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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/05/24  108/05/23  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.10240   10.11420  -0.01180   -0.11667
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                  9.99840   10.01030  -0.01190   -0.11888
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.20000   10.20450  -0.00450   -0.04410
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.09760   10.10180  -0.00420   -0.04158
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                        9.95350    9.97180  -0.01830   -0.18352
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                        9.96920    9.98420  -0.01500   -0.15024
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                        9.96920    9.98420  -0.01500   -0.15024
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                        9.98640    9.99690  -0.01050   -0.10503
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.61000   10.61000   0.00000    0.00000
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.38530   10.39560  -0.01030   -0.09908
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.19160   10.20140  -0.00980   -0.09607
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.31910   10.32110  -0.00200   -0.01938
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.21220   10.21470  -0.00250   -0.02447
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    21.81000   22.25000  -0.44000   -1.97753
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         21.63000   23.04000  -1.41000   -6.11979
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     41.34630   41.10410   0.24220    0.58924
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 40.02870   40.00630   0.02240    0.05599
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.63800    9.64360  -0.00560   -0.05807
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.11410   10.11840  -0.00430   -0.04250
中國信託台灣活力基金                                               12.90000   12.98000  -0.08000   -0.61633
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.63000   10.65000  -0.02000   -0.18779
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.56000   10.56000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.87000    8.99000  -0.12000   -1.33482
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.60000    9.73000  -0.13000   -1.33607
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                              9.98840   10.02550  -0.03710   -0.37006
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.17870   10.17890  -0.00020   -0.00196
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.17340    9.17350  -0.00010   -0.00109
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.33980   10.36690  -0.02710   -0.26141
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.28460    9.30960  -0.02500   -0.26854
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.04150   11.15100  -0.10950   -0.98197
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.40060    9.49380  -0.09320   -0.98169
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.20120   11.23600  -0.03480   -0.30972
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.81940    9.84990  -0.03050   -0.30965
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              42.27120   41.61470   0.65650    1.57757
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              43.67780   43.31840   0.35940    0.82967
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                44.22080   43.89520   0.32560    0.74177
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.46000   10.57000  -0.11000   -1.04068
中國信託智能運動基金-美元                                           9.94000   10.05000  -0.11000   -1.09453
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.88000   10.00000  -0.12000   -1.20000
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.52000    9.64000  -0.12000   -1.24481
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.02740   11.02720   0.00020    0.00181
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.04620   10.03700   0.00920    0.09166
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.31640    9.30800   0.00840    0.09024
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.17440   10.16750   0.00690    0.06786
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.43140    9.42510   0.00630    0.06684
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.06000   11.15000  -0.09000   -0.80717
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.53000   10.62000  -0.09000   -0.84746
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     10.97000   11.07000  -0.10000   -0.90334
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.50000   10.60000  -0.10000   -0.94340
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    41.18420   40.76240   0.42180    1.03478
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            41.60460   41.36340   0.24120    0.58312
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        41.26960   40.93790   0.33170    0.81025
元大2001基金                                                       56.55000   56.81000  -0.26000   -0.45767
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          44.14700   43.74170   0.40530    0.92658
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             41.87040   41.78470   0.08570    0.20510
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       19.78000   20.11000  -0.33000   -1.64097
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.66240   11.66150   0.00090    0.00772
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.91840   10.90080   0.01760    0.16146
元大上證50基金                                                     31.10000   30.86000   0.24000    0.77771
元大大中華TMT基金-人民幣                                            9.99000   10.35000  -0.36000   -3.47826
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.04000    9.36000  -0.32000   -3.41880
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      12.99000   13.15000  -0.16000   -1.21673
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.08100   12.22300  -0.14200   -1.16174
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.68300   16.87000  -0.18700   -1.10848
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.36000   10.48400  -0.12400   -1.18275
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.12400   10.22900  -0.10500   -1.02649
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.99000    3.04000  -0.05000   -1.64474
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.57000   13.76000  -0.19000   -1.38081
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      47.00350   46.98180   0.02170    0.04619
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.90970   10.90400   0.00570    0.05227
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.96050    9.95530   0.00520    0.05223
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.19590   10.17490   0.02100    0.20639
元大巴西指數基金                                                    6.49100    6.51900  -0.02800   -0.42951
元大巴菲特基金                                                     24.72000   24.79000  -0.07000   -0.28237
元大日經225基金                                                    26.84000   26.82000   0.02000    0.07457
元大台商收成基金                                                   20.78000   20.79000  -0.01000   -0.04810
元大台灣50單日反向1倍基金                                          12.31000   12.35000  -0.04000   -0.32389
元大台灣50單日正向2倍基金                                          35.60000   35.33000   0.27000    0.76422
元大台灣中型100基金                                                30.54000   30.67000  -0.13000   -0.42387
元大台灣加權股價指數基金                                           24.38700   24.33300   0.05400    0.22192
元大台灣卓越50基金                                                 77.15000   76.81000   0.34000    0.44265
元大台灣金融基金                                                   17.53000   17.47000   0.06000    0.34345
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        29.92000   29.98000  -0.06000   -0.20013
元大台灣高股息基金                                                 25.30000   25.37000  -0.07000   -0.27592
元大台灣電子科技基金                                               32.44000   32.31000   0.13000    0.40235
元大全球ETF成長組合基金                                            10.45000   10.51000  -0.06000   -0.57088
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.77000   14.82000  -0.05000   -0.33738
元大全球人工智慧ETF基金                                            21.56000   22.08000  -0.52000   -2.35507
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.55000   13.49000   0.06000    0.44477
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.35000    9.31000   0.04000    0.42965
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.10000   13.06000   0.04000    0.30628
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.21500   12.16400   0.05100    0.41927
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.52000    8.60000  -0.08000   -0.93023
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.46000    6.52000  -0.06000   -0.92025
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.97000    8.95000   0.02000    0.22346
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.94000    6.92000   0.02000    0.28902
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.29600    8.38200  -0.08600   -1.02601
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.74000    9.84000  -0.10000   -1.01626
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.40000    8.48000  -0.08000   -0.94340
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.01000   13.16000  -0.15000   -1.13982
元大全球農業商機基金                                               17.23000   17.30000  -0.07000   -0.40462
元大印尼指數基金                                                    8.97300    8.71400   0.25900    2.97223
元大印度指數基金                                                   10.26900   10.31400  -0.04500   -0.43630
元大印度基金                                                       13.03000   13.06000  -0.03000   -0.22971
元大多多基金                                                       15.68000   15.79000  -0.11000   -0.69664
元大多福基金                                                       48.69000   48.89000  -0.20000   -0.40908
元大亞太成長基金                                                    8.42000    8.46000  -0.04000   -0.47281
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.06980    9.04140   0.02840    0.31411
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.29210    7.26930   0.02280    0.31365
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.02700    9.04200  -0.01500   -0.16589
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.44000    9.45000  -0.01000   -0.10582
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.06900   10.11400  -0.04500   -0.44493
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.15660   10.15090   0.00570    0.05615
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.29060   10.28310   0.00750    0.07294
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.14950   10.14210   0.00740    0.07296
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.51250   10.49920   0.01330    0.12668
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.36830   10.35520   0.01310    0.12651
元大卓越基金                                                       41.65000   41.75000  -0.10000   -0.23952
元大店頭基金                                                        7.53000    7.59000  -0.06000   -0.79051
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.44240   10.44180   0.00060    0.00575
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.96960    9.97760  -0.00800   -0.08018
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    33.04940   32.86030   0.18910    0.57547
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   41.39180   40.75380   0.63800    1.56550
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        17.59160   17.86290  -0.27130   -1.51879
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        21.39170   20.74990   0.64180    3.09303
元大美國政府7至10年期債券基金                                      41.97950   41.66690   0.31260    0.75024
元大高科技基金                                                     17.79000   17.85000  -0.06000   -0.33613
元大得利貨幣市場基金                                               16.31640   16.31610   0.00030    0.00184
元大得寶貨幣市場基金                                               12.02590   12.02570   0.00020    0.00166
元大富櫃50基金                                                     11.50000   11.53000  -0.03000   -0.26019
元大華夏中小基金                                                    6.98000    7.09000  -0.11000   -1.55148
元大新中國基金-人民幣                                               9.25000    9.40000  -0.15000   -1.59574
元大新中國基金-美元                                                 8.60900    8.74000  -0.13100   -1.49886
元大新中國基金-新台幣                                               8.77000    8.90000  -0.13000   -1.46067
元大新主流基金                                                     21.80000   22.00000  -0.20000   -0.90909
元大新東協平衡基金-美元                                             9.18900    9.18700   0.00200    0.02177
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.16000    9.16000   0.00000    0.00000
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.29550   10.22820   0.06730    0.65798
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.44580    9.37470   0.07110    0.75842
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.82920   10.74190   0.08730    0.81271
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.00850    8.93580   0.07270    0.81358
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.32200   10.31160   0.01040    0.10086
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.63780    9.62810   0.00970    0.10075
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.72430   10.70780   0.01650    0.15409
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.02090   10.00540   0.01550    0.15492
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.92030    9.90890   0.01140    0.11505
元大新興亞洲基金                                                   10.52000   10.66000  -0.14000   -1.31332
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.47230    9.44570   0.02660    0.28161
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.88580    8.86090   0.02490    0.28101
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.95730    9.92410   0.03320    0.33454
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.35120    9.32000   0.03120    0.33476
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.15590   15.15570   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       34.11000   34.26000  -0.15000   -0.43783
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.50000    8.52000  -0.02000   -0.23474
元大實質多重資產基金-美元                                           7.76400    7.78100  -0.01700   -0.21848
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.38000    8.39000  -0.01000   -0.11919
元大滬深300單日反向1倍基金                                         13.62000   13.72000  -0.10000   -0.72886
元大滬深300單日正向2倍基金                                         15.31000   15.10000   0.21000    1.39073
元大摩臺基金                                                       36.05000   35.93000   0.12000    0.33398
元大標普500基金                                                    26.95000   27.28000  -0.33000   -1.20968
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.88000   12.71000   0.17000    1.33753
元大標普500單日正向2倍基金                                         33.56000   34.47000  -0.91000   -2.63998
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.40000   20.44000  -0.04000   -0.19569
元大標智滬深300基金                                                17.16000   17.15000   0.01000    0.05831
元大歐洲50基金                                                     24.28000   24.68000  -0.40000   -1.62075
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.33650    9.30690   0.02960    0.31804
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.28160   10.28130   0.00030    0.00292
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    14.36000   14.38000  -0.02000   -0.13908
日盛上選基金                                                       31.16000   31.23000  -0.07000   -0.22414
日盛小而美基金                                                     16.60000   16.61000  -0.01000   -0.06020
日盛中國內需動力基金                                                9.00000    9.17000  -0.17000   -1.85387
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.33300   12.32500   0.00800    0.06491
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.91450    9.90810   0.00640    0.06459
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.48760   12.48040   0.00720    0.05769
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                      10.03350   10.02780   0.00570    0.05684
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.40990   11.39890   0.01100    0.09650
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     9.14990    9.14120   0.00870    0.09517
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                         9.83000   10.03000  -0.20000   -1.99402
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           9.27000    9.47000  -0.20000   -2.11193
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         9.80000   10.00000  -0.20000   -2.00000
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.09000   10.24000  -0.15000   -1.46484
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.87000   10.02000  -0.15000   -1.49701
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.16000   10.31000  -0.15000   -1.45490
日盛日盛基金                                                       10.53000   10.57000  -0.04000   -0.37843
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.30000    9.30000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.33000    9.33000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                 11.04000   11.16000  -0.12000   -1.07527
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.35240   10.36630  -0.01390   -0.13409
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.31900    9.33160  -0.01260   -0.13503
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.22940   10.23970  -0.01030   -0.10059
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.20850    9.21780  -0.00930   -0.10089
日盛全球智能車基金(美元)                                            9.97000   10.11000  -0.14000   -1.38477
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.20000   10.33000  -0.13000   -1.25847
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.50160    2.50130   0.00030    0.01199
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65780    1.65760   0.00020    0.01207
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.38430    0.38430   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25520    0.25520   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.81550   12.81030   0.00520    0.04059
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.38230    8.37890   0.00340    0.04058
日盛亞洲機會基金                                                    6.65000    6.77000  -0.12000   -1.77253
日盛首選基金                                                       15.88000   15.88000   0.00000    0.00000
日盛高科技基金                                                     16.60000   16.67000  -0.07000   -0.41992
日盛貨幣市場基金                                                   14.82570   14.82550   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     36.55000   36.65000  -0.10000   -0.27285
日盛精選五虎基金                                                   33.93000   33.95000  -0.02000   -0.05891
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.53790   13.53770   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 28.25000   28.54000  -0.29000   -1.01612
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                          9.30000    9.60000  -0.30000   -3.12500
台新MSCI中國基金                                                   19.16000   19.56000  -0.40000   -2.04499
台新大眾貨幣市場基金                                               14.21460   14.21440   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.52320   10.53170  -0.00850   -0.08071
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.53700   10.53500   0.00200    0.01898
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.35360   10.34600   0.00760    0.07346
台新中國通基金                                                     40.41000   40.81000  -0.40000   -0.98015
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.50570    0.51870  -0.01300   -2.50627
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              15.93000   16.33100  -0.40100   -2.45545
台新中國精選中小基金-美元                                           0.28490    0.29230  -0.00740   -2.53165
台新中國精選中小基金-新台幣                                         8.98000    9.21000  -0.23000   -2.49729
台新主流基金                                                       22.28000   22.37000  -0.09000   -0.40232
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      23.05000   22.99000   0.06000    0.26098
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.73460    0.73320   0.00140    0.19094
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      16.47000   16.43000   0.04000    0.24346
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.52420    0.52330   0.00090    0.17199
台新台灣中小基金                                                   31.52000   31.77000  -0.25000   -0.78691
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            10.28360   10.22530   0.05830    0.57015
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.49100    9.44300   0.04800    0.50831
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.13000    9.08000   0.05000    0.55066
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.90460   10.84950   0.05510    0.50786
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              10.54000   10.48000   0.06000    0.57252
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.89870    9.93550  -0.03680   -0.37039
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.68000    9.71000  -0.03000   -0.30896
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.00890   11.04980  -0.04090   -0.37014
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.77000   10.80000  -0.03000   -0.27778
台新印度基金                                                       14.83000   14.91000  -0.08000   -0.53655
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.71480    8.70370   0.01110    0.12753
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28160    0.28130   0.00030    0.10665
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.66980   12.65360   0.01620    0.12803
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.40410    0.40380   0.00030    0.07429
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.12520   11.12510   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 30.12960   30.22750  -0.09790   -0.32388
台新智慧生活基金-美元                                              10.22780   10.40540  -0.17760   -1.70681
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.76000   10.94000  -0.18000   -1.64534
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.08000    8.10250  -0.02250   -0.27769
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.44870    8.46770  -0.01900   -0.22438
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.08380    9.10910  -0.02530   -0.27774
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.51000    9.53130  -0.02130   -0.22347
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.24380   11.25890  -0.01510   -0.13412
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.35110    0.35170  -0.00060   -0.17060
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.04610    8.05690  -0.01080   -0.13405
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.26500    0.26550  -0.00050   -0.18832
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.33000    5.40000  -0.07000   -1.29630
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.08000   22.06000   0.02000    0.09066
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.11110   10.14500  -0.03390   -0.33415
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                  9.83660    9.85970  -0.02310   -0.23429
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.04350   10.06160  -0.01810   -0.17989
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.11110   10.14490  -0.03380   -0.33317
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                    9.83660    9.85970  -0.02310   -0.23429
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.04350   10.06160  -0.01810   -0.17989
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               40.54920   40.23290   0.31630    0.78617
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     40.48310   40.08350   0.39960    0.99692
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             39.99140   39.99380  -0.00240   -0.00600
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.32740   11.32680   0.00060    0.00530
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.22250   10.23690  -0.01440   -0.14067
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.21350    9.20290   0.01060    0.11518
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.78620   10.77400   0.01220    0.11324
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.86690    7.86960  -0.00270   -0.03431
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.27900    9.28210  -0.00310   -0.03340
永豐中小基金                                                       50.21000   50.24000  -0.03000   -0.05971
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.78850    1.78510   0.00340    0.19047
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.47670    2.47200   0.00470    0.19013
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.24520    8.24160   0.00360    0.04368
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.07910   11.07420   0.00490    0.04425
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.38000    4.46000  -0.08000   -1.79372
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    19.94000   20.31000  -0.37000   -1.82176
永豐主流品牌基金                                                   18.70000   19.00000  -0.30000   -1.57895
永豐永豐基金                                                       31.33000   31.33000   0.00000    0.00000
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.16850    9.09790   0.07060    0.77600
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.60400    9.53000   0.07400    0.77650
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.18880    9.11400   0.07480    0.82072
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.62800    9.54960   0.07840    0.82098
永豐亞洲民生消費基金                                               11.88000   12.05000  -0.17000   -1.41079
