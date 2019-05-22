

◆盤勢分析

1. 美國商務部宣布華為禁令直至 8 月中旬才會強制生效，給予華為寬限期 90 天，激勵週二美股科技股領軍大漲，晶片股全面走揚，美股四大指數技術性反彈，全面揚升。四大指數漲幅介於 0.77%~2.13%，其中以費城半導體指數漲幅最大。

2. 受惠美國對華為禁令將延後 90 天、以及大陸研擬放寬保險資金投入股市比例，帶動周二台股由黑翻紅，收盤成功站上 5 日均線，成交量也溫和放大，終場指數上漲 66.09 點，漲幅 0.64%，收在 10,464.5 點，成交金額為 1,284.93 億元。三大法人合計賣超 34.95 億元：外資賣超 70.69 億元、投信買超 3.53 億元、自營商買超 32.21 億元。

3. 量價及技術面：

(1) 量能：成交量放大至 1,280 億附近，後續須維持在 1,300 億之上才有利多方反彈。

(2) 均線：收盤站上 5 日線及年線，短線下檔支撐為半年線，上檔壓力為季線。

(3) 技術指標：昨日 K 值上升至 14.75，KD 開口閉合，觀察是否能再持續向上反彈做黃金交叉。

(4) 觀盤指標股：2330 台積電能否回補週二的向下跳空缺口並止跌轉強。

4. 櫃買指數漲幅 1.00%，收在 132.92 點，相對集中市場強勢。9 日 K 值向上至 17.37，短線支撐為 130 點附近，壓力為 136 點附近。

5. 觀盤重點：台股週二成功站上 5 日線並守穩年線，且成交量明顯放大至 1,280 億，後勢要再往季線挑戰，成交量必須要溫和放大配合才有利多方續反彈，預期短線上會在半年線及季線作區間打底機會較大。盤面結構部分，電子資金佔大盤成交比重 62.85%，資金往傳產、金融及高殖利率等相關個股分散佈局。選股方向可留意系統整合、越概、汽車、食品、水泥、生技、高殖利率股等。

6. 根據彭博社報導，受貿易緊張情勢影響，經濟合作暨發展組織 (OECD) 在昨日發布的「經濟展望報告」中，將 2019 年全球經濟成長預測，由先前的 3.3%，下修至 3.2%。

7.2317 鴻海致股東報告書昨（21）日出爐，鴻海示警全球景氣變化將使今年面臨挑戰。鴻海董事長指出，今年公司將朝「製造為基底、科技為根本以及集團要成長」三大面向邁進；鴻海集團將在五年內投資百億元，在全球陸續成立工業互聯網人工智慧應用實驗室、機器人研究院等，全力發展人工智慧及工業互聯網應用。

8. 美國商務部昨（21）日暫時鬆綁上周實施的一部份華為禁令，核發 90 天的臨時許可證，讓美企可維持與華為業務往來，市場原預期將帶來華為拉貨急單效應，但華為概念股昨未明顯受激勵，指標股台積電更重挫 4 元，市值滑落至 6.07 兆元，隨著外資賣壓未見趨緩，今天恐面臨市值 6 兆元關卡保衛戰。

