔領戈蘭高地的赫蒙山地區 (Mount Hermon)，強調敘利亞須為此次攻擊負全責。

以色列軍方發布聲明表示，發動空襲是為了回應敘利亞 1 日向赫蒙山發射的 2 枚火箭砲，其中一顆落在以色列境內，因此針對敘軍的 2 個砲兵連、1 個位於戈蘭高地的偵察哨以及 1 個 SA-2 戰略防空連進行空襲。

據了解，以色列在敘利亞發動火箭攻擊的過程中啟動防空系統，沒有火箭在以色列境內爆炸。

以色列總理 Benjamin Netanyahu 承認發動攻擊，並強硬表示無法容忍任何針對該國領土的攻擊行動，會強力反擊任何侵略行為。

戈蘭高地作為乾燥地區的重要水源地，自 1967 年戰爭後遭以色列占領，是造成以、敘國長久以來僵持不下的戰略性高原。

以色列政府在 1981 年宣布兼併東耶路薩冷及戈蘭高地，聯合國安理會通過 497 號決議，譴責其併吞敘利亞領土，並宣布以色列的舉動違反國際法。

以、敘兩國多年來針對戈蘭高地進行多次協商，以色列曾在 2010 年的密談中幾乎全面撤軍戈蘭高地，但隔年爆發敘利亞內戰，協商因此中斷。

近年來，以色列承認對敘利亞發動數百次空襲行動，並稱是為了打擊主要敵人以朗和黎巴嫩真主黨，以排除國家邊界的威脅。