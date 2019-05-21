【華冠投顧】多頭在利空罩頂下反擊 台股啟動短線反彈波??

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨日提到「大盤低量守支撐（5/14 低點 10363），為多頭反擊留下火種，能不能反擊成功？這幾天大概就可見分曉，若是持續量縮並正式站回年線甚至今日高點，短線將有機會迎來反彈走勢」。

昨夜美股下跌，費半指數更是暴跌逾 4% 破底，今日大盤開破 5/14 低點 10363 支撐但 9:03 隨即站回，之後連測三次有守，多頭展開反擊震盪走高，終場大盤 + 66 點重上年線與五日線，OTC 指數 + 1% 重上半年線。

今日 "大盤委買張數" 的變化和 5/14 如出一轍，指數創低同時卻見買盤鋪單大幅湧入，再次進場阻跌，隨後拉抬無量（今天主要的量幾乎都是出在低檔位置）直接越過年線及昨高，符合前述 "量縮站回年線甚至昨高" 的有利走法，重複確認 10363 為多頭主要防守點。

今日比較可惜的是大盤差 "一點" 就能正式收過昨高，組合出完全的Ｋ棒「陽線吞噬」轉折型態，不過沒關係，明日若能量縮收過今高，搭配日 RSI 指標出現底背離訊號，短線可望正式展開反彈波。

＜【安打、安打、全壘打】~ 潛力股集錦＞

自 5/6 昇楷調整操作策略為「握著大把現金，不見兔子不撒鷹」，之後有效避開台股 700 多點的急跌段，5/14 開始鎖定潛力股布局，盤後影音介紹並持續追蹤的『運動大聯盟』個股如《1477 聚陽》、《9938 百和》... 等，幾乎一路逆勢上漲，今天更進一步創下近期新高。

此外，上週贈送的「強股口袋名單」，昨日特別提醒《日正當中》具有 8% 以上現金殖利率護體，目前站在所有均線之上漸漸墊高；《紅光滿面》則有大咖連日買超加持，今日創歷史收盤價次高；另一檔《極品小籠包》，近期悄悄出現投信連續性買超現象，今日更見整理末端、蠢蠢欲動態勢。

＜強弱勢股＞

今日強勢股方面，華為概念股落難，三星概念股漁翁得利，《3324 雙鴻》、《6230 超眾》、《3338 泰碩》、《3049 和鑫》、《6278 台表科》... 表現紅通通；光學股在《3008 大立光》連續反彈帶頭下，《3406 玉晶光》、《3441 聯一光》、《3019 亞光》... 同步上漲；被動元件龍頭《2327 國巨》昨日遭外資再度調降財測與目標價，但三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》已多日不再破底，今日隨大盤重上五日線，短線開始止穩。

弱勢股方面，大跌個股已明顯減少，惟部分半導體及華為概念股如《2337 旺宏》、《3105 穩懋》、《5347 世界》、《3034 聯詠》... 等，持續走出破底走勢。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。