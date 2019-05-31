貿易戰轉單效應 資通視聽出口比重12.3% 13年來新高

美中貿易戰持續延燒，部分廠商紛紛轉移陣地回台避難，帶動雲端伺服器、電腦零組件、交換器等資通與視聽產品，去年 10 月起出口年增幅高於整體，表現一枝獨秀，今年前 4 月資通設備相關出口額 126 億美元，較去年同期增加 18.1%，創歷年同期新高，占總出口比重 12.3%，為 2007 年以來近 13 年新高。

財政部表示，資通視聽產品向來是我第 2 大出口貨類，出口比重占我國總出口約 11%，去年美中貿易戰開打以來，包括雲端伺服器、電腦零附件、交換器、路由器等廠商業者為避免被高關稅波及，紛紛將產線移回台灣，在轉單效應發酵下，推升資通視聽等相關設備出口表現。

進一步分析資通設備類出口結構可發現，主要以電腦零附件為主，比重約 23%，電腦與相關附屬占比約 20.8%，分別較 2011 年增加 7.5 個百分點、8.5 百分點。

另外，儲存媒體出口占比約 17.0%、交換器及路由器比重約 9.6%，其中交換器與路由器比 2011 年增加 7 個百分點，值得注意的是，手機與相關零件占比僅 4.6%，近 8 年來減幅多達 30 個百分點，是衰退幅度較大的產品類別。

以地區來看，美國是我資通與視聽產品主要出口市場，今年前 4 月出口占比達 34%，較去年同期增加 7.1 個百分點，中國市場占比約 20%，光是美國與中國 2 大市場占比就高達 54%。

觀察主要貨品表現，電腦零附件出口以美國占比 28% 居首，中國則以 25% 緊追在後，新加坡占比 11% 排名第三，

電腦及其附屬單元也以美國為主要出口市場，今年前 4 月占比超過 6 成，年增 17.1 個百分點，儲存媒體出口以中國占比 30% 居冠，其次分別為香港、美國，各占 17%。

至於交換器與路由器出口則以歐美市場為大宗，其中美國占比約 47%、年增 13.7 個百分點；手機與相關零件出口則因手機零件比重提高，以中國占 35% 居冠。