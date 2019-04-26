期交所看好逐筆交易上路套利機會 股票期貨成交比重上看10%

股票期貨具有財務槓桿高、多空交易靈活及撮合速度快等特色，更有稅率套利優勢，交易以來邁入第 10 個年頭，期交所總經理黃炳鈞表示，股票期貨深受投資人喜愛，看好明 (2020) 年 3 月證交所逐筆交易上路後，現股與股票期貨間的套利機會，股票期貨成交比重占整體期貨交易占比有機會上看 10%。

股票期貨是以股票為標的的期貨商品，例如：台積電股票期貨是以台積電股票為標的物的期貨契約，此商 品是由期交所設計，並在期交所上市交易。

相對於股票交易，股票期貨具有交易成本低、財務槓桿高、多空交易靈活及撮合速度快等 4 大特點。股票期貨還可以跨月價差交易，免於單邊未成交風險，更能符合套利交易人。

黃炳鈞表示，股票期貨推出 10 年以來，目前已有 201 檔股票期貨掛牌 (162 檔上市股票、39 檔上櫃股票，其中有 8 檔是 ETF)，而 201 檔中有 49 檔股票期貨有選擇權。

黃炳鈞表示，股票期貨因為多空交易靈活及撮合速度快等特色，深受投資人喜愛，是期交所所有商品中，交易排名第四。

黃炳鈞表示，目前股票期貨成交比重占整體期貨交易占比約 7.5%，預期在鉅亨網 5 月初到 7 月底推出「股票期貨月月亨通競賽」活動，刺激一波交易量，以及在明年 3 月台股逐筆交易上路後，更能增進現股與股票期貨間套利的機會，股票期貨成交比重有機會上看 10%。

至於整體期貨市場，黃炳鈞指出，去年因為全球市場波動，帶動台灣期貨市場全年度交易量衝到 3.08 億口創新高，亦寫下連續 5 年交易量破 2 億口的紀錄，今年首季市場波動度不如去年強烈，第一季成交口數約 5700 萬口，年減約 25%，不過，今年也預計推出富櫃 200 期貨及那斯達克 100 期貨等新商品，希望今年期貨市場全年成交口數也能維持連年突破 2 億口的紀錄，力拚 2.5 億口。