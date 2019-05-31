【華冠投顧】台股大漲115點，外資終止連17賣!

台股五月行情結束了，日線大漲 115 點收 10498 點，成交量 1240 億元，價漲量增格局。周線收紅，先創新低點再彈升，漲 170 點，月線收黑下跌 469 點。

知可以戰與不可以戰者，勝! 5/2， 5/3 大盤 1 萬 1 點，我們說: 不要衝動，要小心要忍住，不要亂買。5/29 台股創新低 10227 點，我們說: 出手了可以買了，昨天漲 81 點，今日續漲 115 點，完全預告，完全命中!

盤面焦點: 中國商務部表明不會報復蘋果，蘋概股出頭強彈，其中玉晶光 (3406) 收漲 8.47%、大立光 (3008) 收漲 5.01%，台積電 (2330) 收漲 1.95%、鴻海 (2317) 收漲 0.68%。強勢股鈺創 (5351) 宣布間接打入蘋果供應鏈也開始進入臉書供應鏈，預計今年第 2 季開始出貨，股價強勢飆上漲停，其他日馳 (1526)，雷虎(8033)，矽創(8016)，穩懋(3105)，超眾(6230)，神盾(6462)，祥碩(5269)，世紀鋼(9958)，微星(2377)，聯發科(2454)，廣明(6188)，欣興(3037)，健策(3653) 以及環球晶 (6488) 等股價都有不錯表現。

台股大漲百點，外資終於終止連 17 賣，買超 19 億元，台股日 K 連三紅，提醒大家下周短線不管有沒有再衝高，都會有壓力，會震一下，盤面族群個股輪動表現，操作策略: 高出再低進!

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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