【華冠投顧】華為利空效應漸淡 金傳主流延續多頭

市場氣氛還活再 520 那天，台股無視費城半導體連續重挫，控盤黑手持續點火金融與傳產股推動指數。陸股開盤更是讓專家跌破眼鏡，國家隊就是死守股票箱下緣低點不退讓。陸股昨天收下影線，今天立馬藉中國 5G 將要商轉的題材，持續點火華為概念股，上証漲 1.23%，深証漲 1.92%。陸股票箱底部保衛戰開打，取得第一回合勝利。台股外資今天賣超 70.68 億元，電子指數小跌但是收小紅 K 線，視為跌破半年線的反彈。OTC 量價齊揚收復半年線，多頭拉抬出破底穿頭般的氣勢。

台股量價齊揚破底翻身，電子股多頭獲得喘息的機會，政府官股銀行再漲續強讓指數推升而上。台積電今天股價爆量跌破年線與半年線，已經出現量價背離的走勢，出現反彈契機。美國政府對付完華為後，將砲口轉向無人機的大疆。我早就聽過川普政府早有必殺中資企業黑名單，現在不過是冰山一角逐步浮現而已。外資為何一直賣台股不手軟? 相信他們高層早知道黑名單細節。由以上消息可推知，將來美中兩強對抗的戲碼會更極端，川普想把中共當作選舉催票機，不斷拉抬自己民調與威望，大陸政府也勢必回擊讓美國吃虧，讓共和黨鐵票區民眾對總統不滿。

台股震盪上漲 66 點，成交量 1285 億元，開低震盪走高後尾盤收高。台股指數與陸股連動性更高，所以華為供應鏈中短線跌幅已大的各股，股友們沒必要持續追殺。反而，順應陸股華為供應鏈的氣勢，理論上會出現一次相當幅度的反彈。調節金傳持股，轉進跌深華為概念股是短線上的獲利機會。

作者: 華冠投顧 黃烱烈分析師

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