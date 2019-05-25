貴金屬盤後─黃金收低1.80美元 但因避險需求重燃 本週則上漲

黃金期貨週五溫和收低。但本週則上漲，貿易擔憂使得避險需求重燃，為市場利多。

分析師說，近來貿易戰升高，黃金的避險需求不如其他避險資產。黃金需突破 1300 美元關卡，或跌破 2019 年低點 1265 美元，才能吸引投資人注意。

6 月黃金下跌 1.80 美元，或 0.1%，收於每盎司 1283.60 美元。7 月白銀下跌 5.8 美分，或 0.4%，至每盎司 14.555 美元。黃金本週上漲 0.6%。白銀本週上漲 1.2%。

分析師說，黃金週四走堅。中美貿易緊張升高，且 Fed 表示利率仍將維持不變，推升了黃金上揚。

週四，黃金獲得避險買盤，創一週收盤高點。中美貿易緊張升高，美國股市大幅下跌，黃金因而上漲。美元轉弱，及債券殖利率下降，亦提供了黃金市場支撑。

美元轉弱使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更具有吸引力，價格因而上漲。

分析師說，印度總理莫廸的黨派明顯勝選，對黃金亦屬利多。大選前，莫廸對鄉村民眾承諾了許多選舉紅利，這些紅利讓他們可以購買大量黃金。

英國首相梅伊的英國脫歐計畫未能獲得支持，決定下個月下台。英國政治的不確定性，提供了黃金部份支撑。

其他金屬交易方面，7 月白金上漲 3.40 美元，或 0.4%，收於每盎司 802.90 美元，本週下跌 2.1%。6 月鈀金上漲 17.90 美元，或 1.4%，至每盎司 1325.70 美元，本週上漲 1.5%。

7 月銅上漲 1.9 美分，或 0.7%，至每磅 2.700 美元，本週則下跌 1.4%。