永豐南非幣2021保本基金                                             13.95170   13.93960   0.01210    0.08680
永豐高科技基金                                                     21.53000   21.56000  -0.03000   -0.13915
永豐貨幣市場基金                                                   13.93110   13.93090   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.11120    2.10780   0.00340    0.16131
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.59040    2.58630   0.00410    0.15853
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.82770    7.82660   0.00110    0.01405
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.91570   10.91410   0.00160    0.01466
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.12740    7.13120  -0.00380   -0.05329
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.37800   11.38410  -0.00610   -0.05358
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  9.94000   10.05000  -0.11000   -1.09453
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.78000    7.89000  -0.11000   -1.39417
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.15000   18.40000  -0.25000   -1.35870
永豐臺灣加權ETF基金                                                51.06000   50.98000   0.08000    0.15692
永豐領航科技基金                                                   35.10000   35.15000  -0.05000   -0.14225
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.23000   11.12000   0.11000    0.98921
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.79000   10.68000   0.11000    1.02996
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.82000   10.00000  -0.18000   -1.80000
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.74000    9.89000  -0.15000   -1.51668
永豐趨勢平衡基金                                                   39.26000   39.30000  -0.04000   -0.10178
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.84480   11.84380   0.00100    0.00844
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.71020    9.71290  -0.00270   -0.02780
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.27510   10.27790  -0.00280   -0.02724
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.78910    9.78340   0.00570    0.05826
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.19030   10.18420   0.00610    0.05990
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.77140    9.77450  -0.00310   -0.03172
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.46690   10.47020  -0.00330   -0.03152
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.80770    9.80250   0.00520    0.05305
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.29020   10.28470   0.00550    0.05348
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.59000   10.76000  -0.17000   -1.57993
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.34000    9.48000  -0.14000   -1.47679
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.92000   10.08000  -0.16000   -1.58730
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        14.13000   14.41000  -0.28000   -1.94310
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          18.70000   19.07000  -0.37000   -1.94022
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          18.42000   18.79000  -0.37000   -1.96913
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.01400   10.00870   0.00530    0.05295
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.01400   10.00870   0.00530    0.05295
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                      10.01180   10.00670   0.00510    0.05097
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                      10.01180   10.00670   0.00510    0.05097
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.04190   10.03550   0.00640    0.06377
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.04190   10.03550   0.00640    0.06377
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.02600   10.01900   0.00700    0.06987
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.02600   10.01900   0.00700    0.06987
兆豐國際生命科學基金                                               15.02000   15.25000  -0.23000   -1.50820
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.28210   10.33190  -0.04980   -0.48200
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.39340   10.44730  -0.05390   -0.51592
兆豐國際全球基金                                                   30.60000   31.15000  -0.55000   -1.76565
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.45420   10.45350   0.00070    0.00670
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.33120   10.33900  -0.00780   -0.07544
兆豐國際國民基金                                                   20.83000   20.87000  -0.04000   -0.19166
兆豐國際第一基金                                                   12.75000   12.80000  -0.05000   -0.39063
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.70520   10.70220   0.00300    0.02803
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.22720    8.22490   0.00230    0.02796
兆豐國際萬全基金                                                   20.10000   20.16000  -0.06000   -0.29762
兆豐國際電子基金                                                   24.25000   24.33000  -0.08000   -0.32881
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          20.95000   20.95000   0.00000    0.00000
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              16.48000   16.52000  -0.04000   -0.24213
兆豐國際豐台灣基金                                                 32.79000   32.85000  -0.06000   -0.18265
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.54800   12.54780   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.33000    9.53000  -0.20000   -2.09864
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.22000    9.41000  -0.19000   -2.01913
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.50090   10.51160  -0.01070   -0.10179
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.30530   10.31290  -0.00760   -0.07369
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.51040   10.51670  -0.00630   -0.05990
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.29590   10.30670  -0.01080   -0.10479
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.40010   10.40780  -0.00770   -0.07398
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.37860   10.38480  -0.00620   -0.05970
合庫台灣基金                                                       10.32000   10.39000  -0.07000   -0.67372
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.58000   11.60840  -0.02840   -0.24465
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.42910   12.46570  -0.03660   -0.29361
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.09540   11.12630  -0.03090   -0.27772
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.90320   11.93490  -0.03170   -0.26561
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.12590    8.14590  -0.02000   -0.24552
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.32940    9.35650  -0.02710   -0.28964
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.00950    9.03450  -0.02500   -0.27672
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.78440    8.80840  -0.02400   -0.27247
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.17990    9.20530  -0.02540   -0.27593
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.42000   10.54000  -0.12000   -1.13852
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     10.93000   11.06000  -0.13000   -1.17541
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.34000    9.45000  -0.11000   -1.16402
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                        9.96000   10.08000  -0.12000   -1.19048
合庫全球新興市場基金                                                9.08000    9.17000  -0.09000   -0.98146
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.01000   10.11000  -0.10000   -0.98912
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.22000   10.32000  -0.10000   -0.96899
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.06000    9.14000  -0.08000   -0.87527
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.26000    9.35000  -0.09000   -0.96257
合庫貨幣市場基金                                                   10.16640   10.16630   0.00010    0.00098
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.72500    9.73240  -0.00740   -0.07603
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.00560   10.01260  -0.00700   -0.06991
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.37740   10.38130  -0.00390   -0.03757
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.80570   11.81430  -0.00860   -0.07279
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  14.79270   14.80340  -0.01070   -0.07228
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.60090    8.60790  -0.00700   -0.08132
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.38840    9.39490  -0.00650   -0.06919
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.85900    7.86200  -0.00300   -0.03816
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.59200    8.59780  -0.00580   -0.06746
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.37770   10.37760   0.00010    0.00096
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.47000   10.47000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.18000   10.19000  -0.01000   -0.09814
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.60000    9.60000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.64000    9.65000  -0.01000   -0.10363
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.02000   10.05000  -0.03000   -0.29851
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.87000    9.90000  -0.03000   -0.30303
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.34000   10.38000  -0.04000   -0.38536
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.16000   10.19000  -0.03000   -0.29441
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        10.84000   11.12000  -0.28000   -2.51799
安本標準兩岸價值基金 美元                                          10.58000   10.83000  -0.25000   -2.30840
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        10.92000   11.18000  -0.26000   -2.32558
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.77000    9.82000  -0.05000   -0.50916
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.21000   10.26000  -0.05000   -0.48733
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.43000    9.45000  -0.02000   -0.21164
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.19270   11.19280  -0.00010   -0.00089
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.97090    9.97040   0.00050    0.00501
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.08070   10.07470   0.00600    0.05956
安聯中國東協基金                                                   15.00000   15.16000  -0.16000   -1.05541
安聯中國策略基金-美元                                              10.94000   11.16000  -0.22000   -1.97133
安聯中國策略基金-新臺幣                                            14.54000   14.83000  -0.29000   -1.95550
安聯中華新思路基金-人民幣                                          13.47000   13.79000  -0.32000   -2.32052
安聯中華新思路基金-美元                                            12.43000   12.73000  -0.30000   -2.35664
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          11.93000   12.21000  -0.28000   -2.29320
安聯台灣大壩基金                                                   27.58000   27.59000  -0.01000   -0.03625
安聯台灣科技基金                                                   46.23000   45.96000   0.27000    0.58747
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.53900   12.53880   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                   30.31000   30.23000   0.08000    0.26464
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.51970   10.51350   0.00620    0.05897
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.58960   15.57920   0.01040    0.06676
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.76090    9.75440   0.00650    0.06664
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.17000   11.28000  -0.11000   -0.97518
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.71000   11.82000  -0.11000   -0.93063
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.94000   12.93920   0.00080    0.00618
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.58370   10.58120   0.00250    0.02363
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.65140   12.64970   0.00170    0.01344
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.47700    9.47700   0.00000    0.00000
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.40200    9.39980   0.00220    0.02340
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.97900    8.97780   0.00120    0.01337
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.02990   10.03020  -0.00030   -0.00299
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.16750   10.16610   0.00140    0.01377
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.15000   11.22000  -0.07000   -0.62389
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.33000   11.39000  -0.06000   -0.52678
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.71000   10.77000  -0.06000   -0.55710
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.83000    9.88000  -0.05000   -0.50607
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.47000    9.52000  -0.05000   -0.52521
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.04000   11.10000  -0.06000   -0.54054
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.79000   10.84000  -0.05000   -0.46125
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.54000    9.58000  -0.04000   -0.41754
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.35000    9.39000  -0.04000   -0.42599
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.32240   12.33760  -0.01520   -0.12320
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.18040   11.19400  -0.01360   -0.12149
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.82140   10.83420  -0.01280   -0.11814
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.62490    8.63550  -0.01060   -0.12275
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.46930    8.47960  -0.01030   -0.12147
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.17100    8.18060  -0.00960   -0.11735
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.23460   10.24770  -0.01310   -0.12783
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.15750   10.16960  -0.01210   -0.11898
安聯全球人口趨勢基金                                               12.16000   12.29000  -0.13000   -1.05777
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.72000    8.80000  -0.08000   -0.90909
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        33.58000   33.85000  -0.27000   -0.79764
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.84000    8.03000  -0.19000   -2.36613
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.36790   12.35020   0.01770    0.14332
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.51870   10.50370   0.01500    0.14281
安聯全球新興市場基金                                               16.66000   16.88000  -0.22000   -1.30332
安聯全球農金趨勢基金                                                9.05000    9.17000  -0.12000   -1.30862
安聯全球綠能趨勢基金                                                8.93000    9.04000  -0.11000   -1.21681
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.59000   10.70000  -0.11000   -1.02804
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.82000   10.93000  -0.11000   -1.00640
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.51000   10.61000  -0.10000   -0.94251
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.14000   10.24000  -0.10000   -0.97656
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.53000    9.62000  -0.09000   -0.93555
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.49000    9.59000  -0.10000   -1.04275
安聯亞洲動態策略基金                                               21.64000   21.78000  -0.14000   -0.64279
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.00990   10.01180  -0.00190   -0.01898
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.01320   10.01590  -0.00270   -0.02696
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.01000   10.01180  -0.00180   -0.01798
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.01510   10.01780  -0.00270   -0.02695
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.01280   10.01460  -0.00180   -0.01797
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.00540   10.00850  -0.00310   -0.03097
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.00540   10.00850  -0.00310   -0.03097
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.00540   10.00850  -0.00310   -0.03097
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.47660   10.47090   0.00570    0.05444
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.06560   10.06010   0.00550    0.05467
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               89.69370   89.62180   0.07190    0.08023
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.19950   13.19960  -0.00010   -0.00076
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.30960   68.25500   0.05460    0.07999
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.92710    9.92720  -0.00010   -0.00101
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.70590    2.70450   0.00140    0.05177
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.86620   10.87340  -0.00720   -0.06622
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.27110    2.26840   0.00270    0.11903
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.84270    8.84880  -0.00610   -0.06894
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.31710   10.32360  -0.00650   -0.06296
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.10460   10.11390  -0.00930   -0.09195
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.41150   10.41540  -0.00390   -0.03744
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.06640   10.07560  -0.00920   -0.09131
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.12860   10.13710  -0.00850   -0.08385
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.31620   10.32270  -0.00650   -0.06297
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.10210   10.11150  -0.00940   -0.09296
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.40980   10.41340  -0.00360   -0.03457
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.06440   10.07360  -0.00920   -0.09133
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.12770   10.13630  -0.00860   -0.08484
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.00360   10.01140  -0.00780   -0.07791
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.02770   10.02950  -0.00180   -0.01795
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                        9.99720   10.00520  -0.00800   -0.07996
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                   9.97940    9.98980  -0.01040   -0.10411
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.01550   10.02260  -0.00710   -0.07084
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                  9.98420    9.98500  -0.00080   -0.00801
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                        9.99720   10.00520  -0.00800   -0.07996
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                   9.98080    9.99120  -0.01040   -0.10409
宏利台灣動力基金A類型                                              27.81000   27.91000  -0.10000   -0.35829
宏利台灣動力基金I類型                                              27.81000   27.91000  -0.10000   -0.35829
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.81430    9.88420  -0.06990   -0.70719
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.84570    9.91300  -0.06730   -0.67891
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.47020    7.52340  -0.05320   -0.70713
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.53150    7.58450  -0.05300   -0.69879
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.30000   11.43000  -0.13000   -1.13736
宏利全球債券組合基金                                               13.56370   13.56000   0.00370    0.02729
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.92750    2.92550   0.00200    0.06836
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.24650   12.23790   0.00860    0.07027
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.85890    8.85260   0.00630    0.07117
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.52870    2.52190   0.00680    0.26964
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.49520   11.48250   0.01270    0.11060
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.24370    3.28290  -0.03920   -1.19407
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.52070    0.52680  -0.00610   -1.15793
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       14.79000   14.97000  -0.18000   -1.20240
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.14630   12.18290  -0.03660   -0.30042
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.75700   10.78920  -0.03220   -0.29845
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.40280   10.43450  -0.03170   -0.30380
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.73810    8.76440  -0.02630   -0.30008
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.37140    8.39640  -0.02500   -0.29775
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.29040    8.31560  -0.02520   -0.30304
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.19470    8.21820  -0.02350   -0.28595
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.24000   10.46000  -0.22000   -2.10325
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.44000   10.65000  -0.21000   -1.97183
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.19000   10.41000  -0.22000   -2.11335
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.68000   10.69000  -0.01000   -0.09355
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.40000   10.41000  -0.01000   -0.09606
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.52000   10.53000  -0.01000   -0.09497
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.29000   10.30000  -0.01000   -0.09709
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.90290    2.90820  -0.00530   -0.18224
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.42020    0.42090  -0.00070   -0.16631
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.74560   12.76890  -0.02330   -0.18247
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.95900    0.96060  -0.00160   -0.16656
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.39720    7.41080  -0.01360   -0.18352
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.04220    2.04580  -0.00360   -0.17597
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29480    0.29540  -0.00060   -0.20311
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            9.01410    9.03080  -0.01670   -0.18492
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32610    0.32660  -0.00050   -0.15309
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.68070   13.68050   0.00020    0.00146
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.32000    2.37000  -0.05000   -2.10970
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.56000   10.76000  -0.20000   -1.85874
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          23.90000   23.97000  -0.07000   -0.29203
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          23.90000   23.97000  -0.07000   -0.29203
宏利澳幣保本基金                                                   12.58900   12.58650   0.00250    0.01986
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.90000    9.95000  -0.05000   -0.50251
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.72000    9.76000  -0.04000   -0.40984
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.45000   10.48000  -0.03000   -0.28626
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.03000   10.06000  -0.03000   -0.29821
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.78000   10.81000  -0.03000   -0.27752
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.10000   11.14000  -0.04000   -0.35907
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.08000   11.12000  -0.04000   -0.35971
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.99000   11.02000  -0.03000   -0.27223
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.86000   10.89000  -0.03000   -0.27548
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.34000   10.39000  -0.05000   -0.48123
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.61000    9.65000  -0.04000   -0.41451
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.82000   11.87000  -0.05000   -0.42123
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.46880   10.46920  -0.00040   -0.00382
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.63250    9.62320   0.00930    0.09664
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            9.27040    9.25640   0.01400    0.15125
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.56340   11.54590   0.01750    0.15157
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.34000    9.38000  -0.04000   -0.42644
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.11000   10.14000  -0.03000   -0.29586
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.90000    9.95000  -0.05000   -0.50251
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.61000    9.69000  -0.08000   -0.82559
貝萊德新台幣基金                                                   12.96420   12.96410   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     25.58000   25.52000   0.06000    0.23511
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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.46840   11.46520   0.00320    0.02791
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.19320   10.18140   0.01180    0.11590
保德信大中華基金-人民幣                                             9.37000    9.58000  -0.21000   -2.19207
保德信大中華基金-美元                                               9.19000    9.38000  -0.19000   -2.02559
保德信大中華基金-新台幣                                            27.95000   28.52000  -0.57000   -1.99860
保德信中小型股基金                                                 41.77000   42.16000  -0.39000   -0.92505
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.41000    8.62000  -0.21000   -2.43619
保德信中國中小基金-美元                                             8.05000    8.23000  -0.18000   -2.18712
保德信中國中小基金-新臺幣                                           7.95000    8.13000  -0.18000   -2.21402
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.60110    9.65920  -0.05810   -0.60150
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.71310    9.77090  -0.05780   -0.59155
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.71370    9.77300  -0.05930   -0.60677
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                10.72350   10.78900  -0.06550   -0.60710
保德信中國品牌基金-人民幣                                           9.47000    9.63000  -0.16000   -1.66147
