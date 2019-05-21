目標到期債券保單「不保本保息」 金管會示警五大風險

連結目標到期債券基金投資型保單熱賣，金管會今 (21) 日提醒消費者，連接目標到期債券基金的投資型保險商品並非「保證保本保息」的商品，保戶仍須承擔五大投資風險，消費者購買前應審慎評估，避免日後產生爭議。

金管會表示，連結目標到期債券基金投資型保單，去年初年度保費超過 1100 億元，達 1105 億元，賣最多的保險公司是南山、台灣人壽及法國巴黎人壽。

今年雖已來到 5 月下旬，但保險局統計數據僅到今年前 2 月，光是前 2 月初，年度保費已達 390 億元，若今年全年延續前 2 月熱賣趨勢，今年銷售金額應會超過去年；而賣最好的是法巴、南山與保誠人壽。

面對目標到期債券基金投資保單熱賣，金管會表示，投資型保單是保戶以所繳保費扣除一定費用後進行投資，且投資部分由要保人自負盈虧。

金管會進一步表示，投資型保單可以連結之標的包括境外基金、證券投資信託基金 (包括目標到期債券基金)、公司債及結構型商品等投資商品，其中有關目標到期債券基金，因設有到期日，主要是投資與基金到期日相近的一籃子債券，包括公債、公司債或金融債券等固定收益商品，故投資人仍須承擔該等債券的投資風險。

金管會強調，連結目標到期債券基金的投資型保單，不具「保證保本保息」特性，保戶應注意投保期間，仍須自行承擔目標到期債券基金所持有債券的投資風險。

金管會指出，連結目標到期債券基金的投資型保單可能產生五大風險，包括：

一、債券發行機構如於投資期間違約或被調降信用評等，以致於影響債券價格而產生損失的信用風險。

二、因市場利率變化、或對於未來利率走勢的預期，以致影響債券價格的利率風險。

三、債券到期日與基金到期日之間存在差異的提前贖回及再投資風險。

四、如目標到期債券基金投資於外幣計價債券，以新臺幣為繳費幣別者，則須承擔基金淨值受匯率變動影響的匯率風險，如以外幣為繳費幣別者，保單期滿前或中途贖回時，外幣兌新臺幣的匯率亦可能與投保當時不同。

五、如於保單期滿前中途贖回，尚須承擔基金以當時可能較低的淨值贖回，且會被收取其他贖回費用的中途贖回風險等風險。

金管會表示，這五大風險均可能使保戶無法獲得預期的滿期收益，故消費者購買連結目標到期債券基金之投資型保單前，應審慎評估相關風險，確認自身風險承擔能力是否適合購買該類商品。

為維護消費者權益，金管會已要求保險業銷售投資型保單時，應確實依相關規定辦理充分瞭解產品及充分瞭解客戶的作業規範，以避免金融消費爭議。