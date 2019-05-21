【華冠投顧】大盤短線破底翻 是反彈?還是落底?

2019.05.21 盤後分析

#大盤短評：多方需等待止跌結構。

#盤勢分析

大盤今天是 5 月下跌段以來首次站上 5 日線，算是有效的反彈，同時早盤出現短線破底翻，今天的量能也有 1300 億元水準，但是 KD 仍然在頓化區內，若有脫離頂多先視為反彈結構，另外就是短線雖然出現破底翻，但是止穩結構並不完全，還需要更多後需發展狀況確立短線是否止跌，而短線雖然有反彈行情的機會，但仍需留意 10MA 與 20MA 向下的斜率仍大，在沒有國際消息面利多的狀況下要直接翻多機會不大。

#類股方面，大盤雖然走出短線破底翻，但電子指數仍無法收復 05/14 低點，雖然也來到半年線支撐位置，短線止跌結構尚未出現，後勢仍需留意，而今天強勢族群仍然在金融與非金電，其中風電族群今天雖然有利多，但是似乎昨天就有先反應完的狀況，3708 上緯投控、2208 台船、2013 中鋼構，都是昨天強勢今天反而走勢偏弱，另外非金電族群中 1504 東元及 1809 中釉則是為稀土概念股，今天放量攻擊。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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