保德信中國品牌基金-美元                                             9.44000    9.60000  -0.16000   -1.66667
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          10.15000   10.33000  -0.18000   -1.74250
保德信台商全方位基金                                               33.91000   33.81000   0.10000    0.29577
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          27.53000   27.83000  -0.30000   -1.07797
保德信全球消費商機基金                                             18.98000   19.12000  -0.14000   -0.73222
保德信全球基礎建設基金                                             13.54000   13.60000  -0.06000   -0.44118
保德信全球資源基金                                                  7.32000    7.51000  -0.19000   -2.52996
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.71000    9.77000  -0.06000   -0.61412
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      32.93000   33.12000  -0.19000   -0.57367
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.40610   10.39150   0.01460    0.14050
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.71070   10.69560   0.01510    0.14118
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.61740   10.59670   0.02070    0.19534
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.92730   10.90600   0.02130    0.19531
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.47570    9.50610  -0.03040   -0.31979
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.57330   10.60710  -0.03380   -0.31865
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.20680    9.23130  -0.02450   -0.26540
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.25240   10.27970  -0.02730   -0.26557
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.11430    8.11300   0.00130    0.01602
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.12860   11.12690   0.00170    0.01528
保德信亞太基金                                                     19.96000   20.19000  -0.23000   -1.13918
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.68090    8.66630   0.01460    0.16847
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.93800   11.91800   0.02000    0.16781
保德信店頭市場基金                                                 30.85000   30.98000  -0.13000   -0.41963
保德信拉丁美洲基金                                                  7.06000    7.09000  -0.03000   -0.42313
保德信金平衡基金                                                   29.11000   29.10000   0.01000    0.03436
保德信金滿意基金                                                   39.91000   39.85000   0.06000    0.15056
保德信科技島基金                                                   24.37000   24.30000   0.07000    0.28807
保德信高成長基金                                                   88.84000   88.88000  -0.04000   -0.04500
保德信第一基金                                                     24.63000   24.64000  -0.01000   -0.04058
保德信貨幣市場基金                                                 15.82810   15.82790   0.00020    0.00126
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.33620   10.42620  -0.09000   -0.86321
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.74930   10.83700  -0.08770   -0.80926
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.72450   10.76280  -0.03830   -0.35586
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.44300   10.47470  -0.03170   -0.30263
保德信新世紀基金                                                   10.13000   10.16000  -0.03000   -0.29528
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.15450    8.14950   0.00500    0.06135
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.19860   10.19210   0.00650    0.06377
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.51780   11.51070   0.00710    0.06168
保德信新興趨勢組合基金                                             10.52000   10.65000  -0.13000   -1.22066
保德信瑞騰基金                                                     15.62280   15.62070   0.00210    0.01344
保德信歐洲組合基金                                                 10.18000   10.30000  -0.12000   -1.16505
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施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.86350    9.86710  -0.00360   -0.03648
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.33970   10.34360  -0.00390   -0.03770
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.86050    9.86340  -0.00290   -0.02940
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                  10.13230   10.13490  -0.00260   -0.02565
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.91150    9.91410  -0.00260   -0.02623
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.29700   10.30290  -0.00590   -0.05727
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.78770    9.79500  -0.00730   -0.07453
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.08160   10.08910  -0.00750   -0.07434
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.46600   10.47130  -0.00530   -0.05061
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.23100   10.23690  -0.00590   -0.05763
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.49800   10.50380  -0.00580   -0.05522
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                10.13510   10.14260  -0.00750   -0.07395
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.35730   10.36390  -0.00660   -0.06368
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.05880   10.05940  -0.00060   -0.00596
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.49380   10.49470  -0.00090   -0.00858
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.93660    9.94260  -0.00600   -0.06035
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.23980   10.24530  -0.00550   -0.05368
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.13780   10.13870  -0.00090   -0.00888
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.87310    9.87820  -0.00510   -0.05163
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.20580   10.21260  -0.00680   -0.06658
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.46600   10.47240  -0.00640   -0.06111
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.35310   10.34890   0.00420    0.04058
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.82570   10.82070   0.00500    0.04621
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.17940   10.18840  -0.00900   -0.08834
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.38460   10.39370  -0.00910   -0.08755
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.19130   10.20000  -0.00870   -0.08529
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.22930   10.24070  -0.01140   -0.11132
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.42180   10.42770  -0.00590   -0.05658
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.23540   10.23130   0.00410    0.04007
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.12110   10.12580  -0.00470   -0.04642
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.33570   10.32900   0.00670    0.06487
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.33460   10.32790   0.00670    0.06487
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型               10.01720   10.02690  -0.00970   -0.09674
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.01530   10.02490  -0.00960   -0.09576
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.97320    1.97100   0.00220    0.11162
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.80420    2.80130   0.00290    0.10352
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29380    0.29390  -0.00010   -0.03403
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45250    0.45250   0.00000    0.00000
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.41370    8.41520  -0.00150   -0.01782
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.21510   12.21360   0.00150    0.01228
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.64910    9.63720   0.01190    0.12348
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.18640   12.17170   0.01470    0.12077
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.65600    8.65390   0.00210    0.02427
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.98120   10.97850   0.00270    0.02459
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.60740   10.61690  -0.00950   -0.08948
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.50640   10.51580  -0.00940   -0.08939
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       17.97000   17.98000  -0.01000   -0.05562
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4148.61000 4149.42000  -0.81000   -0.01952
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.25610   10.25610   0.00000    0.00000
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.07330   11.07310   0.00020    0.00181
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.20770   10.20750   0.00020    0.00196
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.81960    9.82180  -0.00220   -0.02240
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.36240   10.36470  -0.00230   -0.02219
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.89230    9.89280  -0.00050   -0.00505
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.20050   10.20160  -0.00110   -0.01078
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.26770   10.27950  -0.01180   -0.11479
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.07870    6.09380  -0.01510   -0.24779
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  11.00890   11.03620  -0.02730   -0.24737
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                       9.89000    9.94000  -0.05000   -0.50302
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                               9.99000   10.04000  -0.05000   -0.49801
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                 9.67000    9.73000  -0.06000   -0.61665
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                      9.89000    9.94000  -0.05000   -0.50302
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                              9.99000   10.04000  -0.05000   -0.49801
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                                9.67000    9.73000  -0.06000   -0.61665
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.44170   10.49300  -0.05130   -0.48890
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.29290   11.35450  -0.06160   -0.54252
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.53140   10.58700  -0.05560   -0.52517
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.05040    9.09480  -0.04440   -0.48819
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.26610    9.31670  -0.05060   -0.54311
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.13770    9.18590  -0.04820   -0.52472
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.38840   10.43940  -0.05100   -0.48853
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.72750   10.78610  -0.05860   -0.54329
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.70680   10.76330  -0.05650   -0.52493
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.94000    6.97000  -0.03000   -0.43042
柏瑞巨人基金                                                       12.23000   12.23000   0.00000    0.00000
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.69160   13.69150   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.25000   16.39000  -0.14000   -0.85418
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.12460   14.16400  -0.03940   -0.27817
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.35930   12.39770  -0.03840   -0.30973
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.94460   12.98360  -0.03900   -0.30038
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.64810    8.67230  -0.02420   -0.27905
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.77910    6.79800  -0.01890   -0.27802
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.61790    8.64460  -0.02670   -0.30886
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.42840    8.44970  -0.02130   -0.25208
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.65870   10.69080  -0.03210   -0.30026
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.33890    8.36380  -0.02490   -0.29771
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.54270   12.58160  -0.03890   -0.30918
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.23450   12.26870  -0.03420   -0.27876
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          12.78090   12.81320  -0.03230   -0.25208
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.78390   11.81940  -0.03550   -0.30035
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.98560    9.01070  -0.02510   -0.27856
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.63200    9.66180  -0.02980   -0.30843
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.63190    9.65630  -0.02440   -0.25268
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.47690    9.50550  -0.02860   -0.30088
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.37140    9.39940  -0.02800   -0.29789
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.61180   10.64010  -0.02830   -0.26597
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.43320   10.46400  -0.03080   -0.29434
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.27040   10.29980  -0.02940   -0.28544
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.34730   10.37700  -0.02970   -0.28621
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.88870    9.91500  -0.02630   -0.26525
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.52790    9.55600  -0.02810   -0.29406
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.53090   10.55410  -0.02320   -0.21982
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.55690    9.58430  -0.02740   -0.28588
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.63460    9.66220  -0.02760   -0.28565
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.59200   10.62020  -0.02820   -0.26553
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.43350   10.46430  -0.03080   -0.29433
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.27060   10.30010  -0.02950   -0.28640
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.34820   10.37790  -0.02970   -0.28619
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.88840    9.91470  -0.02630   -0.26526
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.52800    9.55610  -0.02810   -0.29405
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.70610   10.72970  -0.02360   -0.21995
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.55680    9.58420  -0.02740   -0.28589
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.63490    9.66250  -0.02760   -0.28564
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.34400   11.34000   0.00400    0.03527
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.63000   12.62730   0.00270    0.02138
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.93850   11.93600   0.00250    0.02095
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.13950    9.13620   0.00330    0.03612
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.77070    9.76860   0.00210    0.02150
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.67860    9.67650   0.00210    0.02170
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.03840   11.03450   0.00390    0.03534
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.76020   11.75770   0.00250    0.02126
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.53370   11.53120   0.00250    0.02168
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.13970    9.13640   0.00330    0.03612
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.77120    9.76910   0.00210    0.02150
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.67900    9.67700   0.00200    0.02067
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.08000   13.17000  -0.09000   -0.68337
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.63000   13.74000  -0.11000   -0.80058
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.93000    9.00000  -0.07000   -0.77778
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.44000    8.50000  -0.06000   -0.70588
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.04000    9.10000  -0.06000   -0.65934
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.14000   11.21000  -0.07000   -0.62444
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.82000   10.90000  -0.08000   -0.73394
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.09000   11.17000  -0.08000   -0.71620
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.37000   12.48000  -0.11000   -0.88141
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.87000   12.97000  -0.10000   -0.77101
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.81000    9.88000  -0.07000   -0.70850
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.93830   11.89470   0.04360    0.36655
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.06630   10.03210   0.03420    0.34091
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.63510    7.60720   0.02790    0.36676
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.04370   10.00960   0.03410    0.34067
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.67000   10.69000  -0.02000   -0.18709
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.27000   11.29000  -0.02000   -0.17715
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.89000   10.91000  -0.02000   -0.18332
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.45000    9.46000  -0.01000   -0.10571
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.66000    9.67000  -0.01000   -0.10341
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.65000    9.67000  -0.02000   -0.20683
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.65000    9.67000  -0.02000   -0.20683
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.65000   10.67000  -0.02000   -0.18744
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.99000   11.02000  -0.03000   -0.27223
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.68000   10.70000  -0.02000   -0.18692
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.53000    9.55000  -0.02000   -0.20942
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.44000    9.46000  -0.02000   -0.21142
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.52000    9.54000  -0.02000   -0.20964
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.65000    9.67000  -0.02000   -0.20683
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.09180   12.08520   0.00660    0.05461
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.68490   11.68090   0.00400    0.03424
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.71890   10.71530   0.00360    0.03360
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.51210    8.50740   0.00470    0.05525
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.47280    9.46970   0.00310    0.03274
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.52340    9.52020   0.00320    0.03361
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.24030   11.23660   0.00370    0.03293
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.61850   10.61260   0.00590    0.05559
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.70090   10.69740   0.00350    0.03272
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.81160    9.80830   0.00330    0.03364
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.19720    9.19210   0.00510    0.05548
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.02430    9.01440   0.00990    0.10982
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.54920    9.54600   0.00320    0.03352
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.41530   12.43140  -0.01610   -0.12951
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.77960   11.79810  -0.01850   -0.15680
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.14980   11.16720  -0.01740   -0.15581
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.04560    7.05480  -0.00920   -0.13041
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.68520    8.69880  -0.01360   -0.15634
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.33670    9.35130  -0.01460   -0.15613
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.67260   10.68650  -0.01390   -0.13007
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.16720   11.18470  -0.01750   -0.15646
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.40520    9.42000  -0.01480   -0.15711
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.98900    9.00070  -0.01170   -0.12999
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.53610    9.55100  -0.01490   -0.15600
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.88080   11.86250   0.01830    0.15427
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.51760   12.50000   0.01760    0.14080
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.42120   11.40520   0.01600    0.14029
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.33740    9.32300   0.01440    0.15446
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.86890    9.85500   0.01390    0.14105
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.86560    9.85180   0.01380    0.14008
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.79850   11.78200   0.01650    0.14004
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.60010   10.58370   0.01640    0.15496
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.88210   10.86690   0.01520    0.13987
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.87880    9.86350   0.01530    0.15512
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.50060    9.48600   0.01460    0.15391
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.10330   10.08910   0.01420    0.14075
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.61300    9.59960   0.01340    0.13959
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           18.66000   18.82000  -0.16000   -0.85016
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.46000   17.69000  -0.23000   -1.30017
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.20100   13.20430  -0.00330   -0.02499
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.27090   10.36160  -0.09070   -0.87535
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.19040   11.29260  -0.10220   -0.90502
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.04840   12.14540  -0.09700   -0.79866
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.70970   10.80470  -0.09500   -0.87925
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.00260    9.08200  -0.07940   -0.87426
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.47820    9.56480  -0.08660   -0.90540
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.37240    9.44780  -0.07540   -0.79807
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.42690    9.51050  -0.08360   -0.87903
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.13580    9.21640  -0.08060   -0.87453
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.28300    9.36780  -0.08480   -0.90523
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.18850   11.27860  -0.09010   -0.79886
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.37050    9.45370  -0.08320   -0.88008
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            41.51030   41.12790   0.38240    0.92978
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        12.39000   12.48000  -0.09000   -0.72115
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        28.51000   28.13000   0.38000    1.35087
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.76060   11.75980   0.00080    0.00680
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.69330    1.69150   0.00180    0.10641
國泰大中華基金                                                     18.08000   18.10000  -0.02000   -0.11050
國泰小龍基金-美元I                                                  0.44020    0.44160  -0.00140   -0.31703
國泰小龍基金-新台幣                                                13.87000   13.93000  -0.06000   -0.43073
國泰中小成長基金-美元I                                              1.23170    1.23570  -0.00400   -0.32370
國泰中小成長基金-新台幣                                            38.81000   38.98000  -0.17000   -0.43612
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         3.90810    4.02340  -0.11530   -2.86574
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.61640    0.63390  -0.01750   -2.76069
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.65830    0.67710  -0.01880   -2.77655
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        17.80000   18.30000  -0.50000   -2.73224
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               41.21660   40.99360   0.22300    0.54399
國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.30190    2.30340  -0.00150   -0.06512
國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.32780    0.32770   0.00010    0.03052
國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.18120   10.17440   0.00680    0.06683
國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息)                                8.26810    8.26250   0.00560    0.06778
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.26600    2.29510  -0.02910   -1.26792
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.32490    0.32870  -0.00380   -1.15607
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.28040   10.39640  -0.11600   -1.11577
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.33820    0.33820   0.00000    0.00000
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.49260   10.48830   0.00430    0.04100
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         3.82080    3.94420  -0.12340   -3.12864
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.54690    0.56400  -0.01710   -3.03191
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        17.39000   17.93000  -0.54000   -3.01171
國泰中港台基金-人民幣                                               2.85280    2.95170  -0.09890   -3.35061
國泰中港台基金-美元                                                 0.41340    0.42730  -0.01390   -3.25298
國泰中港台基金-新台幣                                              13.00000   13.43000  -0.43000   -3.20179
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                     9.85300    9.90520  -0.05220   -0.52700
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                       9.96820    9.97650  -0.00830   -0.08320
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.17440   10.17740  -0.00300   -0.02948
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.14000   26.18000  -0.04000   -0.15279
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.74000   12.73000   0.01000    0.07855
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       31.38000   31.41000  -0.03000   -0.09551
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.34740    0.34800  -0.00060   -0.17241
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33060    0.33110  -0.00050   -0.15101
