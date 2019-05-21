台股盤後－金融股挑大樑 大盤終止連三黑K 收復年線、5日線

美國商務部封殺華為，台積電今 (21) 日成殺盤重心，連帶半導體股疲弱，金融股由國泰金領軍挑大樑，撐起加權指數終場上漲 66.09 點、上漲 0.64%，收在 10464.5 點，終止連三黑 K，收復年線、5 日線，成交值 1281.72 億元。

華為遭美國封殺持續擴大，今晨收盤的美國科技股也大受影響而重挫，台積電 ADR 收盤跌幅也近 4%，台積電現貨爆量下跌，摜破年線 236.7 元，終場大跌 1.68%，收在 234 元，成交量爆出 7.99 萬張創今年最大量，市值也掉到 6.06 兆元，即將面臨市值 6 兆元保衛戰。若以早盤股價最低點 232.5 元計算，市值已跌破 6 兆元大關，約為 5.9 兆元。

台積電的疲弱，旺宏、日月光投控、京元電跌幅都在 3% 以上，拖累半導體類股成為今天台股最弱勢的族群。

不過電子股也有撐盤要角，大立光股價連兩天反彈，站回 4000 元關卡，終場大漲 1.88%、收 4060 元，玉晶光及亞光等也同步走高。

超眾因為表態幾乎沒有華為訂單，領軍散熱族群反攻，雙鴻勁揚 6.3%、健策漲 5.47%，表現搶眼。

金融股更是今天挑大樑的主角，國泰金因為擺脫 IFRS 17 疑慮，強彈 3.23%、收在 41.5 元，開發金、玉山金、富邦金、新光金、上海商銀、合庫金、台企銀全都收漲超過 2%，拉抬金融指數大漲 1.67%，一舉收復 10 日線、月線。

此外，台幣續貶，貶破 31.4 元，續創 2017 年 1 月下旬以來新低點，多頭短線資金續進擁有資產題材的個股，大同、臺鹽、三陽工業、勤美、泰豐、黑松、泰山、榮成、興農、東元等都表現不俗。

整體來說，台股今天早盤一度帶量跌到 10342.32 低點，有下殺取量、嘗試利空測底的意味，不過，由於新台幣續貶，在新台幣匯率沒有回升前，顯示資金出走明確，短線還是要看外資臉色、及國際股市能否出現止穩走勢，否則今天終止連三黑 K 僅能以跌深反彈視之。

