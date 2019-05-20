[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/05/17 108/05/16 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.09920 10.09080 0.00840 0.08324 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 9.99550 9.98700 0.00850 0.08511 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.18510 10.17830 0.00680 0.06681 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.08260 10.07560 0.00700 0.06947 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀多元特別收益平衡基金 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.38130 10.37680 0.00450 0.04337 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.18740 10.18300 0.00440 0.04321 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.30590 10.29990 0.00600 0.05825 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.20020 10.19430 0.00590 0.05788 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 23.19000 23.22000 -0.03000 -0.12920 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 25.33000 24.69000 0.64000 2.59214 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 40.59000 40.59060 -0.00060 -0.00148 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 39.72640 39.71400 0.01240 0.03122 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.62460 9.62010 0.00450 0.04678 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.09460 10.08740 0.00720 0.07138 中國信託台灣活力基金 13.34000 13.75000 -0.41000 -2.98182 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.65000 10.57000 0.08000 0.75686 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.45000 10.39000 0.06000 0.57748 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.52000 9.46000 0.06000 0.63425 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.86000 9.82000 0.04000 0.40733 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.97000 8.82000 0.15000 1.70068 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.70000 9.55000 0.15000 1.57068 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.09030 10.06250 0.02780 0.27627 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.09370 9.06870 0.02500 0.27567 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.38000 10.36800 0.01200 0.11574 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.32480 9.31380 0.01100 0.11810 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.10800 10.98670 0.12130 1.10406 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.45720 9.35390 0.10330 1.10435 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.18770 11.20470 -0.01700 -0.15172 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.80760 9.82250 -0.01490 -0.15169 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 40.95090 41.01190 -0.06100 -0.14874 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 42.78640 42.73680 0.04960 0.11606 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 43.20610 43.12430 0.08180 0.18968 中國信託智能運動基金-台幣 10.60000 10.54000 0.06000 0.56926 中國信託智能運動基金-美元 10.19000 10.15000 0.04000 0.39409 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.03000 9.92000 0.11000 1.10887 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.78000 9.70000 0.08000 0.82474 中國信託華盈貨幣市場基金 11.02630 11.02610 0.00020 0.00181 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.96460 9.95030 0.01430 0.14371 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.24080 9.22750 0.01330 0.14413 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.15510 10.14810 0.00700 0.06898 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.41260 9.40590 0.00670 0.07123 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.03000 10.93000 0.10000 0.91491 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.50000 10.41000 0.09000 0.86455 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.07000 10.98000 0.09000 0.81967 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.60000 10.52000 0.08000 0.76046 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 40.20190 40.24190 -0.04000 -0.09940 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 40.79060 40.77390 0.01670 0.04096 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 40.48440 40.41920 0.06520 0.16131 元大2001基金 57.65000 59.25000 -1.60000 -2.70042 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 43.24050 43.19590 0.04460 0.10325 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 41.41420 41.34440 0.06980 0.16883 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 20.46000 20.38000 0.08000 0.39254 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.65660 11.65580 0.00080 0.00686 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.77880 10.79620 -0.01740 -0.16117 元大上證50基金 31.17000 31.77000 -0.60000 -1.88857 元大大中華TMT基金-人民幣 10.43000 10.46000 -0.03000 -0.28681 元大大中華TMT基金-新台幣 9.33000 9.37000 -0.04000 -0.42689 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.26000 13.21000 0.05000 0.37850 元大大中華價值指數基金-美元 12.33000 12.32900 0.00100 0.00811 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.82000 16.79000 0.03000 0.17868 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.73400 10.72200 0.01200 0.11192 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.36000 10.36600 -0.00600 -0.05788 元大中國平衡基金-人民幣 3.09000 3.07000 0.02000 0.65147 元大中國平衡基金-新台幣 13.85000 13.81000 0.04000 0.28965 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.64540 46.64630 -0.00090 -0.00193 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.90320 10.89630 0.00690 0.06332 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.95460 9.94830 0.00630 0.06333 元大中國機會債券基金-新台幣 10.06470 10.07500 -0.01030 -0.10223 元大巴西指數基金 6.14400 6.30300 -0.15900 -2.52261 元大巴菲特基金 25.05000 25.31000 -0.26000 -1.02726 元大日經225基金 26.91000 26.68000 0.23000 0.86207 元大台商收成基金 21.07000 21.25000 -0.18000 -0.84706 元大台灣50單日反向1倍基金 12.23000 12.14000 0.09000 0.74135 元大台灣50單日正向2倍基金 36.30000 36.87000 -0.57000 -1.54597 元大台灣中型100基金 30.84000 31.10000 -0.26000 -0.83601 元大台灣加權股價指數基金 24.52900 24.73500 -0.20600 -0.83283 元大台灣卓越50基金 78.00000 78.87000 -0.87000 -1.10308 元大台灣金融基金 17.13000 17.11000 0.02000 0.11689 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.03000 30.32000 -0.29000 -0.95646 元大台灣高股息基金 25.55000 25.76000 -0.21000 -0.81522 元大台灣電子科技基金 33.24000 33.89000 -0.65000 -1.91797 元大全球ETF成長組合基金 10.44000 10.38000 0.06000 0.57803 元大全球ETF穩健組合基金 14.72000 14.66000 0.06000 0.40928 元大全球人工智慧ETF基金 22.48000 22.31000 0.17000 0.76199 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.36000 13.25000 0.11000 0.83019 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.22000 9.15000 0.07000 0.76503 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.08000 12.95000 0.13000 1.00386 元大全球不動產證券化基金-美元 12.19100 12.11600 0.07500 0.61902 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.63000 8.63000 0.00000 0.00000 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.54000 6.55000 -0.01000 -0.15267 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.87000 8.80000 0.07000 0.79545 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.86000 6.80000 0.06000 0.88235 元大全球股票入息基金-美元配息 8.45200 8.42200 0.03000 0.35621 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.81000 9.75000 0.06000 0.61538 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.46000 8.41000 0.05000 0.59453 元大全球新興市場精選組合基金 13.10000 13.07000 0.03000 0.22953 元大全球農業商機基金 17.40000 17.22000 0.18000 1.04530 元大印尼指數基金 8.55700 8.71800 -0.16100 -1.84675 元大印度指數基金 9.75300 9.65200 0.10100 1.04642 元大印度基金 12.39000 12.30000 0.09000 0.73171 元大多多基金 16.04000 16.63000 -0.59000 -3.54781 元大多福基金 49.75000 50.90000 -1.15000 -2.25933 元大亞太成長基金 8.38000 8.44000 -0.06000 -0.71090 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.96640 8.96860 -0.00220 -0.02453 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.20900 7.21080 -0.00180 -0.02496 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.93900 8.94200 -0.00300 -0.03355 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.24000 9.22000 0.02000 0.21692 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.98300 9.93300 0.05000 0.50337 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.14240 10.14080 0.00160 0.01578 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.27690 10.27640 0.00050 0.00487 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.13600 10.13550 0.00050 0.00493 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.37140 10.35260 0.01880 0.18160 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.22910 10.21060 0.01850 0.18118 元大卓越基金 42.21000 42.66000 -0.45000 -1.05485 元大店頭基金 7.74000 7.99000 -0.25000 -3.12891 元大美元貨幣市場基金-美元 10.43820 10.43760 0.00060 0.00575 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.89670 9.85440 0.04230 0.42925 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.48190 32.44630 0.03560 0.10972 元大美國政府20年期(以上)債券基金 40.40800 40.46320 -0.05520 -0.13642 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 17.90780 17.84950 0.05830 0.32662 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 20.56640 20.68720 -0.12080 -0.58394 元大美國政府7至10年期債券基金 41.16000 41.17850 -0.01850 -0.04493 元大高科技基金 18.24000 18.59000 -0.35000 -1.88273 元大得利貨幣市場基金 16.31470 16.31450 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 12.02470 12.02450 0.00020 0.00166 元大富櫃50基金 11.73000 12.06000 -0.33000 -2.73632 元大華夏中小基金 7.21000 7.21000 0.00000 0.00000 元大新中國基金-人民幣 9.62000 9.59000 0.03000 0.31283 元大新中國基金-美元 8.95400 8.95800 -0.00400 -0.04465 元大新中國基金-新台幣 9.01000 9.00000 0.01000 0.11111 元大新主流基金 22.41000 23.32000 -0.91000 -3.90223 元大新東協平衡基金-美元 9.22200 9.25200 -0.03000 -0.32425 元大新東協平衡基金-新台幣 9.08000 9.10000 -0.02000 -0.21978 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.26770 10.24370 0.02400 0.23429 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.41870 9.42900 -0.01030 -0.10924 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.66730 10.66010 0.00720 0.06754 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.87380 8.86780 0.00600 0.06766 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.31570 10.31640 -0.00070 -0.00679 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.63190 9.63250 -0.00060 -0.00623 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.58800 10.57000 0.01800 0.17029 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.89350 9.87670 0.01680 0.17010 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.90590 9.90570 0.00020 0.00202 元大新興亞洲基金 10.71000 10.76000 -0.05000 -0.46468 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.41770 9.42080 -0.00310 -0.03291 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.83470 8.83760 -0.00290 -0.03281 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.78020 9.76610 0.01410 0.14438 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.18480 9.17160 0.01320 0.14392 元大萬泰貨幣市場基金 15.15450 15.15430 0.00020 0.00132 元大經貿基金 34.87000 35.68000 -0.81000 -2.27018 元大實質多重資產基金-人民幣 8.59000 8.56000 0.03000 0.35047 元大實質多重資產基金-美元 7.84900 7.84400 0.00500 0.06374 元大實質多重資產基金-新台幣 8.37000 8.35000 0.02000 0.23952 元大滬深300單日反向1倍基金 13.42000 13.20000 0.22000 1.66667 元大滬深300單日正向2倍基金 15.65000 16.07000 -0.42000 -2.61357 元大摩臺基金 36.47000 36.88000 -0.41000 -1.11171 元大標普500基金 27.17000 26.88000 0.29000 1.07887 元大標普500單日反向1倍基金 12.60000 12.70000 -0.10000 -0.78740 元大標普500單日正向2倍基金 34.72000 34.12000 0.60000 1.75850 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.24000 20.16000 0.08000 0.39683 元大標智滬深300基金 17.28000 17.66000 -0.38000 -2.15176 元大歐洲50基金 24.98000 24.57000 0.41000 1.66870 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.25000 9.25150 -0.00150 -0.01621 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.27950 10.27910 0.00040 0.00389 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 14.49000 14.71000 -0.22000 -1.49558 日盛上選基金 31.55000 32.40000 -0.85000 -2.62346 日盛小而美基金 16.75000 17.37000 -0.62000 -3.56937 日盛中國內需動力基金 9.34000 9.36000 -0.02000 -0.21368 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.27830 12.25750 0.02080 0.16969 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.87060 9.90000 -0.02940 -0.29697 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.45550 12.44410 0.01140 0.09161 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.00760 10.04420 -0.03660 -0.36439 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.28080 11.25660 0.02420 0.21498 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.04640 9.06860 -0.02220 -0.24480 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.42000 10.39000 0.03000 0.28874 日盛日盛基金 10.70000 11.08000 -0.38000 -3.42960 日盛目標收益組合基金(美元) 9.31000 9.30000 0.01000 0.10753 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.27000 9.25000 0.02000 0.21622 日盛全球抗暖化基金 11.14000 11.07000 0.07000 0.63234 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.35100 10.33350 0.01750 0.16935 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.31780 9.30200 0.01580 0.16986 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.15510 10.12820 0.02690 0.26560 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.14160 9.11740 0.02420 0.26543 日盛全球智能車基金(美元) 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.43000 10.38000 0.05000 0.48170 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.49150 2.48750 0.00400 0.16080 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65110 1.64840 0.00270 0.16380 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38340 0.38310 0.00030 0.07831 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25460 0.25440 0.00020 0.07862 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.69240 12.66820 0.02420 0.19103 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.30180 8.28590 0.01590 0.19189 日盛亞洲機會基金 6.82000 6.85000 -0.03000 -0.43796 日盛首選基金 15.97000 16.37000 -0.40000 -2.44349 日盛高科技基金 16.94000 17.36000 -0.42000 -2.41935 日盛貨幣市場基金 14.82410 14.82390 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 37.00000 38.13000 -1.13000 -2.96355 日盛精選五虎基金 33.98000 34.89000 -0.91000 -2.60820 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.53650 13.53630 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 29.00000 29.83000 -0.83000 -2.78243 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 10.40000 10.28000 0.12000 1.16732 台新MSCI中國基金 20.33000 20.34000 -0.01000 -0.04916 台新大眾貨幣市場基金 14.21320 14.21300 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.54350 10.51920 0.02430 0.23101 台新中美貨幣市場基金-美元 10.55550 10.56730 -0.01180 -0.11167 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.24620 10.23950 0.00670 0.06543 台新中國通基金 41.77000 43.19000 -1.42000 -3.28780 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.53800 0.53670 0.00130 0.24222 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 16.74400 16.67300 0.07100 0.42584 台新中國精選中小基金-美元 0.29950 0.29940 0.00010 0.03340 台新中國精選中小基金-新台幣 9.34000 9.32000 0.02000 0.21459 台新主流基金 22.51000 22.75000 -0.24000 -1.05495 台新北美收益資產證券化基金(A) 22.76000 22.60000 0.16000 0.70796 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.73440 0.73040 0.00400 0.54765 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.27000 16.15000 0.12000 0.74303 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52410 0.52130 0.00280 0.53712 台新台灣中小基金 32.54000 33.60000 -1.06000 -3.15476 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.14810 10.07550 0.07260 0.72056 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.40240 9.34550 0.05690 0.60885 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.94000 8.87000 0.07000 0.78918 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.80280 10.73740 0.06540 0.60909 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.31000 10.23000 0.08000 0.78201 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.95380 9.90100 0.05280 0.53328 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.62000 9.55000 0.07000 0.73298 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.07020 11.01150 0.05870 0.53308 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.70000 10.62000 0.08000 0.75330 台新印度基金 14.15000 14.02000 0.13000 0.92725 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.60810 8.59720 0.01090 0.12679 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28150 0.28170 -0.00020 -0.07100 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.51460 12.49880 0.01580 0.12641 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40410 0.40430 -0.00020 -0.04947 台新真吉利貨幣市場基金 11.12440 11.12420 0.00020 0.00180 台新高股息平衡基金 30.35560 30.69150 -0.33590 -1.09444 台新智慧生活基金-美元 10.51020 10.41450 0.09570 0.91891 台新智慧生活基金-新台幣 10.92000 10.80000 0.12000 1.11111 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.13320 8.12840 0.00480 0.05905 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.40120 8.38140 0.01980 0.23624 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.14480 9.13950 0.00530 0.05799 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.45650 9.43420 0.02230 0.23637 台新新興市場債券基金(A類型) 11.13050 11.11490 0.01560 0.14035 