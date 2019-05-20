【永豐期貨】台指選擇權盤後－金融傳產撐盤 台股量縮震盪

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一上漲 19 點至 10432 點。價差方面，台指期正價差擴至 33.59 點，電子期正價差擴至 0.83 點，金融期正價差縮至 0.65 點。現貨部分，三大法人賣超 30.6 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 2663 口至 14749 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 4786 口至 52743 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 3886 口至 22816 口。

週五美國股市尾盤傳出中美貿易談判已停頓，拖累市場賣壓湧入，道瓊、標普指數分別下跌 0.38% 與 0.58%，而科技股 Nasdaq 指數跌幅更高達 1.04%。不過週一台股早盤反倒有力圖站回年線之姿，加權指數小幅開高後，鴻海、大立光、台塑四寶、國泰金、富邦金等權值股均出現買盤帶動指數上攻，然而十點過後台積電、鴻海率先收斂漲幅，台積電更是跌落平盤下，使指數收復年線僅曇花一現，所幸盤面上金融、傳產類股相對強勢，金融、非金電指數漲幅分別達 1.00%、0.86%，讓台股終場仍呈現小漲，終場加權指數上漲 14.30 點或 0.14%，收在 10398.41 點。成交量能下降至 1063 億。整體而言，週一日 K 開高走平留上影線，顯示上年線附近反壓不易攻克，未來指數須留意 5 月 14 日的波段低點，若確定跌破則恐有更進一步的修正賣壓。

選擇權分析

從選擇權籌碼觀察，目前指數已連三日低於 10500 點，但月選擇權的 OI 最大量支撐壓力區仍維持在 10500~10800 點，加上今天外資選擇權部位也呈現買 Call 賣 Put，因此雖然指數上檔反壓仍重，但短線上仍不建議過度追空。 (永豐期貨研調)



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