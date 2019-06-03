【群益投信】Fed 不鴿不鷹 優高收脫穎而出

群益觀點：Fed 不鴿不鷹 有利優先順位高收益債表現

美國聯準會在 2018 年 12 月升息後，基於經濟成長浮現走疲訊號，升息腳步放慢，在 3 月份會議中，將原先預估 12 月展開結束縮表，提早至 9 月，為期三年的緊縮循環將告下句點，但美國的勞動市場依舊強勁，且經濟活動持續擴張，降息機率仍低，預期維持利率不變機率較大，在 5 月份聯準會會後聲明表示核心和整體通膨均低於 2% 的目標，並重申對未來利率行動保持「耐心」的承諾，市場預期 2019 年，甚至 2020 年利率維持不變的機率升高。

回顧過去兩次升息循環中，從 Fed 停止升息到降息期間高收益債表現，可發現優先順位高收益債表現優於美國高收益債，其中在 2000 年的停止升息期間，美國高收益債出現回檔，優先順位高收益債仍是正報酬，表現相對亮眼，從 2018 年 12 月 Fed 停止升息至今，優先高收益債報酬為 6.59%， 仍保持停止升息期間表現正報酬的紀錄。

投資建議：高收益債違約率仍低，體質仍佳

觀察當前高收益債企業基本面，根據 JP Morgan 統計 2019 年 4 月違約率為 1.29%，預估 2019 年全年為 1.5%，2020 年則為 2%，皆低於長期平均的 3.3%。截至 4 月高收益評級被調升至投資等級 (俗稱：上升之星) 的公司為 9 家，明顯高於投資等級被調降至高收益債等級 (俗稱：墮落天使) 的 2 家，整體企業體質實屬健康。

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