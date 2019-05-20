台股盤中—傳產金融撐盤+政策概念股助攻 量縮收復半年線

台股今 (20) 日在金融、傳產族群拉抬下，上演跌深反彈行情，盤中指數收復半年線並進一步守穩年線，一度衝高至 10457 點，但買盤觀望氛圍仍未完全消散，成交量難放大，預估成交量約 1100 億元，盤勢仍陷入膠著。

觀察今天盤面重點，傳產與金融扮演領盤上漲要角，傳產股中紡織、貿易百貨與汽車等盤中都有 1% 以上的漲幅，沉寂一時的金融股也重啟漲勢，盤中有近 1% 漲幅。

以內需為主的傳產股，包括統一超盤中上漲逾 2%，股價站上 304 元衝上波段新高，汽車股的裕隆與裕日車，分別上漲 1.8%、2.6%，兩檔汽車股股價雙雙站上波段新高。

紡織股龍頭股得力與遠東新，受惠於越南廠產能給力，在外資買盤挹注下，盤中股價大漲 4%，儒鴻在買盤挹注下盤中也有 3% 以上的漲幅，新纖、南紡、宜進與聚陽也有 1% 以上的漲幅。

另外，今天適逢 520 蔡政府就職三週年，政策、國營事業相關概念股，在買單敲進下，激勵股價也同步歡呼，其中政府大力推動的離岸風電，相關概念股中的上緯與世紀鋼今天分別勁揚 8%、7%，新光鋼與台船也有 3% 以上的漲幅。

值得注意的是，受到美中貿易戰延燒影響，Google 將停止提供華為手機 Android 相關服務，拖累華為概念股走勢，包括聯亞、矽創盤中大跌 7% 以上，聯詠與台光電也有 3% 以上跌幅。

分析師表示，台股今天跌深反彈行情，主要是外資將換手從電子、半導體轉進傳產與金融，與政策相關的離岸風電，與官股持股的金融股今天也同步上漲，研判在外資買進與官股拉抬下，帶動特定族群走揚，但因成交量並未明顯放大，反彈行情是否曇花一現，仍有待觀察。