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35180 0.35190 -0.00010 -0.02842 台新新興市場債券基金(B類型) 7.96500 7.95390 0.01110 0.13955 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26550 0.26560 -0.00010 -0.03765 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.40000 5.39000 0.01000 0.18553 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.76000 21.71000 0.05000 0.23031 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.19400 10.15900 0.03500 0.34452 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 9.91550 9.91540 0.00010 0.00101 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.00140 9.98370 0.01770 0.17729 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.19400 10.15900 0.03500 0.34452 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 9.91550 9.91540 0.00010 0.00101 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.00140 9.98370 0.01770 0.17729 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 39.99840 39.99910 -0.00070 -0.00175 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 39.99840 39.99910 -0.00070 -0.00175 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 39.99870 39.99930 -0.00060 -0.00150 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.32290 11.32230 0.00060 0.00530 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.14130 10.12850 0.01280 0.12638 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.22170 9.22040 0.00130 0.01410 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.76130 10.75980 0.00150 0.01394 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.82170 7.81210 0.00960 0.12289 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.19560 9.18440 0.01120 0.12195 永豐中小基金 51.09000 52.22000 -1.13000 -2.16392 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.79170 1.79080 0.00090 0.05026 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.46920 2.46800 0.00120 0.04862 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.19790 8.18410 0.01380 0.16862 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.96200 10.94360 0.01840 0.16813 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.60000 4.63000 -0.03000 -0.64795 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 20.77000 20.90000 -0.13000 -0.62201 永豐主流品牌基金 18.83000 18.77000 0.06000 0.31966 永豐永豐基金 31.63000 32.06000 -0.43000 -1.34124 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.14650 9.14450 0.00200 0.02187 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.53930 9.53710 0.00220 0.02307 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.07370 9.05830 0.01540 0.17001 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.46560 9.44950 0.01610 0.17038 永豐亞洲民生消費基金 12.12000 12.12000 0.00000 0.00000 永豐南非幣2021保本基金 13.92590 13.92820 -0.00230 -0.01651 永豐高科技基金 22.04000 22.81000 -0.77000 -3.37571 永豐貨幣市場基金 13.92980 13.92960 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.11850 2.11820 0.00030 0.01416 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.58830 2.58800 0.00030 0.01159 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.79610 7.78560 0.01050 0.13486 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.82470 10.81000 0.01470 0.13599 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.09790 7.08070 0.01720 0.24291 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.28350 11.25610 0.02740 0.24342 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.23000 10.19000 0.04000 0.39254 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.05000 8.02000 0.03000 0.37406 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.61000 18.52000 0.09000 0.48596 永豐臺灣加權ETF基金 51.39000 51.82000 -0.43000 -0.82980 永豐領航科技基金 35.87000 37.06000 -1.19000 -3.21101 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.11000 11.23000 -0.12000 -1.06857 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.64000 10.75000 -0.11000 -1.02326 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.06000 9.89000 0.17000 1.71891 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.01000 9.86000 0.15000 1.52130 永豐趨勢平衡基金 39.67000 40.31000 -0.64000 -1.58770 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.83840 11.83740 0.00100 0.00845 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.70640 9.70000 0.00640 0.06598 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.27140 10.26860 0.00280 0.02727 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.77470 9.77500 -0.00030 -0.00307 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.17480 10.17500 -0.00020 -0.00197 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.76790 9.76560 0.00230 0.02355 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.46310 10.46070 0.00240 0.02294 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.79290 9.79350 -0.00060 -0.00613 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.27520 10.27580 -0.00060 -0.00584 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.91000 10.90000 0.01000 0.09174 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.73000 14.65000 0.08000 0.54608 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.41000 19.32000 0.09000 0.46584 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.26000 19.18000 0.08000 0.41710 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.00460 10.00850 -0.00390 -0.03897 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.00460 10.00850 -0.00390 -0.03897 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 10.00840 10.01250 -0.00410 -0.04095 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 10.00840 10.01250 -0.00410 -0.04095 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.02270 10.02400 -0.00130 -0.01297 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.02270 10.02390 -0.00120 -0.01197 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.01650 10.01950 -0.00300 -0.02994 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.01650 10.01950 -0.00300 -0.02994 兆豐國際生命科學基金 15.24000 15.04000 0.20000 1.32979 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.28640 10.22430 0.06210 0.60738 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.48630 10.43590 0.05040 0.48295 兆豐國際全球基金 31.25000 31.06000 0.19000 0.61172 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.44940 10.44870 0.00070 0.00670 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.26370 10.22100 0.04270 0.41777 兆豐國際國民基金 21.45000 22.04000 -0.59000 -2.67695 兆豐國際第一基金 13.12000 13.46000 -0.34000 -2.52600 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.60830 10.58850 0.01980 0.18700 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.18090 8.16570 0.01520 0.18614 兆豐國際萬全基金 20.54000 20.95000 -0.41000 -1.95704 兆豐國際電子基金 25.07000 25.88000 -0.81000 -3.12983 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.10000 21.30000 -0.20000 -0.93897 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.38000 16.28000 0.10000 0.61425 兆豐國際豐台灣基金 33.47000 34.28000 -0.81000 -2.36289 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.54670 12.54660 0.00010 0.00080 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.79000 9.85000 -0.06000 -0.60914 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.74000 9.81000 -0.07000 -0.71356 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.50280 10.48880 0.01400 0.13348 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.30690 10.29940 0.00750 0.07282 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.50140 10.49120 0.01020 0.09722 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.29810 10.28440 0.01370 0.13321 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.40170 10.39420 0.00750 0.07216 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.36970 10.35970 0.01000 0.09653 合庫台灣基金 10.58000 10.91000 -0.33000 -3.02475 合庫全球高收益債券基金A類型 11.52390 11.48220 0.04170 0.36317 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.45810 12.42130 0.03680 0.29627 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.11670 11.08630 0.03040 0.27421 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.93100 11.90150 0.02950 0.24787 合庫全球高收益債券基金B類型 8.08660 8.05730 0.02930 0.36365 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.35260 9.32560 0.02700 0.28953 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.02780 9.00330 0.02450 0.27212 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.79950 8.77740 0.02210 0.25178 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.19850 9.17350 0.02500 0.27252 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.54000 10.45000 0.09000 0.86124 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.19000 11.12000 0.07000 0.62950 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.45000 9.37000 0.08000 0.85379 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.19000 10.13000 0.06000 0.59230 合庫全球新興市場基金 9.17000 9.19000 -0.02000 -0.21763 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.13000 10.08000 0.05000 0.49603 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.41000 10.36000 0.05000 0.48263 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.17000 9.12000 0.05000 0.54825 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.43000 9.39000 0.04000 0.42599 合庫貨幣市場基金 10.16540 10.16530 0.00010 0.00098 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.72740 9.72210 0.00530 0.05451 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.00510 9.99460 0.01050 0.10506 合庫新興多重收益基金A類型 10.30950 10.28950 0.02000 0.19437 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.80500 11.79140 0.01360 0.11534 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 14.79500 14.77420 0.02080 0.14079 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.60250 8.59330 0.00920 0.10706 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.38750 9.37770 0.00980 0.10450 合庫新興多重收益基金B類型 7.80760 7.79250 0.01510 0.19378 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.59170 8.58220 0.00950 0.11069 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.37220 10.35490 0.01730 0.16707 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.44000 10.40000 0.04000 0.38462 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.88000 9.84000 0.04000 0.40650 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.69000 9.66000 0.03000 0.31056 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.47000 11.45000 0.02000 0.17467 安本標準兩岸價值基金 美元 11.19000 11.21000 -0.02000 -0.17841 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.41000 11.41000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.23000 10.18000 0.05000 0.49116 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.53000 9.51000 0.02000 0.21030 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.84000 9.81000 0.03000 0.30581 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.18720 11.18650 0.00070 0.00626 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.00650 10.02550 -0.01900 -0.18952 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.99410 9.99450 -0.00040 -0.00400 安聯中國東協基金 15.25000 15.27000 -0.02000 -0.13098 安聯中國策略基金-美元 11.48000 11.50000 -0.02000 -0.17391 安聯中國策略基金-新臺幣 15.07000 15.08000 -0.01000 -0.06631 安聯中華新思路基金-人民幣 14.32000 14.43000 -0.11000 -0.76230 安聯中華新思路基金-美元 13.26000 13.38000 -0.12000 -0.89686 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.58000 12.67000 -0.09000 -0.71034 安聯台灣大壩基金 28.26000 29.10000 -0.84000 -2.88660 安聯台灣科技基金 46.08000 47.14000 -1.06000 -2.24862 安聯台灣貨幣市場基金 12.53770 12.53750 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 30.74000 31.82000 -1.08000 -3.39409 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.48570 10.48190 0.00380 0.03625 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.49440 15.48220 0.01220 0.07880 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.70130 9.69370 0.00760 0.07840 安聯四季成長組合基金-美元 11.37000 11.28000 0.09000 0.79787 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.77000 11.67000 0.10000 0.85690 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.87780 12.86120 0.01660 0.12907 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.53710 10.52420 0.01290 0.12257 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.58880 12.57240 0.01640 0.13044 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.43950 9.42720 0.01230 0.13047 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.35300 9.34160 0.01140 0.12203 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.93460 8.92290 0.01170 0.13112 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 9.98660 9.97420 0.01240 0.12432 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.11720 10.10400 0.01320 0.13064 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.31000 11.28000 0.03000 0.26596 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.35000 11.29000 0.06000 0.53144 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.82000 10.77000 0.05000 0.46425 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.49000 9.44000 0.05000 0.52966 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.18000 11.15000 0.03000 0.26906 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.79000 10.75000 0.04000 0.37209 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.35000 9.31000 0.04000 0.42965 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.27440 12.25250 0.02190 0.17874 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.14440 11.12640 0.01800 0.16178 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.77370 10.75440 0.01930 0.17946 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.59120 8.57590 0.01530 0.17841 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.44200 8.42840 0.01360 0.16136 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.13490 8.12040 0.01450 0.17856 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.20150 10.18370 0.01780 0.17479 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.11280 10.09470 0.01810 0.17930 安聯全球人口趨勢基金 12.24000 12.13000 0.11000 0.90684 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.80000 8.70000 0.10000 1.14943 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.48000 33.01000 0.47000 1.42381 安聯全球油礦金趨勢基金 8.03000 7.94000 0.09000 1.13350 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.30790 12.30270 0.00520 0.04227 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.46770 10.46330 0.00440 0.04205 安聯全球新興市場基金 16.81000 16.88000 -0.07000 -0.41469 安聯全球農金趨勢基金 9.22000 9.13000 0.09000 0.98576 安聯全球綠能趨勢基金 9.03000 8.97000 0.06000 0.66890 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.77000 10.72000 0.05000 0.46642 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 11.00000 10.94000 0.06000 0.54845 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.68000 10.63000 0.05000 0.47037 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.30000 10.25000 0.05000 0.48780 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.68000 9.63000 0.05000 0.51921 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.65000 9.60000 0.05000 0.52083 安聯亞洲動態策略基金 21.68000 21.70000 -0.02000 -0.09217 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 9.99640 9.98710 0.00930 0.09312 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.00240 9.99360 0.00880 0.08806 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 9.99640 9.98720 0.00920 0.09212 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.00480 9.99600 0.00880 0.08804 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 9.99870 9.98920 0.00950 0.09510 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 9.99350 9.98440 0.00910 0.09114 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 9.99350 9.98440 0.00910 0.09114 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.99340 9.98440 0.00900 0.09014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.46690 10.46760 -0.00070 -0.00669 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.05620 10.05690 -0.00070 -0.00696 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 89.33890 89.29840 0.04050 0.04535 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.17550 13.16360 0.01190 0.09040 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.03950 68.01200 0.02750 0.04043 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.90910 9.90010 0.00900 0.09091 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.70230 2.70260 -0.00030 -0.01110 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.82280 10.80670 0.01610 0.14898 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.26420 2.26530 -0.00110 -0.04856 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.81640 8.80480 0.01160 0.13175 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.17700 10.14970 0.02730 0.26897 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.09280 10.08290 0.00990 0.09819 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.38340 10.37070 0.01270 0.12246 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.05180 10.04290 0.00890 0.08862 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.11560 10.10790 0.00770 0.07618 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.17620 