[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/05/24 108/05/23 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.10240 10.11420 -0.01180 -0.11667 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 9.99840 10.01030 -0.01190 -0.11888 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.20000 10.20450 -0.00450 -0.04410 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.09760 10.10180 -0.00420 -0.04158 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 9.95350 9.97180 -0.01830 -0.18352 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 9.96920 9.98420 -0.01500 -0.15024 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 9.96920 9.98420 -0.01500 -0.15024 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 9.98640 9.99690 -0.01050 -0.10503 大華銀多元特別收益平衡基金 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.38530 10.39560 -0.01030 -0.09908 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.19160 10.20140 -0.00980 -0.09607 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.31910 10.32110 -0.00200 -0.01938 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.21220 10.21470 -0.00250 -0.02447 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 21.81000 22.25000 -0.44000 -1.97753 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 21.63000 23.04000 -1.41000 -6.11979 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 41.34630 41.10410 0.24220 0.58924 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 40.02870 40.00630 0.02240 0.05599 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.63800 9.64360 -0.00560 -0.05807 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.11410 10.11840 -0.00430 -0.04250 中國信託台灣活力基金 12.90000 12.98000 -0.08000 -0.61633 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.63000 10.65000 -0.02000 -0.18779 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.87000 8.99000 -0.12000 -1.33482 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.60000 9.73000 -0.13000 -1.33607 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 9.98840 10.02550 -0.03710 -0.37006 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.17870 10.17890 -0.00020 -0.00196 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.17340 9.17350 -0.00010 -0.00109 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.33980 10.36690 -0.02710 -0.26141 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.28460 9.30960 -0.02500 -0.26854 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.04150 11.15100 -0.10950 -0.98197 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.40060 9.49380 -0.09320 -0.98169 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.20120 11.23600 -0.03480 -0.30972 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.81940 9.84990 -0.03050 -0.30965 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 42.27120 41.61470 0.65650 1.57757 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 43.67780 43.31840 0.35940 0.82967 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 44.22080 43.89520 0.32560 0.74177 中國信託智能運動基金-台幣 10.46000 10.57000 -0.11000 -1.04068 中國信託智能運動基金-美元 9.94000 10.05000 -0.11000 -1.09453 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.88000 10.00000 -0.12000 -1.20000 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.52000 9.64000 -0.12000 -1.24481 中國信託華盈貨幣市場基金 11.02740 11.02720 0.00020 0.00181 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.04620 10.03700 0.00920 0.09166 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.31640 9.30800 0.00840 0.09024 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.17440 10.16750 0.00690 0.06786 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.43140 9.42510 0.00630 0.06684 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.06000 11.15000 -0.09000 -0.80717 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.53000 10.62000 -0.09000 -0.84746 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.97000 11.07000 -0.10000 -0.90334 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.50000 10.60000 -0.10000 -0.94340 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 41.18420 40.76240 0.42180 1.03478 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 41.60460 41.36340 0.24120 0.58312 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 41.26960 40.93790 0.33170 0.81025 元大2001基金 56.55000 56.81000 -0.26000 -0.45767 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 44.14700 43.74170 0.40530 0.92658 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 41.87040 41.78470 0.08570 0.20510 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 19.78000 20.11000 -0.33000 -1.64097 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.66240 11.66150 0.00090 0.00772 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.91840 10.90080 0.01760 0.16146 元大上證50基金 31.10000 30.86000 0.24000 0.77771 元大大中華TMT基金-人民幣 9.99000 10.35000 -0.36000 -3.47826 元大大中華TMT基金-新台幣 9.04000 9.36000 -0.32000 -3.41880 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.99000 13.15000 -0.16000 -1.21673 元大大中華價值指數基金-美元 12.08100 12.22300 -0.14200 -1.16174 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.68300 16.87000 -0.18700 -1.10848 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.36000 10.48400 -0.12400 -1.18275 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.12400 10.22900 -0.10500 -1.02649 元大中國平衡基金-人民幣 2.99000 3.04000 -0.05000 -1.64474 元大中國平衡基金-新台幣 13.57000 13.76000 -0.19000 -1.38081 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.00350 46.98180 0.02170 0.04619 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.90970 10.90400 0.00570 0.05227 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.96050 9.95530 0.00520 0.05223 元大中國機會債券基金-新台幣 10.19590 10.17490 0.02100 0.20639 元大巴西指數基金 6.49100 6.51900 -0.02800 -0.42951 元大巴菲特基金 24.72000 24.79000 -0.07000 -0.28237 元大日經225基金 26.84000 26.82000 0.02000 0.07457 元大台商收成基金 20.78000 20.79000 -0.01000 -0.04810 元大台灣50單日反向1倍基金 12.31000 12.35000 -0.04000 -0.32389 元大台灣50單日正向2倍基金 35.60000 35.33000 0.27000 0.76422 元大台灣中型100基金 30.54000 30.67000 -0.13000 -0.42387 元大台灣加權股價指數基金 24.38700 24.33300 0.05400 0.22192 元大台灣卓越50基金 77.15000 76.81000 0.34000 0.44265 元大台灣金融基金 17.53000 17.47000 0.06000 0.34345 元大台灣高股息低波動ETF基金 29.92000 29.98000 -0.06000 -0.20013 元大台灣高股息基金 25.30000 25.37000 -0.07000 -0.27592 元大台灣電子科技基金 32.44000 32.31000 0.13000 0.40235 元大全球ETF成長組合基金 10.45000 10.51000 -0.06000 -0.57088 元大全球ETF穩健組合基金 14.77000 14.82000 -0.05000 -0.33738 元大全球人工智慧ETF基金 21.56000 22.08000 -0.52000 -2.35507 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.55000 13.49000 0.06000 0.44477 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.35000 9.31000 0.04000 0.42965 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.10000 13.06000 0.04000 0.30628 元大全球不動產證券化基金-美元 12.21500 12.16400 0.05100 0.41927 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.52000 8.60000 -0.08000 -0.93023 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.46000 6.52000 -0.06000 -0.92025 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.97000 8.95000 0.02000 0.22346 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.94000 6.92000 0.02000 0.28902 元大全球股票入息基金-美元配息 8.29600 8.38200 -0.08600 -1.02601 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.74000 9.84000 -0.10000 -1.01626 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.40000 8.48000 -0.08000 -0.94340 元大全球新興市場精選組合基金 13.01000 13.16000 -0.15000 -1.13982 元大全球農業商機基金 17.23000 17.30000 -0.07000 -0.40462 元大印尼指數基金 8.97300 8.71400 0.25900 2.97223 元大印度指數基金 10.26900 10.31400 -0.04500 -0.43630 元大印度基金 13.03000 13.06000 -0.03000 -0.22971 元大多多基金 15.68000 15.79000 -0.11000 -0.69664 元大多福基金 48.69000 48.89000 -0.20000 -0.40908 元大亞太成長基金 8.42000 8.46000 -0.04000 -0.47281 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.06980 9.04140 0.02840 0.31411 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.29210 7.26930 0.02280 0.31365 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.02700 9.04200 -0.01500 -0.16589 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.44000 9.45000 -0.01000 -0.10582 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.06900 10.11400 -0.04500 -0.44493 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.15660 10.15090 0.00570 0.05615 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.29060 10.28310 0.00750 0.07294 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.14950 10.14210 0.00740 0.07296 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.51250 10.49920 0.01330 0.12668 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.36830 10.35520 0.01310 0.12651 元大卓越基金 41.65000 41.75000 -0.10000 -0.23952 元大店頭基金 7.53000 7.59000 -0.06000 -0.79051 元大美元貨幣市場基金-美元 10.44240 10.44180 0.00060 0.00575 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.96960 9.97760 -0.00800 -0.08018 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 33.04940 32.86030 0.18910 0.57547 元大美國政府20年期(以上)債券基金 41.39180 40.75380 0.63800 1.56550 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 17.59160 17.86290 -0.27130 -1.51879 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 21.39170 20.74990 0.64180 3.09303 元大美國政府7至10年期債券基金 41.97950 41.66690 0.31260 0.75024 元大高科技基金 17.79000 17.85000 -0.06000 -0.33613 元大得利貨幣市場基金 16.31640 16.31610 0.00030 0.00184 元大得寶貨幣市場基金 12.02590 12.02570 0.00020 0.00166 元大富櫃50基金 11.50000 11.53000 -0.03000 -0.26019 元大華夏中小基金 6.98000 7.09000 -0.11000 -1.55148 元大新中國基金-人民幣 9.25000 9.40000 -0.15000 -1.59574 元大新中國基金-美元 8.60900 8.74000 -0.13100 -1.49886 元大新中國基金-新台幣 8.77000 8.90000 -0.13000 -1.46067 元大新主流基金 21.80000 22.00000 -0.20000 -0.90909 元大新東協平衡基金-美元 9.18900 9.18700 0.00200 0.02177 元大新東協平衡基金-新台幣 9.16000 9.16000 0.00000 0.00000 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.29550 10.22820 0.06730 0.65798 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.44580 9.37470 0.07110 0.75842 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.82920 10.74190 0.08730 0.81271 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.00850 8.93580 0.07270 0.81358 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.32200 10.31160 0.01040 0.10086 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.63780 9.62810 0.00970 0.10075 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.72430 10.70780 0.01650 0.15409 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.02090 10.00540 0.01550 0.15492 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.92030 9.90890 0.01140 0.11505 元大新興亞洲基金 10.52000 10.66000 -0.14000 -1.31332 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.47230 9.44570 0.02660 0.28161 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.88580 8.86090 0.02490 0.28101 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.95730 9.92410 0.03320 0.33454 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.35120 9.32000 0.03120 0.33476 元大萬泰貨幣市場基金 15.15590 15.15570 0.00020 0.00132 元大經貿基金 34.11000 34.26000 -0.15000 -0.43783 元大實質多重資產基金-人民幣 8.50000 8.52000 -0.02000 -0.23474 元大實質多重資產基金-美元 7.76400 7.78100 -0.01700 -0.21848 元大實質多重資產基金-新台幣 8.38000 8.39000 -0.01000 -0.11919 元大滬深300單日反向1倍基金 13.62000 13.72000 -0.10000 -0.72886 元大滬深300單日正向2倍基金 15.31000 15.10000 0.21000 1.39073 元大摩臺基金 36.05000 35.93000 0.12000 0.33398 元大標普500基金 26.95000 27.28000 -0.33000 -1.20968 元大標普500單日反向1倍基金 12.88000 12.71000 0.17000 1.33753 元大標普500單日正向2倍基金 33.56000 34.47000 -0.91000 -2.63998 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.40000 20.44000 -0.04000 -0.19569 元大標智滬深300基金 17.16000 17.15000 0.01000 0.05831 元大歐洲50基金 24.28000 24.68000 -0.40000 -1.62075 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.33650 9.30690 0.02960 0.31804 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.28160 10.28130 0.00030 0.00292 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 14.36000 14.38000 -0.02000 -0.13908 日盛上選基金 31.16000 31.23000 -0.07000 -0.22414 日盛小而美基金 16.60000 16.61000 -0.01000 -0.06020 日盛中國內需動力基金 9.00000 9.17000 -0.17000 -1.85387 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.33300 12.32500 0.00800 0.06491 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.91450 9.90810 0.00640 0.06459 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.48760 12.48040 0.00720 0.05769 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.03350 10.02780 0.00570 0.05684 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.40990 11.39890 0.01100 0.09650 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.14990 9.14120 0.00870 0.09517 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.83000 10.03000 -0.20000 -1.99402 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.27000 9.47000 -0.20000 -2.11193 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.80000 10.00000 -0.20000 -2.00000 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.09000 10.24000 -0.15000 -1.46484 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.87000 10.02000 -0.15000 -1.49701 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.16000 10.31000 -0.15000 -1.45490 日盛日盛基金 10.53000 10.57000 -0.04000 -0.37843 日盛目標收益組合基金(美元) 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 11.04000 11.16000 -0.12000 -1.07527 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.35240 10.36630 -0.01390 -0.13409 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.31900 9.33160 -0.01260 -0.13503 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.22940 10.23970 -0.01030 -0.10059 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.20850 9.21780 -0.00930 -0.10089 日盛全球智能車基金(美元) 9.97000 10.11000 -0.14000 -1.38477 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.20000 10.33000 -0.13000 -1.25847 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.50160 2.50130 0.00030 0.01199 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65780 1.65760 0.00020 0.01207 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38430 0.38430 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25520 0.25520 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.81550 12.81030 0.00520 0.04059 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.38230 8.37890 0.00340 0.04058 日盛亞洲機會基金 6.65000 6.77000 -0.12000 -1.77253 日盛首選基金 15.88000 15.88000 0.00000 0.00000 日盛高科技基金 16.60000 16.67000 -0.07000 -0.41992 日盛貨幣市場基金 14.82570 14.82550 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 36.55000 36.65000 -0.10000 -0.27285 日盛精選五虎基金 33.93000 33.95000 -0.02000 -0.05891 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.53790 13.53770 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 28.25000 28.54000 -0.29000 -1.01612 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 9.30000 9.60000 -0.30000 -3.12500 台新MSCI中國基金 19.16000 19.56000 -0.40000 -2.04499 台新大眾貨幣市場基金 14.21460 14.21440 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.52320 10.53170 -0.00850 -0.08071 台新中美貨幣市場基金-美元 10.53700 10.53500 0.00200 0.01898 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.35360 10.34600 0.00760 0.07346 台新中國通基金 40.41000 40.81000 -0.40000 -0.98015 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.50570 0.51870 -0.01300 -2.50627 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 15.93000 16.33100 -0.40100 -2.45545 台新中國精選中小基金-美元 0.28490 0.29230 -0.00740 -2.53165 台新中國精選中小基金-新台幣 8.98000 9.21000 -0.23000 -2.49729 台新主流基金 22.28000 22.37000 -0.09000 -0.40232 台新北美收益資產證券化基金(A) 23.05000 22.99000 0.06000 0.26098 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.73460 0.73320 0.00140 0.19094 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.47000 16.43000 0.04000 0.24346 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52420 0.52330 0.00090 0.17199 台新台灣中小基金 31.52000 31.77000 -0.25000 -0.78691 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.28360 10.22530 0.05830 0.57015 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.49100 9.44300 0.04800 0.50831 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.13000 9.08000 0.05000 0.55066 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.90460 10.84950 0.05510 0.50786 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.54000 10.48000 0.06000 0.57252 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.89870 9.93550 -0.03680 -0.37039 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.68000 9.71000 -0.03000 -0.30896 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.00890 11.04980 -0.04090 -0.37014 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.77000 10.80000 -0.03000 -0.27778 台新印度基金 14.83000 14.91000 -0.08000 -0.53655 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.71480 8.70370 0.01110 0.12753 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28160 0.28130 0.00030 0.10665 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.66980 12.65360 0.01620 0.12803 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40410 0.40380 0.00030 0.07429 台新真吉利貨幣市場基金 11.12520 11.12510 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.12960 30.22750 -0.09790 -0.32388 台新智慧生活基金-美元 10.22780 10.40540 -0.17760 -1.70681 台新智慧生活基金-新台幣 10.76000 10.94000 -0.18000 -1.64534 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.08000 8.10250 -0.02250 -0.27769 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.44870 8.46770 -0.01900 -0.22438 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.08380 9.10910 -0.02530 -0.27774 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.51000 9.53130 -0.02130 -0.22347 台新新興市場債券基金(A類型) 11.24380 11.25890 -0.01510 -0.13412 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35110 0.35170 -0.00060 -0.17060 台新新興市場債券基金(B類型) 8.04610 8.05690 -0.01080 -0.13405 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26500 0.26550 -0.00050 -0.18832 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.33000 5.40000 -0.07000 -1.29630 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.08000 22.06000 0.02000 0.09066 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.11110 10.14500 -0.03390 -0.33415 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 9.83660 9.85970 -0.02310 -0.23429 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.04350 10.06160 -0.01810 -0.17989 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.11110 10.14490 -0.03380 -0.33317 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 9.83660 9.85970 -0.02310 -0.23429 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.04350 10.06160 -0.01810 -0.17989 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 40.54920 40.23290 0.31630 0.78617 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 40.48310 40.08350 0.39960 0.99692 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 39.99140 39.99380 -0.00240 -0.00600 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.32740 11.32680 0.00060 0.00530 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.22250 10.23690 -0.01440 -0.14067 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.21350 9.20290 0.01060 0.11518 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.78620 10.77400 0.01220 0.11324 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.86690 7.86960 -0.00270 -0.03431 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.27900 9.28210 -0.00310 -0.03340 永豐中小基金 50.21000 50.24000 -0.03000 -0.05971 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.78850 1.78510 0.00340 0.19047 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.47670 2.47200 0.00470 0.19013 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.24520 8.24160 0.00360 0.04368 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.07910 11.07420 0.00490 0.04425 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.38000 4.46000 -0.08000 -1.79372 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 19.94000 20.31000 -0.37000 -1.82176 永豐主流品牌基金 18.70000 19.00000 -0.30000 -1.57895 永豐永豐基金 31.33000 31.33000 0.00000 0.00000 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.16850 9.09790 0.07060 0.77600 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.60400 9.53000 0.07400 0.77650 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.18880 9.11400 0.07480 0.82072 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.62800 9.54960 0.07840 0.82098 永豐亞洲民生消費基金 11.88000 12.05000 -0.17000 -1.41079 永豐南非幣2021保本基金 13.95170 13.93960 0.01210 0.08680 永豐高科技基金 21.53000 21.56000 -0.03000 -0.13915 永豐貨幣市場基金 13.93110 