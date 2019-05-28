

◆盤勢分析

1. 周一美股因陣亡將士追悼日休市一天；歐洲德、法兩市開高震盪，收盤漲跌介於 0.37%~0.50%，收盤創新三日的高價。台指期夜盤上漲 0.12%。

2. 周一台股早盤以小高盤開出，但在指標股 2330 台積電、3008 大立光走弱拖累，指數一度翻黑，惟 1216 統一、2882 國泰金等內需股撐盤，指數呈現平盤附近窄幅波動。終場收在 10,334.13 點，上漲 5.85 點，漲幅 0.06%。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周一台股收小十字線，盤中高低價差只有 60 點。

(2) 量能：成交量縮至 921.71 億元，呈現量縮震盪，觀望氣氛濃厚。

(3) 技術指標：日 KD 指標在超賣區擺盪、MACD 柱狀體走高。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 85.65 億元；外資 - 85.31 億元、投信 + 4.05 億元、自營 - 4.38 億元。

4.OTC 指數開高走低，終場收 131.03 點，下跌 0.27%，是連續第四根黑 K 棒，走勢相對加權指數疲弱，目前短線支撐為 130 點整數關卡。

5. 主機板 (顯卡)：早盤比特幣價格站上 8900 美元，創今年以來新高價，激勵 6150 撼訊、2425 承啟股價走高；另外 2376 技嘉聚焦伺服器 2Q19 維持雙位數成長，股價上漲 1.91%。

6. 資產、營建：因市場資金移往內需產業，加上台資企業回台題材，1722 台肥、2101 南港、2501 國建、2520 冠德、2524 京城、2548 華固，股價表現最具族群性。

7. 食品：天氣即將轉熱，銷售旺季到來，1210 大成、1216 統一、1218 泰山、1227 佳格、1229 聯華股價持續走高。

8. 健身器材：台灣最大品牌健身工廠 8462 柏文，下半年持續擴點，營運有望再創高，周一股價帶量站上掛台新高價，帶動健身器材 1736 喬山與飛輪 1515 力山股價強勢表現。

9. 汽車：2201 裕隆 2Q19 處分業外收益，貢獻 EPS1.66 元，股價再度爆量上漲；帶動同集團 2204 中華車、2227 裕日車走高。2207 和泰車則因新車上市，年銷售量有望逆勢上揚，股價上漲 2.69%。。

10.MSCI 盤後生效：MSCI 明晟半年度權重調整、台股權重遭三降將於今（28）日收盤生效。本次在個股權重調整計有 19 檔調升、13 檔調降，其中 2330 台積電調升最多，升幅 0.18968 個百分點；2317 鴻海調降最多，降幅 0.27490 個百分點；MSCI 全球小型指數部分，則新增奇鋐、英利 - KY、神盾、台勝科、復盛應用、南寶、新鉅科、廣明、台表科和聯邦銀等十檔，刪除中興電、嘉理大榮、隆達、神腦及伸興等五檔。

11. 筆電代工鮭魚返鄉 廣達林口產線 惠普包了：筆電代工鮭魚返鄉，2382 廣達林口新廠傳獲惠普包產線！廣達林口新廠原先規劃為生產高單價、自動化程度高的輸美產品，一般猜測是伺服器，但近日消息指出，竟然是大客戶惠普包了產線，引起業內高度關注。廣達去年 11 月宣布買下林口總部旁的中環、建坪達 9000 坪的閒置工廠，將以生產高單價、高階、自動化程度高、對人工需求低、以輸美為主的產品，以及成立 AI 實驗室為主。

