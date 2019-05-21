【豐銀投顧】小心 稀土概念股又來了

◆盤勢分析

報載，中共官方發布一張中國領導人習近平帶著副總理劉鶴巡察江西一家稀土開採工廠的照片後，立即引爆全球新的揣測，懷疑中共正考慮用稀土壟斷來反制美中這場貿易戰。其實筆者實在覺得厭煩了，這十多年來，只要中國和哪個國家吵架，稀土這個題材就又要再炒一次。這一切的源由，就只因為當年鄧小平曾說過:「中東有原油，中國有稀土」這句話。但事實上，稀土的「稀」並不是稀少的意思，，稀土的「稀」字用濃度來解釋或許比較讓人容易理解，也就是說「稀」的意思是稀土不易到達值得開採的礦藏程度。而中國的稀土出口佔了全世球的 90% 以上，的確有壟斷市場的能力，但偏偏中國的稀土蘊藏量只有 30% 左右，這代表其他國家也有稀土，只是人家不想開採以免破壞環境罷了。

再說了，全世界也不是只有中國有，其他國家也有，就連日本也在其附屬的島嶼週邊的海域發現可用數百年的稀土金屬。今天又有消息傳來澳洲與美國簽定稀土的合約，所以想用稀土打美國？我只能說你想太多了。早在 2012 年時，美國、日本、歐洲就向 WTO 提起申訴，抗議將中國稀土、鎢、鉬相關產品的出口關稅、出口配額以及出口配額管理和分配措施訴諸世貿組織（WTO）爭端解決機制，世貿組織後來宣布中方敗訴，因為專家組報告認為這些措施並不符合世貿組織的相關規定及中國入世承諾，且還造成稀土價格崩跌！後來在 2015 年元旦時，中國只好取消稀土出口關稅來救，顯見稀土根本不是中國的武器，但港、陸股相關的題材概念股卻又被拿出來炒，台股想必也會有人要炒相關的題材，筆者提醒大家千萬別要被牽著走，以免到時候發現沒題材，股票又被套了。

今天市場氣氛有略為好轉，但外資仍賣超 70 億，期貨多單也少了 1661 口，短線仍不可掉以輕心，指數目前只能說是略為止穩，不能說是反彈行情已然展開。就像土石流一樣要有一道擋土牆擋住，因此指數還缺一根大概漲 50 點以上的 K 棒來阻擋空方的攻勢，換算下來也就是要 10510 站上才可以說反彈行情即將開始。投資人就先靜待盤勢好轉即可，不要太過急躁才是，祝大家投資順利。

豐銀投顧 李世新 分析師