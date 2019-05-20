【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

早盤新華社誤傳中美貿易衝突緩解相關新聞，帶動亞股全面走高，受亞股走高帶動下，台股由電子類股領軍衝高上漲，不過中美貿易衝突仍未緩解，Google 停止華為手機使用 gmail 相關功能，導致台股由華為相關概念股領軍下跌帶動下，漲幅出現收斂，終場台股小幅上漲 0.14%。

《國際金融市場焦點分析》

google 表示將不再提供華為 android 手機更新服務，後續華為手機將無法使用 gmail 相關功能，市場擔憂在中美雙方持續攻擊對方影響下，恐將不利於貿易談判持續進行，G20 峰會雙方領導人見面更難以達成協議，導致市場擔憂中國經濟將可能持續下滑，在海康威視、上港集團及白酒類股領跌帶動下，A50 指數下跌超過 100 點；受到市場擔憂英國硬脫歐風險升溫，推動週五美債呈現上漲。

《國際商品市場焦點分析》

沙國聯盟指控位於葉門受伊朗支持的胡賽叛亂分子需為稍早該國石油設施遭破壞負責，並已經發動數次空襲，美國也以下令所有非緊急工作人員均須立刻撤離伊拉克，地緣衝突持續提供原油上漲動能，不過美中貿易衝突帶來不確定性，以及美國產量及庫存高企則帶來壓力，週五原油期貨衝高後回落，不過週末 OPEC 部長級會議一致同意繼續降低原油庫存的策略，激勵兩油期貨同步走高逾１％。

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