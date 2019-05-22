北京當局應接受美國的貿易談判要求 Fed官員：中國經濟將受益

美中爭端愈演愈烈，貿易談判已陷入停擺；對此，聯準會 (Fed) 決策成員、聖路易聯邦準備銀行總裁 James Bullard 今 (22) 日表示，北京當局應該接受美國在貿易談判中提出的要求，「這對中國經濟發展來說，可能是件好事。」

5 月初，美國總統川普宣布對 2000 億美元中國輸美商品加徵 25% 關稅，並於 5 月 10 日正式生效；中國方面不甘示弱，祭出反擊措施，自 6 月 1 日起，對價值約 600 億美元的美國輸陸商品，加徵 5% 至 25% 不等的關稅。

川普日前放話，說與中國打貿易戰，讓他「特別高興」；川普並稱，在他任內，中國休想取代美國，成為世界頭號大國。

根據 CNBC 報導，Bullard 週三於香港發表演說時指出，「基本上，我依舊認為，美中將達成貿易協議」，這對雙方都有好處。

Bullard 強調，中國應該接受美國在貿易談判中提出的要求，如此一來，就能吸引更多外資，有利其經濟發展。

受貿易緊張情勢影響，經濟合作暨發展組織 (OECD) 在週二發布的「經濟展望報告」中，將 2019 年全球經濟成長預測，由先前 (3 月) 的 3.3%，下修至 3.2%。

OECD 將 2019 年美國經濟成長率上修 0.2 個百分點，至 2.8%；2020 年上修 0.1 個百分點，至 2.3%；對中國今明兩年的經濟成長率預測，則分別維持在 6.2% 和 6.0% 不變。