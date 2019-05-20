電子族群反攻力道不足 台積電帶頭翻黑拖累大盤震盪走弱

台股今 (20) 日受美國擬暫緩禁用華為設備激勵，由電子族群帶領大盤反彈，今以小漲開出，試圖收復年線，但盤中賣壓出籠，權王台積電帶頭由紅翻黑，拖累大盤指數一度回到平盤附近震盪，預估成交量 1200 億元。

觀察權值三王表現，台積電早盤小漲開出，但盤中受賣壓影響，午盤前股價紅翻黑下跌逾 1%，大立光與鴻海表現相對穩健，大立光漲幅逾 3%，鴻海也有 1% 以上漲幅。

類股部分，電子族群相對弱勢，除台積電盤中由紅翻黑外，半導體族群中的信驊、矽創、矽力 - KY、祥碩跌幅都超過 7%，易華電也有 4% 跌幅；在相關零組件族群，宣德、南電跌幅超過 6%，燿華也有近 5% 跌幅。

另外，光電族群今跌深反彈，在股王大立光帶動下，包含明基材、瑞儀股價分別有 3%、2% 的反彈，新鉅科、亞光、中光電也都在平盤之上。

在美中貿易、全球經濟不穩定的情況下，資金仍轉往資產、內需族群流動，紡織、金融、食品、航運今日表現領先大盤，遠東新、新紡、儒鴻漲幅超過 3%，金融股彰銀、上海商銀漲幅也有 3%，台鹽、卜蜂、大成漲幅超過 2%，台船、華航表現也相對強勢，台灣高鐵更續創波段新高。

法人表示，今日受 520 行情激勵，指數可望重回年線，但大盤反彈力道不足，短線仍需留意，在美中貿易戰延燒下，資金持續從電子族群往金融、資產避險，短線觀察盤勢，需注意新台幣是否止貶回穩、與強勢族群支撐大盤。