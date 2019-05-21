華為現在最大的問題 -- 不確定性

根據分析師指出，美國政府暫時放寬對華為的管制，這對這家中國電信大廠而言，幾乎毫無意義。

週一，美國政府宣布，將允許華為採購美國製造的商品，以維持其既有的網路，並為現在的手機提供軟體更新。但在未獲許可的情況下，該公司仍不得購買美國零組件，以製造新產品。

專家告訴 CNBC 說，這項發展的消息，並不會讓局勢改觀。

「這並不會讓華為的情勢，一夕改變，」Canalys 公司副總裁妮可 (Nicole Peng) 說。

「現在，他們最大的問題在於不確定性，」妮可說。她並指出，華為的供應商關心的是，業務能否持續？因為過去一年，他們對這家中國科技大廠的依賴性明顯增加。

上週，美國川普政府將華為加入黑名單，美國企業若要與華為有業務往來，必須先獲得核准。

這促使 Google 停止了與華為的業務，這項業務涉及硬體，軟體與其他技術服務。彭博社報導，英特爾，高通與博通亦將停止供應華為零組件。

Moor 遠見策略公司分析師 Anshel Sag 說：「由 Google 開始的滾雪球效應，可能迫使川普政府在立場上有所退讓。他並說，目前的情況看來明顯是政治動作，且與貿易戰有關。」

但華為態度強硬。該公司創辦人任正非週二告訴 CCTV 電視台說，「美國政府目前的行動低估了我們的實力，」