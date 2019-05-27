觀望氣氛濃 台股量縮狹幅震盪 蘋概股一片倒

在美中貿易戰及華為事件的影響下，加上美股今 (27) 日將休市，台股今日小漲 15 點開出，平盤上下狹幅整理，蘋概股仍是盤面弱勢族群，其中蘋概三王股王大立光跌幅一度超過 5%，台積電也在盤下震盪，僅靠鴻海力守平盤以上，台股早盤一度力守小漲格局，不過大盤預估量能萎縮，跌破千億元，指數午盤前一度紅翻黑，力守 10300 點支撐。

觀察權值股表現，除股王大立光外，台積電、鴻海也都在平盤附近震盪，拖累大盤指數一度紅翻黑，其他權值股部分，智邦跌超過 6%，瑞昱也重挫逾 4% ，另外包含聯發科、聯詠等，也有超過 3% 以上的跌幅。

類股部分，盤面上仍以電子族群光電、半導體為相對弱勢指標，台表科、新鉅科跌幅超過 4%，玉晶光也有接近 3% 跌幅，明基材、聯合再生跌幅也有 2%；半導體中的神盾更重挫逾 6%，精測、南茂、信驊跌幅也有 4%。

盤面相對強勢股則有稀土概念股，受美中貿易戰傳出中國將以稀土回擊美國，激勵相關個股表現強勁，中釉一度攻上漲停板。

資金持續往傳產移動，營建、汽車、食品等盤面表現強勢，營建族群國建、冠德漲幅超過 6%，華固、京城受台商回流設廠激勵，也有超過 5% 漲幅，資產股裕隆更大漲超過 9%，創 1 年來新高價，和泰車、中華也分別有 2%、1% 的漲幅，食品股大成、聯華也都有接近 3% 漲幅。

法人指出，台股今日量縮，盤面觀望氣氛仍濃厚，市場仍等待美中貿易戰、華為風暴後續，短期仍需觀察法人動向，操作上仍短進短出為宜。