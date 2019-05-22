4月失業率3.67% 為3個月低點

主計總處今 (22) 日公布 4 月失業率為 3.67%，較上月下降 0.01 個百分點，也是 3 個月來低點；前 4 月失業率平均為 3.68%，較去年同期微升 0.02 個百分點。

主計總處說明，季調失業率連二月上升但幅度僅在 0.01 個百分點，可能有受到景氣擴張趨緩影響，不過，因就業人數仍在增加，不能解讀成勞動市場惡化，後續還有待觀察。

主計總處指出，4 月失業人數為 43 萬 7000 人，較上月減少 1000 人，其中初次尋職失業者減少 1000 人，對原有工作不滿意及因季節性或臨時性工作結束而失業者均減少 1000 人。

與去年同期相比，4 月失業人數增加 6000 人；前 4 月失業人數平均為 43 萬 8000 人，年增 5000 人。

從就業面來看，4 月就業人數為 1148 萬人，月增 2000 人或 0.02%，年增 7 萬 4000 人或 0.66%；前 4 月就業人數平均為 1147 萬 9000 人，年增 7 萬 5000 人或 0.66%。

與鄰近國家 (地區) 相比，南韓 3 月失業率 3.8%、香港 2.8%、日本 2.5%，而新加坡第一季為 2.2%。