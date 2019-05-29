壽險業上半年獲准增資逾557億元 宏泰人壽唯一落入增資警戒區



金管會上半年已經核准 4 家壽險業者的增資案，合計共申請增資 557.49 億元；但是若依據金管會的雙重預警門檻－－RBC(資本適足率) 低於 250%、淨值比低於 3%，就落入增資警戒區，需要限期改善或增資，目前宏泰人壽 RBC 僅有 225%、淨值比低於 3%，為唯一一家雙雙未達標落入警戒區的壽險公司。

由於美中貿易戰所影響，資本市場變動劇烈，今年上半年已有不少家壽險公司提出增資計畫，金管會上半年已經核准台灣人壽的 99.99 億元現增、中壽的 112.5 億元現增、南山人壽的 245 億元現增、國壽的 100 億元次順位債，4 家壽險公司合計增資 557.49 億元。

不過，為了強化保險業的風險承擔能力，金管會首度把淨值占資產比 (淨值比) 納入法規標準，也就是採淨值比與現行的 RBC 作為預警雙指標，RBC 低於 250%、淨值比低於 3%，就落入增資警戒區，需要限期增資；更嚴重的 RBC 若低於 200%、淨值比低於 2%，就要立刻增資。

根據各壽險公司財報，截至 3 月底，雖然全數壽險公司 RBC 都高於 200%，但若扣除分離帳戶資產，淨值比低於 3% 的有宏泰人壽，且宏泰人壽 RBC 僅有 225%，是唯一落入增資警戒區的壽險公司，可能會被要求立刻進行現金增資。

若是後段班壽險公司的股東無力增資要如何解套？保險局官員表示，不是只有增資是唯一途徑，減少投資波動性高的資產或是限制業務來控管保費流入的速度等都是可改善的方法。