中鋼4月盤價有撐 稅前盈餘月增32% 前4月年減8%

中鋼 (2002-TW) 第 2 季盤價開平高盤，加上回補庫存買盤出現，昨 (28) 日公告 4 月自結稅前盈餘 22.12 億元，月增 32%、年減 2%，每股稅前盈餘約 0.14 元；累計今年前 4 月稅前盈餘 73.46 億元，年減 8%，每股稅前盈餘約 0.46 元。

中鋼 4 月營收 331.67 億元，月增 1%，營業利益 24.55 億元，月增 72%，稅前盈餘 22.12 億元，月增 32%；累計前 4 月營收 1293.91 億元，年增 3%，營業利益 77.09 億元，年減 9%，稅前盈餘 73.46 億元，年減 8%。

中鋼表示，4 月碳鋼銷售 87.2 萬公噸，內銷占比 68%；累計前 4 個月碳鋼銷售 348 萬公噸，內銷比重同為 68%。

中鋼受惠第 2 季盤價開平高盤，推升 4 月獲利較前 3 個月稍稍好轉，公司預估，第 2 季接單量應持平第 1 季。

中鋼上週開出第 3 季盤價，受美中貿易紛擾未解，經濟成長放緩，影響鋼鐵需求，第 3 季各項鋼品價格全面調降，但原料媒鐵價格原料走揚，恐將反應在第 3 季用料成本上面，在盤價走跌、市場需求放緩下，營運將面臨壓力。