10.14890 0.02730 0.26899 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.09050 10.08050 0.01000 0.09920 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.38060 10.36830 0.01230 0.11863 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.04980 10.04090 0.00890 0.08864 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.11510 10.10730 0.00780 0.07717 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 9.99910 9.99090 0.00820 0.08207 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.00610 9.99680 0.00930 0.09303 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 9.99030 9.98300 0.00730 0.07312 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 9.97820 9.97290 0.00530 0.05314 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.00890 10.00130 0.00760 0.07599 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 9.95910 9.95130 0.00780 0.07838 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 9.99030 9.98300 0.00730 0.07312 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 9.97880 9.97340 0.00540 0.05414 宏利台灣動力基金 28.41000 29.24000 -0.83000 -2.83858 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.99580 9.95410 0.04170 0.41892 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.90610 9.84700 0.05910 0.60018 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.60840 7.57660 0.03180 0.41971 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.60860 7.56810 0.04050 0.53514 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.34000 11.22000 0.12000 1.06952 宏利全球債券組合基金 13.46980 13.45000 0.01980 0.14721 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.92640 2.92460 0.00180 0.06155 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.20210 12.18930 0.01280 0.10501 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.83370 8.82560 0.00810 0.09178 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.51490 2.51620 -0.00130 -0.05167 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.34830 11.32030 0.02800 0.24734 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.31540 3.31820 -0.00280 -0.08438 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53150 0.53200 -0.00050 -0.09398 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.13000 15.15000 -0.02000 -0.13201 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.17450 12.14930 0.02520 0.20742 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.78090 10.75980 0.02110 0.19610 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.37980 10.35360 0.02620 0.25305 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.75990 8.74300 0.01690 0.19330 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.39000 8.37350 0.01650 0.19705 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.27080 8.24950 0.02130 0.25820 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.21260 8.19740 0.01520 0.18542 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.53000 10.41000 0.12000 1.15274 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.60000 10.46000 0.14000 1.33843 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.48000 10.36000 0.12000 1.15830 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.69000 10.67000 0.02000 0.18744 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.41000 10.39000 0.02000 0.19249 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.47000 10.43000 0.04000 0.38351 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.30000 10.27000 0.03000 0.29211 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.15000 10.11000 0.04000 0.39565 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.90220 2.89890 0.00330 0.11384 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.42010 0.41960 0.00050 0.11916 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.68970 12.67000 0.01970 0.15549 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.95870 0.95780 0.00090 0.09397 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.36540 7.35370 0.01170 0.15910 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04220 2.03980 0.00240 0.11766 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29480 0.29440 0.00040 0.13587 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.97750 8.96360 0.01390 0.15507 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32620 0.32590 0.00030 0.09205 宏利萬利貨幣市場基金 13.67960 13.67950 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.46000 2.46000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.13000 11.14000 -0.01000 -0.08977 宏利臺灣股息收益基金 24.17000 24.49000 -0.32000 -1.30666 宏利澳幣保本基金 12.57090 12.56970 0.00120 0.00955 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.94000 9.87000 0.07000 0.70922 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.76000 9.72000 0.04000 0.41152 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.49000 10.45000 0.04000 0.38278 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.95000 9.89000 0.06000 0.60667 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.69000 10.63000 0.06000 0.56444 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.18000 11.10000 0.08000 0.72072 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.17000 11.12000 0.05000 0.44964 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.94000 10.88000 0.06000 0.55147 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.86000 10.87000 -0.01000 -0.09200 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.54000 9.52000 0.02000 0.21008 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.74000 11.71000 0.03000 0.25619 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.45900 10.41490 0.04410 0.42343 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.62130 9.61430 0.00700 0.07281 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.14750 9.12470 0.02280 0.24987 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.41000 11.38160 0.02840 0.24953 貝萊德亞美利加收益基金 9.29000 9.23000 0.06000 0.65005 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.09000 10.05000 0.04000 0.39801 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.66000 9.61000 0.05000 0.52029 貝萊德新台幣基金 12.96340 12.96330 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 25.88000 26.22000 -0.34000 -1.29672 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.44460 11.44370 0.00090 0.00786 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.09610 10.09390 0.00220 0.02180 保德信大中華基金-人民幣 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 保德信大中華基金-美元 9.73000 9.76000 -0.03000 -0.30738 保德信大中華基金-新台幣 29.23000 29.29000 -0.06000 -0.20485 保德信中小型股基金 42.40000 43.68000 -1.28000 -2.93040 保德信中國中小基金-人民幣 8.84000 8.83000 0.01000 0.11325 保德信中國中小基金-美元 8.47000 8.48000 -0.01000 -0.11792 保德信中國中小基金-新臺幣 8.27000 8.25000 0.02000 0.24242 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.70890 9.69420 0.01470 0.15164 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.79070 9.77110 0.01960 0.20059 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.82620 9.81150 0.01470 0.14982 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.82150 10.80530 0.01620 0.14993 保德信中國品牌基金-人民幣 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 保德信中國品牌基金-美元 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048 保德信台商全方位基金 34.28000 34.97000 -0.69000 -1.97312 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.78000 27.57000 0.21000 0.76170 保德信全球消費商機基金 19.09000 18.93000 0.16000 0.84522 保德信全球基礎建設基金 13.38000 13.27000 0.11000 0.82894 保德信全球資源基金 7.50000 7.42000 0.08000 1.07817 保德信全球醫療生化基金-美元 9.80000 9.72000 0.08000 0.82305 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.83000 32.51000 0.32000 0.98431 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.37730 10.35560 0.02170 0.20955 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.62100 10.59880 0.02220 0.20946 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.45960 10.41930 0.04030 0.38678 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.70460 10.66340 0.04120 0.38637 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.54280 9.52710 0.01570 0.16479 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.61850 10.60060 0.01790 0.16886 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.15720 9.12570 0.03150 0.34518 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.17190 10.13680 0.03510 0.34626 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.08150 8.07010 0.01140 0.14126 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.05390 11.03830 0.01560 0.14133 保德信亞太基金 20.31000 20.32000 -0.01000 -0.04921 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.64130 8.63020 0.01110 0.12862 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.83550 11.82030 0.01520 0.12859 保德信店頭市場基金 31.33000 32.24000 -0.91000 -2.82258 保德信拉丁美洲基金 6.84000 6.92000 -0.08000 -1.15607 保德信金平衡基金 29.26000 29.50000 -0.24000 -0.81356 保德信金滿意基金 40.27000 40.91000 -0.64000 -1.56441 保德信科技島基金 24.75000 25.31000 -0.56000 -2.21256 保德信高成長基金 89.70000 91.33000 -1.63000 -1.78474 保德信第一基金 24.83000 25.20000 -0.37000 -1.46825 保德信貨幣市場基金 15.82650 15.82620 0.00030 0.00190 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.50070 10.44660 0.05410 0.51787 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.78810 10.71360 0.07450 0.69538 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.82160 10.79250 0.02910 0.26963 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.41000 10.36370 0.04630 0.44675 保德信新世紀基金 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.11060 8.09570 0.01490 0.18405 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.09910 10.07980 0.01930 0.19147 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.40710 11.38620 0.02090 0.18356 保德信新興趨勢組合基金 10.69000 10.70000 -0.01000 -0.09346 保德信瑞騰基金 15.61850 15.61820 0.00030 0.00192 保德信歐洲組合基金 10.28000 10.17000 0.11000 1.08161 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.84760 9.84220 0.00540 0.05487 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.32300 10.31740 0.00560 0.05428 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.79660 9.78230 0.01430 0.14618 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.05740 10.04390 0.01350 0.13441 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.89760 9.89380 0.00380 0.03841 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.28410 10.27960 0.00450 0.04378 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.78030 9.77530 0.00500 0.05115 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.07400 10.06880 0.00520 0.05164 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.38180 10.36450 0.01730 0.16692 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.21570 10.20700 0.00870 0.08524 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.48060 10.47210 0.00850 0.08117 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.12080 10.11310 0.00770 0.07614 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.34240 10.33420 0.00820 0.07935 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.03840 10.03270 0.00570 0.05681 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.47390 10.46780 0.00610 0.05827 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.92790 9.92110 0.00680 0.06854 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.23010 10.22310 0.00700 0.06847 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.10730 10.10050 0.00680 0.06732 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.85610 9.84770 0.00840 0.08530 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.19710 10.18700 0.01010 0.09915 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.45530 10.44520 0.01010 0.09670 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.30490 10.30410 0.00080 0.00776 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.77270 10.77280 -0.00010 -0.00093 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.17370 10.16440 0.00930 0.09150 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.37880 10.36930 0.00950 0.09162 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.18720 10.17780 0.00940 0.09236 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.22660 10.21740 0.00920 0.09004 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.29290 10.26540 0.02750 0.26789 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.19700 10.19630 0.00070 0.00687 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.10890 10.10050 0.00840 0.08316 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.28160 10.28570 -0.00410 -0.03986 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.27540 10.27980 -0.00440 -0.04280 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.01540 10.00660 0.00880 0.08794 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.01350 10.00470 0.00880 0.08796 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.96760 1.96760 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.79660 2.79670 -0.00010 -0.00358 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29390 0.29370 0.00020 0.06810 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45250 0.45220 0.00030 0.06634 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.37490 8.36120 0.01370 0.16385 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.14280 12.12260 0.02020 0.16663 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.62920 9.63200 -0.00280 -0.02907 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.16150 12.16500 -0.00350 -0.02877 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.66100 8.65860 0.00240 0.02772 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.98760 10.98460 0.00300 0.02731 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.59490 10.58690 0.00800 0.07557 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.44300 10.42640 0.01660 0.15921 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 18.12000 18.30000 -0.18000 -0.98361 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4181.37000 4223.75000 -42.38000 -1.00337 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.23870 10.23380 0.00490 0.04788 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.05390 11.04860 0.00530 0.04797 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.14600 10.13250 0.01350 0.13323 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.79690 9.79310 0.00380 0.03880 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.33850 10.33450 0.00400 0.03871 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.81520 9.80110 0.01410 0.14386 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.12530 10.11230 0.01300 0.12856 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.28390 10.29700 -0.01310 -0.12722 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.04370 6.03360 0.01010 0.16740 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.94550 10.92730 0.01820 0.16656 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.53680 10.50190 0.03490 0.33232 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.50630 11.48260 0.02370 0.20640 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.72410 10.70260 0.02150 0.20089 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.13280 9.10260 0.03020 0.33177 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.44130 9.42180 0.01950 0.20697 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.30500 9.28630 0.01870 0.20137 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.48300 10.44830 0.03470 0.33211 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.93030 10.90780 0.02250 0.20627 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.90280 10.88100 0.02180 0.20035 柏瑞五國金勢力建設基金 6.79000 6.80000 -0.01000 -0.14706 柏瑞巨人基金 12.30000 12.40000 -0.10000 -0.80645 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.69070 13.69050 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 16.24000 16.08000 0.16000 0.99502 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.03680 14.00150 0.03530 0.25212 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.37230 12.35320 0.01910 0.15462 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.95970 12.94020 0.01950 0.15069 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.59430 8.57280 0.02150 0.25079 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.73690 6.72000 0.01690 0.25149 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.62690 8.61360 0.01330 0.15441 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.42070 8.40820 0.01250 0.14866 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.67110 10.65510 0.01600 0.15016 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.34390 8.33080 0.01310 0.15725 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.55580 12.53640 0.01940 0.15475 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.15850 12.12790 0.03060 0.25231 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 12.76910 12.75020 0.01890 0.14823 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.79760 11.77990 0.01770 0.15026 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.92980 8.90730 0.02250 