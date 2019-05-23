華為效應延燒+美股拖累 雙王帶頭殺 下探10300點

受美股四大指數全面下挫，台股今 (23) 日開盤大跌百點，持續開低走低，指數下探 10300 點震盪，另外受華為效應持續發酵，權王台積電、股王大立光同步下殺，跌幅分別超過 3%、6%，拖累大盤表現，預估成交量達 1300 億元。

昨美國宣布寬限禁用華為政策 90 天，讓相關個股稍有喘息，但隨後傳出美國擬將全球最大影像監控產品製造商海康威視等 5 家廠商列入黑名單中，另外英特爾、高通等晶片大廠，及射頻元件廠 Lumentum 也都表態停止供貨外，包括日本、英國電信通路商也陸續跟進延後華為產品上市或停止新機預約，導致台廠電子族群再次受到利空影響。

在權值股部分，蘋概三王台積電、大立光、鴻海同步走弱，股王大立光跌幅超過 6%，4000 點大關得而復失，台積電、鴻海也都有 3% 跌幅，其他權值股部分，包含日月光控股、聯詠跌幅接近 6%，亞德客 - KY、致茂也有 4%。

而今日類股表現，昨日稍有反彈的半導體、電子、光電族群，今日受華為事件相關個股持續探底，光電族群玉晶光、元太、GIS-KY、亞光跌幅超過 3%，半導體類股頎邦跌幅超過 9% 接近跌停板價位，易華電、聯詠也都有 5% 以上跌幅。

不過盤面上，台廠安控族群表現相當強勁，主因受到美國將中國監控產品製造商海康威視列入黑名單，有望受惠轉單效應，包含云辰、奇偶漲幅超過 6%，昇銳、晶睿也都表現強勁。

另外盤面資金仍轉往傳產、食品百貨、汽車類股避險，統一、聯華食今天有 1% 漲幅，和泰車也在平盤之上。

法人表示，外資近期持續賣超，累計賣超已超過 1000 億元，加上匯兌方面新台幣持續貶值，顯示外資熱錢持續流出，短線操作宜保守觀察，後續美中貿易戰發展。

而亞洲股市今日也全面下挫，陸股、日經指數跌幅接近 1%，韓國綜合指數也在平盤之下整理。