美中貿易戰擴大成科技角力 外銀示警：台恐難嚐到轉單甜頭

美中貿易戰擴大成科技角力，星展集團最新研究報告指出，科技戰將衝擊台灣與南韓的電子供應鏈，但因台灣與中國產業產品重疊性不高，加上台灣供應鏈訂單主要來自中國市場，比起南韓缺乏多元性，兩大因素影響下，這波貿易戰台灣恐難嚐到轉單效應甜頭，受傷程度恐比南韓嚴重。

星展集團研究部資深經濟學家馬鐵英指出，在商品替代與供應鏈多元化部分，南韓都比台灣具備優勢，在產品替代部分，華為 Android 遭禁後，用戶可能轉向三星；而供應鏈部分，三星對外投資分散在各大市場，反觀台灣對外投資，有 40% 主要在中國，對台灣而言貿易戰衝擊相對較大。

美中貿易戰升級為科技戰，從 5 月初的關稅威脅後，美國商務部也將華為列為貿易黑名單中，儘管最後仍給予 90 日的緩衝期，但事實上美國可能擴大貿易黑名單，從華為延伸到其他生產先進技術產品的中國企業，讓貿易談判持續陷入僵局。

供應鏈影響：台廠供應鏈中國市場比重高於南韓

馬鐵英表示，這波科技戰對相關電子供應鏈影響甚鉅，尤其台、韓又是中國電機相關設備最大供應來源，其中台灣供應占比 22%、南韓也有 19% 的比重；在華為供應商部分，目前華為 92 家核心供應商中有 10 家為台系廠商，南韓僅 2 家企業是華為供應商。

馬鐵英分析，美國對中國的貿易禁令衍生的轉單效應，表面上看似可以為台灣、南韓創造機會，但目前的積體電路設計與 IT 軟體主要仍由美國主導，在美國積極切斷對中國科技業的技術供應，恐衝擊與中國有業務來往的台、韓半導體產業。

產品替代：華為用戶可望改用三星產品

馬鐵英指出， 美國技術保護主義衝擊中國科技業，預期消費者將轉向其他國家品牌取代中國科技商品，而目前全球第一大智慧型手機供應商為南韓的三星，市占綠 21%，華為則以市占率 15% 位居第二，以此推估，當華為 Android 系統遭禁，消費者可能轉向購買三星產品。

馬鐵英補充說明，華為目前是全球電信基礎設施市場龍頭，市占率高達 28%，相較之下，三星在電信設施市占率僅 3%，這波抵制華為的科技戰，也可能讓三星帶來發展新契機。

馬鐵英指出，南韓與中國在產業、產品重疊性較高，替代效應較為明顯，在前幾輪的美中貿易戰，南韓可能已經從中國產品的替代效應中受惠，觀察美國進口市場，去年 6 月到今年 3 月，中國產品的占比下滑 6 個百分點，南韓產品占比上升 0.4 個百分點，至於台灣產品占比僅小幅上升 0.2 個百分點。