0.25260 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.64210 9.62710 0.01500 0.15581 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.62300 9.60880 0.01420 0.14778 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.48800 9.47370 0.01430 0.15094 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.37700 9.36220 0.01480 0.15808 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.59270 10.56170 0.03100 0.29351 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.48700 10.46490 0.02210 0.21118 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.32490 10.30560 0.01930 0.18728 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.39640 10.37600 0.02040 0.19661 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.87080 9.84200 0.02880 0.29262 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.57700 9.55680 0.02020 0.21137 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.55380 10.53630 0.01750 0.16609 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.60760 9.58970 0.01790 0.18666 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.68030 9.66130 0.01900 0.19666 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.57280 10.54190 0.03090 0.29312 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.48710 10.46510 0.02200 0.21022 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.32510 10.30590 0.01920 0.18630 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.39730 10.37690 0.02040 0.19659 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.87050 9.84160 0.02890 0.29365 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.57710 9.55700 0.02010 0.21032 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.72940 10.71170 0.01770 0.16524 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.60750 9.58960 0.01790 0.18666 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.68050 9.66150 0.01900 0.19666 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.26000 11.24440 0.01560 0.13874 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.60110 12.58980 0.01130 0.08976 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.91690 11.90950 0.00740 0.06214 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.07180 9.05920 0.01260 0.13909 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.74840 9.73960 0.00880 0.09035 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.66100 9.65500 0.00600 0.06214 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.95660 10.94150 0.01510 0.13801 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.73330 11.72280 0.01050 0.08957 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.51280 11.50560 0.00720 0.06258 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.07200 9.05940 0.01260 0.13908 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.74880 9.74010 0.00870 0.08932 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.66150 9.65540 0.00610 0.06318 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.18000 13.17000 0.01000 0.07593 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.91000 13.92000 -0.01000 -0.07184 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.11000 9.12000 -0.01000 -0.10965 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.50000 8.50000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.22000 11.21000 0.01000 0.08921 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.04000 11.05000 -0.01000 -0.09050 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.31000 11.32000 -0.01000 -0.08834 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.69000 12.72000 -0.03000 -0.23585 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.04000 13.04000 0.00000 0.00000 柏瑞拉丁美洲基金 9.46000 9.63000 -0.17000 -1.76532 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.81930 11.82090 -0.00160 -0.01354 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 10.03860 10.04950 -0.01090 -0.10846 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.55890 7.56000 -0.00110 -0.01455 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 10.01610 10.02700 -0.01090 -0.10871 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.64000 10.61000 0.03000 0.28275 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.33000 11.30000 0.03000 0.26549 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.95000 10.93000 0.02000 0.18298 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.42000 9.39000 0.03000 0.31949 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.71000 9.68000 0.03000 0.30992 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.63000 10.59000 0.04000 0.37771 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 11.05000 11.02000 0.03000 0.27223 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.74000 10.71000 0.03000 0.28011 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.51000 9.48000 0.03000 0.31646 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.49000 9.46000 0.03000 0.31712 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.99520 11.97250 0.02270 0.18960 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.67430 11.66270 0.01160 0.09946 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.71060 10.70130 0.00930 0.08691 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.44410 8.42810 0.01600 0.18984 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.46430 9.45480 0.00950 0.10048 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.51600 9.50780 0.00820 0.08624 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.23020 11.21900 0.01120 0.09983 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.53360 10.51370 0.01990 0.18928 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.69260 10.68340 0.00920 0.08611 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.80270 9.79290 0.00980 0.10007 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.12370 9.10640 0.01730 0.18998 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.99930 8.99150 0.00780 0.08675 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.54180 9.53350 0.00830 0.08706 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.32490 12.28530 0.03960 0.32234 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.78450 11.75740 0.02710 0.23049 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.15580 11.13200 0.02380 0.21380 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.99430 6.97190 0.02240 0.32129 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.68870 8.66880 0.01990 0.22956 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.34180 9.32180 0.02000 0.21455 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.59490 10.56090 0.03400 0.32194 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.17330 11.14940 0.02390 0.21436 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.40910 9.38750 0.02160 0.23009 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.92360 8.89500 0.02860 0.32153 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.54130 9.52090 0.02040 0.21427 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.78970 11.77470 0.01500 0.12739 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.49030 12.48170 0.00860 0.06890 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.39920 11.39340 0.00580 0.05091 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.26580 9.25400 0.01180 0.12751 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.84740 9.84060 0.00680 0.06910 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.84660 9.84160 0.00500 0.05080 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.77280 11.76470 0.00810 0.06885 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.51880 10.50540 0.01340 0.12755 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.86120 10.85570 0.00550 0.05066 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.80300 9.79050 0.01250 0.12767 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.42780 9.41580 0.01200 0.12745 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.08130 10.07430 0.00700 0.06948 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.59460 9.58970 0.00490 0.05110 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.69000 18.53000 0.16000 0.86346 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.62000 17.41000 0.21000 1.20620 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.12770 13.11270 0.01500 0.11439 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.35500 10.32300 0.03200 0.30999 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.35460 11.32680 0.02780 0.24544 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.16980 12.15190 0.01790 0.14730 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.86560 10.84160 0.02400 0.22137 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.07630 9.04820 0.02810 0.31056 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.61730 9.59380 0.02350 0.24495 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.46670 9.45290 0.01380 0.14599 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.56410 9.54290 0.02120 0.22215 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.21050 9.18210 0.02840 0.30930 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.41920 9.39620 0.02300 0.24478 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.30120 11.28460 0.01660 0.14710 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.50700 9.48590 0.02110 0.22244 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 40.51520 40.45680 0.05840 0.14435 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 12.22000 12.03000 0.19000 1.57938 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 29.25000 30.11000 -0.86000 -2.85619 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.75540 11.75460 0.00080 0.00681 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.69230 1.69800 -0.00570 -0.33569 國泰大中華基金 18.30000 18.88000 -0.58000 -3.07203 國泰小龍基金-美元I 0.45460 0.47000 -0.01540 -3.27660 國泰小龍基金-新台幣 14.23000 14.64000 -0.41000 -2.80055 國泰中小成長基金-美元I 1.26160 1.30750 -0.04590 -3.51052 國泰中小成長基金-新台幣 39.49000 40.73000 -1.24000 -3.04444 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.18160 4.18530 -0.00370 -0.08840 國泰中國內需增長基金-美元A 0.65940 0.66220 -0.00280 -0.42283 國泰中國內需增長基金-美元I 0.70420 0.70720 -0.00300 -0.42421 國泰中國內需增長基金-新台幣 18.81000 18.86000 -0.05000 -0.26511 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 40.44870 40.45200 -0.00330 -0.00816 國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.29950 2.29280 0.00670 0.29222 國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息) 0.32740 0.32760 -0.00020 -0.06105 國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.07230 10.06320 0.00910 0.09043 國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息) 8.17960 8.17220 0.00740 0.09055 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.35260 2.35460 -0.00200 -0.08494 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.33730 0.33870 -0.00140 -0.41335 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.54240 10.56860 -0.02620 -0.24790 國泰中國新興債券基金-美元 0.33900 0.33940 -0.00040 -0.11786 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.38860 10.38310 0.00550 0.05297 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.12310 4.15430 -0.03120 -0.75103 國泰中國新興戰略基金-美元 0.59000 0.59650 -0.00650 -1.08969 國泰中國新興戰略基金-新台幣 18.54000 18.71000 -0.17000 -0.90861 國泰中港台基金-人民幣 3.06220 3.08190 -0.01970 -0.63922 國泰中港台基金-美元 0.44360 0.44800 -0.00440 -0.98214 國泰中港台基金-新台幣 13.78000 13.89000 -0.11000 -0.79194 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 9.93100 9.91740 0.01360 0.13713 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 9.98010 9.97850 0.00160 0.01603 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.06340 10.04400 0.01940 0.19315 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.31000 26.06000 0.25000 0.95932 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.65000 12.76000 -0.11000 -0.86207 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 31.82000 31.24000 0.58000 1.85659 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.34740 0.34690 0.00050 0.14413 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33050 0.33000 0.00050 0.15152 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33120 0.33070 0.00050 0.15119 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.83570 10.80050 0.03520 0.32591 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.31600 10.28240 0.03360 0.32677 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.34430 10.31070 0.03360 0.32588 國泰台灣貨幣市場基金 12.45010 12.44990 0.00020 0.00161 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.41110 0.40930 0.00180 0.43978 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36550 0.36380 0.00170 0.46729 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.43830 0.43640 0.00190 0.43538 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 10.94000 10.89000 0.05000 0.45914 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.58000 9.54000 0.04000 0.41929 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.53910 0.53410 0.00500 0.93615 國泰全球高股息基金-人民幣 2.49200 2.46790 0.02410 0.97654 國泰全球高股息基金-美元 0.36000 0.35770 0.00230 0.64300 國泰全球高股息基金-新台幣 11.23000 11.14000 0.09000 0.80790 國泰全球高股息基金-澳幣 0.52480 0.51900 0.00580 1.11753 國泰全球基礎建設基金-美元 0.47100 0.46820 0.00280 0.59804 國泰全球基礎建設基金-新台幣 13.81000 13.70000 0.11000 0.80292 國泰全球資源基金-美元 0.16350 0.16150 0.00200 1.23839 國泰全球資源基金-新台幣 5.17000 5.10000 0.07000 1.37255 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.60050 0.59620 0.00430 0.72123 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 18.72000 18.55000 0.17000 0.91644 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.34000 18.18000 0.16000 0.88009 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.87110 0.86070 0.01040 1.20832 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.32000 21.18000 0.14000 0.66100 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.29000 21.29000 0.00000 0.00000 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.46500 2.46800 -0.00300 -0.12156 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.35700 0.35870 -0.00170 -0.47393 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.30930 0.31070 -0.00140 -0.45060 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.08290 11.11730 -0.03440 -0.30943 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.60020 9.63000 -0.02980 -0.30945 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.51710 0.51690 0.00020 0.03869 國泰亞洲成長基金-美元 0.38760 0.39070 -0.00310 -0.79345 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.69000 11.77000 -0.08000 -0.67969 國泰科技生化基金 30.54000 31.71000 -1.17000 -3.68969 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 28.47000 28.17000 0.30000 1.06496 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.84000 12.94000 -0.10000 -0.77280 國泰美國費城半導體基金 14.00000 14.18000 -0.18000 -1.26939 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 41.82400 41.88240 -0.05840 -0.13944 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.32860 18.26500 0.06360 0.34821 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.96560 21.08980 -0.12420 -0.58891 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 42.19510 42.12020 0.07490 0.17782 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 43.33740 43.21040 0.12700 0.29391 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.26530 43.12050 0.14480 0.33580 國泰紐幣2021保本基金 12.72380 12.71510 0.00870 0.06842 國泰紐幣八年期保本基金 13.07800 13.06800 0.01000 0.07652 國泰紐幣保本基金 12.70120 12.69810 0.00310 0.02441 國泰國泰基金-新台幣A 21.35000 22.02000 -0.67000 -3.04269 國泰國泰基金-新台幣I 21.35000 22.02000 -0.67000 -3.04269 國泰富時中國A50基金 20.59000 20.97000 -0.38000 -1.81211 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 44.09960 44.05630 0.04330 0.09828 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.33990 0.33980 0.00010 0.02943 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.59000 10.57000 0.02000 0.18921 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.50280 0.50020 0.00260 0.51979 國泰策略高收益債券基金-美元A(不配息) 0.37050 0.37020 0.00030 0.08104 國泰策略高收益債券基金-美元B(配息) 0.24210 0.24190 0.00020 0.08268 國泰策略高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.03620 11.00650 0.02970 0.26984 國泰策略高收益債券基金-新台幣B(配息) 7.54450 7.52420 0.02030 0.26980 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.17830 42.11870 0.05960 0.14150 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 20.16000 20.74000 -0.58000 -2.79653 國泰新興市場基金-美元 0.38470 0.38520 -0.00050 -0.12980 國泰新興市場基金-新台幣 11.99000 11.98000 0.01000 0.08347 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.37220 2.36500 0.00720 0.30444 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.48250 1.47800 0.00450 0.30447 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35320 0.35330 -0.00010 -0.02830 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22290 0.22300 -0.00010 -0.04484 國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息) 0.34460 0.34520 -0.00060 -0.17381 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.74010 