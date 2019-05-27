中國焦炭價格5月飆漲 創今年新高

5 月份以來中國焦炭價格快速上漲，中國國內焦炭期貨價格屢創今年新高，上周五（25 日）焦炭主力合約價盤中一度來到人民幣 2362 元 / 噸，最後收在人民幣 2321 元 / 噸。截至上周五為止，5 月份焦炭期貨漲幅已接近 15%。

圖: 東方財富網, 中國焦炭主力合約月線走勢

市場分析認為，5 月份中國河北高爐限產不如預期，鋼材產量持續攀升，提升焦炭需求。預計接下來高爐產能利用率將保持在相對高檔，為焦炭市場提供穩定的需求。

至於在供給方面，目前焦爐產能利用率達 81.1%，不過由於環保問題，中國產煤大省山西被列為「負面環保」，導致該省政府推出為期三年的綠色環保計劃，這將更有利於未來焦炭價格的發展。

不過也有市場分析認為，近期鐵礦砂價格持續走揚，再加上焦炭價格上漲，導致鋼鐵廠的成本大增，一旦中國基本面無法有效配合，鋼鐵廠減少原料需求，焦炭價格恐出現較大幅度的回檔。

環保議題興起

近期中國山西省政府表示，為了整頓焦炭企業污染排放，自 2019 年 10 月 1 日起，關閉未完成大氣污染排放限值改造的焦化企業。預估將在 2019 年淘汰過剩焦化產能 1000 萬噸。此外，2020 年、2021 年也將對於不合規定的焦爐實施停產淘汰。

而在 5 月初時，中國發改委已要求各地方政府加強煤礦治理，加速淘汰落後煤炭產能，力求於 2021 年底，全中國 30 萬噸 / 年以下煤礦數量減少至 800 處以下。市場估計，退出產能約在 2 億噸左右。