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33130    0.33180  -0.00050   -0.15069
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   10.96990   10.98290  -0.01300   -0.11837
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.44370   10.45610  -0.01240   -0.11859
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.47240   10.48490  -0.01250   -0.11922
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.45120   12.45100   0.00020    0.00161
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.40700    0.40910  -0.00210   -0.51332
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.36180    0.36370  -0.00190   -0.52241
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.43400    0.43630  -0.00230   -0.52716
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           10.87000   10.93000  -0.06000   -0.54895
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.52000    9.57000  -0.05000   -0.52247
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.53320    0.53760  -0.00440   -0.81845
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.45990    2.48290  -0.02300   -0.92634
國泰全球高股息基金-美元                                             0.35540    0.35840  -0.00300   -0.83705
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.22000   11.31000  -0.09000   -0.79576
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.51770    0.52340  -0.00570   -1.08903
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.47130    0.47220  -0.00090   -0.19060
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        13.99000   14.00000  -0.01000   -0.07143
國泰全球資源基金-美元                                               0.15790    0.16120  -0.00330   -2.04715
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.06000    5.16000  -0.10000   -1.93798
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.58660    0.59310  -0.00650   -1.09594
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               18.51000   18.70000  -0.19000   -1.01604
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.13000   18.32000  -0.19000   -1.03712
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.85020    0.86200  -0.01180   -1.36891
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.32000   21.47000  -0.15000   -0.69865
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.59000   21.58000   0.01000    0.04634
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.45000    2.46150  -0.01150   -0.46719
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.35490    0.35620  -0.00130   -0.36496
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.30740    0.30860  -0.00120   -0.38885
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.13540   11.17180  -0.03640   -0.32582
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.64570    9.67720  -0.03150   -0.32551
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.51360    0.51690  -0.00330   -0.63842
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.38540    0.38910  -0.00370   -0.95091
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.77000   11.87000  -0.10000   -0.84246
國泰科技生化基金                                                   29.78000   29.93000  -0.15000   -0.50117
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          28.42000   28.73000  -0.31000   -1.07901
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           13.07000   12.91000   0.16000    1.23935
國泰美國費城半導體基金                                             13.15000   13.37000  -0.22000   -1.64547
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    43.18060   42.52110   0.65950    1.55099
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    18.01450   18.30710  -0.29260   -1.59829
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    21.80620   21.15150   0.65470    3.09529
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   42.88900   42.67630   0.21270    0.49840
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   43.96020   43.93900   0.02120    0.04825
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.80170   43.88040  -0.07870   -0.17935
國泰紐幣2021保本基金                                               12.73740   12.73420   0.00320    0.02513
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.09210   13.08820   0.00390    0.02980
國泰紐幣保本基金                                                   12.70910   12.71000  -0.00090   -0.00708
國泰國泰基金-新台幣A                                               20.96000   21.06000  -0.10000   -0.47483
國泰國泰基金-新台幣I                                               20.96000   21.06000  -0.10000   -0.47483
國泰富時中國A50基金                                                20.47000   20.30000   0.17000    0.83744
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   45.05690   44.67900   0.37790    0.84581
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.34020    0.33990   0.00030    0.08826
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.68000   10.67000   0.01000    0.09372
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.50280    0.50370  -0.00090   -0.17868
國泰策略高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.36940    0.37020  -0.00080   -0.21610
國泰策略高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.24130    0.24190  -0.00060   -0.24804
國泰策略高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             11.13650   11.15620  -0.01970   -0.17658
國泰策略高收益債券基金-新台幣B(配息)                                7.61310    7.62650  -0.01340   -0.17570
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.43870   42.45680  -0.01810   -0.04263
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            19.97000   19.98000  -0.01000   -0.05005
國泰新興市場基金-美元                                               0.37540    0.38120  -0.00580   -1.52151
國泰新興市場基金-新台幣                                            11.84000   12.02000  -0.18000   -1.49750
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.37210    2.37760  -0.00550   -0.23133
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.48240    1.48580  -0.00340   -0.22883
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.35330    0.35370  -0.00040   -0.11309
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22290    0.22320  -0.00030   -0.13441
國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息)                                0.34170    0.34230  -0.00060   -0.17528
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.77870   10.79280  -0.01410   -0.13064
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.60900    6.61770  -0.00870   -0.13147
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       43.20670   42.72090   0.48580    1.13715
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           42.70580   42.35930   0.34650    0.81800
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               42.18660   42.03520   0.15140    0.36017
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.96000   14.00000  -0.04000   -0.28571
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   32.95000   32.76000   0.19000    0.57998
國泰價值卓越基金                                                   13.25000   13.35000  -0.10000   -0.74906
國泰標普北美科技ETF基金                                            22.76000   23.19000  -0.43000   -1.85425
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.33620    0.33970  -0.00350   -1.03032
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.09000   10.18000  -0.09000   -0.88409
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    40.14530   40.19240  -0.04710   -0.11719
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.49000   21.89000  -0.40000   -1.82732
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.09000   19.36000  -0.27000   -1.39463
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  16.73000   16.77000  -0.04000   -0.23852
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.40810    0.40800   0.00010    0.02451
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.40870   12.40640   0.00230    0.01854
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.50550   10.49520   0.01030    0.09814
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.42120   10.41040   0.01080    0.10374
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.68950   10.67280   0.01670    0.15647
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.29070   10.28060   0.01010    0.09824
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.24030   10.22980   0.01050    0.10264
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.44220   10.42590   0.01630    0.15634
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.40450   11.40380   0.00070    0.00614
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.14090   10.13530   0.00560    0.05525
第一金大中華基金                                                   24.67000   24.73000  -0.06000   -0.24262
第一金小型精選基金                                                 30.20000   30.32000  -0.12000   -0.39578
第一金中國世紀基金-人民幣                                          12.12000   12.40000  -0.28000   -2.25806
第一金中國世紀基金-美元                                             7.51150    7.67770  -0.16620   -2.16471
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.51190    7.67810  -0.16620   -2.16460
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.03000    9.23000  -0.20000   -2.16685
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.03000    9.23000  -0.20000   -2.16685
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.76860    9.77360  -0.00500   -0.05116
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.44660    8.44190   0.00470    0.05567
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.22470   11.23040  -0.00570   -0.05076
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.86530    9.85980   0.00550    0.05578
第一金中概平衡基金                                                 24.83000   24.95000  -0.12000   -0.48096
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.31130   15.31100   0.00030    0.00196
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.52600  178.52400   0.00200    0.00112
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.02330   15.30750  -0.28420   -1.85661
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.02340   15.30760  -0.28420   -1.85659
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            14.76000   15.03000  -0.27000   -1.79641
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          14.77000   15.04000  -0.27000   -1.79521
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.14440   10.38680  -0.24240   -2.33373
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.14420   10.38500  -0.24080   -2.31873
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.36000   10.60000  -0.24000   -2.26415
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.36000   10.60000  -0.24000   -2.26415
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.43520    9.53580  -0.10060   -1.05497
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.43520    9.53580  -0.10060   -1.05497
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     9.83000    9.93000  -0.10000   -1.00705
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   9.83000    9.93000  -0.10000   -1.00705
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            12.81320   13.05050  -0.23730   -1.81832
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          12.83040   13.06790  -0.23750   -1.81743
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.37000   12.59000  -0.22000   -1.74742
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.39000   12.62000  -0.23000   -1.82250
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.71420    9.75120  -0.03700   -0.37944
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.71240    9.74930  -0.03690   -0.37849
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.43050    9.46320  -0.03270   -0.34555
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.45470    9.48750  -0.03280   -0.34572
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.50750   10.54710  -0.03960   -0.37546
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.23000   10.26540  -0.03540   -0.34485
第一金全球大趨勢基金                                               24.26000   24.60000  -0.34000   -1.38211
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.29290    9.27940   0.01350    0.14548
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.46320    6.45380   0.00940    0.14565
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.74480    9.79460  -0.04980   -0.50844
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.74590    9.79570  -0.04980   -0.50839
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.37000    9.41000  -0.04000   -0.42508
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.37000    9.42000  -0.05000   -0.53079
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   10.50420   10.55770  -0.05350   -0.50674
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 10.50610   10.55980  -0.05370   -0.50853
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.10000   10.15000  -0.05000   -0.49261
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.10000   10.15000  -0.05000   -0.49261
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.53230    8.57130  -0.03900   -0.45501
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.39220   10.43980  -0.04760   -0.45595
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.32510    9.35730  -0.03220   -0.34412
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.32130    9.35550  -0.03420   -0.36556
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.71620    7.74160  -0.02540   -0.32810
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.71110    7.73640  -0.02530   -0.32703
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.55760    8.58390  -0.02630   -0.30639
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.55820    8.58460  -0.02640   -0.30753
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.47280   11.51480  -0.04200   -0.36475
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.47370   11.51580  -0.04210   -0.36558
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.12930   10.16250  -0.03320   -0.32669
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.13020   10.16350  -0.03330   -0.32764
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.97720   15.02330  -0.04610   -0.30686
第一金亞洲科技基金                                                 17.08000   17.26000  -0.18000   -1.04287
第一金亞洲新興市場基金                                             12.95000   13.01000  -0.06000   -0.46118
第一金店頭市場基金                                                  7.25000    7.31000  -0.06000   -0.82079
第一金創新趨勢基金                                                 20.02000   20.13000  -0.11000   -0.54645
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  40.92740   40.63700   0.29040    0.71462
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            40.74980   40.42660   0.32320    0.79947
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      41.75540   41.08380   0.67160    1.63471
第一金電子基金                                                     30.35000   30.45000  -0.10000   -0.32841
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       17.84000   17.86000  -0.02000   -0.11198
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           19.12000   19.17000  -0.05000   -0.26082
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             19.27000   19.70000  -0.43000   -2.18274
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.08000    7.26000  -0.18000   -2.47934
統一大中華中小基金(美元)                                            6.43000    6.61000  -0.18000   -2.72315
統一大中華中小基金(新台幣)                                          9.72000    9.99000  -0.27000   -2.70270
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.66000    9.73000  -0.07000   -0.71942
統一大東協高股息基金(美元)                                          8.92000    9.00000  -0.08000   -0.88889
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.40000    9.48000  -0.08000   -0.84388
統一大滿貫基金-A類型                                               30.83000   30.99000  -0.16000   -0.51630
統一大滿貫基金-I類型                                               30.83000   30.99000  -0.16000   -0.51630
統一大龍印基金                                                     13.81000   14.05000  -0.24000   -1.70819
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          8.41000    8.59000  -0.18000   -2.09546
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.65000    7.83000  -0.18000   -2.29885
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          8.89000    9.09000  -0.20000   -2.20022
統一中小基金                                                       21.71000   21.87000  -0.16000   -0.73160
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.95370    9.93270   0.02100    0.21142
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.17660    9.17530   0.00130    0.01417
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               9.02720    9.02220   0.00500    0.05542
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.34600   12.32010   0.02590    0.21023
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.33270   11.33110   0.00160    0.01412
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.11160   11.10550   0.00610    0.05493
統一台灣動力基金                                                   15.95000   16.15000  -0.20000   -1.23839
統一全天候基金-A類型                                               99.61000  100.32000  -0.71000   -0.70774
統一全天候基金-I類型                                              100.07000  100.78000  -0.71000   -0.70450
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             7.94920    7.98340  -0.03420   -0.42839
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.60350    7.65120  -0.04770   -0.62343
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.75630    7.80070  -0.04440   -0.56918
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.50590    8.54240  -0.03650   -0.42728
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.14340    8.19440  -0.05100   -0.62238
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.30000    8.34760  -0.04760   -0.57022
統一全球債券組合基金                                               12.23420   12.24150  -0.00730   -0.05963
統一全球新科技基金(人民幣)                                         14.72000   14.93000  -0.21000   -1.40656
統一全球新科技基金(美元)                                           13.77000   13.99000  -0.22000   -1.57255
統一全球新科技基金(新台幣)                                         13.50000   13.70000  -0.20000   -1.45985
統一亞太基金                                                       23.76000   23.96000  -0.20000   -0.83472
統一亞洲大金磚基金                                                 11.96000   12.07000  -0.11000   -0.91135
統一奔騰基金                                                       52.72000   53.18000  -0.46000   -0.86499
統一強棒貨幣市場基金                                               16.72070   16.72040   0.00030    0.00179
統一強漢基金(人民幣)                                               10.03000   10.20000  -0.17000   -1.66667
統一強漢基金(美元)                                                  8.98000    9.15000  -0.17000   -1.85792
統一強漢基金(新台幣)                                               24.14000   24.60000  -0.46000   -1.86992
統一統信基金                                                       27.04000   27.18000  -0.14000   -0.51508
統一黑馬基金                                                       53.72000   54.12000  -0.40000   -0.73910
統一新亞洲科技能源基金                                             15.50000   15.61000  -0.11000   -0.70468
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.05170    8.05090   0.00080    0.00994
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.62300   10.62190   0.00110    0.01036
統一經建基金                                                       42.23000   42.53000  -0.30000   -0.70538
統一龍馬基金                                                       59.46000   60.02000  -0.56000   -0.93302
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     16.93000   17.12000  -0.19000   -1.10981
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              41.35000   41.69000  -0.34000   -0.81554
野村中國機會基金                                                   13.14000   13.37000  -0.23000   -1.72027
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.16550   10.15630   0.00920    0.09058
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.15370   10.14090   0.01280    0.12622
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.35600   10.33800   0.01800    0.17411
野村巴西基金                                                        6.25000    6.26000  -0.01000   -0.15974
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.01000   11.06000  -0.05000   -0.45208
野村台灣高股息基金                                                 23.64000   23.64000   0.00000    0.00000
野村台灣運籌基金                                                   33.02000   33.19000  -0.17000   -0.51220
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.79700    9.78690   0.01010    0.10320
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.71800    9.70900   0.00900    0.09270
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.80010    9.78940   0.01070    0.10930
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.32370   10.31310   0.01060    0.10278
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.14030   10.13080   0.00950    0.09377
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.97910    9.96820   0.01090    0.10935
野村平衡基金                                                       18.25000   18.33000  -0.08000   -0.43644
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.16000   10.14000   0.02000    0.19724
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.67000   14.67000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        11.98000   11.96000   0.02000    0.16722
野村全球生技醫療基金                                               16.59000   16.66000  -0.07000   -0.42017
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.21770   10.20670   0.01100    0.10777
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.18820   10.17580   0.01240    0.12186
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.20190   10.18620   0.01570    0.15413
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.48400   10.47280   0.01120    0.10694
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.41870   10.40600   0.01270    0.12204
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.43510   10.41900   0.01610    0.15453
野村全球品牌基金                                                   28.28000   28.79000  -0.51000   -1.77145
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.31000   10.45000  -0.14000   -1.33971
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.58000   12.75000  -0.17000   -1.33333
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.37000   10.51000  -0.14000   -1.33206
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.07000   19.32000  -0.25000   -1.29400
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.67000   11.83000  -0.16000   -1.35249
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.75580   10.76500  -0.00920   -0.08546
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.78240   10.79180  -0.00940   -0.08710
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.62900   10.63300  -0.00400   -0.03762
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.67170    8.72970  -0.05800   -0.66440
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.48810    8.54110  -0.05300   -0.62053
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.14330    8.19150  -0.04820   -0.58841
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.90570   10.97870  -0.07300   -0.66492
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.40170   10.46670  -0.06500   -0.62102
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.06620   10.12580  -0.05960   -0.58860
野村成長基金                                                       27.87000   28.05000  -0.18000   -0.64171
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.14900    8.20020  -0.05120   -0.62438
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.16520    8.21390  -0.04870   -0.59290
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.47450    8.52120  -0.04670   -0.54804
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.22480    9.28260  -0.05780   -0.62267
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.10590    9.16020  -0.05430   -0.59278
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.44050    9.49240  -0.05190   -0.54675
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.59000    8.71000  -0.12000   -1.37773
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.43000   12.61000  -0.18000   -1.42744
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.45320    9.46710  -0.01390   -0.14682
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.54130    9.55140  -0.01010   -0.10574
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.74830    9.75500  -0.00670   -0.06868
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.45950   10.47740  -0.01790   -0.17084
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.42400   10.43500  -0.01100   -0.10541
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.65230   10.65960  -0.00730   -0.06848
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.56690    8.56480   0.00210    0.02452
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.12580    9.12680  -0.00100   -0.01096
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.99450    8.99480  -0.00030   -0.00334
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.71460   13.71140   0.00320    0.02334
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.76520   12.76670  -0.00150   -0.01175
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.34150   10.34190  -0.00040   -0.00387
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.38270   10.37240   0.01030    0.09930
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.36430   10.35280   0.01150    0.11108
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.38100   10.36780   0.01320    0.12732
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.57140   10.56090   0.01050    0.09942
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.53540   10.52370   0.01170    0.11118
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.48380   10.47050   0.01330    0.12702
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.44880   10.43770   0.01110    0.10635
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.40470   10.39190   0.01280    0.12317
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.67700   10.65800   0.01900    0.17827
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.14890   10.18070  -0.03180   -0.31236
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.87010    9.90410  -0.03400   -0.34329
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.50460    9.53710  -0.03250   -0.34077
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.04930    9.07790  -0.02860   -0.31505
