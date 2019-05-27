[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 108/05/24 108/05/23 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 21.80620 21.15150 0.65470 3.09529 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 21.39170 20.74990 0.64180 3.09303 元大印尼指數基金 8.97300 8.71400 0.25900 2.97223 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.74000 9.52000 0.22000 2.31092 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 43.69350 42.96310 0.73040 1.70006 復華美國20年期以上公債ETF基金 66.37750 65.28420 1.09330 1.67468 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 43.40990 42.71110 0.69880 1.63611 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 41.75540 41.08380 0.67160 1.63471 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.29000 13.08000 0.21000 1.60550 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 43.54370 42.86360 0.68010 1.58666 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 42.27120 41.61470 0.65650 1.57757 元大美國政府20年期(以上)債券基金 41.39180 40.75380 0.63800 1.56550 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 43.18060 42.52110 0.65950 1.55099 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 42.56540 41.92910 0.63630 1.51756 元大滬深300單日正向2倍基金 15.31000 15.10000 0.21000 1.39073 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 28.51000 28.13000 0.38000 1.35087 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 40.12000 39.59000 0.53000 1.33872 元大標普500單日反向1倍基金 12.88000 12.71000 0.17000 1.33753 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.07000 12.91000 0.16000 1.23935 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 43.20670 42.72090 0.48580 1.13715 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 43.45770 42.98640 0.47130 1.09639 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 41.18420 40.76240 0.42180 1.03478 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.79000 10.68000 0.11000 1.02996 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 40.48310 40.08350 0.39960 0.99692 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.23000 11.12000 0.11000 0.98921 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 44.66410 44.24090 0.42320 0.95658 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 41.51030 41.12790 0.38240 0.92978 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 44.14700 43.74170 0.40530 0.92658 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 41.22160 40.84560 0.37600 0.92054 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 63.81910 63.25470 0.56440 0.89227 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------