13.93090 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.11120 2.10780 0.00340 0.16131 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.59040 2.58630 0.00410 0.15853 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.82770 7.82660 0.00110 0.01405 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.91570 10.91410 0.00160 0.01466 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.12740 7.13120 -0.00380 -0.05329 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.37800 11.38410 -0.00610 -0.05358 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.94000 10.05000 -0.11000 -1.09453 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.78000 7.89000 -0.11000 -1.39417 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.15000 18.40000 -0.25000 -1.35870 永豐臺灣加權ETF基金 51.06000 50.98000 0.08000 0.15692 永豐領航科技基金 35.10000 35.15000 -0.05000 -0.14225 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.23000 11.12000 0.11000 0.98921 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.79000 10.68000 0.11000 1.02996 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.82000 10.00000 -0.18000 -1.80000 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.74000 9.89000 -0.15000 -1.51668 永豐趨勢平衡基金 39.26000 39.30000 -0.04000 -0.10178 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.84480 11.84380 0.00100 0.00844 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.71020 9.71290 -0.00270 -0.02780 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.27510 10.27790 -0.00280 -0.02724 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.78910 9.78340 0.00570 0.05826 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.19030 10.18420 0.00610 0.05990 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.77140 9.77450 -0.00310 -0.03172 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.46690 10.47020 -0.00330 -0.03152 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.80770 9.80250 0.00520 0.05305 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.29020 10.28470 0.00550 0.05348 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.59000 10.76000 -0.17000 -1.57993 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.34000 9.48000 -0.14000 -1.47679 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.92000 10.08000 -0.16000 -1.58730 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.13000 14.41000 -0.28000 -1.94310 兆豐國際中國A股基金(台幣) 18.70000 19.07000 -0.37000 -1.94022 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.42000 18.79000 -0.37000 -1.96913 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.01400 10.00870 0.00530 0.05295 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.01400 10.00870 0.00530 0.05295 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 10.01180 10.00670 0.00510 0.05097 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 10.01180 10.00670 0.00510 0.05097 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.04190 10.03550 0.00640 0.06377 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.04190 10.03550 0.00640 0.06377 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.02600 10.01900 0.00700 0.06987 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.02600 10.01900 0.00700 0.06987 兆豐國際生命科學基金 15.02000 15.25000 -0.23000 -1.50820 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.28210 10.33190 -0.04980 -0.48200 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.39340 10.44730 -0.05390 -0.51592 兆豐國際全球基金 30.60000 31.15000 -0.55000 -1.76565 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.45420 10.45350 0.00070 0.00670 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.33120 10.33900 -0.00780 -0.07544 兆豐國際國民基金 20.83000 20.87000 -0.04000 -0.19166 兆豐國際第一基金 12.75000 12.80000 -0.05000 -0.39063 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.70520 10.70220 0.00300 0.02803 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.22720 8.22490 0.00230 0.02796 兆豐國際萬全基金 20.10000 20.16000 -0.06000 -0.29762 兆豐國際電子基金 24.25000 24.33000 -0.08000 -0.32881 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 20.95000 20.95000 0.00000 0.00000 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.48000 16.52000 -0.04000 -0.24213 兆豐國際豐台灣基金 32.79000 32.85000 -0.06000 -0.18265 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.54800 12.54780 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.33000 9.53000 -0.20000 -2.09864 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.22000 9.41000 -0.19000 -2.01913 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.50090 10.51160 -0.01070 -0.10179 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.30530 10.31290 -0.00760 -0.07369 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.51040 10.51670 -0.00630 -0.05990 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.29590 10.30670 -0.01080 -0.10479 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.40010 10.40780 -0.00770 -0.07398 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.37860 10.38480 -0.00620 -0.05970 合庫台灣基金 10.32000 10.39000 -0.07000 -0.67372 合庫全球高收益債券基金A類型 11.58000 11.60840 -0.02840 -0.24465 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.42910 12.46570 -0.03660 -0.29361 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.09540 11.12630 -0.03090 -0.27772 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.90320 11.93490 -0.03170 -0.26561 合庫全球高收益債券基金B類型 8.12590 8.14590 -0.02000 -0.24552 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.32940 9.35650 -0.02710 -0.28964 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.00950 9.03450 -0.02500 -0.27672 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.78440 8.80840 -0.02400 -0.27247 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.17990 9.20530 -0.02540 -0.27593 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.42000 10.54000 -0.12000 -1.13852 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.93000 11.06000 -0.13000 -1.17541 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.34000 9.45000 -0.11000 -1.16402 合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.96000 10.08000 -0.12000 -1.19048 合庫全球新興市場基金 9.08000 9.17000 -0.09000 -0.98146 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.01000 10.11000 -0.10000 -0.98912 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.22000 10.32000 -0.10000 -0.96899 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.06000 9.14000 -0.08000 -0.87527 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.26000 9.35000 -0.09000 -0.96257 合庫貨幣市場基金 10.16640 10.16630 0.00010 0.00098 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.72500 9.73240 -0.00740 -0.07603 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.00560 10.01260 -0.00700 -0.06991 合庫新興多重收益基金A類型 10.37740 10.38130 -0.00390 -0.03757 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.80570 11.81430 -0.00860 -0.07279 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 14.79270 14.80340 -0.01070 -0.07228 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.60090 8.60790 -0.00700 -0.08132 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.38840 9.39490 -0.00650 -0.06919 合庫新興多重收益基金B類型 7.85900 7.86200 -0.00300 -0.03816 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.59200 8.59780 -0.00580 -0.06746 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.37770 10.37760 0.00010 0.00096 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.02000 10.05000 -0.03000 -0.29851 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.87000 9.90000 -0.03000 -0.30303 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.34000 10.38000 -0.04000 -0.38536 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.16000 10.19000 -0.03000 -0.29441 安本標準兩岸價值基金 人民幣 10.84000 11.12000 -0.28000 -2.51799 安本標準兩岸價值基金 美元 10.58000 10.83000 -0.25000 -2.30840 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 10.92000 11.18000 -0.26000 -2.32558 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.77000 9.82000 -0.05000 -0.50916 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.21000 10.26000 -0.05000 -0.48733 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.43000 9.45000 -0.02000 -0.21164 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.19270 11.19280 -0.00010 -0.00089 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.97090 9.97040 0.00050 0.00501 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.08070 10.07470 0.00600 0.05956 安聯中國東協基金 15.00000 15.16000 -0.16000 -1.05541 安聯中國策略基金-美元 10.94000 11.16000 -0.22000 -1.97133 安聯中國策略基金-新臺幣 14.54000 14.83000 -0.29000 -1.95550 安聯中華新思路基金-人民幣 13.47000 13.79000 -0.32000 -2.32052 安聯中華新思路基金-美元 12.43000 12.73000 -0.30000 -2.35664 安聯中華新思路基金-新臺幣 11.93000 12.21000 -0.28000 -2.29320 安聯台灣大壩基金 27.58000 27.59000 -0.01000 -0.03625 安聯台灣科技基金 46.23000 45.96000 0.27000 0.58747 安聯台灣貨幣市場基金 12.53900 12.53880 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 30.31000 30.23000 0.08000 0.26464 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.51970 10.51350 0.00620 0.05897 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.58960 15.57920 0.01040 0.06676 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.76090 9.75440 0.00650 0.06664 安聯四季成長組合基金-美元 11.17000 11.28000 -0.11000 -0.97518 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.71000 11.82000 -0.11000 -0.93063 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.94000 12.93920 0.00080 0.00618 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.58370 10.58120 0.00250 0.02363 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.65140 12.64970 0.00170 0.01344 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.47700 9.47700 0.00000 0.00000 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.40200 9.39980 0.00220 0.02340 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.97900 8.97780 0.00120 0.01337 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.02990 10.03020 -0.00030 -0.00299 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.16750 10.16610 0.00140 0.01377 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.15000 11.22000 -0.07000 -0.62389 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.33000 11.39000 -0.06000 -0.52678 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.71000 10.77000 -0.06000 -0.55710 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.83000 9.88000 -0.05000 -0.50607 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.47000 9.52000 -0.05000 -0.52521 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.04000 11.10000 -0.06000 -0.54054 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.79000 10.84000 -0.05000 -0.46125 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.54000 9.58000 -0.04000 -0.41754 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.35000 9.39000 -0.04000 -0.42599 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.32240 12.33760 -0.01520 -0.12320 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.18040 11.19400 -0.01360 -0.12149 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.82140 10.83420 -0.01280 -0.11814 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.62490 8.63550 -0.01060 -0.12275 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.46930 8.47960 -0.01030 -0.12147 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.17100 8.18060 -0.00960 -0.11735 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.23460 10.24770 -0.01310 -0.12783 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.15750 10.16960 -0.01210 -0.11898 安聯全球人口趨勢基金 12.16000 12.29000 -0.13000 -1.05777 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.72000 8.80000 -0.08000 -0.90909 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.58000 33.85000 -0.27000 -0.79764 安聯全球油礦金趨勢基金 7.84000 8.03000 -0.19000 -2.36613 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.36790 12.35020 0.01770 0.14332 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.51870 10.50370 0.01500 0.14281 安聯全球新興市場基金 16.66000 16.88000 -0.22000 -1.30332 安聯全球農金趨勢基金 9.05000 9.17000 -0.12000 -1.30862 安聯全球綠能趨勢基金 8.93000 9.04000 -0.11000 -1.21681 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.59000 10.70000 -0.11000 -1.02804 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.82000 10.93000 -0.11000 -1.00640 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.51000 10.61000 -0.10000 -0.94251 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.14000 10.24000 -0.10000 -0.97656 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.53000 9.62000 -0.09000 -0.93555 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.49000 9.59000 -0.10000 -1.04275 安聯亞洲動態策略基金 21.64000 21.78000 -0.14000 -0.64279 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.00990 10.01180 -0.00190 -0.01898 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.01320 10.01590 -0.00270 -0.02696 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.01000 10.01180 -0.00180 -0.01798 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.01510 10.01780 -0.00270 -0.02695 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.01280 10.01460 -0.00180 -0.01797 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.00540 10.00850 -0.00310 -0.03097 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.00540 10.00850 -0.00310 -0.03097 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.00540 10.00850 -0.00310 -0.03097 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.47660 10.47090 0.00570 0.05444 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.06560 10.06010 0.00550 0.05467 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 89.69370 89.62180 0.07190 0.08023 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.19950 13.19960 -0.00010 -0.00076 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.30960 68.25500 0.05460 0.07999 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.92710 9.92720 -0.00010 -0.00101 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.70590 2.70450 0.00140 0.05177 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.86620 10.87340 -0.00720 -0.06622 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.27110 2.26840 0.00270 0.11903 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.84270 8.84880 -0.00610 -0.06894 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.31710 10.32360 -0.00650 -0.06296 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.10460 10.11390 -0.00930 -0.09195 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.41150 10.41540 -0.00390 -0.03744 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.06640 10.07560 -0.00920 -0.09131 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.12860 10.13710 -0.00850 -0.08385 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.31620 10.32270 -0.00650 -0.06297 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.10210 10.11150 -0.00940 -0.09296 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.40980 10.41340 -0.00360 -0.03457 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.06440 10.07360 -0.00920 -0.09133 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.12770 10.13630 -0.00860 -0.08484 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.00360 10.01140 -0.00780 -0.07791 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.02770 10.02950 -0.00180 -0.01795 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 9.99720 10.00520 -0.00800 -0.07996 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 9.97940 9.98980 -0.01040 -0.10411 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.01550 10.02260 -0.00710 -0.07084 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 9.98420 9.98500 -0.00080 -0.00801 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 9.99720 10.00520 -0.00800 -0.07996 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 9.98080 9.99120 -0.01040 -0.10409 宏利台灣動力基金A類型 27.81000 27.91000 -0.10000 -0.35829 宏利台灣動力基金I類型 27.81000 27.91000 -0.10000 -0.35829 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.81430 9.88420 -0.06990 -0.70719 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.84570 9.91300 -0.06730 -0.67891 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.47020 7.52340 -0.05320 -0.70713 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.53150 7.58450 -0.05300 -0.69879 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.30000 11.43000 -0.13000 -1.13736 宏利全球債券組合基金 13.56370 13.56000 0.00370 0.02729 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.92750 2.92550 0.00200 0.06836 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.24650 12.23790 0.00860 0.07027 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.85890 8.85260 0.00630 0.07117 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.52870 2.52190 0.00680 0.26964 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.49520 11.48250 0.01270 0.11060 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.24370 3.28290 -0.03920 -1.19407 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.52070 0.52680 -0.00610 -1.15793 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.79000 14.97000 -0.18000 -1.20240 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.14630 12.18290 -0.03660 -0.30042 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.75700 10.78920 -0.03220 -0.29845 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.40280 10.43450 -0.03170 -0.30380 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.73810 8.76440 -0.02630 -0.30008 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.37140 8.39640 -0.02500 -0.29775 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.29040 8.31560 -0.02520 -0.30304 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.19470 8.21820 -0.02350 -0.28595 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.24000 10.46000 -0.22000 -2.10325 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.44000 10.65000 -0.21000 -1.97183 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.19000 10.41000 -0.22000 -2.11335 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.68000 10.69000 -0.01000 -0.09355 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.90290 2.90820 -0.00530 -0.18224 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.42020 0.42090 -0.00070 -0.16631 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.74560 12.76890 -0.02330 -0.18247 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.95900 0.96060 -0.00160 -0.16656 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.39720 7.41080 -0.01360 -0.18352 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04220 2.04580 -0.00360 -0.17597 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29480 0.29540 -0.00060 -0.20311 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.01410 9.03080 -0.01670 -0.18492 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32610 0.32660 -0.00050 -0.15309 宏利萬利貨幣市場基金 13.68070 13.68050 0.00020 0.00146 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.32000 2.37000 -0.05000 -2.10970 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.56000 10.76000 -0.20000 -1.85874 宏利臺灣股息收益基金A類型 23.90000 23.97000 -0.07000 -0.29203 宏利臺灣股息收益基金I類型 23.90000 23.97000 -0.07000 -0.29203 宏利澳幣保本基金 12.58900 12.58650 0.00250 0.01986 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.90000 9.95000 -0.05000 -0.50251 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.72000 9.76000 -0.04000 -0.40984 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.45000 10.48000 -0.03000 -0.28626 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.03000 10.06000 -0.03000 -0.29821 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.78000 10.81000 -0.03000 -0.27752 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.10000 11.14000 -0.04000 -0.35907 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.08000 11.12000 -0.04000 -0.35971 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.99000 11.02000 -0.03000 -0.27223 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.86000 10.89000 -0.03000 -0.27548 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.34000 10.39000 -0.05000 -0.48123 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.61000 9.65000 -0.04000 -0.41451 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.82000 11.87000 -0.05000 -0.42123 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.46880 10.46920 -0.00040 -0.00382 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.63250 9.62320 0.00930 0.09664 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.27040 9.25640 0.01400 0.15125 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.56340 11.54590 0.01750 0.15157 貝萊德亞美利加收益基金 9.34000 9.38000 -0.04000 -0.42644 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.11000 10.14000 -0.03000 -0.29586 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.90000 9.95000 -0.05000 -0.50251 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.61000 9.69000 -0.08000 -0.82559 貝萊德新台幣基金 12.96420 12.96410 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 25.58000 25.52000 0.06000 0.23511 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.46840 11.46520 0.00320 0.02791 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.19320 10.18140 0.01180 0.11590 保德信大中華基金-人民幣 9.37000 9.58000 -0.21000 -2.19207 保德信大中華基金-美元 9.19000 9.38000 -0.19000 -2.02559 保德信大中華基金-新台幣 27.95000 28.52000 -0.57000 -1.99860 保德信中小型股基金 41.77000 42.16000 -0.39000 -0.92505 保德信中國中小基金-人民幣 8.41000 8.62000 -0.21000 -2.43619 保德信中國中小基金-美元 8.05000 8.23000 -0.18000 -2.18712 保德信中國中小基金-新臺幣 7.95000 8.13000 -0.18000 -2.21402 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.60110 9.65920 -0.05810 -0.60150 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.71310 9.77090 -0.05780 -0.59155 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.71370 9.77300 -0.05930 -0.60677 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.72350 10.78900 -0.06550 -0.60710 保德信中國品牌基金-人民幣 9.47000 9.63000 -0.16000 -1.66147 保德信中國品牌基金-美元 9.44000 9.60000 -0.16000 -1.66667 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.15000 10.33000 -0.18000 -1.74250 保德信台商全方位基金 33.91000 33.81000 0.10000 0.29577 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.53000 27.83000 -0.30000 -1.07797 保德信全球消費商機基金 18.98000 19.12000 -0.14000 -0.73222 保德信全球基礎建設基金 13.54000 13.60000 -0.06000 -0.44118 保德信全球資源基金 7.32000 7.51000 -0.19000 -2.52996 保德信全球醫療生化基金-美元 9.71000 9.77000 -0.06000 -0.61412 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.93000 33.12000 -0.19000 -0.57367 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.40610 10.39150 0.01460 0.14050 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.71070 10.69560 0.01510 0.14118 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.61740 10.59670 0.02070 0.19534 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.92730 10.90600 0.02130 0.19531 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.47570 9.50610 -0.03040 -0.31979 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.57330 10.60710 -0.03380 -0.31865 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.20680 9.23130 -0.02450 -0.26540 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.25240 10.27970 -0.02730 -0.26557 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.11430 8.11300 0.00130 0.01602 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.12860 11.12690 0.00170 0.01528 保德信亞太基金 19.96000 20.19000 -0.23000 -1.13918 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.68090 8.66630 0.01460 0.16847 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.93800 11.91800 0.02000 0.16781 保德信店頭市場基金 30.85000 30.98000 -0.13000 -0.41963 保德信拉丁美洲基金 7.06000 7.09000 -0.03000 -0.42313 保德信金平衡基金 29.11000 29.10000 0.01000 0.03436 保德信金滿意基金 39.91000 39.85000 0.06000 0.15056 保德信科技島基金 24.37000 24.30000 0.07000 0.28807 保德信高成長基金 88.84000 88.88000 -0.04000 -0.04500 保德信第一基金 24.63000 24.64000 -0.01000 -0.04058 保德信貨幣市場基金 15.82810 15.82790 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.33620 10.42620 -0.09000 -0.86321 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.74930 10.83700 -0.08770 -0.80926 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.72450 10.76280 -0.03830 -0.35586 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.44300 10.47470 -0.03170 -0.30263 保德信新世紀基金 10.13000 10.16000 -0.03000 -0.29528 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.15450 8.14950 0.00500 0.06135 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.19860 10.19210 0.00650 0.06377 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.51780 11.51070 0.00710 0.06168 保德信新興趨勢組合基金 10.52000 10.65000 -0.13000 -1.22066 保德信瑞騰基金 15.62280 15.62070 0.00210 0.01344 保德信歐洲組合基金 10.18000 10.30000 -0.12000 -1.16505 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.86350 9.86710 -0.00360 -0.03648 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.33970 10.34360 -0.00390 -0.03770 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.86050 9.86340 -0.00290 -0.02940 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.13230 10.13490 -0.00260 -0.02565 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.91150 9.91410 -0.00260 -0.02623 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.29700 10.30290 -0.00590 -0.05727 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.78770 9.79500 -0.00730 -0.07453 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.08160 10.08910 -0.00750 -0.07434 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.46600 10.47130 -0.00530 -0.05061 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.23100 10.23690 -0.00590 -0.05763 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.49800 10.50380 -0.00580 -0.05522 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.13510 10.14260 -0.00750 -0.07395 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.35730 10.36390 -0.00660 -0.06368 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.05880 10.05940 -0.00060 -0.00596 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.49380 10.49470 -0.00090 -0.00858 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.93660 9.94260 -0.00600 -0.06035 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.23980 10.24530 -0.00550 -0.05368 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.13780 10.13870 -0.00090 -0.00888 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.87310 9.87820 -0.00510 -0.05163 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.20580 10.21260 -0.00680 -0.06658 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.46600 10.47240 -0.00640 -0.06111 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.35310 10.34890 0.00420 0.04058 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.82570 10.82070 0.00500 0.04621 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.17940 10.18840 -0.00900 -0.08834 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.38460 10.39370 -0.00910 -0.08755 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.19130 10.20000 -0.00870 -0.08529 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.22930 10.24070 -0.01140 -0.11132 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.42180 10.42770 -0.00590 -0.05658 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.23540 10.23130 0.00410 0.04007 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.12110 10.12580 -0.00470 -0.04642 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.33570 10.32900 0.00670 0.06487 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.33460 10.32790 0.00670 0.06487 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.01720 10.02690 -0.00970 -0.09674 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.01530 10.02490 -0.00960 -0.09576 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97320 1.97100 0.00220 0.11162 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.80420 2.80130 0.00290 0.10352 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29380 0.29390 -0.00010 -0.03403 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45250 0.45250 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.41370 8.41520 -0.00150 -0.01782 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.21510 12.21360 0.00150 0.01228 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.64910 9.63720 0.01190 0.12348 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.18640 12.17170 0.01470 0.12077 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.65600 8.65390 0.00210 0.02427 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.98120 10.97850 0.00270 0.02459 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.60740 10.61690 -0.00950 -0.08948 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.50640 10.51580 -0.00940 -0.08939 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 17.97000 17.98000 -0.01000 -0.05562 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4148.61000 4149.42000 -0.81000 -0.01952 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.25610 10.25610 0.00000 0.00000 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.07330 11.07310 0.00020 0.00181 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.20770 10.20750 0.00020 0.00196 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.81960 9.82180 -0.00220 -0.02240 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.36240 10.36470 -0.00230 -0.02219 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.89230 9.89280 -0.00050 -0.00505 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.20050 10.20160 -0.00110 -0.01078 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.26770 10.27950 -0.01180 -0.11479 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.07870 6.09380 -0.01510 -0.24779 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.00890 11.03620 -0.02730 -0.24737 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 9.89000 9.94000 -0.05000 -0.50302 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 9.99000 10.04000 -0.05000 -0.49801 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 9.67000 9.73000 -0.06000 -0.61665 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 9.89000 9.94000 -0.05000 -0.50302 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 9.99000 10.04000 -0.05000 -0.49801 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 9.67000 9.73000 -0.06000 -0.61665 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.44170 10.49300 -0.05130 -0.48890 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.29290 11.35450 -0.06160 -0.54252 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.53140 10.58700 -0.05560 -0.52517 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.05040 9.09480 -0.04440 -0.48819 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.26610 9.31670 -0.05060 -0.54311 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.13770 9.18590 -0.04820 -0.52472 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.38840 10.43940 -0.05100 -0.48853 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.72750 10.78610 -0.05860 -0.54329 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.70680 10.76330 -0.05650 -0.52493 柏瑞五國金勢力建設基金 6.94000 6.97000 -0.03000 -0.43042 柏瑞巨人基金 12.23000 12.23000 0.00000 0.00000 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.69160 13.69150 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.25000 16.39000 -0.14000 -0.85418 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.12460 14.16400 -0.03940 -0.27817 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.35930 12.39770 -0.03840 -0.30973 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.94460 12.98360 -0.03900 -0.30038 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.64810 8.67230 -0.02420 -0.27905 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.77910 6.79800 -0.01890 -0.27802 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.61790 8.64460 -0.02670 -0.30886 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.42840 8.44970 -0.02130 -0.25208 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.65870 10.69080 -0.03210 -0.30026 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.33890 8.36380 -0.02490 -0.29771 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.54270 12.58160 -0.03890 -0.30918 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.23450 12.26870 -0.03420 -0.27876 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 12.78090 12.81320 -0.03230 -0.25208 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.78390 11.81940 -0.03550 -0.30035 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.98560 9.01070 -0.02510 -0.27856 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.63200 9.66180 -0.02980 -0.30843 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.63190 9.65630 -0.02440 -0.25268 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.47690 9.50550 -0.02860 -0.30088 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.37140 9.39940 -0.02800 -0.29789 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.61180 10.64010 -0.02830 -0.26597 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.43320 10.46400 -0.03080 -0.29434 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.27040 10.29980 -0.02940 -0.28544 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.34730 10.37700 -0.02970 -0.28621 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.88870 9.91500 -0.02630 -0.26525 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.52790 9.55600 -0.02810 -0.29406 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.53090 10.55410 -0.02320 -0.21982 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.55690 9.58430 -0.02740 -0.28588 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.63460 9.66220 -0.02760 -0.28565 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.59200 10.62020 -0.02820 -0.26553 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.43350 10.46430 -0.03080 -0.29433 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.27060 10.30010 -0.02950 -0.28640 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.34820 10.37790 -0.02970 -0.28619 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.88840 9.91470 -0.02630 -0.26526 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.52800 9.55610 -0.02810 -0.29405 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.70610 10.72970 -0.02360 -0.21995 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.55680 9.58420 -0.02740 -0.28589 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.63490 9.66250 -0.02760 -0.28564 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.34400 11.34000 0.00400 0.03527 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.63000 12.62730 0.00270 0.02138 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.93850 11.93600 0.00250 0.02095 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.13950 9.13620 0.00330 0.03612 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.77070 9.76860 0.00210 0.02150 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.67860 9.67650 0.00210 0.02170 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.03840 11.03450 0.00390 0.03534 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.76020 11.75770 0.00250 0.02126 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.53370 11.53120 0.00250 0.02168 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.13970 9.13640 0.00330 0.03612 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.77120 9.76910 0.00210 0.02150 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.67900 9.67700 0.00200 0.02067 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.08000 13.17000 -0.09000 -0.68337 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.63000 13.74000 -0.11000 -0.80058 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.93000 9.00000 -0.07000 -0.77778 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.44000 8.50000 -0.06000 -0.70588 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.04000 9.10000 -0.06000 -0.65934 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.14000 11.21000 -0.07000 -0.62444 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.82000 10.90000 -0.08000 -0.73394 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.09000 11.17000 -0.08000 -0.71620 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.37000 12.48000 -0.11000 -0.88141 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.87000 12.97000 -0.10000 -0.77101 柏瑞拉丁美洲基金 9.81000 9.88000 -0.07000 -0.70850 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.93830 11.89470 0.04360 0.36655 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 10.06630 10.03210 0.03420 0.34091 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.63510 7.60720 0.02790 0.36676 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 10.04370 10.00960 0.03410 0.34067 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.67000 10.69000 -0.02000 -0.18709 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.27000 11.29000 -0.02000 -0.17715 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.89000 10.91000 -0.02000 -0.18332 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.65000 10.67000 -0.02000 -0.18744 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.99000 11.02000 -0.03000 -0.27223 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.68000 10.70000 -0.02000 -0.18692 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.53000 9.55000 -0.02000 -0.20942 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.44000 9.46000 -0.02000 -0.21142 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.52000 9.54000 -0.02000 -0.20964 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.09180 12.08520 0.00660 0.05461 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.68490 11.68090 0.00400 0.03424 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.71890 10.71530 0.00360 0.03360 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.51210 8.50740 0.00470 0.05525 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.47280 9.46970 0.00310 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9.00070 -0.01170 -0.12999 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.53610 9.55100 -0.01490 -0.15600 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.88080 11.86250 0.01830 0.15427 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.51760 12.50000 0.01760 0.14080 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.42120 11.40520 0.01600 0.14029 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.33740 9.32300 0.01440 0.15446 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.86890 9.85500 0.01390 0.14105 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.86560 9.85180 0.01380 0.14008 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.79850 11.78200 0.01650 0.14004 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.60010 10.58370 0.01640 0.15496 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.88210 10.86690 0.01520 0.13987 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.87880 9.86350 0.01530 0.15512 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.50060 9.48600 0.01460 0.15391 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.10330 10.08910 0.01420 0.14075 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.61300 9.59960 0.01340 0.13959 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.66000 18.82000 -0.16000 -0.85016 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.46000 17.69000 -0.23000 -1.30017 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.20100 13.20430 -0.00330 -0.02499 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.27090 10.36160 -0.09070 -0.87535 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.19040 11.29260 -0.10220 -0.90502 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.04840 12.14540 -0.09700 -0.79866 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.70970 10.80470 -0.09500 -0.87925 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.00260 9.08200 -0.07940 -0.87426 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.47820 9.56480 -0.08660 -0.90540 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.37240 9.44780 -0.07540 -0.79807 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.42690 9.51050 -0.08360 -0.87903 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.13580 9.21640 -0.08060 -0.87453 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.28300 9.36780 -0.08480 -0.90523 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.18850 11.27860 -0.09010 -0.79886 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.37050 9.45370 -0.08320 -0.88008 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 41.51030 41.12790 0.38240 0.92978 