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.37710   11.41310  -0.03600   -0.31543
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.13160   10.14700  -0.01540   -0.15177
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.15340   11.17720  -0.02380   -0.21293
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.60230   10.62210  -0.01980   -0.18640
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.46120   10.47720  -0.01600   -0.15271
野村泰國基金                                                       41.39000   41.88000  -0.49000   -1.17001
野村高科技基金                                                      8.90000    8.99000  -0.09000   -1.00111
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.31810   10.41040  -0.09230   -0.88661
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                         9.90520   10.00090  -0.09570   -0.95691
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.45940   10.54100  -0.08160   -0.77412
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.33040    9.41820  -0.08780   -0.93224
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.41890    9.50340  -0.08450   -0.88916
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.69740    9.75850  -0.06110   -0.62612
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.75440   11.86770  -0.11330   -0.95469
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.61400   13.71170  -0.09770   -0.71253
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.70600   10.80670  -0.10070   -0.93183
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.81550   10.91250  -0.09700   -0.88889
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.31020   11.38150  -0.07130   -0.62646
野村貨幣市場基金                                                   16.32690   16.32670   0.00020    0.00122
野村新馬基金                                                       14.83000   14.94000  -0.11000   -0.73628
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.28680   10.28500   0.00180    0.01750
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.10510   10.12240  -0.01730   -0.17091
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.37700   10.38910  -0.01210   -0.11647
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.20140   10.19010   0.01130    0.11089
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.15130   10.13900   0.01230    0.12131
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.17940   10.16570   0.01370    0.13477
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.50540   10.49380   0.01160    0.11054
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.41740   10.40480   0.01260    0.12110
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.50580   10.49170   0.01410    0.13439
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.81320    9.87010  -0.05690   -0.57649
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.82330    9.87750  -0.05420   -0.54872
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.78480    9.83620  -0.05140   -0.52256
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.25890   10.31840  -0.05950   -0.57664
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.22390   10.28030  -0.05640   -0.54862
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.18740   10.24090  -0.05350   -0.52242
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.45910   10.46810  -0.00900   -0.08598
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.93480    7.94170  -0.00690   -0.08688
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.16600   12.17660  -0.01060   -0.08705
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      8.47000    8.58000  -0.11000   -1.28205
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.11130   10.10710   0.00420    0.04155
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.25230   10.23640   0.01590    0.15533
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.09000   10.08120   0.00880    0.08729
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.31910   10.30450   0.01460    0.14169
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.15810   10.14610   0.01200    0.11827
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.11160   10.10730   0.00430    0.04254
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.25240   10.23650   0.01590    0.15533
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.09050   10.08170   0.00880    0.08729
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.32180   10.30730   0.01450    0.14068
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.15830   10.14630   0.01200    0.11827
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.14990   10.14570   0.00420    0.04140
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.29280   10.27620   0.01660    0.16154
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.12840   10.11960   0.00880    0.08696
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.35720   10.34270   0.01450    0.14020
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.19980   10.18760   0.01220    0.11975
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.14990   10.14570   0.00420    0.04140
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.29250   10.27590   0.01660    0.16154
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.12810   10.11940   0.00870    0.08597
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.36250   10.34790   0.01460    0.14109
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.19980   10.18750   0.01230    0.12074
野村精選貨幣市場基金                                               12.10820   12.10810   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.55000   11.78000  -0.23000   -1.95246
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.82000   11.03000  -0.21000   -1.90390
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.25000   10.48000  -0.23000   -2.19466
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.65000    7.77000  -0.12000   -1.54440
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.92000   11.09000  -0.17000   -1.53291
野村積極成長基金                                                   11.80000   11.87000  -0.07000   -0.58972
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        8.94000    9.00000  -0.06000   -0.66667
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    32.46000   32.68000  -0.22000   -0.67319
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.58750   10.61220  -0.02470   -0.23275
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.51400    8.53600  -0.02200   -0.25773
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.85240    7.87260  -0.02020   -0.25659
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.73460    7.75280  -0.01820   -0.23475
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.10240   12.13390  -0.03150   -0.25960
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.83820   10.86620  -0.02800   -0.25768
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.71460   10.73970  -0.02510   -0.23371
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.21000   11.38000  -0.17000   -1.49385
野村環球基金-人民幣計價                                            16.66000   16.92000  -0.26000   -1.53664
野村環球基金-美元計價                                              12.99000   13.20000  -0.21000   -1.59091
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    18.61000   18.89000  -0.28000   -1.48227
野村鴻利基金                                                       21.85000   21.94000  -0.09000   -0.41021
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.89540   16.89520   0.00020    0.00118
野村鴻運基金                                                       17.87000   17.95000  -0.08000   -0.44568
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.74000    9.52000   0.22000    2.31092
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.90000   14.04000  -0.14000   -0.99715
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.13000   10.19000  -0.06000   -0.58881
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.06000   15.15000  -0.09000   -0.59406
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.53960   10.53750   0.00210    0.01993
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.80740   13.80480   0.00260    0.01883
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.57590   10.57540   0.00050    0.00473
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.44270   10.43450   0.00820    0.07859
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.39650   10.39710  -0.00060   -0.00577
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.23560   10.22870   0.00690    0.06746
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.06720   10.07170  -0.00450   -0.04468
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.16170   10.16850  -0.00680   -0.06687
凱基台商天下基金                                                   12.37000   12.62000  -0.25000   -1.98098
凱基台灣精五門基金                                                 19.43000   19.49000  -0.06000   -0.30785
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       42.68850   42.35320   0.33530    0.79168
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   44.05950   43.99800   0.06150    0.13978
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.62720   42.53980   0.08740    0.20545
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.30000   10.36000  -0.06000   -0.57915
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.49000    9.55000  -0.06000   -0.62827
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.32780   10.39820  -0.07040   -0.67704
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   42.92970   42.59780   0.33190    0.77915
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         43.73940   43.43690   0.30250    0.69641
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             43.69350   42.96310   0.73040    1.70006
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     11.86000   12.05000  -0.19000   -1.57676
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       10.62890   10.79010  -0.16120   -1.49396
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     10.72000   10.88000  -0.16000   -1.47059
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.58670   11.58660   0.00010    0.00086
凱基開創基金                                                       25.97000   26.07000  -0.10000   -0.38358
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.37000   22.71000  -0.34000   -1.49714
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.17390   21.50600  -0.33210   -1.54422
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.61000   16.78000  -0.17000   -1.01311
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.50220   15.66670  -0.16450   -1.05000
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.35000    7.43000  -0.08000   -1.07672
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.23000   11.33000  -0.10000   -0.88261
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         10.84800   10.93920  -0.09120   -0.83370
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.63000   10.71000  -0.08000   -0.74697
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.57700   11.65600  -0.07900   -0.67776
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.15000   12.22000  -0.07000   -0.57283
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.67000   12.79000  -0.12000   -0.93823
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.11860   12.24030  -0.12170   -0.99426
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                        9.77000    9.90160  -0.13160   -1.32908
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                          9.47440    9.59220  -0.11780   -1.22808
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                        9.71750    9.83300  -0.11550   -1.17462
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                        9.77000    9.90150  -0.13150   -1.32808
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                          9.47440    9.59220  -0.11780   -1.22808
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                        9.71750    9.83300  -0.11550   -1.17462
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         13.29000   13.08000   0.21000    1.60550
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         32.17000   33.25000  -1.08000   -3.24812
富邦NASDAQ-100基金                                                 31.26000   31.74000  -0.48000   -1.51229
富邦上証180基金                                                    30.03000   29.92000   0.11000    0.36765
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.17890    0.18290  -0.00400   -2.18699
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.65000    5.77000  -0.12000   -2.07972
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.72000    6.77000  -0.05000   -0.73855
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   40.12000   39.59000   0.53000    1.33872
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               11.53660   11.71560  -0.17900   -1.52788
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.64570   10.80760  -0.16190   -1.49802
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.40710   10.55280  -0.14570   -1.38068
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.82780    9.98030  -0.15250   -1.52801
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  8.99290    9.12960  -0.13670   -1.49733
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.79980    8.92310  -0.12330   -1.38181
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.75920   20.70350   0.05570    0.26904
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.59980   11.59890   0.00090    0.00776
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.76870   10.75130   0.01740    0.16184
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.66670   13.67020  -0.00350   -0.02560
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.99850    1.99820   0.00030    0.01501
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.45370    9.45610  -0.00240   -0.02538
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.43200    1.43180   0.00020    0.01397
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.21950   12.21360   0.00590    0.04831
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.77930    1.77800   0.00130    0.07312
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.27990   10.27490   0.00500    0.04866
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.51730    1.51620   0.00110    0.07255
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.67350   10.67630  -0.00280   -0.02623
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.63010   10.62510   0.00500    0.04706
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.58000   15.61000  -0.03000   -0.19218
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  18.19000   18.13000   0.06000    0.33094
富邦日本東証基金                                                   19.84000   19.83000   0.01000    0.05043
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    44.74000   44.59000   0.15000    0.33640
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    44.67000   44.78000  -0.11000   -0.24565
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    48.94000   48.77000   0.17000    0.34857
富邦台灣心基金                                                     20.03000   20.03000   0.00000    0.00000
富邦台灣釆吉50基金                                                 43.85000   43.66000   0.19000    0.43518
富邦台灣科技指數基金                                               49.85000   49.47000   0.38000    0.76814
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   45.31260   45.10820   0.20440    0.45313
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    42.09610   42.25770  -0.16160   -0.38242
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31030    0.30970   0.00060    0.19374
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.45000   10.42000   0.03000    0.28791
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.58460    2.58320   0.00140    0.05420
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.35090    0.35040   0.00050    0.14269
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.95010   10.93330   0.01680    0.15366
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.21510    2.21390   0.00120    0.05420
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.33180    0.33140   0.00040    0.12070
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.32150    9.30710   0.01440    0.15472
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             24.89000   25.04000  -0.15000   -0.59904
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 13.93000   13.81000   0.12000    0.86894
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 31.20000   31.75000  -0.55000   -1.73228
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.69630   15.69610   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              17.64000   17.73000  -0.09000   -0.50761
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         41.21870   41.04850   0.17020    0.41463
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   41.99510   41.73720   0.25790    0.61791
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          41.36680   41.26650   0.10030    0.24305
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   43.67360   43.31480   0.35880    0.82835
富邦長紅基金                                                       55.94000   55.95000  -0.01000   -0.01787
富邦科技基金                                                       22.01000   22.08000  -0.07000   -0.31703
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.89390   41.78620   0.10770    0.25774
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        43.54370   42.86360   0.68010    1.58666
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.66800   39.36850   0.29950    0.76076
富邦恒生國企ETF基金                                                20.12000   20.04000   0.08000    0.39920
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.28000   14.30000  -0.02000   -0.13986
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              25.38000   25.31000   0.07000    0.27657
富邦高成長基金                                                     21.60000   21.59000   0.01000    0.04632
富邦基金A類型                                                      12.35000   12.36000  -0.01000   -0.08091
富邦基金I類型                                                      12.35000   12.36000  -0.01000   -0.08091
富邦深証100基金                                                     9.73000    9.71000   0.02000    0.20597
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.34000   20.66000  -0.32000   -1.54889
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42520    0.42630  -0.00110   -0.25803
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.36220   12.40080  -0.03860   -0.31127
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.26270    9.29170  -0.02900   -0.31211
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30320    0.30400  -0.00080   -0.26316
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.49320    8.51970  -0.02650   -0.31104
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.92500    9.94980  -0.02480   -0.24925
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.72120   10.74220  -0.02100   -0.19549
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.31780    9.34110  -0.02330   -0.24944
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                             10.06050   10.08020  -0.01970   -0.19543
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      17.97000   17.99000  -0.02000   -0.11117
富邦精準基金                                                       40.99000   41.15000  -0.16000   -0.38882
富邦精銳中小基金                                                   10.40000   10.42000  -0.02000   -0.19194
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       16.00000   16.07000  -0.07000   -0.43559
富邦臺灣公司治理100基金                                            20.37000   20.32000   0.05000    0.24606
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.56000    7.58000  -0.02000   -0.26385
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              14.31000   14.23000   0.08000    0.56219
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.95000   19.97000  -0.02000   -0.10015
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.39350   10.48420  -0.09070   -0.86511
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.05100   10.12250  -0.07150   -0.70635
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.46650   10.53310  -0.06660   -0.63229
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.93350   10.02020  -0.08670   -0.86525
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.56140    9.62940  -0.06800   -0.70617
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.94240   10.00570  -0.06330   -0.63264
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富達台灣成長基金                                                   29.51000   29.46000   0.05000    0.16972
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.80420    9.84480  -0.04060   -0.41240
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.79490    9.83440  -0.03950   -0.40165
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.64780    9.68550  -0.03770   -0.38924
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.04030   10.08180  -0.04150   -0.41163
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.04240   10.08300  -0.04060   -0.40266
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.89580    9.93440  -0.03860   -0.38855
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.57610    8.57690  -0.00080   -0.00933
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.26670    9.26710  -0.00040   -0.00432
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.84770    8.84680   0.00090    0.01017
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.21930   10.22020  -0.00090   -0.00881
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.30760   10.30810  -0.00050   -0.00485
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.86240    9.86140   0.00100    0.01014
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                      10.00320   10.00180   0.00140    0.01400
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.58590    8.57850   0.00740    0.08626
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.84920    9.84000   0.00920    0.09350
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.15640    9.14650   0.00990    0.10824
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.26680   11.25690   0.00990    0.08795
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.10520   11.09490   0.01030    0.09284
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.43520   10.42400   0.01120    0.10744
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.34230    9.33210   0.01020    0.10930
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.10000   15.30000  -0.20000   -1.30719
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.80470    8.79880   0.00590    0.06705
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.69270    9.68570   0.00700    0.07227
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.21720    9.20920   0.00800    0.08687
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.52790   10.52070   0.00720    0.06844
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.58240   10.57470   0.00770    0.07282
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.12040   10.11150   0.00890    0.08802
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.35450    9.34610   0.00840    0.08988
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.61000    8.81000  -0.20000   -2.27015
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.16000    9.37000  -0.21000   -2.24120
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.24000    8.42000  -0.18000   -2.13777
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.14000    7.31000  -0.17000   -2.32558
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                   9.25000    9.47000  -0.22000   -2.32313
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.12000    8.30000  -0.18000   -2.16867
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.12000    8.29000  -0.17000   -2.05066
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                   9.18000    9.38000  -0.20000   -2.13220
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.21160   10.23170  -0.02010   -0.19645
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.56160    9.57400  -0.01240   -0.12952
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 9.15440    9.16340  -0.00900   -0.09822
富蘭克林華美中華基金                                               10.59000   10.79000  -0.20000   -1.85357
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               20.69000   20.70000  -0.01000   -0.04831
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 20.97000   20.93000   0.04000    0.19111
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                       9.84000    9.97000  -0.13000   -1.30391
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.78000    9.89000  -0.11000   -1.11223
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.95120    7.92150   0.02970    0.37493
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.96170    8.93220   0.02950    0.33027
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.88170    9.84920   0.03250    0.32998
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.50960    9.47420   0.03540    0.37365
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.38380   11.40400  -0.02020   -0.17713
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.60880    8.62410  -0.01530   -0.17741
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.80990    8.82550  -0.01560   -0.17676
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.89810    9.91570  -0.01760   -0.17750
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.98730   13.98820  -0.00090   -0.00643
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.18010   10.18080  -0.00070   -0.00688
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.41400   10.43150  -0.01750   -0.16776
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.57100    7.58380  -0.01280   -0.16878
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.92150    8.93650  -0.01500   -0.16785
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.90820    9.92480  -0.01660   -0.16726
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.13580   11.14930  -0.01350   -0.12108
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.56210    7.57130  -0.00920   -0.12151
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.92850    8.93940  -0.01090   -0.12193
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.08090   10.09310  -0.01220   -0.12087
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.69970   10.72220  -0.02250   -0.20984
