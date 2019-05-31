大宇資與中手遊股權認購協議 仍有破局可能

大宇資 (6111-TW) 去年 4 月與中手遊集團簽署股份認購協議，中手遊將將以人民幣 2.13 億元，取得大宇資子公司北京軟星 51% 股權，大宇資今 (31) 日公告，目前累計已收取的保證金僅人民幣 1.2 億元，仍有人民幣 9235 萬元未收取，中手遊應在 6 月 12 日前足額支付，否則大宇資有權立即解除股份認購協議。

大宇資去年 4 月宣布，與中國手遊營運商中手遊集團簽署股份認購協議，中手遊將以人民幣 2.13 億元，取得大宇資子公司北京軟星 51% 股權，已於去年 12 月底完成中國工商變更登記，股款可望於今年順利入帳，挹注財報表現。

不過，由於大宇資在與中手遊集團簽署股份認購協議前，曾與中國昆侖萬維集團簽署增資北京軟星協議，但該集團未能在期限內完成交割，大宇資便自動解除與其增資協議，合作宣告破局。

有鑑於此，大宇資此次與中手遊簽署協議特別嚴格，雙方協議中還包括相關毀約條款，在簽訂協議 7 個月內須完成交割條件，並在簽約時繳交保證金，滿足交割條件的 30 天內，增資款項須入帳。

大宇資今日公告，據與中手遊集團簽訂的補充協議，中手遊集團境外關聯公司 CMGE 須在今 (5 月 31) 日前，支付北軟履約定金共人民幣 2.13 億元，與原協議的認購價款相同，不過，截至今日為止，北軟累計已收取的保證金僅人民幣 1.2 億元，仍有人民幣 9235 萬元未收取。

大宇資表示，依據補充協議約定，CMGE 應在 6 月 12 日前足額支付保證金，否則大宇資有權立即解除股份認購協議，或 / 及補充協議或 / 及所有相關交易檔，並沒收 CMGE 支付的保證金人民幣 2065 萬元，且 CMGE 已按照股份認購協議約定登記為股東，持有北軟 51% 股權，應無條件變更登記為原股東 (大宇資) 持有北軟 100% 股權。

