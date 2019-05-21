【華冠投顧】台股破底翻，帶量一根紅K棒!

台股受美股昨晚下跌影響，指數先破前低 10363，來到 10342 低點，隨即震盪走高，黑翻紅，終場上漲 66 點，收在 10464 點，破底翻，成交量 1283 億元，價漲量增格局。

美股昨晚費城半導體重挫 4.02%，台股當中點子股首當其衝，台積電 (2330) 與大立光 (3008) 開低，並連帶指數再跌破前低，所幸股王大立光回神，股價翻紅，再加上金融與傳產護漲，指數破底翻紅。接下來，我們認為台股近日利空頻傳築底，在今日走勢呈現帶量破底翻紅，有機會走一波反彈行情，請大家務必把握這一波低買高賣，買賣賺。強勢股包括康控 KY(4943)，優群 (3217)，單井(3490)，和鑫(3049)，中釉(1809)，鈺創(5351)，麗臺(2465) 及正達 (3149) 等亮燈漲停板。緯穎 (6669)，玉晶光(3406)，和泰車(2207)，信昌電(6173)，群聯(8299)，雙鴻(3324)，亞德克(1590) 及泰碩 (3338) 等股價也反攻逾 5%。

台股今日破底翻，不過外資續賣台股 70.6 億元，新台幣也續貶，台積電股價下跌等，都是接下來影響盤勢反彈觀察重點。

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