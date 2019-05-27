【運達投顧】多方結構正在成型

◆盤勢分析

美股上周五因川普認為美中貿易很可能達成協議的推文使得美股反彈，但今天亞股表現卻普普，由於貿易戰仍是未知數所以市場買盤觀望等待答案的心態濃厚，不過本週全球股市的技術面已經來到即將挑戰月線的時刻，所以本週是否有反彈的機會重點要看陸股的表現，蕭春源分析師重點分析如下：

1. 從五月初以來受貿易戰的影響到本週國際股市來到技術面是否反彈的重要時刻，以道瓊來看維持在月線與年線間的區間，本週起美股的月線成本將會從高檔下移，所以月線也會開始加速下移預計本週道瓊離月線的距離約在 1% 左右，但月線下跌最明顯的是陸股本週後半週陸股線成本將會下降破 3000 點，所以陸股離月線的距離只差不到 1%，陸股是否站上月線關係著全球股市是否可以有明顯反彈的領先指標。

2. 台股今天一開盤就量縮不到千億這在過去開盤有量很不一樣，開盤量縮代表市場觀望者眾，買盤力道不強但也代表賣壓至今並不重市場都在觀望指數空間也不大，不過就開盤結構來看卻有多方表態的跡象，上週我們提示台股若要止穩台積電鴻海必須先止跌，這兩檔個股從上週四創波段低點後已經明顯量縮偏向區間，這有利台股指數壓力減輕這也使得台灣 50 這兩天量急縮守穩半年線，而本週四是摩台結算目前摩台倉位約 20 多萬口、台指期倉位為多單 4.5 萬口，就外資倉位來看雖然仍偏多但多方力道並不積極可見外資也偏向觀望，所以本週的期貨結算是否會有反彈的機會這一點還是要看國際股市的變化，不過今天在匯率上出現美元走跌亞洲匯率都出現升值，貿易戰使得人民幣走貶在人行近日的喊話以及川普政府也將針對匯率操縱國祭出反補貼稅的影響下，亞幣若可貶多維持走升的機會則對亞股跌深的反彈有利。

3. 本週反彈可否成型這一點上週我們就台股的多方結構做過說明，首先台積電鴻海止跌有利指數先落底，當這兩檔賣壓減輕或者有機會反彈指數也才有反彈的機會，目前看來台積電與鴻海本週一開始賣壓已經減輕了，接下來的輪動則要開始留意低檔低本益比的股票必須表態才代表法人也開始在此進場低接，而具有投資價值的個股首先先從中美晶在這一個月來是市場多方資金的避風場，今天中美晶還再創波段新高本益比已經拉高到 15 倍之上，所以對於本益比還在 10 倍以下的矽晶圓概念股環球晶合晶則有位階與本益比的比價空間，今天這兩檔個股也開始跌不下去甚致有買盤開始進場，當矽晶圓有買盤時則本益比最低的被動元件則是輪動的標的，從台積電鴻海到矽晶圓再到被動元件這一個結構來看今天似乎都已經看到買盤，所以指數雖還未有明顯的表態但是資金已經有逢低進場佈局的機會，當這個結構可以成型那麼接下來跌深不佔權值的中低價股才有反彈的空間，以今天權值股先止穩指數下跌空間已經不大，矽晶圓及被動元件也開始有買盤低接，多頭結構正在成型對本週台股的反彈是一大利多。

運達投顧 蕭春源分析師

※以上內容由運達投顧蕭春源分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。