台股盤後—塑化、營建力挺收紅 市場觀望成交量創近2月新低

台股今 (27) 日受惠股王大立光跌幅收斂，加上塑化紡織、營建族群等力撐下，指數終場小漲 5.85 點，收在 10334.13 點，不過市場保守觀望氣氛濃，交投清淡，成交量僅 918.84 億元，創下近 2 個月來新低。

觀察今日權值股表現，蘋概三王台積電小跌 0.86%、鴻海收在平盤，僅大力下挫 2.25%，表現最為弱勢。不過電信三雄中華電則、台灣大、遠傳都收在平盤之上，台塑四寶也是全面收漲。

族群股方面，今日買盤主要集中在營建、紡織等傳產族群，今日營建族群表現強悍，冠德漲逾 9%、國建上漲 7%，京城、全坤建漲逾 6%，隆大、皇翔、華固、三發地產、欣陸等也有半根漲停以上，其餘營建個股也同步上攻。

紡織今日在聚陽上漲逾 2% 帶動下，如興差 1 檔漲停、立益、三洋紡、集盛漲逾 2%，宜進、年興、大東、宏州、力麗、新纖等全面收漲。

裕隆集團執行長嚴陳莉蓮首度以董事長名義，發出致股東報告書，並揭示四大戰略，為集團前景定調。今日裕隆集團股價發動攻勢，裕隆亮燈漲停、世紀、嘉裕大漲超過半根漲停，裕日車、中華也同步走揚。

不過今日 IC 設計族群成為盤面上的重災區，在聯發科跌 2%、瑞昱更是重挫逾 6%，神盾也有半根跌停，其餘像是信驊、群聯、智微、力旺、新唐、鈺創、敦泰等也有 3-4% 左右的跌幅。

法人指出，今日成交量創下 2 個月來的新低，顯現市場依舊呈現保守觀望，加上電子族群近日賣壓依舊沉重，指數依舊面臨向下修正空間。而目前資金紛紛轉往紡織、水泥等族群，但股價位階也被墊高，須慎防後續賣壓，建議朝向內需、貿易戰受惠股，且有殖利率保護的個股作為選股標的。