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.60800    7.62400  -0.01600   -0.20986
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.14760    8.14460   0.00300    0.03683
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.13550    9.13480   0.00070    0.00766
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.14630   10.14550   0.00080    0.00789
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.89600   12.89130   0.00470    0.03646
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   7.76000    7.82000  -0.06000   -0.76726
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.16000    8.21000  -0.05000   -0.60901
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.75000    8.79000  -0.04000   -0.45506
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.60000   10.65000  -0.05000   -0.46948
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.15000    8.12000   0.03000    0.36946
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.69000   11.65000   0.04000    0.34335
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.68000    8.72000  -0.04000   -0.45872
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.25000   10.29000  -0.04000   -0.38873
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.35000    8.38000  -0.03000   -0.35800
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.86000    9.90000  -0.04000   -0.40404
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.18000    9.22000  -0.04000   -0.43384
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.15000    9.19000  -0.04000   -0.43526
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.17000   10.21000  -0.04000   -0.39177
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             8.98000    9.01000  -0.03000   -0.33296
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.94000    9.98000  -0.04000   -0.40080
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.00340   13.09590  -0.09250   -0.70633
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.24000   10.25000  -0.01000   -0.09756
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.94000   10.94000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.42000   10.43000  -0.01000   -0.09588
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.42000   10.43000  -0.01000   -0.09588
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.69000    9.73000  -0.04000   -0.41110
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.14000   10.18000  -0.04000   -0.39293
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.50000    9.57000  -0.07000   -0.73145
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.94000   10.01000  -0.07000   -0.69930
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.20000    9.29000  -0.09000   -0.96878
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.63000    9.72000  -0.09000   -0.92593
富蘭克林華美第一富基金                                             35.82000   36.20000  -0.38000   -1.04972
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.34370   10.34360   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.61000    8.68000  -0.07000   -0.80645
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.24000    9.31000  -0.07000   -0.75188
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.02000    9.08000  -0.06000   -0.66079
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.67000    9.74000  -0.07000   -0.71869
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  13.89000   14.14000  -0.25000   -1.76803
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    12.82000   13.04000  -0.22000   -1.68712
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.22000   15.47000  -0.25000   -1.61603
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.69830    9.71670  -0.01840   -0.18936
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.69830    9.71670  -0.01840   -0.18936
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.59940    9.60450  -0.00510   -0.05310
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.59940    9.60450  -0.00510   -0.05310
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.64140    9.65630  -0.01490   -0.15430
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.64140    9.65630  -0.01490   -0.15430
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.64140    9.65630  -0.01490   -0.15430
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                      9.86210    9.87200  -0.00990   -0.10028
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                      9.86210    9.87200  -0.00990   -0.10028
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                     9.86210    9.87200  -0.00990   -0.10028
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.68780    6.88670  -0.19890   -2.88818
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.48520   10.57510  -0.08990   -0.85011
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.41840    9.42200  -0.00360   -0.03821
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.28920   11.29360  -0.00440   -0.03896
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.74940    6.74830   0.00110    0.01630
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.83520    8.83690  -0.00170   -0.01924
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.34630   10.34830  -0.00200   -0.01933
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.81910   10.81740   0.00170    0.01572
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    66.30000   67.54000  -1.24000   -1.83595
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    66.24000   67.54000  -1.30000   -1.92479
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                61.98490   61.95890   0.02600    0.04196
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.99000   21.01000  -0.02000   -0.09519
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.49000   10.51000  -0.02000   -0.19029
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.46000   10.47000  -0.01000   -0.09551
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              63.81910   63.25470   0.56440    0.89227
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 63.97890   63.60770   0.37120    0.58358
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.83950   11.83890   0.00060    0.00507
復華人生目標基金                                                   36.69050   36.83210  -0.14160   -0.38445
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.16000   10.17000  -0.01000   -0.09833
復華大中華中小策略基金                                              8.26000    8.37000  -0.11000   -1.31422
復華中小精選基金                                                   62.29000   62.32000  -0.03000   -0.04814
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             52.48890   52.43880   0.05010    0.09554
復華中國特選信用債券ETF基金                                        62.32580   62.65290  -0.32710   -0.52208
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        9.15000    9.32000  -0.17000   -1.82403
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.29000    8.42000  -0.13000   -1.54394
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.28000   11.40000  -0.12000   -1.05263
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.16000   10.27000  -0.11000   -1.07108
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.79000    9.89000  -0.10000   -1.01112
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.51000   10.51000   0.00000    0.00000
復華台灣智能基金                                                   11.20000   11.21000  -0.01000   -0.08921
復華全方位基金                                                     27.24000   27.45000  -0.21000   -0.76503
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.00000   12.22000  -0.22000   -1.80033
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          19.26000   19.60000  -0.34000   -1.73469
復華全球平衡基金-美元                                               8.86000    8.91000  -0.05000   -0.56117
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.30000   19.39000  -0.09000   -0.46416
復華全球物聯網科技基金-美元                                        13.24000   13.58000  -0.34000   -2.50368
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.01000   13.34000  -0.33000   -2.47376
復華全球原物料基金                                                  8.13000    8.32000  -0.19000   -2.28365
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.39000   12.55000  -0.16000   -1.27490
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.02780   12.01290   0.01490    0.12403
復華全球債券基金                                                   14.43550   14.36290   0.07260    0.50547
復華全球債券組合基金                                               15.05000   15.05000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     14.78000   14.77000   0.01000    0.06770
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.38000    9.42000  -0.04000   -0.42463
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.64000   10.69000  -0.05000   -0.46773
復華有利貨幣市場基金                                               13.48430   13.48410   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.19000   11.24000  -0.05000   -0.44484
復華亞太成長基金                                                   11.43000   11.73000  -0.30000   -2.55754
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.36000    8.57000  -0.21000   -2.45041
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.05000    9.27000  -0.22000   -2.37325
復華東協世紀基金                                                   11.79000   11.81000  -0.02000   -0.16935
復華南非幣長期收益基金A                                            14.01000   14.00000   0.01000    0.07143
復華南非幣長期收益基金B                                             8.11000    8.10000   0.01000    0.12346
復華南非幣短期收益基金A                                            14.42000   14.41000   0.01000    0.06940
復華南非幣短期收益基金B                                             9.00000    9.00000   0.00000    0.00000
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      66.37750   65.28420   1.09330    1.67468
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      21.45000   21.83000  -0.38000   -1.74072
復華美國新星基金-美元                                              11.94000   12.18000  -0.24000   -1.97044
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.35000   12.60000  -0.25000   -1.98413
復華恒生基金                                                       21.14000   21.08000   0.06000    0.28463
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.54000    8.57000  -0.03000   -0.35006
復華恒生單日正向二倍基金                                           29.50000   29.33000   0.17000    0.57961
復華神盾基金                                                       24.17550   24.32310  -0.14760   -0.60683
復華高成長基金                                                     64.17000   64.61000  -0.44000   -0.68101
復華高益策略組合基金                                               13.42000   13.41000   0.01000    0.07457
復華貨幣市場基金                                                   14.44720   14.44700   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           18.57000   18.61000  -0.04000   -0.21494
復華富時台灣高股息低波動基金                                       48.23000   48.35000  -0.12000   -0.24819
復華復華基金                                                       20.02000   20.16000  -0.14000   -0.69444
復華華人世紀基金                                                   15.48000   15.88000  -0.40000   -2.51889
復華傳家二號基金                                                   28.59470   28.66720  -0.07250   -0.25290
復華傳家基金                                                       21.15300   21.28950  -0.13650   -0.64116
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.61000   15.61000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.46000   11.48000  -0.02000   -0.17422
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.22000   14.25000  -0.03000   -0.21053
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.43000    9.44000  -0.01000   -0.10593
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.86000   10.84000   0.02000    0.18450
復華新興人民幣債券基金A                                            12.17000   12.17000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.98000    8.99000  -0.01000   -0.11123
復華新興市場10年期以上債券基金                                     21.01000   20.98000   0.03000    0.14299
復華新興市場企業債券ETF基金                                        66.28000   67.46000  -1.18000   -1.74918
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.39000    5.39000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.04000   12.06000  -0.02000   -0.16584
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.87000   11.88000  -0.01000   -0.08418
復華新興市場短期收益基金                                           11.24000   11.23000   0.01000    0.08905
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.01000    9.05000  -0.04000   -0.44199
復華滬深300 A股基金                                                22.40000   22.30000   0.10000    0.44843
復華數位經濟基金                                                   43.11000   43.42000  -0.31000   -0.71396
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.83850    9.83690   0.00160    0.01627
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.65490    9.65310   0.00180    0.01865
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.36920   10.36750   0.00170    0.01640
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.04230   10.04050   0.00180    0.01793
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.99430    9.99470  -0.00040   -0.00400
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.76150   10.75610   0.00540    0.05020
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.80340    9.80450  -0.00110   -0.01122
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.57650   10.57200   0.00450    0.04257
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.15210   10.15320  -0.00110   -0.01083
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.93910   10.93440   0.00470    0.04298
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.45900   10.49260  -0.03360   -0.32023
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.44410   10.44520  -0.00110   -0.01053
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.69570   10.69100   0.00470    0.04396
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.35350   10.38300  -0.02950   -0.28412
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.47430   11.48770  -0.01340   -0.11665
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.33810   10.33420   0.00390    0.03774
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.53010   10.56000  -0.02990   -0.28314
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           11.79130   11.80500  -0.01370   -0.11605
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.47650   10.47240   0.00410    0.03915
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.76640   10.75660   0.00980    0.09111
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                            9.94040    9.97360  -0.03320   -0.33288
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                              9.97080    9.97690  -0.00610   -0.06114
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.02230   10.02300  -0.00070   -0.00698
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.22330   10.25330  -0.03000   -0.29259
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.41350   10.42790  -0.01440   -0.13809
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.26290   10.26070   0.00220    0.02144
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.22170   10.25170  -0.03000   -0.29263
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.41260   10.42700  -0.01440   -0.13810
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.25950   10.25740   0.00210    0.02047
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.06220   10.09480  -0.03260   -0.32294
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.08230   10.07780   0.00450    0.04465
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.06070   10.09330  -0.03260   -0.32299
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.08320   10.07880   0.00440    0.04366
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.51980   10.56880  -0.04900   -0.46363
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.56200   10.57410  -0.01210   -0.11443
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.80410   10.81060  -0.00650   -0.06013
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                            9.92270    9.95730  -0.03460   -0.34748
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                              9.95470    9.95960  -0.00490   -0.04920
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.00610   10.00560   0.00050    0.00500
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.20350    9.20520  -0.00170   -0.01847
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.21590    8.20950   0.00640    0.07796
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.37530    8.36430   0.01100    0.13151
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.89890   11.90120  -0.00230   -0.01933
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.65580   10.64760   0.00820    0.07701
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.98890   10.97450   0.01440    0.13121
景順主流基金                                                       15.88000   15.95000  -0.07000   -0.43887
景順台灣科技基金                                                   27.42000   27.57000  -0.15000   -0.54407
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.75000    9.80000  -0.05000   -0.51020
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.44000    9.46000  -0.02000   -0.21142
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.91000    8.93000  -0.02000   -0.22396
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.25000   11.28000  -0.03000   -0.26596
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.64000   10.67000  -0.03000   -0.28116
景順全球科技基金                                                   22.77000   23.22000  -0.45000   -1.93798
景順全球康健基金                                                   19.27000   19.29000  -0.02000   -0.10368
景順貨幣市場基金                                                   15.98300   15.98280   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       29.93000   29.99000  -0.06000   -0.20007
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.08000   14.31000  -0.23000   -1.60727
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.46000   13.67000  -0.21000   -1.53621
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.69000   10.74000  -0.05000   -0.46555
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.14000   11.19000  -0.05000   -0.44683
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.18000   11.23000  -0.05000   -0.44524
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.62000   11.67000  -0.05000   -0.42845
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.66000    9.71000  -0.05000   -0.51493
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                           10.05000   10.10000  -0.05000   -0.49505
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.10000   10.15000  -0.05000   -0.49261
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.56000   10.61000  -0.05000   -0.47125
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.59580    8.60510  -0.00930   -0.10808
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            8.01430    7.99540   0.01890    0.23639
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.35610   11.36800  -0.01190   -0.10468
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.56290   10.53800   0.02490    0.23629
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.78000    7.93000  -0.15000   -1.89155
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.43000    7.56000  -0.13000   -1.71958
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.16000   11.34000  -0.18000   -1.58730
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.55700    9.55680   0.00020    0.00209
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.97440    9.96880   0.00560    0.05618
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.07830   10.07810   0.00020    0.00198
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.52240   10.51650   0.00590    0.05610
華南永昌永昌基金                                                   18.31000   18.35000  -0.04000   -0.21798
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.57000   10.57000   0.00000    0.00000
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.77820   14.78500  -0.00680   -0.04599
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.68000    9.78000  -0.10000   -1.02249
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.96000   10.13000  -0.17000   -1.67818
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.50000   10.68000  -0.18000   -1.68539
華南永昌全球精品基金                                               16.50000   16.67000  -0.17000   -1.01980
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.20000   10.28000  -0.08000   -0.77821
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.41000   10.49000  -0.08000   -0.76263
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             12.78000   12.88000  -0.10000   -0.77640
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           12.97000   13.07000  -0.10000   -0.76511
華南永昌物聯網精選基金                                             11.06000   11.06000   0.00000    0.00000
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.26720   16.26700   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               23.47860   23.48530  -0.00670   -0.02853
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.98040   11.98020   0.00020    0.00167
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.68240   10.68340  -0.00100   -0.00936
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.78660   10.77100   0.01560    0.14483
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                           10.00470   10.00560  -0.00090   -0.00899
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                           10.02840   10.01400   0.01440    0.14380
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.52420   10.52460  -0.00040   -0.00380
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.54120   10.52550   0.01570    0.14916
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.96200    9.96240  -0.00040   -0.00402
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.94510    9.93030   0.01480    0.14904
華頓中小型基金                                                     18.12000   18.22000  -0.10000   -0.54885
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.10480   11.24380  -0.13900   -1.23624
華頓台灣基金                                                       21.07000   21.19000  -0.12000   -0.56630
華頓平安貨幣市場基金                                               11.56070   11.56050   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               17.38000   17.59000  -0.21000   -1.19386
華頓全球高收益債券基金A                                            13.87110   13.89760  -0.02650   -0.19068
華頓全球高收益債券基金B                                             8.17800    8.19360  -0.01560   -0.19039
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.08000    5.16000  -0.08000   -1.55039
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.58300    2.63370  -0.05070   -1.92505
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          11.76350   11.97690  -0.21340   -1.78176
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.37290    0.37990  -0.00700   -1.84259
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.67030   11.74290  -0.07260   -0.61825
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         11.67030   11.74290  -0.07260   -0.61825
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.36290   10.43110  -0.06820   -0.65381
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.56640   10.61650  -0.05010   -0.47191
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.56640   10.61650  -0.05010   -0.47191
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.33700    9.38140  -0.04440   -0.47328
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.54160   10.59740  -0.05580   -0.52654
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.54160   10.59740  -0.05580   -0.52654
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.29390    9.34440  -0.05050   -0.54043
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                        9.88000   10.20000  -0.32000   -3.13725
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          8.66000    8.93000  -0.27000   -3.02352
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.08000    9.37000  -0.29000   -3.09498
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.64270    2.64400  -0.00130   -0.04917
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.07340    2.07620  -0.00280   -0.13486
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.16890   12.16380   0.00510    0.04193
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.51450    9.51050   0.00400    0.04206
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.38080    0.38070   0.00010    0.02627
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29790    0.29790   0.00000    0.00000
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.24000    3.30000  -0.06000   -1.81818
匯豐中國動力基金(台幣)                                             14.73000   14.99000  -0.26000   -1.73449
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.47000    0.47000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   23.13000   23.15000  -0.02000   -0.08639
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.49000   12.63000  -0.14000   -1.10847
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.11000    8.25000  -0.14000   -1.69697
匯豐安富基金                                                       24.92000   24.91000   0.01000    0.04014
匯豐成功基金                                                       43.59000   43.66000  -0.07000   -0.16033
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 10.93000   10.96000  -0.03000   -0.27372
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.37000    2.38000  -0.01000   -0.42017
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.78000   10.81000  -0.03000   -0.27752
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.19000   10.21000  -0.02000   -0.19589
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.78000   10.81000  -0.03000   -0.27752
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.36000   11.39000  -0.03000   -0.26339
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.70000   10.73000  -0.03000   -0.27959
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.36000   11.39000  -0.03000   -0.26339
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.43000   10.45000  -0.02000   -0.19139
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.50000    0.50000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.66400    2.66550  -0.00150   -0.05627