10.73970 0.00040 0.00372 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.58540 6.58510 0.00030 0.00456 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 42.09950 42.08210 0.01740 0.04135 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 41.93600 41.89470 0.04130 0.09858 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 41.57160 41.55540 0.01620 0.03898 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.87000 13.77000 0.10000 0.72622 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 33.42000 33.91000 -0.49000 -1.44500 國泰價值卓越基金 13.53000 14.00000 -0.47000 -3.35714 國泰標普北美科技ETF基金 23.36000 23.07000 0.29000 1.25704 國泰歐洲精選基金-美元 0.33560 0.33300 0.00260 0.78078 國泰歐洲精選基金-新台幣 9.95000 9.85000 0.10000 1.01523 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.85930 39.84850 0.01080 0.02710 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 22.07000 21.92000 0.15000 0.68431 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.49000 19.53000 -0.04000 -0.20481 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 16.94000 17.12000 -0.18000 -1.05140 國泰豐益債券組合基金-美元 0.40780 0.40780 0.00000 0.00000 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.34430 12.33530 0.00900 0.07296 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.49340 10.49780 -0.00440 -0.04191 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.40480 10.40510 -0.00030 -0.00288 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.54450 10.52600 0.01850 0.17576 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.27880 10.28310 -0.00430 -0.04182 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.22520 10.22590 -0.00070 -0.00685 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.30070 10.28260 0.01810 0.17603 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.39920 11.39850 0.00070 0.00614 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.05090 10.05180 -0.00090 -0.00895 第一金大中華基金 24.86000 25.16000 -0.30000 -1.19237 第一金小型精選基金 30.76000 31.37000 -0.61000 -1.94453 第一金中國世紀基金-人民幣 12.76000 12.82000 -0.06000 -0.46802 第一金中國世紀基金-美元 7.90790 7.97220 -0.06430 -0.80655 第一金中國世紀基金-美元-N 7.90830 7.97260 -0.06430 -0.80651 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.40000 9.46000 -0.06000 -0.63425 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.39000 9.45000 -0.06000 -0.63492 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.76500 9.74880 0.01620 0.16617 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.36520 8.35930 0.00590 0.07058 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.22060 11.20190 0.01870 0.16694 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.77020 9.76330 0.00690 0.07067 第一金中概平衡基金 25.31000 25.90000 -0.59000 -2.27799 第一金台灣貨幣市場基金 15.30960 15.30940 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.50700 178.50500 0.00200 0.00112 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.47890 15.25080 0.22810 1.49566 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.47910 15.25080 0.22830 1.49697 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 15.02000 14.77000 0.25000 1.69262 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 15.03000 14.78000 0.25000 1.69147 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.58590 10.47090 0.11500 1.09828 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.58410 10.46900 0.11510 1.09944 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.68000 10.54000 0.14000 1.32827 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.68000 10.54000 0.14000 1.32827 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.61580 9.57670 0.03910 0.40828 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.61570 9.57680 0.03890 0.40619 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.89000 9.84000 0.05000 0.50813 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.89000 9.84000 0.05000 0.50813 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.42040 13.42350 -0.00310 -0.02309 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.43840 13.44140 -0.00300 -0.02232 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.80000 12.78000 0.02000 0.15649 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.82000 12.80000 0.02000 0.15625 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.75190 9.71790 0.03400 0.34987 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.75010 9.71610 0.03400 0.34993 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.39500 9.35270 0.04230 0.45228 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.41910 9.37660 0.04250 0.45326 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.54770 10.51140 0.03630 0.34534 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.19150 10.14550 0.04600 0.45340 第一金全球大趨勢基金 24.58000 24.34000 0.24000 0.98603 第一金全球不動產證券化基金A 9.15650 9.08930 0.06720 0.73933 第一金全球不動產證券化基金B 6.36830 6.32160 0.04670 0.73874 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.74630 9.76600 -0.01970 -0.20172 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.74770 9.76710 -0.01940 -0.19863 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.34000 9.36000 -0.02000 -0.21368 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.34000 9.36000 -0.02000 -0.21368 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.50460 10.52710 -0.02250 -0.21373 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.50770 10.52890 -0.02120 -0.20135 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.49340 8.45810 0.03530 0.41735 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.34490 10.30180 0.04310 0.41837 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.35140 9.32300 0.02840 0.30462 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.34910 9.32100 0.02810 0.30147 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.73800 7.72350 0.01450 0.18774 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.73230 7.71850 0.01380 0.17879 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.54100 8.52080 0.02020 0.23707 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.54170 8.52140 0.02030 0.23822 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.50700 11.47270 0.03430 0.29897 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.50790 11.47360 0.03430 0.29895 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.15710 10.13890 0.01820 0.17951 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.15800 10.13980 0.01820 0.17949 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.94830 14.91280 0.03550 0.23805 第一金亞洲科技基金 17.57000 17.86000 -0.29000 -1.62374 第一金亞洲新興市場基金 12.74000 12.71000 0.03000 0.23603 第一金店頭市場基金 7.41000 7.62000 -0.21000 -2.75591 第一金創新趨勢基金 20.56000 21.12000 -0.56000 -2.65152 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 40.09470 40.04830 0.04640 0.11586 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 40.08190 40.05960 0.02230 0.05567 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 40.52350 40.58110 -0.05760 -0.14194 第一金電子基金 31.02000 31.86000 -0.84000 -2.63653 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.07000 18.32000 -0.25000 -1.36463 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.01000 18.89000 0.12000 0.63526 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.66000 20.53000 0.13000 0.63322 統一大中華中小基金(人民幣) 7.50000 7.58000 -0.08000 -1.05541 統一大中華中小基金(美元) 6.86000 6.93000 -0.07000 -1.01010 統一大中華中小基金(新台幣) 10.24000 10.33000 -0.09000 -0.87125 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 統一大東協高股息基金(美元) 9.09000 9.08000 0.01000 0.11013 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.46000 9.44000 0.02000 0.21186 統一大滿貫基金-A類型 31.67000 32.58000 -0.91000 -2.79312 統一大滿貫基金-I類型 31.67000 32.58000 -0.91000 -2.79312 統一大龍印基金 14.14000 14.17000 -0.03000 -0.21171 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.96000 9.02000 -0.06000 -0.66519 統一大龍騰中國基金(美元) 8.20000 8.26000 -0.06000 -0.72639 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.40000 9.46000 -0.06000 -0.63425 統一中小基金 22.30000 23.20000 -0.90000 -3.87931 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.89860 9.89200 0.00660 0.06672 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.16800 9.16710 0.00090 0.00982 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.93010 8.91730 0.01280 0.14354 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.27770 12.26950 0.00820 0.06683 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.32210 11.32100 0.00110 0.00972 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.99210 10.97640 0.01570 0.14303 統一台灣動力基金 16.29000 16.93000 -0.64000 -3.78027 統一全天候基金-A類型 102.72000 106.88000 -4.16000 -3.89222 統一全天候基金-I類型 103.18000 107.36000 -4.18000 -3.89344 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.04460 8.03150 0.01310 0.16311 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.73040 7.72210 0.00830 0.10748 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.79020 7.76820 0.02200 0.28321 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.60790 8.59390 0.01400 0.16291 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.27920 8.27040 0.00880 0.10640 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.33630 8.31270 0.02360 0.28390 統一全球債券組合基金 12.19810 12.18880 0.00930 0.07630 統一全球新科技基金(人民幣) 15.33000 15.32000 0.01000 0.06527 統一全球新科技基金(美元) 14.41000 14.42000 -0.01000 -0.06935 統一全球新科技基金(新台幣) 13.96000 13.94000 0.02000 0.14347 統一亞太基金 24.19000 24.31000 -0.12000 -0.49362 統一亞洲大金磚基金 12.10000 12.12000 -0.02000 -0.16502 統一奔騰基金 54.21000 56.40000 -2.19000 -3.88298 統一強棒貨幣市場基金 16.71890 16.71860 0.00030 0.00179 統一強漢基金(人民幣) 10.52000 10.60000 -0.08000 -0.75472 統一強漢基金(美元) 9.46000 9.55000 -0.09000 -0.94241 統一強漢基金(新台幣) 25.15000 25.33000 -0.18000 -0.71062 統一統信基金 27.56000 28.52000 -0.96000 -3.36606 統一黑馬基金 54.93000 57.06000 -2.13000 -3.73291 統一新亞洲科技能源基金 15.71000 15.70000 0.01000 0.06369 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.97180 7.95880 0.01300 0.16334 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.51760 10.50040 0.01720 0.16380 統一經建基金 43.52000 45.15000 -1.63000 -3.61019 統一龍馬基金 61.69000 63.75000 -2.06000 -3.23137 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 17.59000 18.36000 -0.77000 -4.19390 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 42.71000 44.16000 -1.45000 -3.28351 野村中國機會基金 13.76000 13.73000 0.03000 0.21850 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.14190 10.13500 0.00690 0.06808 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.12830 10.12280 0.00550 0.05433 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.20700 10.18400 0.02300 0.22584 野村巴西基金 5.89000 6.05000 -0.16000 -2.64463 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.01000 11.08000 -0.07000 -0.63177 野村台灣高股息基金 23.53000 23.70000 -0.17000 -0.71730 野村台灣運籌基金 33.63000 34.66000 -1.03000 -2.97173 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.77090 9.76780 0.00310 0.03174 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.69890 9.69560 0.00330 0.03404 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.76410 9.75900 0.00510 0.05226 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.29610 10.29280 0.00330 0.03206 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.11880 10.11520 0.00360 0.03559 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.94440 9.93920 0.00520 0.05232 野村平衡基金 18.62000 19.01000 -0.39000 -2.05155 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.87000 9.80000 0.07000 0.71429 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.15000 10.11000 0.04000 0.39565 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.55000 14.45000 0.10000 0.69204 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.98000 11.93000 0.05000 0.41911 野村全球生技醫療基金 16.38000 16.17000 0.21000 1.29870 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.20960 10.20350 0.00610 0.05978 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.17950 10.17520 0.00430 0.04226 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.12880 10.11540 0.01340 0.13247 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.47580 10.46950 0.00630 0.06017 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.41000 10.40570 0.00430 0.04132 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.36060 10.34700 0.01360 0.13144 野村全球品牌基金 28.93000 28.70000 0.23000 0.80139 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.49000 10.40000 0.09000 0.86538 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.80000 12.69000 0.11000 0.86682 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.68000 10.61000 0.07000 0.65975 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.40000 19.24000 0.16000 0.83160 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.01000 11.94000 0.07000 0.58626 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.77150 10.75830 0.01320 0.12270 野村全球短期收益基金-美元計價 10.80070 10.78840 0.01230 0.11401 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.60860 10.59210 0.01650 0.15578 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.73830 8.71510 0.02320 0.26620 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.54880 8.52860 0.02020 0.23685 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.14910 8.12260 0.02650 0.32625 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.98960 10.96040 0.02920 0.26641 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.47610 10.45140 0.02470 0.23633 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.07460 10.04190 0.03270 0.32564 野村成長基金 28.62000 29.36000 -0.74000 -2.52044 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.27390 8.27960 -0.00570 -0.06884 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.28860 8.29610 -0.00750 -0.09040 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.51720 8.51260 0.00460 0.05404 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.36590 9.37240 -0.00650 -0.06935 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.24350 9.25190 -0.00840 -0.09079 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.48790 9.48280 0.00510 0.05378 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.80000 8.77000 0.03000 0.34208 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.74000 12.70000 0.04000 0.31496 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.48460 9.46600 0.01860 0.19649 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.56820 9.55200 0.01620 0.16960 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.70230 9.67620 0.02610 0.26973 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.50060 10.47840 0.02220 0.21186 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.45340 10.43570 0.01770 0.16961 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.60190 10.57340 0.02850 0.26954 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.50390 8.48440 0.01950 0.22983 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.09370 9.07710 0.01660 0.18288 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.96780 8.95270 0.01510 0.16866 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.61380 13.58260 0.03120 0.22971 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.71950 12.69610 0.02340 0.18431 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.31090 10.29350 0.01740 0.16904 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.35860 10.35480 0.00380 0.03670 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.34270 10.33980 0.00290 0.02805 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.34650 10.34230 0.00420 0.04061 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.54620 10.54230 0.00390 0.03699 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.51340 10.51050 0.00290 0.02759 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.44900 10.44480 0.00420 0.04021 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.42090 10.41520 0.00570 0.05473 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.37800 10.37370 0.00430 0.04145 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.51900 10.49600 0.02300 0.21913 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.12630 10.09840 0.02790 0.27628 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.89520 9.87660 0.01860 0.18832 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.53230 9.51480 0.01750 0.18392 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.03040 9.00560 0.02480 0.27538 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.35340 11.32230 0.03110 0.27468 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.10280 10.07650 0.02630 0.26100 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.19480 11.17370 0.02110 0.18884 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.64040 10.62250 0.01790 0.16851 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.43120 10.40420 0.02700 0.25951 野村泰國基金 41.44000 41.47000 -0.03000 -0.07234 野村高科技基金 9.23000 9.62000 -0.39000 -4.05405 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.42070 10.36780 0.05290 0.51023 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.11170 