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 12.39000 12.48000 -0.09000 -0.72115 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 28.51000 28.13000 0.38000 1.35087 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.76060 11.75980 0.00080 0.00680 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.69330 1.69150 0.00180 0.10641 國泰大中華基金 18.08000 18.10000 -0.02000 -0.11050 國泰小龍基金-美元I 0.44020 0.44160 -0.00140 -0.31703 國泰小龍基金-新台幣 13.87000 13.93000 -0.06000 -0.43073 國泰中小成長基金-美元I 1.23170 1.23570 -0.00400 -0.32370 國泰中小成長基金-新台幣 38.81000 38.98000 -0.17000 -0.43612 國泰中國內需增長基金-人民幣 3.90810 4.02340 -0.11530 -2.86574 國泰中國內需增長基金-美元A 0.61640 0.63390 -0.01750 -2.76069 國泰中國內需增長基金-美元I 0.65830 0.67710 -0.01880 -2.77655 國泰中國內需增長基金-新台幣 17.80000 18.30000 -0.50000 -2.73224 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 41.21660 40.99360 0.22300 0.54399 國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.30190 2.30340 -0.00150 -0.06512 國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息) 0.32780 0.32770 0.00010 0.03052 國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.18120 10.17440 0.00680 0.06683 國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息) 8.26810 8.26250 0.00560 0.06778 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.26600 2.29510 -0.02910 -1.26792 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.32490 0.32870 -0.00380 -1.15607 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.28040 10.39640 -0.11600 -1.11577 國泰中國新興債券基金-美元 0.33820 0.33820 0.00000 0.00000 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.49260 10.48830 0.00430 0.04100 國泰中國新興戰略基金-人民幣 3.82080 3.94420 -0.12340 -3.12864 國泰中國新興戰略基金-美元 0.54690 0.56400 -0.01710 -3.03191 國泰中國新興戰略基金-新台幣 17.39000 17.93000 -0.54000 -3.01171 國泰中港台基金-人民幣 2.85280 2.95170 -0.09890 -3.35061 國泰中港台基金-美元 0.41340 0.42730 -0.01390 -3.25298 國泰中港台基金-新台幣 13.00000 13.43000 -0.43000 -3.20179 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 9.85300 9.90520 -0.05220 -0.52700 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 9.96820 9.97650 -0.00830 -0.08320 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.17440 10.17740 -0.00300 -0.02948 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.14000 26.18000 -0.04000 -0.15279 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.74000 12.73000 0.01000 0.07855 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 31.38000 31.41000 -0.03000 -0.09551 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.34740 0.34800 -0.00060 -0.17241 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33060 0.33110 -0.00050 -0.15101 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33130 0.33180 -0.00050 -0.15069 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.96990 10.98290 -0.01300 -0.11837 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.44370 10.45610 -0.01240 -0.11859 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.47240 10.48490 -0.01250 -0.11922 國泰台灣貨幣市場基金 12.45120 12.45100 0.00020 0.00161 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.40700 0.40910 -0.00210 -0.51332 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36180 0.36370 -0.00190 -0.52241 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.43400 0.43630 -0.00230 -0.52716 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 10.87000 10.93000 -0.06000 -0.54895 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.52000 9.57000 -0.05000 -0.52247 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.53320 0.53760 -0.00440 -0.81845 國泰全球高股息基金-人民幣 2.45990 2.48290 -0.02300 -0.92634 國泰全球高股息基金-美元 0.35540 0.35840 -0.00300 -0.83705 國泰全球高股息基金-新台幣 11.22000 11.31000 -0.09000 -0.79576 國泰全球高股息基金-澳幣 0.51770 0.52340 -0.00570 -1.08903 國泰全球基礎建設基金-美元 0.47130 0.47220 -0.00090 -0.19060 國泰全球基礎建設基金-新台幣 13.99000 14.00000 -0.01000 -0.07143 國泰全球資源基金-美元 0.15790 0.16120 -0.00330 -2.04715 國泰全球資源基金-新台幣 5.06000 5.16000 -0.10000 -1.93798 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.58660 0.59310 -0.00650 -1.09594 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 18.51000 18.70000 -0.19000 -1.01604 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.13000 18.32000 -0.19000 -1.03712 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.85020 0.86200 -0.01180 -1.36891 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.32000 21.47000 -0.15000 -0.69865 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.59000 21.58000 0.01000 0.04634 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.45000 2.46150 -0.01150 -0.46719 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.35490 0.35620 -0.00130 -0.36496 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.30740 0.30860 -0.00120 -0.38885 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.13540 11.17180 -0.03640 -0.32582 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.64570 9.67720 -0.03150 -0.32551 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.51360 0.51690 -0.00330 -0.63842 國泰亞洲成長基金-美元 0.38540 0.38910 -0.00370 -0.95091 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.77000 11.87000 -0.10000 -0.84246 國泰科技生化基金 29.78000 29.93000 -0.15000 -0.50117 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 28.42000 28.73000 -0.31000 -1.07901 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.07000 12.91000 0.16000 1.23935 國泰美國費城半導體基金 13.15000 13.37000 -0.22000 -1.64547 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 43.18060 42.52110 0.65950 1.55099 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.01450 18.30710 -0.29260 -1.59829 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 21.80620 21.15150 0.65470 3.09529 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 42.88900 42.67630 0.21270 0.49840 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 43.96020 43.93900 0.02120 0.04825 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.80170 43.88040 -0.07870 -0.17935 國泰紐幣2021保本基金 12.73740 12.73420 0.00320 0.02513 國泰紐幣八年期保本基金 13.09210 13.08820 0.00390 0.02980 國泰紐幣保本基金 12.70910 12.71000 -0.00090 -0.00708 國泰國泰基金-新台幣A 20.96000 21.06000 -0.10000 -0.47483 國泰國泰基金-新台幣I 20.96000 21.06000 -0.10000 -0.47483 國泰富時中國A50基金 20.47000 20.30000 0.17000 0.83744 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 45.05690 44.67900 0.37790 0.84581 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.34020 0.33990 0.00030 0.08826 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.50280 0.50370 -0.00090 -0.17868 國泰策略高收益債券基金-美元A(不配息) 0.36940 0.37020 -0.00080 -0.21610 國泰策略高收益債券基金-美元B(配息) 0.24130 0.24190 -0.00060 -0.24804 國泰策略高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.13650 11.15620 -0.01970 -0.17658 國泰策略高收益債券基金-新台幣B(配息) 7.61310 7.62650 -0.01340 -0.17570 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.43870 42.45680 -0.01810 -0.04263 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 19.97000 19.98000 -0.01000 -0.05005 國泰新興市場基金-美元 0.37540 0.38120 -0.00580 -1.52151 國泰新興市場基金-新台幣 11.84000 12.02000 -0.18000 -1.49750 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.37210 2.37760 -0.00550 -0.23133 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.48240 1.48580 -0.00340 -0.22883 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35330 0.35370 -0.00040 -0.11309 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22290 0.22320 -0.00030 -0.13441 國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息) 0.34170 0.34230 -0.00060 -0.17528 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.77870 10.79280 -0.01410 -0.13064 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.60900 6.61770 -0.00870 -0.13147 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 43.20670 42.72090 0.48580 1.13715 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 42.70580 42.35930 0.34650 0.81800 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 42.18660 42.03520 0.15140 0.36017 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.96000 14.00000 -0.04000 -0.28571 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 32.95000 32.76000 0.19000 0.57998 國泰價值卓越基金 13.25000 13.35000 -0.10000 -0.74906 國泰標普北美科技ETF基金 22.76000 23.19000 -0.43000 -1.85425 國泰歐洲精選基金-美元 0.33620 0.33970 -0.00350 -1.03032 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.09000 10.18000 -0.09000 -0.88409 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 40.14530 40.19240 -0.04710 -0.11719 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.49000 21.89000 -0.40000 -1.82732 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.09000 19.36000 -0.27000 -1.39463 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 16.73000 16.77000 -0.04000 -0.23852 國泰豐益債券組合基金-美元 0.40810 0.40800 0.00010 0.02451 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.40870 12.40640 0.00230 0.01854 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.50550 10.49520 0.01030 0.09814 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.42120 10.41040 0.01080 0.10374 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.68950 10.67280 0.01670 0.15647 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.29070 10.28060 0.01010 0.09824 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.24030 10.22980 0.01050 0.10264 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.44220 10.42590 0.01630 0.15634 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.40450 11.40380 0.00070 0.00614 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.14090 10.13530 0.00560 0.05525 第一金大中華基金 24.67000 24.73000 -0.06000 -0.24262 第一金小型精選基金 30.20000 30.32000 -0.12000 -0.39578 第一金中國世紀基金-人民幣 12.12000 12.40000 -0.28000 -2.25806 第一金中國世紀基金-美元 7.51150 7.67770 -0.16620 -2.16471 第一金中國世紀基金-美元-N 7.51190 7.67810 -0.16620 -2.16460 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.03000 9.23000 -0.20000 -2.16685 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.03000 9.23000 -0.20000 -2.16685 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.76860 9.77360 -0.00500 -0.05116 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.44660 8.44190 0.00470 0.05567 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.22470 11.23040 -0.00570 -0.05076 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.86530 9.85980 0.00550 0.05578 第一金中概平衡基金 24.83000 24.95000 -0.12000 -0.48096 第一金台灣貨幣市場基金 15.31130 15.31100 0.00030 0.00196 第一金全家福貨幣市場基金 178.52600 178.52400 0.00200 0.00112 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.02330 15.30750 -0.28420 -1.85661 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.02340 15.30760 -0.28420 -1.85659 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 14.76000 15.03000 -0.27000 -1.79641 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.77000 15.04000 -0.27000 -1.79521 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.14440 10.38680 -0.24240 -2.33373 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.14420 10.38500 -0.24080 -2.31873 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.36000 10.60000 -0.24000 -2.26415 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.36000 10.60000 -0.24000 -2.26415 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.43520 9.53580 -0.10060 -1.05497 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.43520 9.53580 -0.10060 -1.05497 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.83000 9.93000 -0.10000 -1.00705 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.83000 9.93000 -0.10000 -1.00705 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 12.81320 13.05050 -0.23730 -1.81832 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 12.83040 13.06790 -0.23750 -1.81743 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.37000 12.59000 -0.22000 -1.74742 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.39000 12.62000 -0.23000 -1.82250 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.71420 9.75120 -0.03700 -0.37944 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.71240 9.74930 -0.03690 -0.37849 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.43050 9.46320 -0.03270 -0.34555 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.45470 9.48750 -0.03280 -0.34572 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.50750 10.54710 -0.03960 -0.37546 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.23000 10.26540 -0.03540 -0.34485 第一金全球大趨勢基金 24.26000 24.60000 -0.34000 -1.38211 第一金全球不動產證券化基金A 9.29290 9.27940 0.01350 0.14548 第一金全球不動產證券化基金B 6.46320 6.45380 0.00940 0.14565 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.74480 9.79460 -0.04980 -0.50844 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.74590 9.79570 -0.04980 -0.50839 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.37000 9.41000 -0.04000 -0.42508 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.37000 9.42000 -0.05000 -0.53079 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.50420 10.55770 -0.05350 -0.50674 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.50610 10.55980 -0.05370 -0.50853 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.10000 10.15000 -0.05000 -0.49261 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.10000 10.15000 -0.05000 -0.49261 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.53230 8.57130 -0.03900 -0.45501 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.39220 10.43980 -0.04760 -0.45595 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.32510 9.35730 -0.03220 -0.34412 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.32130 9.35550 -0.03420 -0.36556 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.71620 7.74160 -0.02540 -0.32810 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.71110 7.73640 -0.02530 -0.32703 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.55760 8.58390 -0.02630 -0.30639 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.55820 8.58460 -0.02640 -0.30753 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.47280 11.51480 -0.04200 -0.36475 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.47370 11.51580 -0.04210 -0.36558 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.12930 10.16250 -0.03320 -0.32669 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.13020 10.16350 -0.03330 -0.32764 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.97720 15.02330 -0.04610 -0.30686 第一金亞洲科技基金 17.08000 17.26000 -0.18000 -1.04287 第一金亞洲新興市場基金 12.95000 13.01000 -0.06000 -0.46118 第一金店頭市場基金 7.25000 7.31000 -0.06000 -0.82079 第一金創新趨勢基金 20.02000 20.13000 -0.11000 -0.54645 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 40.92740 40.63700 0.29040 0.71462 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 40.74980 40.42660 0.32320 0.79947 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 41.75540 41.08380 0.67160 1.63471 第一金電子基金 30.35000 30.45000 -0.10000 -0.32841 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 17.84000 17.86000 -0.02000 -0.11198 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.12000 19.17000 -0.05000 -0.26082 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.27000 19.70000 -0.43000 -2.18274 統一大中華中小基金(人民幣) 7.08000 7.26000 -0.18000 -2.47934 統一大中華中小基金(美元) 6.43000 6.61000 -0.18000 -2.72315 統一大中華中小基金(新台幣) 9.72000 9.99000 -0.27000 -2.70270 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.66000 9.73000 -0.07000 -0.71942 統一大東協高股息基金(美元) 8.92000 9.00000 -0.08000 -0.88889 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.40000 9.48000 -0.08000 -0.84388 統一大滿貫基金-A類型 30.83000 30.99000 -0.16000 -0.51630 統一大滿貫基金-I類型 30.83000 30.99000 -0.16000 -0.51630 統一大龍印基金 13.81000 14.05000 -0.24000 -1.70819 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.41000 8.59000 -0.18000 -2.09546 統一大龍騰中國基金(美元) 7.65000 7.83000 -0.18000 -2.29885 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.89000 9.09000 -0.20000 -2.20022 統一中小基金 21.71000 21.87000 -0.16000 -0.73160 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.95370 9.93270 0.02100 0.21142 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.17660 9.17530 0.00130 0.01417 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.02720 9.02220 0.00500 0.05542 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.34600 12.32010 0.02590 0.21023 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.33270 11.33110 0.00160 0.01412 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.11160 11.10550 0.00610 0.05493 統一台灣動力基金 15.95000 16.15000 -0.20000 -1.23839 統一全天候基金-A類型 99.61000 100.32000 -0.71000 -0.70774 統一全天候基金-I類型 100.07000 100.78000 -0.71000 -0.70450 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 7.94920 7.98340 -0.03420 -0.42839 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.60350 7.65120 -0.04770 -0.62343 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.75630 7.80070 -0.04440 -0.56918 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.50590 8.54240 -0.03650 -0.42728 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.14340 8.19440 -0.05100 -0.62238 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.30000 8.34760 -0.04760 -0.57022 統一全球債券組合基金 12.23420 12.24150 -0.00730 -0.05963 統一全球新科技基金(人民幣) 14.72000 14.93000 -0.21000 -1.40656 統一全球新科技基金(美元) 13.77000 13.99000 -0.22000 -1.57255 統一全球新科技基金(新台幣) 13.50000 13.70000 -0.20000 -1.45985 統一亞太基金 23.76000 23.96000 -0.20000 -0.83472 統一亞洲大金磚基金 11.96000 12.07000 -0.11000 -0.91135 統一奔騰基金 52.72000 53.18000 -0.46000 -0.86499 統一強棒貨幣市場基金 16.72070 16.72040 0.00030 0.00179 統一強漢基金(人民幣) 10.03000 10.20000 -0.17000 -1.66667 統一強漢基金(美元) 8.98000 9.15000 -0.17000 -1.85792 統一強漢基金(新台幣) 24.14000 24.60000 -0.46000 -1.86992 統一統信基金 27.04000 27.18000 -0.14000 -0.51508 統一黑馬基金 53.72000 54.12000 -0.40000 -0.73910 統一新亞洲科技能源基金 15.50000 15.61000 -0.11000 -0.70468 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.05170 8.05090 0.00080 0.00994 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.62300 10.62190 0.00110 0.01036 統一經建基金 42.23000 42.53000 -0.30000 -0.70538 統一龍馬基金 59.46000 60.02000 -0.56000 -0.93302 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 16.93000 17.12000 -0.19000 -1.10981 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 41.35000 41.69000 -0.34000 -0.81554 野村中國機會基金 13.14000 13.37000 -0.23000 -1.72027 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.16550 10.15630 0.00920 0.09058 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.15370 10.14090 0.01280 0.12622 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.35600 10.33800 0.01800 0.17411 野村巴西基金 6.25000 6.26000 -0.01000 -0.15974 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.01000 11.06000 -0.05000 -0.45208 野村台灣高股息基金 23.64000 23.64000 0.00000 0.00000 野村台灣運籌基金 33.02000 33.19000 -0.17000 -0.51220 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.79700 9.78690 0.01010 0.10320 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.71800 9.70900 0.00900 0.09270 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.80010 9.78940 0.01070 0.10930 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.32370 10.31310 0.01060 0.10278 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.14030 10.13080 0.00950 0.09377 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.97910 9.96820 0.01090 0.10935 野村平衡基金 18.25000 18.33000 -0.08000 -0.43644 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.67000 14.67000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.98000 11.96000 0.02000 0.16722 野村全球生技醫療基金 16.59000 16.66000 -0.07000 -0.42017 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.21770 10.20670 0.01100 0.10777 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.18820 10.17580 0.01240 0.12186 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.20190 10.18620 0.01570 0.15413 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.48400 10.47280 0.01120 0.10694 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.41870 10.40600 0.01270 0.12204 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.43510 10.41900 0.01610 0.15453 野村全球品牌基金 28.28000 28.79000 -0.51000 -1.77145 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.31000 10.45000 -0.14000 -1.33971 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.58000 12.75000 -0.17000 -1.33333 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.37000 10.51000 -0.14000 -1.33206 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.07000 19.32000 -0.25000 -1.29400 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.67000 