【安聯投信】股債波動同步走揚 美短高收站穩迎收益

美中貿易戰消息紛擾，造成風險性資產波動，部分資金轉往債市。根據 EPFR 與美林美銀統計，今年以來截至 5 月 22 日債市淨流入逾 1600 億美元，股市淨流出逾 400 億美元，顯示市場資金更青睞以相對穩健方式追求收益、但同時也注重避險需求。

安聯投信認為，對於收益投資人而言，面對市場波動時更應慎選資產類別，以期能對抗波動、同時追求收益機會。過去經驗顯示，相較於主要各類券種，美國短前期高收益債受到事件影響程度相對較小，且具備息收機會，為因應晴雨不定市況的較佳收益選擇。

根據統計，在美高收各評級中，較高評級債券表現優於較低評級債券。其中，危機債券 (distressed) 仍承壓，風險趨避意識持續上升， 截至 5 月 23 日過去一周，跌幅達 1.334%，BB、B 級債券跌幅明顯較輕。在產業中，因油價下跌，致使高收益能源債週跌幅達 1.135%；電信及媒體產業受到貿易戰影響較小，過去一周反而逆勢上漲 0.475% 及 0.411%。

安聯美國短年期高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人謝佳伶表示，短期內，美中貿易戰不易達成共識，未來可能影響範圍，以及是否對下半年成長動能產生進一步影響，也有待持續觀察，故在明朗之前，股市仍可能持續出現較高波動。

謝佳伶表示，目前美國高收益債市尚未受到美中貿易戰明顯影響，主要正面因素包括：

企業破產風險疑慮仍小、高收益債發債企業非貿易戰重點產業，另外美元走強亦有利美國高收益債市。

回顧過去五年，全球市場相繼經歷油價波動、聯準會升息預期導致新興市場資金撤離、中國股市熔斷、英國脫歐與美大選、去年新興國家債務危機與美中貿易戰再起等，利率風險與信用風險交替。但統計至 5 月 26 日的過去五年，美國短年期高收益債走勢相對穩健，表現優於主要風險債如全球高收益債、新興美元債與新興當地貨幣債，波動度也低於避險概念資產，如全球公債、投資等級債。

展望未來，謝佳伶表示，2019 年全球經濟維持正成長但仍屬放緩態勢，加上事件不確定性如美中貿易紛爭與聯準會動向，市場波動仍將持續，建議可聚焦短天期、較高信評、低景氣循環等債券，可望在市場波動之際，提供投資人避風港。

至於在觀察方向上，謝佳伶建議，接下來可優先關注為 6 月 20 日聯準會議對經濟前景的看法，以及 6 月 28 日 G20 會議高峰會美中領導人的會晤結果。

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