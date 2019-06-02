〈觀察〉區塊鏈技術不再紙上談兵 業者拚落地化應用打造商機

區塊鏈發展方興未艾，成為當前科技發展新顯學，但能否擺脫紙上談兵，成功商轉，關鍵在於是否能實際落地化應用，融入生活中有效解決產業的問題痛點，目前台灣區塊鏈應包括金融、旅遊票券、食物生產履歷、醫療病歷等，藉由區塊鏈去中心化特質融入產業，為業者找出新運作模式，創造潛在商機。

區塊鏈透過密碼學串接與保護相關內容，具備獨立、去中心化與不可竄改等特質成陸續被應用於各大產業，以金融業來說，第一銀行繼在「跨鏈整合」區塊鏈發明專利後，第 2 季推出「外幣現鈔聯盟鏈平台」，打造外幣申購與回售的交易平台，讓銀行同業間可在平台上進行外幣現鈔買賣與回售，就連保全公司運送鈔票安排也能透過平台完成。

另有業者則是相中每年約 300 億元產值的票券市場，將票券導入區塊鏈技術變身虛擬貨幣，消費者可將快過期的票券透過平台回收並轉換成虛擬貨幣，避免票券過期做廢失效，主打讓權益重回消費者身上並擴大應用範圍。

台灣新創團隊奧丁丁集團則將三大區塊鏈應用，包括：OwlChain 奧丁丁區塊鏈溯源系統、OwlNest 奧丁丁區塊鏈旅宿管理服務系統、OwlCheck 區塊鏈防偽系統整合，針對產業推出專屬區塊鏈應用服務與解決方案。

以食品產業來說，2017 年的上線的食品區塊鏈溯源系統 OwlChain，透過開放式區塊鏈串接食材履歷，每位生產參與者的履歷資料，串接到共同平台，完整追蹤整條供應鏈來源。

在旅遊部分，2017 年問市的 OwlNest 奧丁丁區塊鏈旅宿管理服務系統上線後，結合 SaaS 收費模式，帶動每個月約有 2 到 3 成的獲利成長，成為集團重要營收來源，屬於區塊鏈成功商轉並創造獲利的成功模式；今年更進一步結合以太坊智能合約，提供彈性定價功能，讓旅宿業者可自由調配房價的機制，讓房價可依早鳥、淡旺季、庫存房間數等多項邏輯條件設定價格。