10.07490 0.03680 0.36526 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.62260 10.60830 0.01430 0.13480 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.51370 9.47850 0.03520 0.37137 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.51390 9.46570 0.04820 0.50921 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.80930 9.78780 0.02150 0.21966 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.00100 11.95790 0.04310 0.36043 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.81150 13.80740 0.00410 0.02969 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.91630 10.87590 0.04040 0.37146 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.92460 10.86930 0.05530 0.50877 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.44070 11.41570 0.02500 0.21900 野村貨幣市場基金 16.32530 16.32510 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.02000 14.99000 0.03000 0.20013 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.28320 10.27140 0.01180 0.11488 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.14960 10.12610 0.02350 0.23207 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.29680 10.25500 0.04180 0.40761 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.18000 10.17620 0.00380 0.03734 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.13250 10.12960 0.00290 0.02863 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.12810 10.12430 0.00380 0.03753 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.48270 10.47880 0.00390 0.03722 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.39850 10.39540 0.00310 0.02982 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.45230 10.44830 0.00400 0.03828 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.85820 9.83310 0.02510 0.25526 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.86680 9.84340 0.02340 0.23772 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.78070 9.75180 0.02890 0.29636 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.30340 10.27660 0.02680 0.26079 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.26890 10.24450 0.02440 0.23818 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.18270 10.15260 0.03010 0.29648 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.40070 10.38050 0.02020 0.19460 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.89100 7.87580 0.01520 0.19300 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.09890 12.07560 0.02330 0.19295 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.25000 8.15000 0.10000 1.22699 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.08740 10.08240 0.00500 0.04959 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.19520 10.20040 -0.00520 -0.05098 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.06270 10.06020 0.00250 0.02485 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.16650 10.14600 0.02050 0.20205 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.12270 10.12280 -0.00010 -0.00099 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.08770 10.08270 0.00500 0.04959 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.19530 10.20050 -0.00520 -0.05098 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.06290 10.06040 0.00250 0.02485 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.16920 10.14870 0.02050 0.20200 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.12280 10.12290 -0.00010 -0.00099 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.12100 10.11560 0.00540 0.05338 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.22790 10.23370 -0.00580 -0.05668 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.09610 10.09320 0.00290 0.02873 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.19920 10.17830 0.02090 0.20534 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.15850 10.15830 0.00020 0.00197 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.12100 10.11560 0.00540 0.05338 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.22760 10.23340 -0.00580 -0.05668 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.09580 10.09290 0.00290 0.02873 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.20440 10.18340 0.02100 0.20622 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.15850 10.15830 0.00020 0.00197 野村精選貨幣市場基金 12.10740 12.10730 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.86000 11.69000 0.17000 1.45423 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.04000 10.87000 0.17000 1.56394 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.46000 10.29000 0.17000 1.65209 野村歐洲高股息基金季配型 7.76000 7.65000 0.11000 1.43791 野村歐洲高股息基金累積型 11.08000 10.92000 0.16000 1.46520 野村積極成長基金 12.11000 12.43000 -0.32000 -2.57442 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.26000 9.59000 -0.33000 -3.44108 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 33.65000 34.84000 -1.19000 -3.41561 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.54800 10.52720 0.02080 0.19758 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.50970 8.49720 0.01250 0.14711 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.85020 7.83940 0.01080 0.13777 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.70670 7.69160 0.01510 0.19632 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.09480 12.07640 0.01840 0.15236 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.83510 10.82020 0.01490 0.13771 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.67590 10.65510 0.02080 0.19521 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.37000 11.21000 0.16000 1.42730 野村環球基金-人民幣計價 17.09000 16.88000 0.21000 1.24408 野村環球基金-美元計價 13.33000 13.17000 0.16000 1.21488 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 18.86000 18.60000 0.26000 1.39785 野村鴻利基金 22.31000 22.85000 -0.54000 -2.36324 野村鴻揚貨幣市場基金 16.89440 16.89430 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 18.16000 18.72000 -0.56000 -2.99145 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.40000 9.53000 -0.13000 -1.36411 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.33000 13.13000 0.20000 1.52323 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.14000 10.05000 0.09000 0.89552 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.07000 14.93000 0.14000 0.93771 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.48050 10.46550 0.01500 0.14333 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.73050 13.71100 0.01950 0.14222 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.56650 10.55190 0.01460 0.13836 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.43140 10.45260 -0.02120 -0.20282 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.38980 10.36680 0.02300 0.22186 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.22740 10.24040 -0.01300 -0.12695 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.03680 10.03110 0.00570 0.05682 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.14960 10.14530 0.00430 0.04238 凱基台商天下基金 12.97000 13.15000 -0.18000 -1.36882 凱基台灣精五門基金 19.78000 20.21000 -0.43000 -2.12766 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 41.97590 41.93900 0.03690 0.08798 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 43.39230 43.22580 0.16650 0.38519 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.25090 42.19910 0.05180 0.12275 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.30000 10.25000 0.05000 0.48780 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.49000 9.47000 0.02000 0.21119 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.45370 10.42650 0.02720 0.26087 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 42.12150 42.09270 0.02880 0.06842 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 42.78400 42.70370 0.08030 0.18804 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 42.29870 42.36140 -0.06270 -0.14801 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.46000 12.52000 -0.06000 -0.47923 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.16370 11.25600 -0.09230 -0.82001 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.13000 11.20000 -0.07000 -0.62500 凱基凱旋貨幣市場基金 11.58560 11.58540 0.00020 0.00173 凱基開創基金 26.53000 27.10000 -0.57000 -2.10332 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.76000 22.57000 0.19000 0.84183 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.80300 21.65950 0.14350 0.66253 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.60000 16.59000 0.01000 0.06028 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.67460 15.69450 -0.01990 -0.12680 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.42000 7.42000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.38000 11.28000 0.10000 0.88652 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.99680 10.93750 0.05930 0.54217 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.65000 10.57000 0.08000 0.75686 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.69670 11.61770 0.07900 0.68000 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.12000 12.02000 0.10000 0.83195 凱基護城河基金-台幣計價A 12.70000 12.59000 0.11000 0.87371 凱基護城河基金-美元計價B 12.30170 12.21890 0.08280 0.67764 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.11840 10.10090 0.01750 0.17325 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.81000 9.82740 -0.01740 -0.17706 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.93990 9.93990 0.00000 0.00000 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.11840 10.10090 0.01750 0.17325 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.81000 9.82740 -0.01740 -0.17706 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 9.93990 9.93990 0.00000 0.00000 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.79000 12.91000 -0.12000 -0.92951 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 34.84000 34.20000 0.64000 1.87135 富邦NASDAQ-100基金 32.07000 31.69000 0.38000 1.19912 富邦上証180基金 30.14000 30.81000 -0.67000 -2.17462 富邦大中華成長基金-(美元) 0.18790 0.18950 -0.00160 -0.84433 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.86000 5.90000 -0.04000 -0.67797 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.64000 6.53000 0.11000 1.68453 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 40.99000 42.09000 -1.10000 -2.61345 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.90820 11.91320 -0.00500 -0.04197 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.98340 10.99960 -0.01620 -0.14728 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.60910 10.62950 -0.02040 -0.19192 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.14440 10.14860 -0.00420 -0.04139 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.27810 9.29180 -0.01370 -0.14744 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.97070 8.98790 -0.01720 -0.19137 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.57660 20.54780 0.02880 0.14016 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.59380 11.59290 0.00090 0.00776 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.63390 10.65130 -0.01740 -0.16336 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.64260 13.62970 0.01290 0.09465 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.99780 1.99650 0.00130 0.06511 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.43710 9.42820 0.00890 0.09440 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43150 1.43050 0.00100 0.06991 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.19420 12.19120 0.00300 0.02461 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.77950 1.77960 -0.00010 -0.00562 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.25860 10.25610 0.00250 0.02438 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.51750 1.51760 -0.00010 -0.00659 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.66190 10.66070 0.00120 0.01126 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.61120 10.60840 0.00280 0.02639 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.44000 15.62000 -0.18000 -1.15237 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.55000 18.12000 0.43000 2.37307 富邦日本東証基金 19.99000 19.76000 0.23000 1.16397 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.70000 43.61000 0.09000 0.20637 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 44.85000 45.15000 -0.30000 -0.66445 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 49.52000 50.09000 -0.57000 -1.13795 富邦台灣心基金 20.43000 21.06000 -0.63000 -2.99145 富邦台灣釆吉50基金 44.34000 44.83000 -0.49000 -1.09302 富邦台灣科技指數基金 51.41000 52.38000 -0.97000 -1.85185 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 44.72730 44.62880 0.09850 0.22071 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.65940 41.52700 0.13240 0.31883 富邦全球不動產基金-(美元) 0.30960 0.30820 0.00140 0.45425 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.30000 10.24000 0.06000 0.58594 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.58180 2.58160 0.00020 0.00775 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.35040 0.35070 -0.00030 -0.08554 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.87330 10.87530 -0.00200 -0.01839 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.21270 2.21250 0.00020 0.00904 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33140 0.33170 -0.00030 -0.09044 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.25610 9.25780 -0.00170 -0.01836 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.57000 23.29000 0.28000 1.20223 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.34000 14.52000 -0.18000 -1.23967 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 29.04000 28.28000 0.76000 2.68741 富邦吉祥貨幣市場基金 15.69490 15.69460 0.00030 0.00191 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.87000 18.40000 -0.53000 -2.88043 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 40.61190 40.59560 0.01630 0.04015 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 41.11410 41.05640 0.05770 0.14054 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 40.98230 40.92080 0.06150 0.15029 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 42.82540 42.77630 0.04910 0.11478 富邦長紅基金 57.14000 58.89000 -1.75000 -2.97164 富邦科技基金 22.58000 23.26000 -0.68000 -2.92347 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.31870 41.27300 0.04570 0.11073 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 42.22170 42.28260 -0.06090 -0.14403 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.89180 38.90680 -0.01500 -0.03855 富邦恒生國企ETF基金 20.37000 20.50000 -0.13000 -0.63415 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.95000 13.76000 0.19000 1.38081 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 26.31000 26.82000 -0.51000 -1.90157 富邦高成長基金 22.05000 22.73000 -0.68000 -2.99164 富邦基金A類型 12.59000 12.92000 -0.33000 -2.55418 富邦基金I類型 12.59000 12.92000 -0.33000 -2.55418 富邦深証100基金 9.92000 10.21000 -0.29000 -2.84035 富邦富時歐洲ETF基金 20.70000 20.43000 0.27000 1.32159 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42280 0.42150 0.00130 0.30842 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.41000 12.38650 0.02350 0.18972 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.29860 9.28090 0.01770 0.19071 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30150 0.30060 0.00090 0.29940 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.52600 8.50990 0.01610 0.18919 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.88170 9.84680 0.03490 0.35443 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.54510 10.48940 0.05570 0.53101 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.27710 9.24440 0.03270 0.35373 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.89530 9.84300 0.05230 0.53134 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.06000 18.13000 -0.07000 -0.38610 富邦精準基金 42.32000 43.62000 -1.30000 -2.98028 富邦精銳中小基金 10.66000 10.94000 -0.28000 -2.55941 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 16.32000 16.71000 -0.39000 -2.33393 富邦臺灣公司治理100基金 20.53000 20.67000 -0.14000 -0.67731 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.51000 7.46000 0.05000 0.67024 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.52000 14.73000 -0.21000 -1.42566 富邦標普美國特別股ETF基金 19.79000 19.71000 0.08000 0.40589 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.54160 10.48360 0.05800 0.55325 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.21420 10.21430 -0.00010 -0.00098 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.46590 10.44200 0.02390 0.22888 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.07510 10.01970 0.05540 0.55291 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.71660 9.71680 -0.00020 -0.00206 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.94190 9.91910 0.02280 0.22986 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 29.68000 29.96000 -0.28000 -0.93458 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.87970 9.85430 0.02540 0.25776 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.87020 9.84720 0.02300 0.23357 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.72750 9.70580 