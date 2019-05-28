亞洲外幣債高水平成長 中國企業為發行主力

根據 Dealogic 數據顯示，亞洲市場不包含日本，在今年 1-5 月的外幣債券發行額共達 1258 億美元，大部分由中國企業發行，創下僅次 2017 年的外幣債券發行高水平，亞洲地區的外幣債券市場持續擴大。

從 1-5 月的發行額來看，發行者大多為中國企業，其中，騰訊控股 (00700-HK)4 月籌集資金高達 60 億美元，中國桓大 (3333 -HK) 在 1 周內發債 2 次，籌集共 30 億美元資金。

美國債券企業太平洋投資管理公司 (PIMCO) 發布報告指出，比起美國和其他新興市場國家，如今亞洲國家發行的高收益債券對投資者來說更具吸引力，因其相對來說較便宜。

過去中國政府認為過度依賴貸款將難以達成長期穩健的經營目標，故持續推動企業去槓桿化政策，希望消除企業高額負債可能帶來的風險。然而在經濟放緩情勢加劇下，政府為了支撐企業資金周轉而改變方針，持續擴大海外發債配額。

然而，信評機構穆迪 (Moody's) 警告，到 2019 年，中國房地產企業將有 400 億美元的債務到期，到時評級較低的企業將面臨資金周轉困難，產生債務置換風險的可能性很高。

如今中美貿易戰延燒，部分中國企業面臨業績下行，若債務持續擴大，長期來看可能為中國經濟帶來巨大衝擊。

亞洲國家的國內金融市場普遍較小，對部分國家來說，在海外市場發行外幣債券能募集更多資金。從匯率面來看，匯率變動可能引發本國貨幣大幅貶值，導致企業產生債務償還風險。