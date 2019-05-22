【華冠投顧】鴻海，彈升在即。

昨日，中國國家主席習近平與副總理劉鶴，巡視江西省的稀土開採工廠。這引起市場揣測，中國將考慮以『稀土』壟斷來做為貿易戰的反制。因中國是稀土的主產國，具全球壟斷的地位。

另外，美國國土安全部日前警告，中國製造的無人機對美國的資安帶來威脅，這些機密資料若傳回製造商，中國政府可能間接的獲取。報告內容雖未點名是那一家中國無人機製造商，但美國市場大約有 8 成的無人機，是來自中國廠商『大疆』。近期華為事件正炒的沸沸揚揚之際，市場正密切觀察『大疆』是否將是下一波的制裁目標？若是肯定的話，或將影響到其周邊零件供應商，如，新唐、盛群等台灣零組件廠。

六月底即將登場的 G20 高峰會，川、習是否將為貿易爭端的結局，帶來一絲曙光？這是市場的下一個目光焦點。

一般而言利空因素，通常反應個幾天，當影響力趨弱之後，隨之，股市仍將回至原先的多頭軌道當中。因此，以上這些紛擾因素，預期將於近日趨於平淡。加權指數，如 05/21 之述『後市可留意上方 10546-10646 之反壓關卡是否站的上？』未來二日仍以此區間為參考依據。

我們持續關注的 2327 國巨，目前，於低位區持續整理，後市出現大回升之機率相當高，見下圖之最新推演。

另外，2317 鴻海於四月初起漲之後，目前又壓抑至起漲區，此區支撐力道不容小覷，後續推演，見下圖。

近期熱門標的股評析、推演：

2327 國巨：

下圖為 05/21 之述

下圖為今日之最新推演

2317 鴻海：

下圖為 05/17 之述。

下圖為今日之最新推演

作者：華冠投顧 葉良超 分析師