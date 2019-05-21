【華冠投顧】幸運星-先殺再拉！！破底翻……好一個彎腰撿黃金的高手盤！！

林幸蓉 分析師

焦點個股：2884 玉山金、2883 開發金、3034 聯詠、2337 旺宏、3105 穩懋

美國決定制裁華為，Google 等多家企業也跟進，昨日美股道瓊跌 84 點，費半重挫 4.02%。台股早盤開盤跳空下殺直接破底，控盤者再度使出霸王硬上攻的強力人工盤先拉非電大型股，如 2207 和泰車、2912 統一超、2884 玉山金、2883 開發金、2105 正新…… 穩盤不讓大盤再破底，10:30 開始市場多頭低接大軍進場買進，使大盤破底翻！！開低走高，幾乎收最高，收盤漲 66 點，成交量 1,283 億。OTC 也是破底翻！！開低走高收最高，大漲 1%，成交量 312 億。今天大盤與 OTC 的技術線型上都出現了止跌破底翻的大紅 K…… 看來…… 好事就要發生囉……

沒有跟上反彈的弱勢股有 3034 聯詠、2337 旺宏、3105 穩懋、5347 世界、3711 日月光投控…… 清一色都是半導體族群……

PS. 5/13、5/14 給大家的舊菜持續香噴噴，如 5483 中美晶、1227 佳格創高，2406 國碩創高，3691 碩禾漲停。今天又有新菜什麼即將火辣辣？？？《彎腰撿黃金飆股集》4 大特色：1. 法人認養股？2. 轉單效應？3. 稀土概念？4. 冤枉錯殺股？…… 他們是誰？？

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。