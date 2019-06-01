新台幣貶至2年低點是買股好時機？13檔受惠股出列！

撰文 ‧ 唐祖貽

美中貿易戰五月再度開打，美元緩步走揚，人民幣、新台幣則重貶，連帶股市也重挫。

股匯市專家分別從不同角度規畫後勢走向，並提醒投資人機會與風險。

美國總統川普 5 月初突然再度向中國「宣戰」以來，全球股市豬羊變色，而匯市更是敏感，外資大舉從新興市場匯出、回流美國，導致美元轉強；首當其衝的人民幣，5 月以來已貶值 2％以上，新台幣、韓元也明顯貶值。

元大投信美元指數 ETF 研究團隊指出，今年初到 5 月初新一波貿易戰開打前，美元指數是在 95 至 97 之間狹幅整理；貿易戰開打後，美元指數緩步上揚、創下今年高點。但依據團隊的研究，接下來美元指數並不會像去年上半年一路大漲，為什麼？

元大研究團隊特別以「花旗經濟驚奇指數」（Citygroup Economic Surprise Index，簡稱 ESI）來說明。ESI 是花旗銀行與摩根士丹利在 2003 年共同編撰，透過各經濟區（分為歐元區、美國與全球）公布的各項經濟數據，與市場原先的預期是否產生落差，作為判斷景氣變化的依據。

當景氣好轉且公布的經濟數據超乎市場預期者愈多，驚奇指數就向上走揚；反之，當景氣衰退且公布的經濟數據低於市場預期者愈多，驚奇指數就會走跌，而以 0 軸作為景氣多空的分界。

以歐元區來說，當經濟不佳、驚奇指數往下甚至跌破 0 時，歐元就顯得弱勢，這時美元指數就容易走升；反之，若景氣不錯，該指數就會翻揚向上、維持在 0 之上，這時歐元就較為強勢，美元就不易大漲。打從去年上半年起，歐元區的景氣不如預期，這也是當時美元指數走強的主因。

而今年歐元區景氣雖依然不佳，但貿易戰開打後，歐元區其實有「出口替代」的效應，這正是歐元 5 月以來貶勢並不明顯，歐股也相對亞股抗跌的主因。此外，5 月以來全球資金不但買進美元，也湧入日圓、瑞士法郎等避險貨幣，抵銷一些美元指數的漲幅。

所以，元大研究團隊認為，即使因短期利率走揚對美元有利，甚至貿易戰演變成長期戰爭，導致美元指數可能會突破一百大關，但時間也不會太久，因此目前並不是空手者進場買進美元的時機。

持有新興股債基金者

可買美元指數 ETF 避險

元大研究團隊建議，現階段比較適合以「資產配置」的角度，搭配買進美元指數避險。例如，持有亞洲或新興市場股、債基金的投資人，就可考慮買進美元指數 ETF，來降低因股、債價格下挫造成基金淨值的波動。而且由於匯率類波動幅度比其他如指數類、商品類要小，槓桿 ETF 也沒有連結期貨商品、淨值減損的比率也比其他類 ETF 小得多，所以買進元大美元指數正二（00683L）避險，比較能發揮槓桿的效果。

即使美元指數漲勢並不強勁，但貿易戰的另一主角：中國，人民幣 5 月以來卻一路走貶，逼近「7」這個心理關卡。而且，雖然人民幣不在美元指數內，但占新興市場貨幣指數的權重卻相當高，連帶使得新興市場、尤其是亞洲的新興市場貨幣跟進重貶。

來源：《今周刊》 1171 期

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