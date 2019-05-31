【日盛投顧】不畏利空收復年線，仍須留意季線反壓

◆盤勢分析

1. 不畏川普宣布所有墨西哥商品加徵 5% 關稅利空，台股今日開低走高，由權王 2330 台積電及股王 3008 大立光及 IC 設計龍頭 2454 聯發科聯袂帶動電子股再度強彈，台股加權指數收盤成功收復年線，終場指數上漲 115.5 點，漲幅 1.11%，收在 10,498.49 點，成交金額為 1241.64 億元。三大法人合計買超 31.61 億元：外資買超 19.07 億元、投信買超 10.68 億元、自營商買超 1.85 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

（1）、量能：成交量放大至 1,200 億之上，後勢若能維持在 1,200 億之上則有利多方續漲。

（2）、均線：收盤收復年線，短線下檔支撐為半年線，上檔壓力為季線。

（3）、技術指標：KD 開口擴大，仍須提防上檔季線反壓。

（4）、觀盤指標股：2330 台積電成功站上 10 日均線，觀察能否續強站上年線。

3. 櫃買指數漲幅 1.29%，收在 133.5 點，相對集中市場強勢。KD 開口擴大，短線支撐為 130 點附近，壓力為 136 點附近。

4. 台股選股方向可留意網通、IC 設計、越概、汽車、食品、水泥、生技、高殖利率股等。

網通、IC 設計、越概、汽車、食品、水泥、生技、高殖利率股輪動

1.IC 設計：今日龍頭 2454 聯發科再度開高走強，盤中一度挑戰今年新高，市場預期即將公布的 5 月營收會有正面的表現，除此之外，其他 IC 設計族群如 5351 鈺創十點前就漲停到收盤，另外 8016 矽創、6462 神盾、5269 祥碩等皆出現強彈，後續相關族群能否延續反彈，仍需靜待 5 月營收公布出來的數字狀況而定。

2. 光學：近期受貿易戰影響，股價跌幅已深且股價乖離過大，今日由 3008 大立光強勢反彈，帶動相關族群 3406 玉晶光、3504 揚明光上漲，短線上該族群個股先以跌深反彈視之。

3. 營建資產股：指標股 2520 冠德今日再度強勢創下本波新高，2505 國揚出現連 10 紅走勢，相關族群可留意兼具高殖利率題材的 2501 國建、2548 華固、2535 達欣工、5534 長虹等個股。

4. 食品：龍頭股 1216 統一受惠轉投資統一中控財報利多及內需成長雙題材今日再度轉強，帶動 1217 愛之味上漲站上季線，另外受惠近期國際小麥、玉米上漲，大宗物資相關個股如 1227 佳格、1229 聯華、1210 大成仍可留意。