貴金屬盤後─黃金收高1美元 股市下跌 提供市場溫和支撑

黃金期貨週三小幅收高，美國股市轉弱，提供了貴金屬溫和支撑。

根據週三公布的 4 月 30 日至 5 月 1 日的會議記錄顯示，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 具有投票權的委員似乎對他們具有耐心的利率立場，都順心自如。該消息公布後，電子盤交易中，黃金期貨守住漲幅。

分析師說，委員會委員對利率展現了耐心，並指出經濟成長仍有下滑風險。這一切都如預期，黃金與白銀表現相對良好。

Fed 會議記錄公布前，6 月黃金收高 1 美元，或近 0.1%，至每盎司 1274.20 美元。Fed 會議記錄公布後，電子盤交易中，黃金報每盎司 1274.30 美元。

美國股市週三溫和下跌，亦有助支撑黃金上揚。但中美貿易戰持續，理應推升黃金買盤，然投資人却少有胃口。

週三，美元指數報 98.056，少有變動，但本月以來上漲了 0.6%。美元走強使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更貴，價格因而受到壓力。

分析師說，黃金動能仍屬跌勢，短線投資人較青睞股市，而非黃金。長期投資人則找尋黃金底部，黃金需上漲至 1280 美元之上達七個交易日，才能引進進一步買盤。

貿易戰方面，中國駐美大使週二晚說，北京對重啓貿易談判採開放態度。但中國國家主席習近平說，中國準備開始進行新的長征，應付中美可能的長期貿易衝突。

其他金屬交易方面，7 月白銀上漲 3.9 美分，或 0.3%，至每盎司 14.449 美元。7 月銅則下跌 3.7 美分，或 1.3%，至每磅 2.678 美元。7 月白金下跌 10.10 美元，或 1.2%，至每盎司 805.30 美元。6 月鈀金收於每盎司 1313.50 美元，上漲 1 美元，或近 0.1%。