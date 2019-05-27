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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        108/05/24  108/05/23  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日  21.80620   21.15150   0.65470    3.09529
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      21.39170   20.74990   0.64180    3.09303
元大印尼指數基金                                                  8.97300    8.71400   0.25900    2.97223
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.74000    9.52000   0.22000    2.31092
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金           43.69350   42.96310   0.73040    1.70006
復華美國20年期以上公債ETF基金                                    66.37750   65.28420   1.09330    1.67468
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                43.40990   42.71110   0.69880    1.63611
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                    41.75540   41.08380   0.67160    1.63471
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       13.29000   13.08000   0.21000    1.60550
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      43.54370   42.86360   0.68010    1.58666
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                            42.27120   41.61470   0.65650    1.57757
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 41.39180   40.75380   0.63800    1.56550
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  43.18060   42.52110   0.65950    1.55099
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金     42.56540   41.92910   0.63630    1.51756
元大滬深300單日正向2倍基金                                       15.31000   15.10000   0.21000    1.39073
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      28.51000   28.13000   0.38000    1.35087
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 40.12000   39.59000   0.53000    1.33872
元大標普500單日反向1倍基金                                       12.88000   12.71000   0.17000    1.33753
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.07000   12.91000   0.16000    1.23935
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金     43.20670   42.72090   0.48580    1.13715
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                             43.45770   42.98640   0.47130    1.09639
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                  41.18420   40.76240   0.42180    1.03478
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                10.79000   10.68000   0.11000    1.02996
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                   40.48310   40.08350   0.39960    0.99692
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  11.23000   11.12000   0.11000    0.98921
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                               44.66410   44.24090   0.42320    0.95658
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                          41.51030   41.12790   0.38240    0.92978
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                        44.14700   43.74170   0.40530    0.92658
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                41.22160   40.84560   0.37600    0.92054
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                            63.81910   63.25470   0.56440    0.89227
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