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.35030    2.35150  -0.00120   -0.05103
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.83080   11.82420   0.00660    0.05582
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.95360    7.94680   0.00680    0.08557
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.38540    0.38520   0.00020    0.05192
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33290    0.33270   0.00020    0.06011
匯豐金磚動力基金                                                   14.47000   14.65000  -0.18000   -1.22867
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.00620   15.00610   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.99000    5.04000  -0.05000   -0.99206
匯豐新鑽動力基金                                                   10.28000   10.39000  -0.11000   -1.05871
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.49350    5.48220   0.01130    0.20612
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.29720    9.28610   0.01110    0.11953
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 49.88000   49.92000  -0.04000   -0.08013
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 49.88000   49.92000  -0.04000   -0.08013
匯豐龍騰電子基金                                                   33.95000   33.99000  -0.04000   -0.11768
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.53030   12.53870  -0.00840   -0.06699
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     17.43000   17.46000  -0.03000   -0.17182
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.59000    8.73000  -0.14000   -1.60367
新光中國成長基金(美元)                                              8.58000    8.72000  -0.14000   -1.60550
新光中國成長基金(新臺幣)                                            8.73000    8.88000  -0.15000   -1.68919
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.02270   11.03010  -0.00740   -0.06709
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.06330   10.06830  -0.00500   -0.04966
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.61200   10.61690  -0.00490   -0.04615
新光台灣富貴基金                                                   22.03000   22.11000  -0.08000   -0.36183
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.00000   21.26000  -0.26000   -1.22295
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.37840   40.34670   0.03170    0.07857
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    42.26460   42.38200  -0.11740   -0.27700
新光全球AI新創產業基金人民幣                                        9.62000    9.74000  -0.12000   -1.23203
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.49000    9.62000  -0.13000   -1.35135
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                        9.76000    9.88000  -0.12000   -1.21457
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.72000    8.72000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.85000   10.98000  -0.13000   -1.18397
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.81000   10.94000  -0.13000   -1.18830
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.53530   10.51080   0.02450    0.23309
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.52600   10.50110   0.02490    0.23712
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.97320    9.95000   0.02320    0.23317
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.95210    9.92860   0.02350    0.23669
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.66000    9.71000  -0.05000   -0.51493
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  11.08000   11.14000  -0.06000   -0.53860
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.54000    9.59000  -0.05000   -0.52138
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.85000    8.90000  -0.05000   -0.56180
新光吉星貨幣市場基金                                               15.49580   15.49560   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.20000    9.24000  -0.04000   -0.43290
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.35000    8.39000  -0.04000   -0.47676
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.90000    8.95000  -0.05000   -0.55866
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.58000    8.63000  -0.05000   -0.57937
新光亞洲精選基金-美金                                              20.71000   20.91000  -0.20000   -0.95648
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.45000   21.66000  -0.21000   -0.96953
新光店頭基金                                                       21.26000   21.25000   0.01000    0.04706
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.08000   11.06000   0.02000    0.18083
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  10.72000   10.71000   0.01000    0.09337
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.12000   10.10000   0.02000    0.19802
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
新光特選內需收益ETF基金                                            20.76000   20.82000  -0.06000   -0.28818
新光創新科技基金                                                   12.61000   12.67000  -0.06000   -0.47356
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.22440   10.21860   0.00580    0.05676
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.57960   10.56900   0.01060    0.10029
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.04980   10.04410   0.00570    0.05675
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.41520    9.41180   0.00340    0.03612
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.70750    9.69780   0.00970    0.10002
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.21960    9.21430   0.00530    0.05752
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           41.08500   41.01000   0.07500    0.18288
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       42.56540   41.92910   0.63630    1.51756
新光澳幣八年期保本基金                                             10.86000   10.85000   0.01000    0.09217
新光澳幣十年期保本基金                                             10.79000   10.78000   0.01000    0.09276
新光澳幣保本基金                                                   12.36000   12.35000   0.01000    0.08097
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瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.56110   10.55640   0.00470    0.04452
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.49550    9.49150   0.00400    0.04214
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.54050    9.53330   0.00720    0.07552
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.43610   10.42820   0.00790    0.07576
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.39820   10.39160   0.00660    0.06351
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.49290    9.48760   0.00530    0.05586
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.47040    9.46380   0.00660    0.06974
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.36200   10.35480   0.00720    0.06953
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.05000    7.15000  -0.10000   -1.39860
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.17000   10.12000   0.05000    0.49407
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.64390   10.63990   0.00400    0.03759
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.62320    9.61960   0.00360    0.03742
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.49890   10.49570   0.00320    0.03049
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.60490    9.60340   0.00150    0.01562
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.68810    9.68400   0.00410    0.04234
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.60270   10.59830   0.00440    0.04152
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.96620   14.95920   0.00700    0.04679
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.77670    8.77260   0.00410    0.04674
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群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.62680   41.66340  -0.03660   -0.08785
群益10年期以上金融債ETF基金                                        41.03440   40.79350   0.24090    0.59054
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     41.72280   41.38480   0.33800    0.81672
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 41.80830   41.45030   0.35800    0.86368
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               43.45770   42.98640   0.47130    1.09639
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  41.22160   40.84560   0.37600    0.92054
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 44.66410   44.24090   0.42320    0.95658
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                45.27910   45.35930  -0.08020   -0.17681
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  44.33830   44.14150   0.19680    0.44584
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.41340   10.42060  -0.00720   -0.06909
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  43.40990   42.71110   0.69880    1.63611
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               40.17450   40.23870  -0.06420   -0.15955
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.43620   11.43540   0.00080    0.00700
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.30680   10.30100   0.00580    0.05631
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      11.98160   12.26030  -0.27870   -2.27319
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         8.88060    9.08740  -0.20680   -2.27568
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       9.40000    9.61000  -0.21000   -2.18522
群益大印度基金N-新臺幣                                             10.40000   10.45000  -0.05000   -0.47847
群益大印度基金-人民幣                                              13.60640   13.68150  -0.07510   -0.54892
群益大印度基金-美元                                                12.68930   12.75970  -0.07040   -0.55174
群益大印度基金-新臺幣                                              12.31000   12.37000  -0.06000   -0.48504
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 11.73210   11.88930  -0.15720   -1.32220
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.21950   11.37020  -0.15070   -1.32539
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.78000   10.92000  -0.14000   -1.28205
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.52690   10.66790  -0.14100   -1.32172
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.18410    9.30740  -0.12330   -1.32475
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.85000    8.96000  -0.11000   -1.22768
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.41620    9.54230  -0.12610   -1.32148
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.24890    8.35960  -0.11070   -1.32423
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.92000    9.03000  -0.11000   -1.21816
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 8.78970    8.90750  -0.11780   -1.32248
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   7.95880    8.06560  -0.10680   -1.32414
群益中小型股基金                                                   42.57000   42.66000  -0.09000   -0.21097
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.00420   10.08070  -0.07650   -0.75888
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.21040    9.28110  -0.07070   -0.76176
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.83630    8.89930  -0.06300   -0.70792
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.55240    8.61780  -0.06540   -0.75889
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.87280    7.93320  -0.06040   -0.76136
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.55390    7.60780  -0.05390   -0.70848
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.49020   10.48540   0.00480    0.04578
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.53920   11.53390   0.00530    0.04595
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.14960   11.14250   0.00710    0.06372
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.44300   10.43210   0.01090    0.10449
群益中國新機會基金N-人民幣                                          7.64950    7.84200  -0.19250   -2.45473
群益中國新機會基金N-美元                                            6.96560    7.14110  -0.17550   -2.45760
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.61000    7.80000  -0.19000   -2.43590
群益中國新機會基金-人民幣                                           6.78400    6.95470  -0.17070   -2.45446
群益中國新機會基金-美元                                             7.44770    7.63530  -0.18760   -2.45701
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.27000    7.45000  -0.18000   -2.41611
群益平衡王基金                                                     18.70460   18.79470  -0.09010   -0.47939
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.97000    8.95000   0.02000    0.22346
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.40000    6.38000   0.02000    0.31348
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               11.97720   11.98260  -0.00540   -0.04507
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.33680   11.34220  -0.00540   -0.04761
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               10.99000   10.99000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.34510   10.34970  -0.00460   -0.04445
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.79100    9.79570  -0.00470   -0.04798
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.49000    9.49000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.24440   10.25010  -0.00570   -0.05561
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.03120   10.03670  -0.00550   -0.05480
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.15870    9.16380  -0.00510   -0.05565
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.13740    9.14240  -0.00500   -0.05469
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.19000    9.20000  -0.01000   -0.10870
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.30390   10.30960  -0.00570   -0.05529
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.34600   10.35170  -0.00570   -0.05506
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.56000   10.57000  -0.01000   -0.09461
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.32020    9.32540  -0.00520   -0.05576
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.77660    9.78200  -0.00540   -0.05520
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.97540   10.97380   0.00160    0.01458
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.63980    7.63870   0.00110    0.01440
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.53580   10.55340  -0.01760   -0.16677
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.36590   10.38110  -0.01520   -0.14642
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.61800   10.62930  -0.01130   -0.10631
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.87920    9.89570  -0.01650   -0.16674
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.81010    9.82450  -0.01440   -0.14657
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.04890   10.05960  -0.01070   -0.10637
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.53590   10.55360  -0.01770   -0.16772
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.36580   10.38110  -0.01530   -0.14738
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.61790   10.62920  -0.01130   -0.10631
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.87920    9.89580  -0.01660   -0.16775
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.81000    9.82440  -0.01440   -0.14657
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.04890   10.05960  -0.01070   -0.10637
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.28280    9.34850  -0.06570   -0.70279
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.04000   11.11000  -0.07000   -0.63006
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.18940   15.29690  -0.10750   -0.70276
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.32000   15.42000  -0.10000   -0.64851
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            11.58000   11.64000  -0.06000   -0.51546
群益印度中小基金N-人民幣                                           11.12300   11.14200  -0.01900   -0.17053
群益印度中小基金N-美元                                              9.25940    9.27550  -0.01610   -0.17358
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.95000    8.96000  -0.01000   -0.11161
群益印度中小基金-人民幣                                            15.05780   15.08360  -0.02580   -0.17105
群益印度中小基金-美元                                              13.24340   13.26640  -0.02300   -0.17337
群益印度中小基金-新臺幣                                            15.66000   15.68000  -0.02000   -0.12755
群益多利策略組合基金                                               11.76000   11.77000  -0.01000   -0.08496
群益多重收益組合基金                                               13.96000   13.95000   0.01000    0.07168
群益多重資產組合基金                                               15.37000   15.44000  -0.07000   -0.45337
群益安家基金                                                       23.62460   23.50070   0.12390    0.52722
群益安穩貨幣市場基金                                               16.14510   16.14480   0.00030    0.00186
群益那斯達克生技基金                                               21.62000   21.81000  -0.19000   -0.87116
群益亞太中小基金                                                   10.41000   10.54000  -0.13000   -1.23340
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.15000   16.26000  -0.11000   -0.67651
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.38810   10.36610   0.02200    0.21223
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.73530    7.71890   0.01640    0.21247
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)                        10.09250   10.07110   0.02140    0.21249
群益店頭市場基金                                                   86.52000   86.69000  -0.17000   -0.19610
群益東方盛世基金                                                    8.51000    8.56000  -0.05000   -0.58411
群益東協成長基金-人民幣                                            12.58280   12.57630   0.00650    0.05168
群益東協成長基金-美元                                              10.95230   10.94700   0.00530    0.04842
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.08000   11.07000   0.01000    0.09033
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.39520   11.46790  -0.07270   -0.63394
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.72140   10.78970  -0.06830   -0.63301
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.29220   10.35450  -0.06230   -0.60167
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.46330    9.52360  -0.06030   -0.63316
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.90680    8.96350  -0.05670   -0.63257
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.54830    8.60000  -0.05170   -0.60116
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.64250   10.70690  -0.06440   -0.60148
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.26090    9.31990  -0.05900   -0.63305
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.06510    9.12280  -0.05770   -0.63248
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.54960    9.60740  -0.05780   -0.60162
群益長安基金                                                       27.62000   27.79000  -0.17000   -0.61173
群益美國新創亮點基金N-美元                                          9.97620   10.12010  -0.14390   -1.42192
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.09140   15.30930  -0.21790   -1.42332
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        14.90000   15.11000  -0.21000   -1.38981
群益真善美基金                                                     15.25220   15.34430  -0.09210   -0.60022
群益馬拉松基金                                                    110.35000  110.66000  -0.31000   -0.28014
群益深証中小板基金                                                 11.17000   11.23000  -0.06000   -0.53428
群益創新科技基金                                                   30.22000   30.34000  -0.12000   -0.39552
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            8.81220    8.98930  -0.17710   -1.97012
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.04270    8.20450  -0.16180   -1.97209
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.57000    8.74000  -0.17000   -1.94508
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.59660    9.78940  -0.19280   -1.96948
群益華夏盛世基金-美元                                               8.86810    9.04650  -0.17840   -1.97203
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            14.95000   15.25000  -0.30000   -1.96721
群益奧斯卡基金                                                     26.76000   26.92000  -0.16000   -0.59435
群益新興金鑽基金-美元                                              10.87790   11.01900  -0.14110   -1.28052
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.50000    8.60000  -0.10000   -1.16279
群益葛萊美基金                                                     21.37000   21.54000  -0.17000   -0.78923
群益道瓊美國地產ETF基金                                            22.02000   21.97000   0.05000    0.22758
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.25000    8.27000  -0.02000   -0.24184
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        12.59000   12.51000   0.08000    0.63949
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           10.87560   10.92350  -0.04790   -0.43850
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             10.63240   10.67950  -0.04710   -0.44103
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           10.88780   10.93020  -0.04240   -0.38792
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.68600   10.73310  -0.04710   -0.43883
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.44710   10.49350  -0.04640   -0.44218
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.69800   10.73970  -0.04170   -0.38828
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          10.87550   10.92350  -0.04800   -0.43942
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            10.63240   10.67960  -0.04720   -0.44196
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.68600   10.73310  -0.04710   -0.43883
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.44710   10.49340  -0.04630   -0.44123
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   12.58690   12.63040  -0.04350   -0.34441
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.48860   11.53860  -0.05000   -0.43333
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.69000   10.73000  -0.04000   -0.37279
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.42130   11.47110  -0.04980   -0.43413
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.57560    8.60530  -0.02970   -0.34514
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.86460    8.90320  -0.03860   -0.43355
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.26000    8.29000  -0.03000   -0.36188
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.41610    8.45270  -0.03660   -0.43300
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.80770    9.85040  -0.04270   -0.43348
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路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.71000    8.68000   0.03000    0.34562
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.52000    9.48000   0.04000    0.42194
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                               9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                               9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                 9.97000   10.00000  -0.03000   -0.30000
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.04000   10.06000  -0.02000   -0.19881
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                 9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.12000   10.14000  -0.02000   -0.19724
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.03000   10.06000  -0.03000   -0.29821
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.17000   10.19000  -0.02000   -0.19627
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.01000   10.03000  -0.02000   -0.19940
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.74000    9.76000  -0.02000   -0.20492
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.80000    9.82000  -0.02000   -0.20367
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.80000    9.82000  -0.02000   -0.20367
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.73000    9.76000  -0.03000   -0.30738
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.39000   10.41000  -0.02000   -0.19212
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.71000   10.73000  -0.02000   -0.18639
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.34000   10.37000  -0.03000   -0.28930
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.41000   10.43000  -0.02000   -0.19175
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.28000   10.31000  -0.03000   -0.29098
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                             9.90000    9.93000  -0.03000   -0.30211
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.88000    9.90000  -0.02000   -0.20202
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                               9.97000   10.00000  -0.03000   -0.30000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.02000   10.04000  -0.02000   -0.19920
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                               9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.30000   10.33000  -0.03000   -0.29042
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.43000   10.45000  -0.02000   -0.19139
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.31000   10.33000  -0.02000   -0.19361
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.32000   10.34000  -0.02000   -0.19342
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.25000   10.28000  -0.03000   -0.29183
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                             9.90000    9.93000  -0.03000   -0.30211
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.88000    9.90000  -0.02000   -0.20202
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                               9.97000   10.00000  -0.03000   -0.30000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.02000   10.04000  -0.02000   -0.19920
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                               9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.30000   10.33000  -0.03000   -0.29042
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.42000   10.45000  -0.03000   -0.28708
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.31000   10.33000  -0.02000   -0.19361
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.32000   10.34000  -0.02000   -0.19342
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.25000   10.28000  -0.03000   -0.29183
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德信大發基金                                                       27.97000   28.02000  -0.05000   -0.17844
