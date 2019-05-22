奇景攜手廣達推智能視覺解決方案 有望帶動筆電成長動能

奇景光電與子公司 Emza 今 (22) 日宣布，推出 WiseEye 2.0 筆記型電腦智能視覺解決方案，將能有效降低筆電能耗並提升用戶體驗，廣達 (2382-TW) 也將在下一代筆電中置入 WiseEye 2.0，預計將為高階筆記型電腦帶來新的成長動能與應用體驗，此款解決方案也將在月底電腦展中發表。

奇景光電執行長吳炳昌表示，WiseEye 2.0 為業界首款同時具有超低功耗、全時視覺感測能力以及 AI 人工智能視覺的感測器，將提升筆記型電腦的人物感測功能，實際應用包括，用戶在螢幕前將能自動喚醒裝置、離開或注意力轉移時，螢幕會變暗並迅速改為待機模式，或是偵測到附近有其他人經過時，全時感測器會提醒用戶保護隱私等。

吳炳昌指出，新一代 WiseEye 2.0 將採用智能情境判別的二合一 CMOS(AoS 和 RGB) 的圖像感測器，預計 2019 年底開始量產，除了讓設計更輕薄微小，在應用上能優化延長電池壽命、提升隱私和安全性、更寬廣的視野範圍，讓智能化用戶體驗再升級。

吳炳昌說，WiseEye 2.0 解決方案從 IoT 擴展到筆記型電腦，除了將大幅提升傳統筆電效能，也將為高階筆記型電腦帶來新的成長動能，目前已通過全球最大晶片製造商的測試，知名代工廠廣達也將在下一代筆電平台置入此解決方案，期待未來與更多筆電代工廠合作，而 WiseEye 2.0 解決方案也將於月底國際電腦展發表。