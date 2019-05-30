第一金獲利靚內外資同步加碼 星國主權基金重回十大股東之列

第一金重啟獲利動能，吸引內外資同步加碼買進持股，據第一金公布的前十大股東資料，包括新加坡主權基金、摩根大通託管的先進星光基金皆同步加碼持股，其中新加坡主權基金目前持有 15.4 萬張、持股比 1.25%，重回前十大股東之列；先進星光基金也加碼持有，以 1.23% 持股比排名第 9 大股東。

除了外資青睞，包括中壽與台灣菸酒也加碼持股，另外，台壽委託中信投信投資帳戶今年則首度擠進前十大股東。

第一金近年來獲利穩健，去年稅後純益 173.32 億元，連續 4 年稅後純益站穩 150 億元以上，近 4 年來股利都超過 1 元，不僅受到勞保、退撫等政府基金青睞，也是主權基金鎖定對象，包括新加坡與挪威主權基金都曾擠進前十大股東之列。

新加坡主權基金近 7 年來一直穩居第一金前十大股東，持股比重更從 2012 年的 0.84% 不斷增加，除了去年因減碼持股掉出前十大股東榜外，今年看好第一金獲利回溫且穩定配息，再度加碼持股，目前持股比已達 1.25%。

另外，穩坐前五大股東的中國人壽同樣加碼持股，目前持有第一金股票達 23.7 萬張、持股比 1.92%；台壽委託中信投信帳戶也以超過 1% 的持股，名列第十大股東。

攤開今年第一金前十大股東，前五名仍由財政部、台灣銀行、華南銀行與退撫基金、中國人壽包辦，其中退撫基金小幅減碼減少 0.27 個百分點，中壽則加碼持股比提高至 1.92%。另外，台灣菸酒今年也加碼持股，持股比 1.4% 排名第六大股東。