德信中國精選成長基金                                               11.43000   11.61000  -0.18000   -1.55039
德信台灣主流中小基金                                               17.47000   17.52000  -0.05000   -0.28539
德信萬保貨幣市場基金                                               11.97510   11.97490   0.00020    0.00167
德信數位時代基金                                                   30.01000   30.08000  -0.07000   -0.23271
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.61270   10.61850  -0.00580   -0.05462
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.51920   10.52310  -0.00390   -0.03706
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.70510   11.70490   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            14.25000   14.20000   0.05000    0.35211
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.47000   17.85000  -0.38000   -2.12885
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.73090   10.73970  -0.00880   -0.08194
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.06580   16.07150  -0.00570   -0.03547
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.40830    8.40120   0.00710    0.08451
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.21850   11.21400   0.00450    0.04013
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.05770   12.05390   0.00380    0.03153
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.12010   14.10690   0.01320    0.09357
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摩根大歐洲基金                                                     16.87000   17.09000  -0.22000   -1.28730
摩根中小基金                                                       20.79000   20.77000   0.02000    0.09629
摩根中國A股基金                                                    13.96000   14.29000  -0.33000   -2.30931
摩根中國A股基金(美元)                                              10.72000   10.98000  -0.26000   -2.36794
摩根中國亮點基金                                                   12.22000   12.48000  -0.26000   -2.08333
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.17100   11.27010  -0.09910   -0.87932
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.29860   12.41260  -0.11400   -0.91842
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.37530    9.46000  -0.08470   -0.89535
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        12.92710   13.04170  -0.11460   -0.87872
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                14.81070   14.94830  -0.13760   -0.92051
摩根台灣金磚基金-累積型                                            18.44000   18.42000   0.02000    0.10858
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        18.44000   18.42000   0.02000    0.10858
摩根台灣增長基金                                                   46.71000   46.75000  -0.04000   -0.08556
摩根平衡基金                                                       27.14000   27.12000   0.02000    0.07375
摩根全球α基金                                                     18.26000   18.49000  -0.23000   -1.24392
摩根全球平衡基金                                                   15.74340   15.79750  -0.05410   -0.34246
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.44630    9.48140  -0.03510   -0.37020
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.52130   10.55850  -0.03720   -0.35232
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.93580    9.97000  -0.03420   -0.34303
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.50840   11.55150  -0.04310   -0.37311
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.22450   10.25970  -0.03520   -0.34309
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.53340   10.57220  -0.03880   -0.36700
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.88630   13.93750  -0.05120   -0.36735
摩根亞洲基金                                                       56.32000   56.96000  -0.64000   -1.12360
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.50120    8.49410   0.00710    0.08359
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.97560    9.96710   0.00850    0.08528
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.82560    8.81700   0.00860    0.09754
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.81270   12.80130   0.01140    0.08905
摩根東方內需機會基金                                               17.83000   18.03000  -0.20000   -1.10926
摩根東方科技基金                                                   30.57000   30.89000  -0.32000   -1.03593
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.63000    9.69000  -0.06000   -0.61920
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.69000    9.76000  -0.07000   -0.71721
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.17000    9.23000  -0.06000   -0.65005
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.64000   11.71000  -0.07000   -0.59778
摩根金龍收成基金                                                   20.59000   21.05000  -0.46000   -2.18527
摩根第一貨幣市場基金                                               15.12260   15.12250   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                   14.19000   14.07000   0.12000    0.85288
摩根新金磚五國基金                                                 12.12000   12.31000  -0.19000   -1.54346
摩根新絲路基金                                                      9.09000    9.23000  -0.14000   -1.51679
摩根新興35基金                                                     13.05000   13.24000  -0.19000   -1.43505
摩根新興日本基金                                                   22.92000   22.84000   0.08000    0.35026
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.18530    7.20150  -0.01620   -0.22495
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.45910    9.47850  -0.01940   -0.20467
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.29040    9.30840  -0.01800   -0.19337
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.92680   10.95060  -0.02380   -0.21734
摩根新興科技基金                                                   48.86000   48.75000   0.11000    0.22564
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.53920    8.58870  -0.04950   -0.57634
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.10430    9.16250  -0.05820   -0.63520
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.58690    8.63940  -0.05250   -0.60768
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.09930   10.15800  -0.05870   -0.57787
摩根龍揚基金                                                       30.75000   31.44000  -0.69000   -2.19466
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.42000   10.50000  -0.08000   -0.76190
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.87000   10.96000  -0.09000   -0.82117
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.59000   10.68000  -0.09000   -0.84270
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.90000   11.98000  -0.08000   -0.66778
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.28160    9.29860  -0.01700   -0.18282
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.42300   11.44400  -0.02100   -0.18350
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.00000   20.18000  -0.18000   -0.89197
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.60730   12.60720   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                                  9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
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聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.47730   10.46470   0.01260    0.12040
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.42170   10.42500  -0.00330   -0.03165
聯邦中國龍基金                                                     23.61000   23.72000  -0.11000   -0.46374
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.46020   12.46930  -0.00910   -0.07298
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.66140   11.66150  -0.00010   -0.00086
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.68450   10.68240   0.00210    0.01966
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.35270   10.35970  -0.00700   -0.06757
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.74260    9.74170   0.00090    0.00924
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.92030    8.91850   0.00180    0.02018
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.74960    9.74230   0.00730    0.07493
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.03230   10.01940   0.01290    0.12875
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.69940    9.74480  -0.04540   -0.46589
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.07480   10.11660  -0.04180   -0.41318
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.25290    9.29620  -0.04330   -0.46578
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.60720    9.64700  -0.03980   -0.41256
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.29470   11.28510   0.00960    0.08507
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.09450   11.07950   0.01500    0.13539
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.46660   10.44780   0.01880    0.17994
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.47650   10.46670   0.00980    0.09363
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.27460   10.26070   0.01390    0.13547
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.69450    9.67710   0.01740    0.17981
聯邦金鑽平衡基金                                                   21.60180   21.66690  -0.06510   -0.30046
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        8.98590    9.13920  -0.15330   -1.67739
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.49210    9.64870  -0.15660   -1.62302
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        8.95190    9.10460  -0.15270   -1.67717
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.44480    9.60070  -0.15590   -1.62384
聯邦貨幣市場基金                                                   13.21120   13.21110   0.00010    0.00076
聯邦精選科技基金                                                   11.76000   11.81000  -0.05000   -0.42337
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.69150   16.70970  -0.01820   -0.10892
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.00670   12.17310  -0.16640   -1.36695
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.95690   12.09170  -0.13480   -1.11481
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.39270   11.52100  -0.12830   -1.11362
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.18720   12.17570   0.01150    0.09445
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.49790   11.48020   0.01770    0.15418
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.47250   10.46310   0.00940    0.08984
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.69610    8.68280   0.01330    0.15318
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       33.07000   33.10000  -0.03000   -0.09063
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     17.02000   17.33000  -0.31000   -1.78881
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       16.98000   17.31000  -0.33000   -1.90641
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     11.48000   11.70000  -0.22000   -1.88034
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.99000   16.02000  -0.03000   -0.18727
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.58000   10.59000  -0.01000   -0.09443
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.99000   12.01000  -0.02000   -0.16653
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.80000   12.83000  -0.03000   -0.23383
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.93000   11.96000  -0.03000   -0.25084
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.65000    7.66000  -0.01000   -0.13055
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.51000   11.53000  -0.02000   -0.17346
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.83000   14.93000  -0.10000   -0.66979
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.77000   10.85000  -0.08000   -0.73733
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.67000    8.73000  -0.06000   -0.68729
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.37000   11.53000  -0.16000   -1.38768
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.08000   14.25000  -0.17000   -1.19298
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.23000   14.41000  -0.18000   -1.24913
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.23000   14.40000  -0.17000   -1.18056
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.21000    9.34000  -0.13000   -1.39186
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            14.93000   15.11000  -0.18000   -1.19126
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.81000    9.94000  -0.13000   -1.30785
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.21000   20.35000  -0.14000   -0.68796
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.33000   18.45000  -0.12000   -0.65041
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.76000   12.84000  -0.08000   -0.62305
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.52000   14.62000  -0.10000   -0.68399
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.44000   15.54000  -0.10000   -0.64350
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.43000   14.53000  -0.10000   -0.68823
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.65000    9.71000  -0.06000   -0.61792
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.46000   14.56000  -0.10000   -0.68681
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.55000   12.63000  -0.08000   -0.63341
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.65000   12.73000  -0.08000   -0.62844
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.69000    8.74000  -0.05000   -0.57208
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.16000   13.25000  -0.09000   -0.67925
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.15000   19.15000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.91000   17.91000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.08000   11.08000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.11000   13.11000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.10000   14.09000   0.01000    0.07097
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.04000   13.04000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.91000    7.91000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.88000   12.89000  -0.01000   -0.07758
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.39000   10.41000  -0.02000   -0.19212
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.10000   14.13000  -0.03000   -0.21231
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.16000   14.20000  -0.04000   -0.28169
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.47000    9.49000  -0.02000   -0.21075
聯博貨幣市場基金                                                   15.03010   15.03000   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.12470   11.12400   0.00070    0.00629
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.98540   13.98840  -0.00300   -0.02145
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.63740    7.63690   0.00050    0.00655
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.42000   10.39000   0.03000    0.28874
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.16000   14.13000   0.03000    0.21231
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.29000   14.26000   0.03000    0.21038
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.45000    9.43000   0.02000    0.21209
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                        9.91190    9.92570  -0.01380   -0.13903
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.27020   10.29140  -0.02120   -0.20600
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                          9.90510    9.90530  -0.00020   -0.00202
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.02720   10.02460   0.00260    0.02594
瀚亞中小型股基金                                                   19.13000   19.24000  -0.11000   -0.57173
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.05000   12.27000  -0.22000   -1.79299
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             12.80000   13.03000  -0.23000   -1.76516
瀚亞巴西基金                                                        5.52000    5.54000  -0.02000   -0.36101
瀚亞外銷基金                                                       37.17000   37.33000  -0.16000   -0.42861
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.83000   11.90000  -0.07000   -0.58824
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.16000   11.22000  -0.06000   -0.53476
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.90000   10.96000  -0.06000   -0.54745
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.81000    9.87000  -0.06000   -0.60790
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.41000    9.47000  -0.06000   -0.63358
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.24000    9.29000  -0.05000   -0.53821
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.59000    9.65000  -0.06000   -0.62176
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.16000    9.21000  -0.05000   -0.54289
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.66000    9.71000  -0.05000   -0.51493
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.02650   11.06410  -0.03760   -0.33984
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.58570   10.61180  -0.02610   -0.24595
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.54330   12.57130  -0.02800   -0.22273
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.54170   10.56260  -0.02090   -0.19787
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.22180    7.24660  -0.02480   -0.34223
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.85090    7.87030  -0.01940   -0.24650
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.04760    8.06570  -0.01810   -0.22441
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.01640    7.03040  -0.01400   -0.19914
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.65940    8.67880  -0.01940   -0.22353
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.88340    8.91390  -0.03050   -0.34216
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.17950    9.20220  -0.02270   -0.24668
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.02580    9.04600  -0.02020   -0.22330
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.86000   11.96000  -0.10000   -0.83612
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.40000   11.50000  -0.10000   -0.86957
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.32000   11.41000  -0.09000   -0.78878
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.64000   10.73000  -0.09000   -0.83877
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.41000   10.50000  -0.09000   -0.85714
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.37000   10.45000  -0.08000   -0.76555
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.47440   10.44690   0.02750    0.26324
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.83400    9.81290   0.02110    0.21502
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.65580    9.63470   0.02110    0.21900
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.85490    9.82900   0.02590    0.26351
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.85000   14.96000  -0.11000   -0.73529
瀚亞印度基金-美元                                                  13.89000   13.99000  -0.10000   -0.71480
瀚亞印度基金-新台幣                                                31.51000   31.72000  -0.21000   -0.66204
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.17000   10.20000  -0.03000   -0.29412
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.35000   10.38000  -0.03000   -0.28902
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.78000    9.81000  -0.03000   -0.30581
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.70000    9.73000  -0.03000   -0.30832
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.87000    9.90000  -0.03000   -0.30303
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.79000    9.82000  -0.03000   -0.30550
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.70000    9.73000  -0.03000   -0.30832
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.88000    9.90000  -0.02000   -0.20202
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.07000   10.12000  -0.05000   -0.49407
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.24000   10.29000  -0.05000   -0.48591
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.72000    9.77000  -0.05000   -0.51177
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.34000    9.39000  -0.05000   -0.53248
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.73000    9.77000  -0.04000   -0.40942
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.85000    9.90000  -0.05000   -0.50505
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.89000    9.93000  -0.04000   -0.40282
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.24000   10.28000  -0.04000   -0.38911
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.72000    9.77000  -0.05000   -0.51177
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.73000    9.77000  -0.04000   -0.40942
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.89000    9.93000  -0.04000   -0.40282
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.24000   10.28000  -0.04000   -0.38911
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.28000   13.27000   0.01000    0.07536
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.41000   11.52000  -0.11000   -0.95486
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.14000   10.24000  -0.10000   -0.97656
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.62000   14.75000  -0.13000   -0.88136
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.70000    8.78000  -0.08000   -0.91116
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.72000    6.78000  -0.06000   -0.88496
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.68000    8.75000  -0.07000   -0.80000
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.80000   11.86000  -0.06000   -0.50590
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.15070   12.18820  -0.03750   -0.30767
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.10090   14.13230  -0.03140   -0.22219
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.05680   11.08640  -0.02960   -0.26699
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.94620   10.97200  -0.02580   -0.23514
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.56540   12.58060  -0.01520   -0.12082
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.93960    8.96690  -0.02730   -0.30445
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.81570    9.84340  -0.02770   -0.28141
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.87350    8.89720  -0.02370   -0.26638
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.77430    8.79490  -0.02060   -0.23423
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.34060    9.35160  -0.01100   -0.11763
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.72510   14.78150  -0.05640   -0.38156
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.44750   10.50400  -0.05650   -0.53789
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.53840   12.58640  -0.04800   -0.38136
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.52000   10.62000  -0.10000   -0.94162
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                19.44000   19.67000  -0.23000   -1.16929
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.61230   13.61210   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 27.85000   28.39000  -0.54000   -1.90208
瀚亞高科技基金                                                     53.53000   53.93000  -0.40000   -0.74170
瀚亞理財通基金                                                     25.68000   25.70000  -0.02000   -0.07782
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.91000    8.92000  -0.01000   -0.11211
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.57000    8.58000  -0.01000   -0.11655
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.90000    8.91000  -0.01000   -0.11223
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.86000    8.88000  -0.02000   -0.22523
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.61000    8.62000  -0.01000   -0.11601
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.91000    8.91000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.59000    9.57000   0.02000    0.20899
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.95000    9.92000   0.03000    0.30242
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.93000    8.91000   0.02000    0.22447
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.57000    8.56000   0.01000    0.11682
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.90000    8.88000   0.02000    0.22523
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.91000    8.90000   0.01000    0.11236
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.69000    8.67000   0.02000    0.23068
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.98000    8.96000   0.02000    0.22321
瀚亞菁華基金                                                       20.15000   20.24000  -0.09000   -0.44466
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      13.95440   13.94090   0.01350    0.09684
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.32370    9.31460   0.00910    0.09770
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.57080   10.62250  -0.05170   -0.48670
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.16310   11.17580  -0.01270   -0.11364
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.97310   10.01610  -0.04300   -0.42931
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.38840   10.41700  -0.02860   -0.27455
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            7.99430    8.03340  -0.03910   -0.48672
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            7.94910    7.95820  -0.00910   -0.11435
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.52370    8.56510  -0.04140   -0.48336
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.12720    8.16230  -0.03510   -0.43003
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.92290    7.94480  -0.02190   -0.27565
瀚亞電通網基金                                                     13.96000   14.05000  -0.09000   -0.64057
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.94410   13.93940   0.00470    0.03372
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.55010   10.54960   0.00050    0.00474
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.77060    9.76980   0.00080    0.00819
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.45550   11.45160   0.00390    0.03406
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.07330   10.07280   0.00050    0.00496
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       10.58000   10.77000  -0.19000   -1.76416
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