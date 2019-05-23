貿易戰意外好處 中國信用違約放緩

隨著貿易戰升溫的情況下，美中關係日益緊張，貿易戰正好緩解中國債務人越來越需要維持寬鬆的信貸條件的困境。

雖然今年在中國高達 13 兆美元的信貸違約率飆升，不過受到貿易戰影響，首次違約公司數可望下降。

根據彭博彙編的數據，截至本季度的首次違約公司數只有 3 家，遠低於 1 月到 3 月的 12 家，及 2018 年最後 3 個月的 16 家。

首次違約公司數量下降，有望減少投資者需要避免的問題，擔憂下降將能推動更廣泛的企業債務市場，而尚未減弱的美中緊張局勢，也提供中國的決策者一個喘息的空間。

目前中國的資金環境正在改善，由於整體貨幣政策寬鬆，對影子銀行的打擊也不那麼嚴格，本月中國也下調了農村商業銀行應持有的儲蓄金，以應對當前中國經濟放緩。

資金流動率受貿易戰改善 (圖片: 彭博)

中信證券分析師 Lv Pin 表示，貿易戰有望改善公司債務償還能力，近期債券失敗原因，大多是受既存違約影響，他指出，目前中國已經調整了去槓桿化的步伐，因此對借款人的影響將減少。

不過仍偶有意外，例如中國最大的私營企業借款人之一中民投，今年初的違約便出乎市場預期。

預期中國將推動更多寬鬆信貸的措施，以緩解貿易戰的緊張局勢，包括減稅和投資基礎設施。

迄今為止，國內企業票據銷售額增長 33%，創下 4.3 兆元人民幣的最高紀錄，約 6230 億美元，分析推薦可考慮房產開發商債券和地方政府債券，以獲得更高的殖利率。