除權息旺季到 股票期貨可放大獲利

除權息旺季到，往年都有一波行情可以期待，今年當然也不例外，永豐期貨副總陳清德強調，藉由透過股票期貨，更能達到放大獲利的效果，因為股票期貨有更優於融資買進的槓桿效果，適合投資人買進。

陳清德強調，除權息旺季選股，最佳的情況是除了賺了股息還能賺取價差，實際上選股仍是當中的重點。

選擇股票上，應以產業將進入旺季為首選的標的，主要是基本面加持，讓股票往往在填息速度、股價上漲機率方面，都有不錯的多項力道上攻表現，而透過股票期貨更能達到放大獲利的效果。

陳清德分析，投資人若持有台積電股票參與除息，領到股息後，可將股息再投入買進台積電股票期貨，若能填息，甚至上漲，均能創造更好的報酬率。

另一個操作策略則是將小量資金轉進同產業的落後補漲股，如投資人持有大立光股票 3 月中創波段新高後，逢高出脫少量大立光股票變現，藉由買進玉晶光股票期貨卡位補漲行情，波段玉晶光反倒由 350 元一路噴出漲到 520 元以上，波段獲利較單持有大立光更為可觀，投資人也更可以期待。

陳清德強調，股票期貨具有多項優勢，包含交易成本低、交易靈活多空雙向速度快、槓桿倍數高與可直接避險等優點。

不過，股票期貨仍有相當多要注意的地方，最主要是「成也槓桿敗也槓桿、贏也波動輸也波動、盈也速度虧也速度、好也結算壞也結算」，所以股票期貨的操作時，最需注意的則是做好停損停利與注意流動性，才不會影響操作的情緒。

在操作秘訣上，陳清德分析，投資人買進股票之後，擔心股價下跌而使得資產縮水，可以透過反向的賣出該股票的股票期貨來避險；或是買進股票之後，已有獲利，也可以透過股票期貨來鎖住獲利。

其中，套利交易分 2 種，一種是配對交易，另一種是價差交易。

配對交易又稱統計套利，是利用兩種在產業屬性相同以及價格上高度相關的股票進行買賣的交易，無論在多頭市場、空頭市場或盤整市場皆可以使用，且風險相對偏低。

價差交易比較屬於同一種產業的上下游供需鏈的股票報價。

若研判價差的變化價差有擴大的趨勢時，可買進價格比較強的股票或股票期貨，同時賣出價格比較弱的股票或股票期貨，操作價差擴大的交易。

若研判價差的變化價差有縮小的趨勢時，可買進價格比較弱的股票或股票期貨，同時賣出價格比較強的股票或股票期貨，操作價差縮小的交易。

由鉅亨網主辦、期貨交易所、證交所、期貨公會等單位共同協辦的「股票期貨月月亨通交易競賽活動」目前正熱烈進行中，競賽期間自 5 月 2 日～7 月 31 日，共 3 個月，參加對象為國內專兼營期貨經紀商，競賽標的為臺灣期貨交易所上市之股票期貨契約，將選出交易成長獎、交易大亨獎，共吸引國內近 20 家期貨商共襄盛舉。