11.83000 -0.16000 -1.35249 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.75580 10.76500 -0.00920 -0.08546 野村全球短期收益基金-美元計價 10.78240 10.79180 -0.00940 -0.08710 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.62900 10.63300 -0.00400 -0.03762 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.67170 8.72970 -0.05800 -0.66440 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.48810 8.54110 -0.05300 -0.62053 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.14330 8.19150 -0.04820 -0.58841 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.90570 10.97870 -0.07300 -0.66492 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.40170 10.46670 -0.06500 -0.62102 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.06620 10.12580 -0.05960 -0.58860 野村成長基金 27.87000 28.05000 -0.18000 -0.64171 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.14900 8.20020 -0.05120 -0.62438 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.16520 8.21390 -0.04870 -0.59290 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.47450 8.52120 -0.04670 -0.54804 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.22480 9.28260 -0.05780 -0.62267 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.10590 9.16020 -0.05430 -0.59278 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.44050 9.49240 -0.05190 -0.54675 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.59000 8.71000 -0.12000 -1.37773 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.43000 12.61000 -0.18000 -1.42744 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.45320 9.46710 -0.01390 -0.14682 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.54130 9.55140 -0.01010 -0.10574 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.74830 9.75500 -0.00670 -0.06868 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.45950 10.47740 -0.01790 -0.17084 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.42400 10.43500 -0.01100 -0.10541 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.65230 10.65960 -0.00730 -0.06848 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.56690 8.56480 0.00210 0.02452 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.12580 9.12680 -0.00100 -0.01096 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.99450 8.99480 -0.00030 -0.00334 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.71460 13.71140 0.00320 0.02334 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.76520 12.76670 -0.00150 -0.01175 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.34150 10.34190 -0.00040 -0.00387 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.38270 10.37240 0.01030 0.09930 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.36430 10.35280 0.01150 0.11108 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.38100 10.36780 0.01320 0.12732 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.57140 10.56090 0.01050 0.09942 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.53540 10.52370 0.01170 0.11118 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.48380 10.47050 0.01330 0.12702 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.44880 10.43770 0.01110 0.10635 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.40470 10.39190 0.01280 0.12317 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.67700 10.65800 0.01900 0.17827 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.14890 10.18070 -0.03180 -0.31236 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.87010 9.90410 -0.03400 -0.34329 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.50460 9.53710 -0.03250 -0.34077 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.04930 9.07790 -0.02860 -0.31505 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.37710 11.41310 -0.03600 -0.31543 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.13160 10.14700 -0.01540 -0.15177 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.15340 11.17720 -0.02380 -0.21293 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.60230 10.62210 -0.01980 -0.18640 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.46120 10.47720 -0.01600 -0.15271 野村泰國基金 41.39000 41.88000 -0.49000 -1.17001 野村高科技基金 8.90000 8.99000 -0.09000 -1.00111 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.31810 10.41040 -0.09230 -0.88661 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.90520 10.00090 -0.09570 -0.95691 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.45940 10.54100 -0.08160 -0.77412 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.33040 9.41820 -0.08780 -0.93224 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.41890 9.50340 -0.08450 -0.88916 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.69740 9.75850 -0.06110 -0.62612 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.75440 11.86770 -0.11330 -0.95469 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.61400 13.71170 -0.09770 -0.71253 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.70600 10.80670 -0.10070 -0.93183 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.81550 10.91250 -0.09700 -0.88889 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.31020 11.38150 -0.07130 -0.62646 野村貨幣市場基金 16.32690 16.32670 0.00020 0.00122 野村新馬基金 14.83000 14.94000 -0.11000 -0.73628 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.28680 10.28500 0.00180 0.01750 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.10510 10.12240 -0.01730 -0.17091 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.37700 10.38910 -0.01210 -0.11647 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.20140 10.19010 0.01130 0.11089 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.15130 10.13900 0.01230 0.12131 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.17940 10.16570 0.01370 0.13477 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.50540 10.49380 0.01160 0.11054 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.41740 10.40480 0.01260 0.12110 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.50580 10.49170 0.01410 0.13439 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.81320 9.87010 -0.05690 -0.57649 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.82330 9.87750 -0.05420 -0.54872 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.78480 9.83620 -0.05140 -0.52256 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.25890 10.31840 -0.05950 -0.57664 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.22390 10.28030 -0.05640 -0.54862 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.18740 10.24090 -0.05350 -0.52242 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.45910 10.46810 -0.00900 -0.08598 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.93480 7.94170 -0.00690 -0.08688 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.16600 12.17660 -0.01060 -0.08705 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.47000 8.58000 -0.11000 -1.28205 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.11130 10.10710 0.00420 0.04155 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.25230 10.23640 0.01590 0.15533 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.09000 10.08120 0.00880 0.08729 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.31910 10.30450 0.01460 0.14169 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.15810 10.14610 0.01200 0.11827 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.11160 10.10730 0.00430 0.04254 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.25240 10.23650 0.01590 0.15533 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.09050 10.08170 0.00880 0.08729 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.32180 10.30730 0.01450 0.14068 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.15830 10.14630 0.01200 0.11827 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.14990 10.14570 0.00420 0.04140 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.29280 10.27620 0.01660 0.16154 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.12840 10.11960 0.00880 0.08696 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.35720 10.34270 0.01450 0.14020 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.19980 10.18760 0.01220 0.11975 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.14990 10.14570 0.00420 0.04140 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.29250 10.27590 0.01660 0.16154 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.12810 10.11940 0.00870 0.08597 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.36250 10.34790 0.01460 0.14109 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.19980 10.18750 0.01230 0.12074 野村精選貨幣市場基金 12.10820 12.10810 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.55000 11.78000 -0.23000 -1.95246 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.82000 11.03000 -0.21000 -1.90390 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.25000 10.48000 -0.23000 -2.19466 野村歐洲高股息基金季配型 7.65000 7.77000 -0.12000 -1.54440 野村歐洲高股息基金累積型 10.92000 11.09000 -0.17000 -1.53291 野村積極成長基金 11.80000 11.87000 -0.07000 -0.58972 野村優質基金-S類型新臺幣計價 8.94000 9.00000 -0.06000 -0.66667 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 32.46000 32.68000 -0.22000 -0.67319 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.58750 10.61220 -0.02470 -0.23275 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.51400 8.53600 -0.02200 -0.25773 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.85240 7.87260 -0.02020 -0.25659 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.73460 7.75280 -0.01820 -0.23475 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.10240 12.13390 -0.03150 -0.25960 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.83820 10.86620 -0.02800 -0.25768 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.71460 10.73970 -0.02510 -0.23371 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.21000 11.38000 -0.17000 -1.49385 野村環球基金-人民幣計價 16.66000 16.92000 -0.26000 -1.53664 野村環球基金-美元計價 12.99000 13.20000 -0.21000 -1.59091 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 18.61000 18.89000 -0.28000 -1.48227 野村鴻利基金 21.85000 21.94000 -0.09000 -0.41021 野村鴻揚貨幣市場基金 16.89540 16.89520 0.00020 0.00118 野村鴻運基金 17.87000 17.95000 -0.08000 -0.44568 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.74000 9.52000 0.22000 2.31092 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.90000 14.04000 -0.14000 -0.99715 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.13000 10.19000 -0.06000 -0.58881 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.06000 15.15000 -0.09000 -0.59406 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.53960 10.53750 0.00210 0.01993 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.80740 13.80480 0.00260 0.01883 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.57590 10.57540 0.00050 0.00473 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.44270 10.43450 0.00820 0.07859 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.39650 10.39710 -0.00060 -0.00577 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.23560 10.22870 0.00690 0.06746 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.06720 10.07170 -0.00450 -0.04468 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.16170 10.16850 -0.00680 -0.06687 凱基台商天下基金 12.37000 12.62000 -0.25000 -1.98098 凱基台灣精五門基金 19.43000 19.49000 -0.06000 -0.30785 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 42.68850 42.35320 0.33530 0.79168 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 44.05950 43.99800 0.06150 0.13978 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.62720 42.53980 0.08740 0.20545 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.30000 10.36000 -0.06000 -0.57915 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.49000 9.55000 -0.06000 -0.62827 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.32780 10.39820 -0.07040 -0.67704 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 42.92970 42.59780 0.33190 0.77915 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 43.73940 43.43690 0.30250 0.69641 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 43.69350 42.96310 0.73040 1.70006 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.86000 12.05000 -0.19000 -1.57676 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.62890 10.79010 -0.16120 -1.49396 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.72000 10.88000 -0.16000 -1.47059 凱基凱旋貨幣市場基金 11.58670 11.58660 0.00010 0.00086 凱基開創基金 25.97000 26.07000 -0.10000 -0.38358 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.37000 22.71000 -0.34000 -1.49714 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.17390 21.50600 -0.33210 -1.54422 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.61000 16.78000 -0.17000 -1.01311 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.50220 15.66670 -0.16450 -1.05000 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.35000 7.43000 -0.08000 -1.07672 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.23000 11.33000 -0.10000 -0.88261 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.84800 10.93920 -0.09120 -0.83370 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.63000 10.71000 -0.08000 -0.74697 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.57700 11.65600 -0.07900 -0.67776 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.15000 12.22000 -0.07000 -0.57283 凱基護城河基金-台幣計價A 12.67000 12.79000 -0.12000 -0.93823 凱基護城河基金-美元計價B 12.11860 12.24030 -0.12170 -0.99426 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.77000 9.90160 -0.13160 -1.32908 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.47440 9.59220 -0.11780 -1.22808 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.71750 9.83300 -0.11550 -1.17462 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 9.77000 9.90150 -0.13150 -1.32808 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.47440 9.59220 -0.11780 -1.22808 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 9.71750 9.83300 -0.11550 -1.17462 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.29000 13.08000 0.21000 1.60550 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 32.17000 33.25000 -1.08000 -3.24812 富邦NASDAQ-100基金 31.26000 31.74000 -0.48000 -1.51229 富邦上証180基金 30.03000 29.92000 0.11000 0.36765 富邦大中華成長基金-(美元) 0.17890 0.18290 -0.00400 -2.18699 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.65000 5.77000 -0.12000 -2.07972 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.72000 6.77000 -0.05000 -0.73855 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 40.12000 39.59000 0.53000 1.33872 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.53660 11.71560 -0.17900 -1.52788 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.64570 10.80760 -0.16190 -1.49802 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.40710 10.55280 -0.14570 -1.38068 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.82780 9.98030 -0.15250 -1.52801 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.99290 9.12960 -0.13670 -1.49733 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.79980 8.92310 -0.12330 -1.38181 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.75920 20.70350 0.05570 0.26904 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.59980 11.59890 0.00090 0.00776 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.76870 10.75130 0.01740 0.16184 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.66670 13.67020 -0.00350 -0.02560 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.99850 1.99820 0.00030 0.01501 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.45370 9.45610 -0.00240 -0.02538 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43200 1.43180 0.00020 0.01397 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.21950 12.21360 0.00590 0.04831 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.77930 1.77800 0.00130 0.07312 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.27990 10.27490 0.00500 0.04866 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.51730 1.51620 0.00110 0.07255 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.67350 10.67630 -0.00280 -0.02623 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.63010 10.62510 0.00500 0.04706 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.58000 15.61000 -0.03000 -0.19218 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.19000 18.13000 0.06000 0.33094 富邦日本東証基金 19.84000 19.83000 0.01000 0.05043 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 44.74000 44.59000 0.15000 0.33640 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 44.67000 44.78000 -0.11000 -0.24565 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 48.94000 48.77000 0.17000 0.34857 富邦台灣心基金 20.03000 20.03000 0.00000 0.00000 富邦台灣釆吉50基金 43.85000 43.66000 0.19000 0.43518 富邦台灣科技指數基金 49.85000 49.47000 0.38000 0.76814 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 45.31260 45.10820 0.20440 0.45313 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 42.09610 42.25770 -0.16160 -0.38242 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31030 0.30970 0.00060 0.19374 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.45000 10.42000 0.03000 0.28791 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.58460 2.58320 0.00140 0.05420 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.35090 0.35040 0.00050 0.14269 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.95010 10.93330 0.01680 0.15366 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.21510 2.21390 0.00120 0.05420 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33180 0.33140 0.00040 0.12070 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.32150 9.30710 0.01440 0.15472 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 24.89000 25.04000 -0.15000 -0.59904 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.93000 13.81000 0.12000 0.86894 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 31.20000 31.75000 -0.55000 -1.73228 富邦吉祥貨幣市場基金 15.69630 15.69610 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.64000 17.73000 -0.09000 -0.50761 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.21870 41.04850 0.17020 0.41463 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 41.99510 41.73720 0.25790 0.61791 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.36680 41.26650 0.10030 0.24305 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 43.67360 43.31480 0.35880 0.82835 富邦長紅基金 55.94000 55.95000 -0.01000 -0.01787 富邦科技基金 22.01000 22.08000 -0.07000 -0.31703 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.89390 41.78620 0.10770 0.25774 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 43.54370 42.86360 0.68010 1.58666 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.66800 39.36850 0.29950 0.76076 富邦恒生國企ETF基金 20.12000 20.04000 0.08000 0.39920 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.28000 14.30000 -0.02000 -0.13986 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 25.38000 25.31000 0.07000 0.27657 富邦高成長基金 21.60000 21.59000 0.01000 0.04632 富邦基金A類型 12.35000 12.36000 -0.01000 -0.08091 富邦基金I類型 12.35000 12.36000 -0.01000 -0.08091 富邦深証100基金 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597 富邦富時歐洲ETF基金 20.34000 20.66000 -0.32000 -1.54889 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42520 0.42630 -0.00110 -0.25803 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.36220 12.40080 -0.03860 -0.31127 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.26270 9.29170 -0.02900 -0.31211 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30320 0.30400 -0.00080 -0.26316 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.49320 8.51970 -0.02650 -0.31104 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.92500 9.94980 -0.02480 -0.24925 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.72120 10.74220 -0.02100 -0.19549 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.31780 9.34110 -0.02330 -0.24944 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 10.06050 10.08020 -0.01970 -0.19543 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.97000 17.99000 -0.02000 -0.11117 富邦精準基金 40.99000 41.15000 -0.16000 -0.38882 富邦精銳中小基金 10.40000 10.42000 -0.02000 -0.19194 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 16.00000 16.07000 -0.07000 -0.43559 富邦臺灣公司治理100基金 20.37000 20.32000 0.05000 0.24606 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.56000 7.58000 -0.02000 -0.26385 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.31000 14.23000 0.08000 0.56219 富邦標普美國特別股ETF基金 19.95000 19.97000 -0.02000 -0.10015 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.39350 10.48420 -0.09070 -0.86511 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.05100 10.12250 -0.07150 -0.70635 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.46650 10.53310 -0.06660 -0.63229 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.93350 10.02020 -0.08670 -0.86525 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.56140 9.62940 -0.06800 -0.70617 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.94240 10.00570 -0.06330 -0.63264 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 29.51000 29.46000 0.05000 0.16972 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.80420 9.84480 -0.04060 -0.41240 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.79490 9.83440 -0.03950 -0.40165 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.64780 9.68550 -0.03770 -0.38924 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.04030 10.08180 -0.04150 -0.41163 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.04240 10.08300 -0.04060 -0.40266 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.89580 9.93440 -0.03860 -0.38855 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.57610 8.57690 -0.00080 -0.00933 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.26670 9.26710 -0.00040 -0.00432 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.84770 8.84680 0.00090 0.01017 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.21930 10.22020 -0.00090 -0.00881 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.30760 10.30810 -0.00050 -0.00485 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.86240 9.86140 0.00100 0.01014 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.00320 10.00180 0.00140 0.01400 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.58590 8.57850 0.00740 0.08626 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.84920 9.84000 0.00920 0.09350 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.15640 9.14650 0.00990 0.10824 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.26680 11.25690 0.00990 0.08795 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.10520 11.09490 0.01030 0.09284 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.43520 10.42400 0.01120 0.10744 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.34230 9.33210 0.01020 0.10930 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.10000 15.30000 -0.20000 -1.30719 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.80470 8.79880 0.00590 0.06705 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.69270 9.68570 0.00700 0.07227 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.21720 9.20920 0.00800 0.08687 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.52790 10.52070 0.00720 0.06844 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.58240 10.57470 0.00770 0.07282 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.12040 10.11150 0.00890 0.08802 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.35450 9.34610 0.00840 0.08988 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.61000 8.81000 -0.20000 -2.27015 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.16000 9.37000 -0.21000 -2.24120 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.24000 8.42000 -0.18000 -2.13777 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.14000 7.31000 -0.17000 -2.32558 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 9.25000 9.47000 -0.22000 -2.32313 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.12000 8.30000 -0.18000 -2.16867 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.12000 8.29000 -0.17000 -2.05066 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 9.18000 9.38000 -0.20000 -2.13220 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.21160 10.23170 -0.02010 -0.19645 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.56160 9.57400 -0.01240 -0.12952 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.15440 9.16340 -0.00900 -0.09822 富蘭克林華美中華基金 10.59000 10.79000 -0.20000 -1.85357 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.69000 20.70000 -0.01000 -0.04831 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.97000 20.93000 0.04000 0.19111 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.84000 9.97000 -0.13000 -1.30391 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.78000 9.89000 -0.11000 -1.11223 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.95120 7.92150 0.02970 0.37493 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.96170 8.93220 0.02950 0.33027 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.88170 9.84920 0.03250 0.32998 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.50960 9.47420 0.03540 0.37365 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.38380 11.40400 -0.02020 -0.17713 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.60880 8.62410 -0.01530 -0.17741 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.80990 8.82550 -0.01560 -0.17676 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.89810 9.91570 -0.01760 -0.17750 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.98730 13.98820 -0.00090 -0.00643 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.18010 10.18080 -0.00070 -0.00688 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.41400 10.43150 -0.01750 -0.16776 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.57100 7.58380 -0.01280 -0.16878 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.92150 8.93650 -0.01500 -0.16785 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.90820 9.92480 -0.01660 -0.16726 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.13580 11.14930 -0.01350 -0.12108 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.56210 7.57130 -0.00920 -0.12151 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.92850 8.93940 -0.01090 -0.12193 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.08090 10.09310 -0.01220 -0.12087 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.69970 10.72220 -0.02250 -0.20984 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.60800 7.62400 -0.01600 -0.20986 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.14760 8.14460 0.00300 0.03683 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.13550 9.13480 0.00070 0.00766 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.14630 10.14550 0.00080 0.00789 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.89600 12.89130 0.00470 0.03646 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 7.76000 7.82000 -0.06000 -0.76726 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.16000 8.21000 -0.05000 -0.60901 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.75000 8.79000 -0.04000 -0.45506 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.60000 10.65000 -0.05000 -0.46948 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.15000 8.12000 0.03000 0.36946 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.69000 11.65000 0.04000 0.34335 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.68000 8.72000 -0.04000 -0.45872 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.25000 10.29000 -0.04000 -0.38873 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.35000 8.38000 -0.03000 -0.35800 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.86000 9.90000 -0.04000 -0.40404 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.18000 9.22000 -0.04000 -0.43384 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.15000 9.19000 -0.04000 -0.43526 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.17000 10.21000 -0.04000 -0.39177 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.98000 9.01000 -0.03000 -0.33296 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.94000 9.98000 -0.04000 -0.40080 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.00340 13.09590 -0.09250 -0.70633 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.69000 9.73000 -0.04000 -0.41110 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.14000 10.18000 -0.04000 -0.39293 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.50000 9.57000 -0.07000 -0.73145 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.94000 10.01000 -0.07000 -0.69930 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.20000 9.29000 -0.09000 -0.96878 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.63000 9.72000 -0.09000 -0.92593 富蘭克林華美第一富基金 35.82000 36.20000 -0.38000 -1.04972 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.34370 10.34360 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.61000 8.68000 -0.07000 -0.80645 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.24000 9.31000 -0.07000 -0.75188 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.02000 9.08000 -0.06000 -0.66079 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.67000 9.74000 -0.07000 -0.71869 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.89000 14.14000 -0.25000 -1.76803 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.82000 13.04000 -0.22000 -1.68712 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.22000 15.47000 -0.25000 -1.61603 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.69830 9.71670 -0.01840 -0.18936 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.69830 9.71670 -0.01840 -0.18936 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.59940 9.60450 -0.00510 -0.05310 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.59940 9.60450 -0.00510 -0.05310 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.64140 9.65630 -0.01490 -0.15430 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.64140 9.65630 -0.01490 -0.15430 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.64140 9.65630 -0.01490 -0.15430 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.86210 9.87200 -0.00990 -0.10028 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.86210 9.87200 -0.00990 -0.10028 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.86210 9.87200 -0.00990 -0.10028 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.68780 6.88670 -0.19890 -2.88818 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.48520 10.57510 -0.08990 -0.85011 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.41840 9.42200 -0.00360 -0.03821 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.28920 11.29360 -0.00440 -0.03896 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.74940 6.74830 0.00110 0.01630 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.83520 8.83690 -0.00170 -0.01924 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.34630 10.34830 -0.00200 -0.01933 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.81910 10.81740 0.00170 0.01572 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 66.30000 67.54000 -1.24000 -1.83595 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 66.24000 67.54000 -1.30000 -1.92479 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 61.98490 61.95890 0.02600 0.04196 復華1至5年期高收益債券基金 20.99000 21.01000 -0.02000 -0.09519 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.49000 10.51000 -0.02000 -0.19029 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 63.81910 63.25470 0.56440 0.89227 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 63.97890 63.60770 0.37120 0.58358 復華人民幣貨幣市場基金 11.83950 11.83890 0.00060 0.00507 復華人生目標基金 36.69050 36.83210 -0.14160 -0.38445 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833 復華大中華中小策略基金 8.26000 8.37000 -0.11000 -1.31422 復華中小精選基金 62.29000 62.32000 -0.03000 -0.04814 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.48890 52.43880 0.05010 0.09554 復華中國特選信用債券ETF基金 62.32580 62.65290 -0.32710 -0.52208 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.15000 9.32000 -0.17000 -1.82403 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.29000 8.42000 -0.13000 -1.54394 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.28000 11.40000 -0.12000 -1.05263 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.16000 10.27000 -0.11000 -1.07108 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.79000 9.89000 -0.10000 -1.01112 復華六年到期新興市場債券基金 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 11.20000 11.21000 -0.01000 -0.08921 復華全方位基金 27.24000 27.45000 -0.21000 -0.76503 復華全球大趨勢基金-美元 12.00000 12.22000 -0.22000 -1.80033 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.26000 19.60000 -0.34000 -1.73469 復華全球平衡基金-美元 8.86000 8.91000 -0.05000 -0.56117 復華全球平衡基金-新臺幣 19.30000 19.39000 -0.09000 -0.46416 復華全球物聯網科技基金-美元 13.24000 13.58000 -0.34000 -2.50368 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.01000 13.34000 -0.33000 -2.47376 復華全球原物料基金 8.13000 8.32000 -0.19000 -2.28365 復華全球消費基金-新臺幣 12.39000 12.55000 -0.16000 -1.27490 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.02780 12.01290 0.01490 0.12403 復華全球債券基金 14.43550 14.36290 0.07260 0.50547 復華全球債券組合基金 15.05000 15.05000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.78000 14.77000 0.01000 0.06770 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 復華全球戰略配置強基金-美元 9.38000 9.42000 -0.04000 -0.42463 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.64000 10.69000 -0.05000 -0.46773 復華有利貨幣市場基金 13.48430 13.48410 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.19000 11.24000 -0.05000 -0.44484 復華亞太成長基金 11.43000 11.73000 -0.30000 -2.55754 復華亞太神龍科技基金-美元 8.36000 8.57000 -0.21000 -2.45041 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.05000 9.27000 -0.22000 -2.37325 復華東協世紀基金 11.79000 11.81000 -0.02000 -0.16935 復華南非幣長期收益基金A 14.01000 14.00000 0.01000 0.07143 復華南非幣長期收益基金B 8.11000 8.10000 0.01000 0.12346 復華南非幣短期收益基金A 14.42000 14.41000 0.01000 0.06940 復華南非幣短期收益基金B 9.00000 9.00000 0.00000 0.00000 復華美國20年期以上公債ETF基金 66.37750 65.28420 1.09330 1.67468 復華美國金融服務業股票ETF基金 21.45000 21.83000 -0.38000 -1.74072 復華美國新星基金-美元 11.94000 12.18000 -0.24000 -1.97044 復華美國新星基金-新臺幣 12.35000 12.60000 -0.25000 -1.98413 復華恒生基金 21.14000 21.08000 0.06000 0.28463 復華恒生單日反向一倍基金 8.54000 8.57000 -0.03000 -0.35006 復華恒生單日正向二倍基金 29.50000 29.33000 0.17000 0.57961 復華神盾基金 24.17550 24.32310 -0.14760 -0.60683 復華高成長基金 64.17000 64.61000 -0.44000 -0.68101 復華高益策略組合基金 13.42000 13.41000 0.01000 0.07457 復華貨幣市場基金 14.44720 14.44700 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 18.57000 18.61000 -0.04000 -0.21494 復華富時台灣高股息低波動基金 48.23000 48.35000 -0.12000 -0.24819 復華復華基金 20.02000 20.16000 -0.14000 -0.69444 復華華人世紀基金 15.48000 15.88000 -0.40000 -2.51889 復華傳家二號基金 28.59470 28.66720 -0.07250 -0.25290 復華傳家基金 21.15300 21.28950 -0.13650 -0.64116 復華奧林匹克全球組合基金 15.61000 15.61000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.46000 11.48000 -0.02000 -0.17422 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.22000 14.25000 -0.03000 -0.21053 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593 復華新興人民幣短期收益基金 10.86000 10.84000 0.02000 0.18450 復華新興人民幣債券基金A 12.17000 12.17000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.98000 8.99000 -0.01000 -0.11123 復華新興市場10年期以上債券基金 21.01000 20.98000 0.03000 0.14299 復華新興市場企業債券ETF基金 66.28000 67.46000 -1.18000 -1.74918 復華新興市場高收益債券基金A 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 復華新興市場高收益債券基金B 5.39000 5.39000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.04000 12.06000 -0.02000 -0.16584 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.87000 11.88000 -0.01000 -0.08418 復華新興市場短期收益基金 11.24000 11.23000 0.01000 0.08905 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.01000 9.05000 -0.04000 -0.44199 復華滬深300 A股基金 22.40000 22.30000 0.10000 0.44843 復華數位經濟基金 43.11000 43.42000 -0.31000 -0.71396 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.83850 9.83690 0.00160 0.01627 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.65490 9.65310 0.00180 0.01865 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.36920 10.36750 0.00170 0.01640 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.04230 10.04050 0.00180 0.01793 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.99430 9.99470 -0.00040 -0.00400 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.76150 10.75610 0.00540 0.05020 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.80340 9.80450 -0.00110 -0.01122 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.57650 10.57200 0.00450 0.04257 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.15210 10.15320 -0.00110 -0.01083 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.93910 10.93440 0.00470 0.04298 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.45900 10.49260 -0.03360 -0.32023 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.44410 10.44520 -0.00110 -0.01053 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.69570 10.69100 0.00470 0.04396 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.35350 10.38300 -0.02950 -0.28412 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.47430 11.48770 -0.01340 -0.11665 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.33810 10.33420 0.00390 0.03774 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.53010 10.56000 -0.02990 -0.28314 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.79130 11.80500 -0.01370 -0.11605 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.47650 10.47240 0.00410 0.03915 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.76640 10.75660 0.00980 0.09111 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.94040 9.97360 -0.03320 -0.33288 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 9.97080 9.97690 -0.00610 -0.06114 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.02230 10.02300 -0.00070 -0.00698 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.22330 10.25330 -0.03000 -0.29259 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.41350 10.42790 -0.01440 -0.13809 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.26290 10.26070 0.00220 0.02144 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.22170 10.25170 -0.03000 -0.29263 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.41260 10.42700 -0.01440 -0.13810 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.25950 10.25740 0.00210 0.02047 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.06220 10.09480 -0.03260 -0.32294 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.08230 10.07780 0.00450 0.04465 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.06070 10.09330 -0.03260 -0.32299 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.08320 10.07880 0.00440 0.04366 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.51980 10.56880 -0.04900 -0.46363 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.56200 10.57410 -0.01210 -0.11443 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.80410 10.81060 -0.00650 -0.06013 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 9.92270 9.95730 -0.03460 -0.34748 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 9.95470 9.95960 -0.00490 -0.04920 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.00610 10.00560 0.00050 0.00500 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.20350 9.20520 -0.00170 -0.01847 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.21590 8.20950 0.00640 0.07796 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.37530 8.36430 0.01100 0.13151 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.89890 11.90120 -0.00230 -0.01933 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.65580 10.64760 0.00820 0.07701 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.98890 10.97450 0.01440 0.13121 景順主流基金 15.88000 15.95000 -0.07000 -0.43887 景順台灣科技基金 27.42000 27.57000 -0.15000 -0.54407 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.75000 9.80000 -0.05000 -0.51020 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.44000 9.46000 -0.02000 -0.21142 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.91000 8.93000 -0.02000 -0.22396 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.25000 11.28000 -0.03000 -0.26596 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.64000 10.67000 -0.03000 -0.28116 景順全球科技基金 22.77000 23.22000 -0.45000 -1.93798 景順全球康健基金 19.27000 19.29000 -0.02000 -0.10368 景順貨幣市場基金 15.98300 15.98280 0.00020 0.00125 景順潛力基金 29.93000 29.99000 -0.06000 -0.20007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.08000 14.31000 -0.23000 -1.60727 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.46000 13.67000 -0.21000 -1.53621 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.69000 10.74000 -0.05000 -0.46555 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.14000 11.19000 -0.05000 -0.44683 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.18000 11.23000 -0.05000 -0.44524 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.62000 11.67000 -0.05000 -0.42845 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.66000 9.71000 -0.05000 -0.51493 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.05000 10.10000 -0.05000 -0.49505 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.10000 10.15000 -0.05000 -0.49261 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.56000 10.61000 -0.05000 -0.47125 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.59580 8.60510 -0.00930 -0.10808 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.01430 7.99540 0.01890 0.23639 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.35610 11.36800 -0.01190 -0.10468 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.56290 10.53800 0.02490 0.23629 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.78000 7.93000 -0.15000 -1.89155 華南永昌中國A股基金(美元) 7.43000 7.56000 -0.13000 -1.71958 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.16000 11.34000 -0.18000 -1.58730 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.55700 9.55680 0.00020 0.00209 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.97440 9.96880 0.00560 0.05618 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.07830 10.07810 0.00020 0.00198 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.52240 10.51650 0.00590 0.05610 華南永昌永昌基金 18.31000 18.35000 -0.04000 -0.21798 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000 華南永昌全球亨利組合基金 14.77820 14.78500 -0.00680 -0.04599 華南永昌全球神農水資源基金 9.68000 9.78000 -0.10000 -1.02249 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.96000 10.13000 -0.17000 -1.67818 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.50000 10.68000 -0.18000 -1.68539 華南永昌全球精品基金 16.50000 16.67000 -0.17000 -1.01980 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.20000 10.28000 -0.08000 -0.77821 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.41000 10.49000 -0.08000 -0.76263 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.78000 12.88000 -0.10000 -0.77640 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.97000 13.07000 -0.10000 -0.76511 華南永昌物聯網精選基金 11.06000 11.06000 0.00000 0.00000 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.26720 16.26700 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 23.47860 23.48530 -0.00670 -0.02853 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.98040 11.98020 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.68240 10.68340 -0.00100 -0.00936 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.78660 10.77100 0.01560 0.14483 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.00470 10.00560 -0.00090 -0.00899 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.02840 10.01400 0.01440 0.14380 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.52420 10.52460 -0.00040 -0.00380 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.54120 10.52550 0.01570 0.14916 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.96200 9.96240 -0.00040 -0.00402 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.94510 9.93030 0.01480 0.14904 華頓中小型基金 18.12000 18.22000 -0.10000 -0.54885 華頓中國多重機會平衡基金 11.10480 11.24380 -0.13900 -1.23624 華頓台灣基金 21.07000 21.19000 -0.12000 -0.56630 華頓平安貨幣市場基金 11.56070 11.56050 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 17.38000 17.59000 -0.21000 -1.19386 華頓全球高收益債券基金A 13.87110 13.89760 -0.02650 -0.19068 華頓全球高收益債券基金B 8.17800 8.19360 -0.01560 -0.19039 華頓全球黑鑽油源基金 5.08000 5.16000 -0.08000 -1.55039 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.58300 2.63370 -0.05070 -1.92505 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.76350 11.97690 -0.21340 -1.78176 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.37290 0.37990 -0.00700 -1.84259 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.67030 11.74290 -0.07260 -0.61825 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.67030 11.74290 -0.07260 -0.61825 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.36290 10.43110 -0.06820 -0.65381 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.56640 10.61650 -0.05010 -0.47191 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.56640 10.61650 -0.05010 -0.47191 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.33700 9.38140 -0.04440 -0.47328 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.54160 10.59740 -0.05580 -0.52654 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.54160 10.59740 -0.05580 -0.52654 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.29390 9.34440 -0.05050 -0.54043 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.88000 10.20000 -0.32000 -3.13725 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.66000 8.93000 -0.27000 -3.02352 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.08000 9.37000 -0.29000 -3.09498 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.64270 2.64400 -0.00130 -0.04917 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.07340 2.07620 -0.00280 -0.13486 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.16890 12.16380 0.00510 0.04193 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.51450 9.51050 0.00400 0.04206 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38080 0.38070 0.00010 0.02627 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29790 0.29790 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.24000 3.30000 -0.06000 -1.81818 匯豐中國動力基金(台幣) 14.73000 14.99000 -0.26000 -1.73449 匯豐中國動力基金(美元) 0.47000 0.47000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 23.13000 23.15000 -0.02000 -0.08639 匯豐全球趨勢組合基金 12.49000 12.63000 -0.14000 -1.10847 匯豐全球關鍵資源基金 8.11000 8.25000 -0.14000 -1.69697 匯豐安富基金 24.92000 24.91000 0.01000 0.04014 匯豐成功基金 43.59000 43.66000 -0.07000 -0.16033 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 10.93000 10.96000 -0.03000 -0.27372 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.37000 2.38000 -0.01000 -0.42017 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.78000 10.81000 -0.03000 -0.27752 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.78000 10.81000 -0.03000 -0.27752 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.36000 11.39000 -0.03000 -0.26339 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.70000 10.73000 -0.03000 -0.27959 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.36000 11.39000 -0.03000 -0.26339 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.43000 10.45000 -0.02000 -0.19139 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.66400 2.66550 -0.00150 -0.05627 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.35030 2.35150 -0.00120 -0.05103 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.83080 11.82420 0.00660 0.05582 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.95360 7.94680 0.00680 0.08557 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38540 0.38520 0.00020 0.05192 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33290 0.33270 0.00020 0.06011 匯豐金磚動力基金 14.47000 14.65000 -0.18000 -1.22867 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.00620 15.00610 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.99000 5.04000 -0.05000 -0.99206 匯豐新鑽動力基金 10.28000 10.39000 -0.11000 -1.05871 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.49350 5.48220 0.01130 0.20612 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.29720 9.28610 0.01110 0.11953 匯豐龍鳳基金-A類型 49.88000 49.92000 -0.04000 -0.08013 匯豐龍鳳基金-I類型 49.88000 49.92000 -0.04000 -0.08013 匯豐龍騰電子基金 33.95000 33.99000 -0.04000 -0.11768 匯豐雙高收益債券組合基金 12.53030 12.53870 -0.00840 -0.06699 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.43000 17.46000 -0.03000 -0.17182 新光中國成長基金(人民幣) 8.59000 8.73000 -0.14000 -1.60367 新光中國成長基金(美元) 8.58000 8.72000 -0.14000 -1.60550 新光中國成長基金(新臺幣) 8.73000 8.88000 -0.15000 -1.68919 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.02270 11.03010 -0.00740 -0.06709 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.06330 10.06830 -0.00500 -0.04966 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.61200 10.61690 -0.00490 -0.04615 新光台灣富貴基金 22.03000 22.11000 -0.08000 -0.36183 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.00000 21.26000 -0.26000 -1.22295 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.37840 40.34670 0.03170 0.07857 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 42.26460 42.38200 -0.11740 -0.27700 新光全球AI新創產業基金人民幣 9.62000 9.74000 -0.12000 -1.23203 新光全球AI新創產業基金美元 9.49000 9.62000 -0.13000 -1.35135 新光全球AI新創產業基金新臺幣 9.76000 9.88000 -0.12000 -1.21457 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.72000 8.72000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 10.85000 10.98000 -0.13000 -1.18397 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.81000 10.94000 -0.13000 -1.18830 新光全球債券基金(A累積)美元 10.53530 10.51080 0.02450 0.23309 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.52600 10.50110 0.02490 0.23712 新光全球債券基金(B配息)美元 9.97320 9.95000 0.02320 0.23317 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.95210 9.92860 0.02350 0.23669 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.66000 9.71000 -0.05000 -0.51493 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 11.08000 11.14000 -0.06000 -0.53860 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.54000 9.59000 -0.05000 -0.52138 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 8.85000 8.90000 -0.05000 -0.56180 新光吉星貨幣市場基金 15.49580 15.49560 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.20000 9.24000 -0.04000 -0.43290 新光多重資產基金(A累積)美元 8.35000 8.39000 -0.04000 -0.47676 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.90000 8.95000 -0.05000 -0.55866 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.58000 8.63000 -0.05000 -0.57937 新光亞洲精選基金-美金 20.71000 20.91000 -0.20000 -0.95648 新光亞洲精選基金-新台幣 21.45000 21.66000 -0.21000 -0.96953 新光店頭基金 21.26000 21.25000 0.01000 0.04706 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.08000 11.06000 0.02000 0.18083 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 新光特選內需收益ETF基金 20.76000 20.82000 -0.06000 -0.28818 新光創新科技基金 12.61000 12.67000 -0.06000 -0.47356 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.22440 10.21860 0.00580 0.05676 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.57960 10.56900 0.01060 0.10029 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.04980 10.04410 0.00570 0.05675 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.41520 9.41180 0.00340 0.03612 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.70750 9.69780 0.00970 0.10002 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.21960 9.21430 0.00530 0.05752 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 41.08500 41.01000 0.07500 0.18288 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 42.56540 41.92910 0.63630 1.51756 新光澳幣八年期保本基金 10.86000 10.85000 0.01000 0.09217 新光澳幣十年期保本基金 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276 新光澳幣保本基金 12.36000 12.35000 0.01000 0.08097 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.56110 10.55640 0.00470 0.04452 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.49550 9.49150 0.00400 0.04214 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.54050 9.53330 0.00720 0.07552 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.43610 10.42820 0.00790 0.07576 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.39820 10.39160 0.00660 0.06351 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.49290 9.48760 0.00530 0.05586 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.47040 9.46380 0.00660 0.06974 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.36200 10.35480 0.00720 0.06953 瑞銀全球創新趨勢基金 7.05000 7.15000 -0.10000 -1.39860 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.17000 10.12000 0.05000 0.49407 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.64390 10.63990 0.00400 0.03759 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.62320 9.61960 0.00360 0.03742 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.49890 10.49570 0.00320 0.03049 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.60490 9.60340 0.00150 0.01562 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.68810 9.68400 0.00410 0.04234 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.60270 10.59830 0.00440 0.04152 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.96620 14.95920 0.00700 0.04679 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.77670 8.77260 0.00410 0.04674 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.62680 41.66340 -0.03660 -0.08785 群益10年期以上金融債ETF基金 41.03440 40.79350 0.24090 0.59054 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 41.72280 41.38480 0.33800 0.81672 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 41.80830 41.45030 0.35800 0.86368 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 43.45770 42.98640 0.47130 1.09639 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 41.22160 40.84560 0.37600 0.92054 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 44.66410 44.24090 0.42320 0.95658 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 45.27910 45.35930 -0.08020 -0.17681 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 44.33830 44.14150 0.19680 0.44584 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.41340 10.42060 -0.00720 -0.06909 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 43.40990 42.71110 0.69880 1.63611 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.17450 40.23870 -0.06420 -0.15955 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.43620 11.43540 0.00080 0.00700 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.30680 10.30100 0.00580 0.05631 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 11.98160 12.26030 -0.27870 -2.27319 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.88060 9.08740 -0.20680 -2.27568 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.40000 9.61000 -0.21000 -2.18522 群益大印度基金N-新臺幣 10.40000 10.45000 -0.05000 -0.47847 群益大印度基金-人民幣 13.60640 13.68150 -0.07510 -0.54892 群益大印度基金-美元 12.68930 12.75970 -0.07040 -0.55174 群益大印度基金-新臺幣 12.31000 12.37000 -0.06000 -0.48504 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.73210 11.88930 -0.15720 -1.32220 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.21950 11.37020 -0.15070 -1.32539 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.78000 10.92000 -0.14000 -1.28205 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.52690 10.66790 -0.14100 -1.32172 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.18410 9.30740 -0.12330 -1.32475 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.85000 8.96000 -0.11000 -1.22768 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.41620 9.54230 -0.12610 -1.32148 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.24890 8.35960 -0.11070 -1.32423 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.92000 9.03000 -0.11000 -1.21816 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.78970 8.90750 -0.11780 -1.32248 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.95880 8.06560 -0.10680 -1.32414 群益中小型股基金 42.57000 42.66000 -0.09000 -0.21097 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.00420 10.08070 -0.07650 -0.75888 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.21040 9.28110 -0.07070 -0.76176 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.83630 8.89930 -0.06300 -0.70792 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.55240 8.61780 -0.06540 -0.75889 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.87280 7.93320 -0.06040 -0.76136 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.55390 7.60780 -0.05390 -0.70848 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.49020 10.48540 0.00480 0.04578 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.53920 11.53390 0.00530 0.04595 群益中國高收益債券基金-美元 11.14960 11.14250 0.00710 0.06372 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.44300 10.43210 0.01090 0.10449 群益中國新機會基金N-人民幣 7.64950 7.84200 -0.19250 -2.45473 群益中國新機會基金N-美元 6.96560 7.14110 -0.17550 -2.45760 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.61000 7.80000 -0.19000 -2.43590 群益中國新機會基金-人民幣 6.78400 6.95470 -0.17070 -2.45446 群益中國新機會基金-美元 7.44770 7.63530 -0.18760 -2.45701 群益中國新機會基金-新臺幣 7.27000 7.45000 -0.18000 -2.41611 群益平衡王基金 18.70460 18.79470 -0.09010 -0.47939 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.97000 8.95000 0.02000 0.22346 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.40000 6.38000 0.02000 0.31348 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.97720 11.98260 -0.00540 -0.04507 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.33680 11.34220 -0.00540 -0.04761 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.99000 10.99000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.34510 10.34970 -0.00460 -0.04445 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.79100 9.79570 -0.00470 -0.04798 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.24440 10.25010 -0.00570 -0.05561 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.03120 10.03670 -0.00550 -0.05480 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.15870 9.16380 -0.00510 -0.05565 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.13740 9.14240 -0.00500 -0.05469 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.30390 10.30960 -0.00570 -0.05529 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.34600 10.35170 -0.00570 -0.05506 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.56000 10.57000 -0.01000 -0.09461 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.32020 9.32540 -0.00520 -0.05576 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.77660 9.78200 -0.00540 -0.05520 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.97540 10.97380 0.00160 0.01458 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.63980 7.63870 0.00110 0.01440 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.53580 10.55340 -0.01760 -0.16677 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.36590 10.38110 -0.01520 -0.14642 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.61800 10.62930 -0.01130 -0.10631 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.87920 9.89570 -0.01650 -0.16674 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.81010 9.82450 -0.01440 -0.14657 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.04890 10.05960 -0.01070 -0.10637 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.53590 10.55360 -0.01770 -0.16772 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.36580 10.38110 -0.01530 -0.14738 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.61790 10.62920 -0.01130 -0.10631 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.87920 9.89580 -0.01660 -0.16775 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.81000 9.82440 -0.01440 -0.14657 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.04890 10.05960 -0.01070 -0.10637 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.28280 9.34850 -0.06570 -0.70279 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.04000 11.11000 -0.07000 -0.63006 群益全球關鍵生技基金-美元 15.18940 15.29690 -0.10750 -0.70276 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.32000 15.42000 -0.10000 -0.64851 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.58000 11.64000 -0.06000 -0.51546 群益印度中小基金N-人民幣 11.12300 11.14200 -0.01900 -0.17053 群益印度中小基金N-美元 9.25940 9.27550 -0.01610 -0.17358 群益印度中小基金N-新臺幣 8.95000 8.96000 -0.01000 -0.11161 群益印度中小基金-人民幣 15.05780 15.08360 -0.02580 -0.17105 群益印度中小基金-美元 13.24340 13.26640 -0.02300 -0.17337 群益印度中小基金-新臺幣 15.66000 15.68000 -0.02000 -0.12755 群益多利策略組合基金 11.76000 11.77000 -0.01000 -0.08496 群益多重收益組合基金 13.96000 13.95000 0.01000 0.07168 群益多重資產組合基金 15.37000 15.44000 -0.07000 -0.45337 群益安家基金 23.62460 