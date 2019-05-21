美國證券交易委員會（SEC）於當地時間 5 月 20 日發出公開信函指，會再次延遲決定「是否批准 VanEck / SolidX 與 CBOE BZX Exchange 合作提交的比特幣 ETF 提案」，並在這段期間徵求公眾意見。

目前為止，該機構已收到了 25 封評論信，但仍希望針對 VanEck / SoildX 提案尋求更廣泛的公眾意見，截止日為發布通知後的 21 天，並可在意見發布後的 35 天內對其進行反駁。

美國政府執法辯護和證券訴訟律師 Jake Chervinsky 發推表示，「SEC 必須在 8 月 19 日前對 VanEck / SoildX 的提案作出決定，但該機構仍有權利，且很有可能會對此案再延後一次，最後期限會是 10 月 18 日」。

VanEck / SolidX 最初是在去年首次提出申請，但不幸遇上美國歷史上最長時間的政府停擺，該提案被迫撤回。VanEck 執行長 Jan van Eck 當時解釋說，政府停擺暫停了 SEC 與提交提案的公司之間的對話。

接著，CBOE 於今年 1 月下旬重新提交該提案，並於 2 月 20 日在聯邦公報上公佈以作公開咨詢。但 SEC 於 3 月 29 日作出書面回覆指，需延後相關決定，並將 5 月 21 日定為其作出明確決定或延後決定的日期。

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針對 SEC 一再延遲決定，VanEck 數為資產戰略總監 Gabor Gurbacs 在推特上表示：「我們將繼續努力，以創造更完善監管、更安全、更具流動性的數位資產市場。比特幣是一個無法忽視的存在」。

至於另一項由 Bitwise 提出申請的比特幣 ETF，SEC 已於上週同樣表示「延遲決定」。值得注意的是，歷來的 ETF 提案全都遭 SEC「延遲決定」或「直接拒絕」，而該機構過去就曾表示，對於稍顯稚嫩的比特幣市場，若要放行比特幣 ETF 仍存在兩大疑慮。第一，比特幣 ETF 必須符合「防止欺詐和市場操縱」準則，目前也沒有任何證據指明比特幣期貨市場已達相當規模。

因此，SEC 也在這次的公告中重申：「委員會仍在評估擬議的規則變更是否符合《證券交易法》中 Section 6(b)(5) 的規定，即防止交易詐騙和試圖誘導投資人、促進公正公平的貿易原則和保護投資者和公共利益。」

更重要的是，美國政府目前尚未構建出能完善防範詐騙、操控市場的機制，因此 SEC 認為，在那之前，必須嚴格監控比特幣相關的市場動向。

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這篇文章 續 Bitwise 之後 VanEck 比特幣 ETF 申請再遭延遲 3 個月 最早出現於 區塊客。

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