23.50070 0.12390 0.52722 群益安穩貨幣市場基金 16.14510 16.14480 0.00030 0.00186 群益那斯達克生技基金 21.62000 21.81000 -0.19000 -0.87116 群益亞太中小基金 10.41000 10.54000 -0.13000 -1.23340 群益亞太新趨勢平衡基金 16.15000 16.26000 -0.11000 -0.67651 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.38810 10.36610 0.02200 0.21223 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.73530 7.71890 0.01640 0.21247 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 10.09250 10.07110 0.02140 0.21249 群益店頭市場基金 86.52000 86.69000 -0.17000 -0.19610 群益東方盛世基金 8.51000 8.56000 -0.05000 -0.58411 群益東協成長基金-人民幣 12.58280 12.57630 0.00650 0.05168 群益東協成長基金-美元 10.95230 10.94700 0.00530 0.04842 群益東協成長基金-新臺幣 11.08000 11.07000 0.01000 0.09033 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.39520 11.46790 -0.07270 -0.63394 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.72140 10.78970 -0.06830 -0.63301 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.29220 10.35450 -0.06230 -0.60167 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.46330 9.52360 -0.06030 -0.63316 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.90680 8.96350 -0.05670 -0.63257 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.54830 8.60000 -0.05170 -0.60116 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.64250 10.70690 -0.06440 -0.60148 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.26090 9.31990 -0.05900 -0.63305 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.06510 9.12280 -0.05770 -0.63248 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.54960 9.60740 -0.05780 -0.60162 群益長安基金 27.62000 27.79000 -0.17000 -0.61173 群益美國新創亮點基金N-美元 9.97620 10.12010 -0.14390 -1.42192 群益美國新創亮點基金-美元 15.09140 15.30930 -0.21790 -1.42332 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.90000 15.11000 -0.21000 -1.38981 群益真善美基金 15.25220 15.34430 -0.09210 -0.60022 群益馬拉松基金 110.35000 110.66000 -0.31000 -0.28014 群益深証中小板基金 11.17000 11.23000 -0.06000 -0.53428 群益創新科技基金 30.22000 30.34000 -0.12000 -0.39552 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.81220 8.98930 -0.17710 -1.97012 群益華夏盛世基金N-美元 8.04270 8.20450 -0.16180 -1.97209 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.57000 8.74000 -0.17000 -1.94508 群益華夏盛世基金-人民幣 9.59660 9.78940 -0.19280 -1.96948 群益華夏盛世基金-美元 8.86810 9.04650 -0.17840 -1.97203 群益華夏盛世基金-新臺幣 14.95000 15.25000 -0.30000 -1.96721 群益奧斯卡基金 26.76000 26.92000 -0.16000 -0.59435 群益新興金鑽基金-美元 10.87790 11.01900 -0.14110 -1.28052 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.50000 8.60000 -0.10000 -1.16279 群益葛萊美基金 21.37000 21.54000 -0.17000 -0.78923 群益道瓊美國地產ETF基金 22.02000 21.97000 0.05000 0.22758 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.25000 8.27000 -0.02000 -0.24184 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.59000 12.51000 0.08000 0.63949 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 10.87560 10.92350 -0.04790 -0.43850 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.63240 10.67950 -0.04710 -0.44103 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 10.88780 10.93020 -0.04240 -0.38792 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.68600 10.73310 -0.04710 -0.43883 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.44710 10.49350 -0.04640 -0.44218 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.69800 10.73970 -0.04170 -0.38828 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 10.87550 10.92350 -0.04800 -0.43942 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.63240 10.67960 -0.04720 -0.44196 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.68600 10.73310 -0.04710 -0.43883 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.44710 10.49340 -0.04630 -0.44123 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.58690 12.63040 -0.04350 -0.34441 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.48860 11.53860 -0.05000 -0.43333 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.69000 10.73000 -0.04000 -0.37279 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.42130 11.47110 -0.04980 -0.43413 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.57560 8.60530 -0.02970 -0.34514 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.86460 8.90320 -0.03860 -0.43355 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.26000 8.29000 -0.03000 -0.36188 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.41610 8.45270 -0.03660 -0.43300 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.80770 9.85040 -0.04270 -0.43348 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.71000 8.68000 0.03000 0.34562 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.52000 9.48000 0.04000 0.42194 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.03000 10.06000 -0.03000 -0.29821 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.17000 10.19000 -0.02000 -0.19627 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.73000 9.76000 -0.03000 -0.30738 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.39000 10.41000 -0.02000 -0.19212 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.71000 10.73000 -0.02000 -0.18639 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.34000 10.37000 -0.03000 -0.28930 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.41000 10.43000 -0.02000 -0.19175 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.28000 10.31000 -0.03000 -0.29098 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.30000 10.33000 -0.03000 -0.29042 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.43000 10.45000 -0.02000 -0.19139 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.25000 10.28000 -0.03000 -0.29183 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.30000 10.33000 -0.03000 -0.29042 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.42000 10.45000 -0.03000 -0.28708 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.25000 10.28000 -0.03000 -0.29183 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 27.97000 28.02000 -0.05000 -0.17844 德信中國精選成長基金 11.43000 11.61000 -0.18000 -1.55039 德信台灣主流中小基金 17.47000 17.52000 -0.05000 -0.28539 德信萬保貨幣市場基金 11.97510 11.97490 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 30.01000 30.08000 -0.07000 -0.23271 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.61270 10.61850 -0.00580 -0.05462 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.51920 10.52310 -0.00390 -0.03706 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.70510 11.70490 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.25000 14.20000 0.05000 0.35211 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.47000 17.85000 -0.38000 -2.12885 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.73090 10.73970 -0.00880 -0.08194 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.06580 16.07150 -0.00570 -0.03547 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.40830 8.40120 0.00710 0.08451 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.21850 11.21400 0.00450 0.04013 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.05770 12.05390 0.00380 0.03153 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.12010 14.10690 0.01320 0.09357 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.87000 17.09000 -0.22000 -1.28730 摩根中小基金 20.79000 20.77000 0.02000 0.09629 摩根中國A股基金 13.96000 14.29000 -0.33000 -2.30931 摩根中國A股基金(美元) 10.72000 10.98000 -0.26000 -2.36794 摩根中國亮點基金 12.22000 12.48000 -0.26000 -2.08333 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.17100 11.27010 -0.09910 -0.87932 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.29860 12.41260 -0.11400 -0.91842 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.37530 9.46000 -0.08470 -0.89535 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.92710 13.04170 -0.11460 -0.87872 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.81070 14.94830 -0.13760 -0.92051 摩根台灣金磚基金-累積型 18.44000 18.42000 0.02000 0.10858 摩根台灣金磚基金-機構法人型 18.44000 18.42000 0.02000 0.10858 摩根台灣增長基金 46.71000 46.75000 -0.04000 -0.08556 摩根平衡基金 27.14000 27.12000 0.02000 0.07375 摩根全球α基金 18.26000 18.49000 -0.23000 -1.24392 摩根全球平衡基金 15.74340 15.79750 -0.05410 -0.34246 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.44630 9.48140 -0.03510 -0.37020 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.52130 10.55850 -0.03720 -0.35232 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.93580 9.97000 -0.03420 -0.34303 摩根多元入息成長基金-累積型 11.50840 11.55150 -0.04310 -0.37311 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.22450 10.25970 -0.03520 -0.34309 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.53340 10.57220 -0.03880 -0.36700 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.88630 13.93750 -0.05120 -0.36735 摩根亞洲基金 56.32000 56.96000 -0.64000 -1.12360 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.50120 8.49410 0.00710 0.08359 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.97560 9.96710 0.00850 0.08528 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.82560 8.81700 0.00860 0.09754 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.81270 12.80130 0.01140 0.08905 摩根東方內需機會基金 17.83000 18.03000 -0.20000 -1.10926 摩根東方科技基金 30.57000 30.89000 -0.32000 -1.03593 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.63000 9.69000 -0.06000 -0.61920 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.69000 9.76000 -0.07000 -0.71721 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.17000 9.23000 -0.06000 -0.65005 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.64000 11.71000 -0.07000 -0.59778 摩根金龍收成基金 20.59000 21.05000 -0.46000 -2.18527 摩根第一貨幣市場基金 15.12260 15.12250 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.19000 14.07000 0.12000 0.85288 摩根新金磚五國基金 12.12000 12.31000 -0.19000 -1.54346 摩根新絲路基金 9.09000 9.23000 -0.14000 -1.51679 摩根新興35基金 13.05000 13.24000 -0.19000 -1.43505 摩根新興日本基金 22.92000 22.84000 0.08000 0.35026 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.18530 7.20150 -0.01620 -0.22495 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.45910 9.47850 -0.01940 -0.20467 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.29040 9.30840 -0.01800 -0.19337 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.92680 10.95060 -0.02380 -0.21734 摩根新興科技基金 48.86000 48.75000 0.11000 0.22564 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.53920 8.58870 -0.04950 -0.57634 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.10430 9.16250 -0.05820 -0.63520 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.58690 8.63940 -0.05250 -0.60768 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.09930 10.15800 -0.05870 -0.57787 摩根龍揚基金 30.75000 31.44000 -0.69000 -2.19466 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.42000 10.50000 -0.08000 -0.76190 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.87000 10.96000 -0.09000 -0.82117 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.59000 10.68000 -0.09000 -0.84270 摩根環球股票收益基金-累積型 11.90000 11.98000 -0.08000 -0.66778 摩根總收益組合基金-月配息型 9.28160 9.29860 -0.01700 -0.18282 摩根總收益組合基金-累積型 11.42300 11.44400 -0.02100 -0.18350 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.00000 20.18000 -0.18000 -0.89197 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.60730 12.60720 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.47730 10.46470 0.01260 0.12040 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.42170 10.42500 -0.00330 -0.03165 聯邦中國龍基金 23.61000 23.72000 -0.11000 -0.46374 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.46020 12.46930 -0.00910 -0.07298 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.66140 11.66150 -0.00010 -0.00086 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.68450 10.68240 0.00210 0.01966 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.35270 10.35970 -0.00700 -0.06757 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.74260 9.74170 0.00090 0.00924 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.92030 8.91850 0.00180 0.02018 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.74960 9.74230 0.00730 0.07493 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.03230 10.01940 0.01290 0.12875 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.69940 9.74480 -0.04540 -0.46589 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.07480 10.11660 -0.04180 -0.41318 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.25290 9.29620 -0.04330 -0.46578 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.60720 9.64700 -0.03980 -0.41256 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.29470 11.28510 0.00960 0.08507 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.09450 11.07950 0.01500 0.13539 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.46660 10.44780 0.01880 0.17994 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.47650 10.46670 0.00980 0.09363 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.27460 10.26070 0.01390 0.13547 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.69450 9.67710 0.01740 0.17981 聯邦金鑽平衡基金 21.60180 21.66690 -0.06510 -0.30046 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 8.98590 9.13920 -0.15330 -1.67739 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.49210 9.64870 -0.15660 -1.62302 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 8.95190 9.10460 -0.15270 -1.67717 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.44480 9.60070 -0.15590 -1.62384 聯邦貨幣市場基金 13.21120 13.21110 0.00010 0.00076 聯邦精選科技基金 11.76000 11.81000 -0.05000 -0.42337 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.69150 16.70970 -0.01820 -0.10892 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.00670 12.17310 -0.16640 -1.36695 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.95690 12.09170 -0.13480 -1.11481 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.39270 11.52100 -0.12830 -1.11362 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.18720 12.17570 0.01150 0.09445 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.49790 11.48020 0.01770 0.15418 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.47250 10.46310 0.00940 0.08984 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.69610 8.68280 0.01330 0.15318 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 33.07000 33.10000 -0.03000 -0.09063 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 17.02000 17.33000 -0.31000 -1.78881 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 16.98000 17.31000 -0.33000 -1.90641 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 11.48000 11.70000 -0.22000 -1.88034 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.99000 16.02000 -0.03000 -0.18727 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.99000 12.01000 -0.02000 -0.16653 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.80000 12.83000 -0.03000 -0.23383 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.93000 11.96000 -0.03000 -0.25084 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.65000 7.66000 -0.01000 -0.13055 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.51000 11.53000 -0.02000 -0.17346 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.83000 14.93000 -0.10000 -0.66979 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.77000 10.85000 -0.08000 -0.73733 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.67000 8.73000 -0.06000 -0.68729 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.37000 11.53000 -0.16000 -1.38768 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.08000 14.25000 -0.17000 -1.19298 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.23000 14.41000 -0.18000 -1.24913 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.23000 14.40000 -0.17000 -1.18056 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.21000 9.34000 -0.13000 -1.39186 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 14.93000 15.11000 -0.18000 -1.19126 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.81000 9.94000 -0.13000 -1.30785 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.21000 20.35000 -0.14000 -0.68796 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.33000 18.45000 -0.12000 -0.65041 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.76000 12.84000 -0.08000 -0.62305 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.52000 14.62000 -0.10000 -0.68399 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.44000 15.54000 -0.10000 -0.64350 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.43000 14.53000 -0.10000 -0.68823 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.65000 9.71000 -0.06000 -0.61792 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.46000 14.56000 -0.10000 -0.68681 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.55000 12.63000 -0.08000 -0.63341 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.65000 12.73000 -0.08000 -0.62844 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.69000 8.74000 -0.05000 -0.57208 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.16000 13.25000 -0.09000 -0.67925 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.15000 19.15000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.91000 17.91000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.08000 11.08000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.11000 13.11000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.10000 14.09000 0.01000 0.07097 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.04000 13.04000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.91000 7.91000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.88000 12.89000 -0.01000 -0.07758 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.39000 10.41000 -0.02000 -0.19212 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.10000 14.13000 -0.03000 -0.21231 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.16000 14.20000 -0.04000 -0.28169 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.47000 9.49000 -0.02000 -0.21075 聯博貨幣市場基金 15.03010 15.03000 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.12470 11.12400 0.00070 0.00629 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.98540 13.98840 -0.00300 -0.02145 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.63740 7.63690 0.00050 0.00655 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.42000 10.39000 0.03000 0.28874 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.16000 14.13000 0.03000 0.21231 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.29000 14.26000 0.03000 0.21038 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.45000 9.43000 0.02000 0.21209 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 9.91190 9.92570 -0.01380 -0.13903 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.27020 10.29140 -0.02120 -0.20600 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 9.90510 9.90530 -0.00020 -0.00202 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 10.02720 10.02460 0.00260 0.02594 瀚亞中小型股基金 19.13000 19.24000 -0.11000 -0.57173 瀚亞中國A股基金-人民幣 12.05000 12.27000 -0.22000 -1.79299 瀚亞中國A股基金-新台幣 12.80000 13.03000 -0.23000 -1.76516 瀚亞巴西基金 5.52000 5.54000 -0.02000 -0.36101 瀚亞外銷基金 37.17000 37.33000 -0.16000 -0.42861 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.83000 11.90000 -0.07000 -0.58824 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.16000 11.22000 -0.06000 -0.53476 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.90000 10.96000 -0.06000 -0.54745 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.81000 9.87000 -0.06000 -0.60790 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.41000 9.47000 -0.06000 -0.63358 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.24000 9.29000 -0.05000 -0.53821 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.59000 9.65000 -0.06000 -0.62176 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.16000 9.21000 -0.05000 -0.54289 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.66000 9.71000 -0.05000 -0.51493 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 11.02650 11.06410 -0.03760 -0.33984 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.58570 10.61180 -0.02610 -0.24595 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.54330 12.57130 -0.02800 -0.22273 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.54170 10.56260 -0.02090 -0.19787 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