0.02170 0.22358 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.11750 10.09150 0.02600 0.25764 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.11960 10.09610 0.02350 0.23276 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.97600 9.95350 0.02250 0.22605 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.56810 8.55320 0.01490 0.17420 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.25770 9.24250 0.01520 0.16446 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.84000 8.82590 0.01410 0.15976 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.20990 10.19230 0.01760 0.17268 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.29760 10.28080 0.01680 0.16341 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.85430 9.83850 0.01580 0.16059 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.98810 9.97120 0.01690 0.16949 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.57830 8.57680 0.00150 0.01749 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.84000 9.83930 0.00070 0.00711 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.14930 9.14900 0.00030 0.00328 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.25640 11.25420 0.00220 0.01955 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.09490 11.09410 0.00080 0.00721 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.42530 10.42460 0.00070 0.00671 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.33240 9.33160 0.00080 0.00857 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.31000 15.14000 0.17000 1.12285 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.79630 8.79420 0.00210 0.02388 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.68350 9.68220 0.00130 0.01343 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.21110 9.21040 0.00070 0.00760 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.51810 10.51590 0.00220 0.02092 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.57230 10.57090 0.00140 0.01324 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.11210 10.11100 0.00110 0.01088 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.34390 9.34260 0.00130 0.01391 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.14000 9.16000 -0.02000 -0.21834 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.73000 9.78000 -0.05000 -0.51125 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.64000 8.68000 -0.04000 -0.46083 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.54000 7.53000 0.01000 0.13280 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.57000 8.59000 -0.02000 -0.23283 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.47000 8.47000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.23440 10.21130 0.02310 0.22622 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.58040 9.57910 0.00130 0.01357 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.12430 9.11620 0.00810 0.08885 富蘭克林華美中華基金 11.11000 11.21000 -0.10000 -0.89206 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.92000 21.26000 -0.34000 -1.59925 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.89000 21.05000 -0.16000 -0.76010 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.88000 9.82000 0.06000 0.61100 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.86860 7.86280 0.00580 0.07377 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.94520 8.94900 -0.00380 -0.04246 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.86350 9.86770 -0.00420 -0.04256 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.41080 9.40400 0.00680 0.07231 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.39400 11.36870 0.02530 0.22254 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.61650 8.59740 0.01910 0.22216 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.81780 8.79820 0.01960 0.22277 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.90710 9.88500 0.02210 0.22357 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.94300 13.89670 0.04630 0.33317 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.14780 10.11420 0.03360 0.33221 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.41940 10.39680 0.02260 0.21737 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.57500 7.55860 0.01640 0.21697 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.92610 8.90680 0.01930 0.21669 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.91340 9.89190 0.02150 0.21735 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.03800 10.99990 0.03810 0.34637 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.49580 7.46990 0.02590 0.34672 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.85020 8.81960 0.03060 0.34695 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 9.99240 9.95790 0.03450 0.34646 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.71610 10.68580 0.03030 0.28355 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.61960 7.59810 0.02150 0.28297 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.10140 8.08930 0.01210 0.14958 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.14000 9.13590 0.00410 0.04488 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.15130 10.14680 0.00450 0.04435 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.82290 12.80370 0.01920 0.14996 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 7.84000 7.77000 0.07000 0.90090 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.14000 8.06000 0.08000 0.99256 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.81000 8.77000 0.04000 0.45610 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.68000 10.63000 0.05000 0.47037 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.10000 8.04000 0.06000 0.74627 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.62000 11.54000 0.08000 0.69324 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.75000 8.73000 0.02000 0.22910 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.31000 8.28000 0.03000 0.36232 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.82000 9.78000 0.04000 0.40900 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.26000 9.27000 -0.01000 -0.10787 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.23000 9.24000 -0.01000 -0.10823 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.99000 8.99000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.99180 12.90110 0.09070 0.70304 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.86000 10.83000 0.03000 0.27701 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.35000 10.32000 0.03000 0.29070 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.35000 10.32000 0.03000 0.29070 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.41000 9.41000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597 富蘭克林華美第一富基金 36.59000 37.83000 -1.24000 -3.27782 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.34260 10.34250 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.73000 8.69000 0.04000 0.46030 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.37000 9.33000 0.04000 0.42872 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.03000 8.97000 0.06000 0.66890 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.68000 9.63000 0.05000 0.51921 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.23000 14.06000 0.17000 1.20910 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.14000 13.02000 0.12000 0.92166 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.40000 15.24000 0.16000 1.04987 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.80780 9.82580 -0.01800 -0.18319 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.80780 9.82580 -0.01800 -0.18319 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.68030 9.69820 -0.01790 -0.18457 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.68030 9.69820 -0.01790 -0.18457 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.74690 9.77250 -0.02560 -0.26196 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.74690 9.77250 -0.02560 -0.26196 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.74690 9.77240 -0.02550 -0.26094 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.84930 9.85770 -0.00840 -0.08521 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.84930 9.85770 -0.00840 -0.08521 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.84930 9.85770 -0.00840 -0.08521 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.89260 6.81510 0.07750 1.13718 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.52710 10.50600 0.02110 0.20084 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.42070 9.41110 0.00960 0.10201 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.29190 11.28030 0.01160 0.10283 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.70320 6.69050 0.01270 0.18982 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.83480 8.82800 0.00680 0.07703 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.34580 10.33790 0.00790 0.07642 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.74500 10.72470 0.02030 0.18928 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 66.71000 66.55000 0.16000 0.24042 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 66.68000 66.63000 0.05000 0.07504 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 61.22510 61.10880 0.11630 0.19032 復華1至5年期高收益債券基金 20.75000 20.69000 0.06000 0.29000 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 62.49790 62.44600 0.05190 0.08311 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 62.82180 62.77920 0.04260 0.06786 復華人民幣貨幣市場基金 11.83530 11.83470 0.00060 0.00507 復華人生目標基金 37.07890 37.71860 -0.63970 -1.69598 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 復華大中華中小策略基金 8.46000 8.45000 0.01000 0.11834 復華中小精選基金 62.43000 63.65000 -1.22000 -1.91673 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.15640 52.15350 0.00290 0.00556 復華中國特選信用債券ETF基金 62.01300 61.96200 0.05100 0.08231 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.66000 8.66000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.62000 11.58000 0.04000 0.34542 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.47000 10.44000 0.03000 0.28736 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 復華六年到期新興市場債券基金 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 11.36000 11.44000 -0.08000 -0.69930 復華全方位基金 27.96000 28.47000 -0.51000 -1.79136 復華全球大趨勢基金-美元 12.49000 12.45000 0.04000 0.32129 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.80000 19.71000 0.09000 0.45662 復華全球平衡基金-美元 8.97000 8.98000 -0.01000 -0.11136 復華全球平衡基金-新臺幣 19.29000 19.28000 0.01000 0.05187 復華全球物聯網科技基金-美元 14.23000 14.40000 -0.17000 -1.18056 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.82000 13.95000 -0.13000 -0.93190 復華全球原物料基金 8.31000 8.25000 0.06000 0.72727 復華全球消費基金-新臺幣 12.67000 12.62000 0.05000 0.39620 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.94290 11.93380 0.00910 0.07625 復華全球債券基金 14.26710 14.24830 0.01880 0.13195 復華全球債券組合基金 14.96000 14.95000 0.01000 0.06689 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.68000 14.59000 0.09000 0.61686 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.16000 10.10000 0.06000 0.59406 復華全球戰略配置強基金-美元 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.71000 10.70000 0.01000 0.09346 復華有利貨幣市場基金 13.48300 13.48280 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.31000 11.31000 0.00000 0.00000 復華亞太成長基金 12.21000 12.42000 -0.21000 -1.69082 復華亞太神龍科技基金-美元 8.79000 8.79000 0.00000 0.00000 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.40000 9.39000 0.01000 0.10650 復華東協世紀基金 11.85000 11.91000 -0.06000 -0.50378 復華南非幣長期收益基金A 13.96000 14.01000 -0.05000 -0.35689 復華南非幣長期收益基金B 8.08000 8.11000 -0.03000 -0.36991 復華南非幣短期收益基金A 14.40000 14.40000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 8.99000 8.99000 0.00000 0.00000 復華美國20年期以上公債ETF基金 64.03270 64.12640 -0.09370 -0.14612 復華美國金融服務業股票ETF基金 21.63000 21.33000 0.30000 1.40647 復華美國新星基金-美元 12.46000 12.43000 0.03000 0.24135 復華美國新星基金-新臺幣 12.74000 12.68000 0.06000 0.47319 復華恒生基金 21.33000 21.48000 -0.15000 -0.69832 復華恒生單日反向一倍基金 8.42000 8.31000 0.11000 1.32371 復華恒生單日正向二倍基金 30.38000 31.13000 -0.75000 -2.40925 復華神盾基金 24.58520 24.96050 -0.37530 -1.50358 復華高成長基金 65.78000 67.40000 -1.62000 -2.40356 復華高益策略組合基金 13.30000 13.29000 0.01000 0.07524 復華貨幣市場基金 14.44590 14.44570 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 18.67000 18.58000 0.09000 0.48439 復華富時台灣高股息低波動基金 47.89000 47.83000 0.06000 0.12544 復華復華基金 20.51000 21.01000 -0.50000 -2.37982 復華華人世紀基金 16.16000 16.27000 -0.11000 -0.67609 復華傳家二號基金 28.70040 29.17770 -0.47730 -1.63584 復華傳家基金 21.33970 21.49890 -0.15920 -0.74050 復華奧林匹克全球組合基金 15.53000 15.50000 0.03000 0.19355 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.49000 11.46000 0.03000 0.26178 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.12000 14.06000 0.06000 0.42674 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.35000 9.32000 0.03000 0.32189 復華新興人民幣短期收益基金 10.77000 10.76000 0.01000 0.09294 復華新興人民幣債券基金A 12.17000 12.16000 0.01000 0.08224 復華新興人民幣債券基金B 8.98000 8.98000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 20.71000 20.66000 0.05000 0.24201 復華新興市場企業債券ETF基金 66.64000 66.53000 0.11000 0.16534 復華新興市場高收益債券基金A 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金B 5.36000 5.36000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.04000 12.03000 0.01000 0.08313 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.85000 11.85000 0.00000 0.00000 復華新興市場短期收益基金 11.17000 11.16000 0.01000 0.08961 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.01000 9.01000 0.00000 0.00000 復華滬深300 A股基金 22.53000 23.08000 -0.55000 -2.38302 復華數位經濟基金 43.83000 44.60000 -0.77000 -1.72646 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.82260 9.82760 -0.00500 -0.05088 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.62580 9.62960 -0.00380 -0.03946 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.35250 10.35790 -0.00540 -0.05213 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.01180 10.01570 -0.00390 -0.03894 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.98370 9.97920 0.00450 0.04509 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.62000 10.59650 0.02350 0.22177 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.79520 9.79130 0.00390 0.03983 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.43970 10.41710 0.02260 0.21695 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.14320 10.13920 0.00400 0.03945 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.79760 10.77420 0.02340 0.21719 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.50080 10.44290 0.05790 0.55444 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.42750 10.42030 0.00720 0.06910 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.54930 10.52350 0.02580 0.24517 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.38670 10.32800 0.05870 0.56836 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.51340 11.39120 0.12220 1.07276 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.31320 10.30520 0.00800 0.07763 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.56390 10.50420 0.05970 0.56834 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.83140 11.70580 0.12560 1.07297 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.45100 10.44310 0.00790 0.07565 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.61040 10.58360 0.02680 0.25322 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.26350 10.20940 0.05410 0.52990 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.46360 10.35220 0.11140 1.07610 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.24750 10.24370 0.00380 0.03710 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.26190 10.20780 0.05410 0.52999 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.46260 10.35120 0.11140 1.07620 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.24410 10.24030 0.00380 0.03711 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.10990 10.05880 0.05110 0.50801 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.06600 10.06800 -0.00200 -0.01986 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.10840 10.05730 0.05110 0.50809 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.06700 10.06890 -0.00190 -0.01887 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.57850 10.51450 0.06400 0.60868 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.55350 10.54330 0.01020 0.09674 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.66450 10.63530 0.02920 0.27456 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.19540 9.18430 0.01110 0.12086 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.20770 8.22540 -0.01770 -0.21519 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.26570 8.26890 -0.00320 -0.03870 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.88890 11.87470 0.01420 0.11958 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.64520 10.66820 -0.02300 -0.21559 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.84500 10.84930 -0.00430 -0.03963 景順主流基金 16.38000 16.89000 -0.51000 -3.01954 景順台灣科技基金 28.32000 29.29000 -0.97000 -3.31171 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.83000 9.78000 0.05000 0.51125 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.92000 8.92000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.29000 11.28000 0.01000 0.08865 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.66000 10.65000 0.01000 0.09390 景順全球科技基金 23.50000 23.28000 0.22000 0.94502 景順全球康健基金 18.94000 18.75000 0.19000 1.01333 景順貨幣市場基金 15.98180 15.98160 0.00020 0.00125 景順潛力基金 30.53000 31.21000 -0.68000 -2.17879 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.73000 14.66000 0.07000 0.47749 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.90000 13.82000 0.08000 0.57887 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.79000 10.72000 0.07000 0.65299 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.11000 11.02000 0.09000 0.81670 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.28000 11.21000 0.07000 0.62444 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.59000 11.50000 0.09000 0.78261 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.16000 10.10000 0.06000 0.59406 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.35000 10.31000 0.04000 0.38797 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.68000 10.61000 0.07000 0.65975 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.62760 8.62970 -0.00210 -0.02433 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.96040 7.95700 0.00340 0.04273 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.39790 11.40060 -0.00270 -0.02368 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.49180 10.48730 0.00450 0.04291 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.13000 8.12000 0.01000 0.12315 華南永昌中國A股基金(美元) 7.81000 7.79000 0.02000 0.25674 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.59000 11.53000 0.06000 0.52038 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.54180 9.54060 0.00120 0.01258 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.83760 9.81900 0.01860 0.18943 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.06210 10.06090 0.00120 0.01193 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.37820 10.35850 0.01970 0.19018 華南永昌永昌基金 18.92000 19.13000 -0.21000 -1.09775 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.45000 10.43000 0.02000 0.19175 華南永昌全球亨利組合基金 14.70420 14.68650 0.01770 0.12052 華南永昌全球神農水資源基金 9.86000 9.80000 0.06000 0.61224 華南永昌全球新零售基金(美元) 10.16000 10.05000 0.11000 1.09453 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.58000 10.45000 0.13000 1.24402 華南永昌全球精品基金 16.65000 16.58000 0.07000 0.42220 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.45000 10.42000 0.03000 0.28791 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.99000 12.98000 0.01000 0.07704 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.02000 12.99000 0.03000 0.23095 華南永昌物聯網精選基金 11.31000 11.37000 -0.06000 -0.52770 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.26560 16.26540 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 23.75870 23.92330 -0.16460 -0.68803 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.97930 11.97910 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.67730 10.67570 0.00160 0.01499 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.64900 10.66510 -0.01610 -0.15096 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.99990 9.99840 0.00150 0.01500 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.90050 9.91550 -0.01500 -0.15128 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.50770 10.50660 0.00110 0.01047 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.40460 10.42050 -0.01590 -0.15258 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.95620 9.95510 0.00110 0.01105 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.81730 9.83260 -0.01530 -0.15560 華頓中小型基金 18.57000 19.44000 -0.87000 -4.47531 華頓中國多重機會平衡基金 11.42320 11.40600 0.01720 0.15080 華頓台灣基金 21.59000 22.44000 -0.85000 -3.78788 華頓平安貨幣市場基金 11.55960 11.55940 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 17.59000 17.57000 0.02000 0.11383 華頓全球高收益債券基金A 13.79930 13.76860 0.03070 0.22297 華頓全球高收益債券基金B 8.13570 8.11760 0.01810 0.22297 華頓全球黑鑽油源基金 5.12000 5.09000 0.03000 0.58939 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.69650 2.68870 0.00780 0.29010 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.13020 12.11420 0.01600 0.13208 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.38920 0.38940 -0.00020 -0.05136 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.83010 11.81470 0.01540 0.13035 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.83010 11.81470 0.01540 0.13035 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.53680 10.51900 0.01780 0.16922 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.57990 10.58280 -0.00290 -0.02740 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.57990 10.58280 -0.00290 -0.02740 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.34900 9.35160 -0.00260 -0.02780 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.68460 10.70640 -0.02180 -0.20362 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.68460 10.70640 -0.02180 -0.20362 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.44920 9.47260 -0.02340 -0.24703 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.60000 10.70000 -0.10000 -0.93458 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.18000 9.28000 -0.10000 -1.07759 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.75000 9.87000 -0.12000 -1.21581 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.63100 2.62420 0.00680 0.25913 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.07940 2.07210 0.00730 0.35230 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.10890 12.11670 -0.00780 -0.06437 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.46760 9.47370 -0.00610 -0.06439 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37910 0.37940 -0.00030 -0.07907 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29960 0.30030 -0.00070 -0.23310 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.40000 3.40000 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(台幣) 15.27000 15.30000 -0.03000 -0.19608 匯豐中國動力基金(美元) 0.49000 0.49000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 23.33000 23.59000 -0.26000 -1.10216 匯豐全球趨勢組合基金 12.59000 12.48000 0.11000 0.88141 匯豐全球關鍵資源基金 8.24000 8.16000 0.08000 0.98039 匯豐安富基金 25.05000 25.24000 -0.19000 -0.75277 匯豐成功基金 43.16000 43.06000 0.10000 0.23223 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 10.98000 10.97000 0.01000 0.09116 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.39000 2.37000 0.02000 0.84388 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.74000 10.70000 0.04000 0.37383 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.15000 10.11000 0.04000 0.39565 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.74000 10.70000 0.04000 0.37383 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.40000 11.37000 0.03000 0.26385 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.75000 10.73000 0.02000 0.18639 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.40000 11.37000 0.03000 0.26385 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.50000 10.51000 -0.01000 -0.09515 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.67070 2.66210 0.00860 0.32305 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.35470 2.34640 0.00830 0.35373 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.80140 11.79410 0.00730 0.06190 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.92290 7.91540 0.00750 0.09475 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38630 0.38630 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33330 0.33330 0.00000 0.00000 匯豐金磚動力基金 14.67000 14.65000 0.02000 0.13652 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.00560 15.00550 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.04000 5.06000 -0.02000 -0.39526 匯豐新鑽動力基金 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.42080 5.43010 -0.00930 -0.17127 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.22560 9.23500 -0.00940 -0.10179 匯豐龍鳳基金-A類型 50.33000 50.91000 -0.58000 -1.13927 匯豐龍鳳基金-I類型 50.33000 50.91000 -0.58000 -1.13927 匯豐龍騰電子基金 34.87000 35.73000 -0.86000 -2.40694 匯豐雙高收益債券組合基金 12.49670 12.48040 0.01630 0.13060 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.42000 17.53000 -0.11000 -0.62750 新光中國成長基金(人民幣) 8.99000 8.97000 0.02000 0.22297 新光中國成長基金(美元) 9.02000 9.01000 0.01000 0.11099 新光中國成長基金(新臺幣) 9.08000 9.06000 0.02000 0.22075 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.97400 10.94660 0.02740 0.25031 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.06740 10.07270 -0.00530 -0.05262 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.49880 10.49040 0.00840 0.08007 新光台灣富貴基金 22.38000 22.79000 -0.41000 -1.79903 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.22000 21.00000 0.22000 1.04762 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.14770 40.15070 -0.00300 -0.00747 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 41.87210 41.83760 0.03450 0.08246 新光全球AI新創產業基金人民幣 9.89000 9.78000 0.11000 1.12474 新光全球AI新創產業基金美元 9.80000 9.72000 0.08000 0.82305 新光全球AI新創產業基金新臺幣 9.96000 9.86000 0.10000 1.01420 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.64000 8.63000 0.01000 0.11587 新光全球生技醫療基金(美元) 11.02000 10.91000 0.11000 1.00825 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.86000 10.74000 0.12000 1.11732 新光全球債券基金(A累積)美元 10.52820 10.53460 -0.00640 -0.06075 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.40230 10.39490 0.00740 0.07119 新光全球債券基金(B配息)美元 9.96740 9.97320 -0.00580 -0.05816 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.83520 9.82820 0.00700 0.07122 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.27000 9.15000 0.12000 1.31148 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.68000 10.57000 0.11000 1.04068 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.58000 9.53000 0.05000 0.52466 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.17000 9.15000 0.02000 0.21858 新光吉星貨幣市場基金 15.49440 15.49420 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.26000 9.19000 0.07000 0.76170 新光多重資產基金(A累積)美元 8.44000 8.40000 0.04000 0.47619 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.90000 8.84000 0.06000 0.67873 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.61000 8.55000 0.06000 0.70175 新光亞洲精選基金-美金 21.14000 21.24000 -0.10000 -0.47081 新光亞洲精選基金-新台幣 21.65000 21.73000 -0.08000 -0.36815 新光店頭基金 21.58000 22.10000 -0.52000 -2.35294 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.08000 11.06000 0.02000 0.18083 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.60000 10.57000 0.03000 0.28382 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.66000 9.64000 0.02000 0.20747 新光特選內需收益ETF基金 20.40000 20.26000 0.14000 0.69102 新光創新科技基金 12.86000 13.20000 -0.34000 -2.57576 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.18800 10.18160 0.00640 0.06286 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.51850 10.51080 0.00770 0.07326 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.02320 10.02380 -0.00060 -0.00599 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.36920 9.36180 0.00740 0.07904 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.65110 9.64420 0.00690 0.07155 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.19180 9.19190 -0.00010 -0.00109 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.56180 40.53120 0.03060 0.07550 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 41.45530 41.52500 -0.06970 -0.16785 新光澳幣八年期保本基金 10.83000 10.82000 0.01000 0.09242 新光澳幣十年期保本基金 10.77000 10.75000 0.02000 0.18605 新光澳幣保本基金 12.33000 12.33000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.54730 10.54200 0.00530 0.05028 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.48030 9.47380 0.00650 0.06861 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.47640 9.46630 0.01010 0.10669 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.36600 10.35490 0.01110 0.10720 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.36980 10.36550 0.00430 0.04148 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.47560 9.47160 0.00400 0.04223 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.44790 9.44450 0.00340 0.03600 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.33700 10.33320 0.00380 0.03677 瑞銀全球創新趨勢基金 7.15000 7.09000 0.06000 0.84626 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.88000 9.80000 0.08000 0.81633 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.62020 10.61340 0.00680 0.06407 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.60560 9.60010 0.00550 0.05729 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.45280 10.44660 0.00620 0.05935 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.58790 9.58290 0.00500 0.05218 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.67360 9.66950 0.00410 0.04240 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.58370 10.57910 0.00460 0.04348 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.83550 14.81240 0.02310 0.15595 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.70010 8.68650 0.01360 0.15656 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.36390 41.33470 0.02920 0.07064 群益10年期以上金融債ETF基金 40.15790 40.12700 0.03090 0.07701 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 40.72280 40.72600 -0.00320 -0.00786 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 40.82890 40.79410 0.03480 0.08531 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 42.36870 42.79210 -0.42340 -0.98943 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 40.34920 40.33720 0.01200 0.02975 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 43.68540 43.82410 -0.13870 -0.31649 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 44.70120 44.65730 0.04390 0.09830 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 43.69820 43.63210 0.06610 0.15149 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.46150 10.45280 0.00870 0.08323 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 41.99650 42.05800 -0.06150 -0.14623 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 39.94560 39.90170 0.04390 0.11002 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.43080 11.43000 0.00080 0.00700 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.21330 10.21410 -0.00080 -0.00783 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.76850 12.87160 -0.10310 -0.80099 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.49620 9.59130 -0.09510 -0.99152 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.93000 10.01000 -0.08000 -0.79920 群益大印度基金N-新臺幣 9.84000 9.74000 0.10000 1.02669 群益大印度基金-人民幣 12.98800 12.84450 0.14350 1.11721 群益大印度基金-美元 12.15410 12.04280 0.11130 0.92420 群益大印度基金-新臺幣 11.65000 11.52000 0.13000 1.12847 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.96830 11.81100 0.15730 1.33181 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.48460 11.35540 0.12920 1.13778 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.90000 10.76000 0.14000 1.30112 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.73880 10.59770 0.14110 1.33142 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.40110 9.29530 0.10580 1.13821 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.94000 8.83000 0.11000 1.24575 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.60570 9.47950 0.12620 1.33129 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.44380 8.34880 0.09500 1.13789 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.02000 8.90000 0.12000 1.34831 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.96670 8.84890 0.11780 1.33124 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.14680 8.05510 0.09170 1.13841 群益中小型股基金 42.14000 43.05000 -0.91000 -2.11382 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.15260 10.17180 -0.01920 -0.18876 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.37900 9.41470 -0.03570 -0.37919 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.88910 8.90720 -0.01810 -0.20321 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.67920 8.69560 -0.01640 -0.18860 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.01700 8.04740 -0.03040 -0.37776 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.59910 7.61450 -0.01540 -0.20225 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.45650 10.44920 0.00730 0.06986 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.50210 11.49410 0.00800 0.06960 群益中國高收益債券基金-美元 11.11960 11.11390 0.00570 0.05129 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.31830 10.30090 0.01740 0.16892 群益中國新機會基金N-人民幣 8.18490 8.24880 -0.06390 -0.77466 群益中國新機會基金N-美元 7.47870 7.55150 -0.07280 -0.96405 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.08000 8.14000 -0.06000 -0.73710 群益中國新機會基金-人民幣 7.25880 7.31550 -0.05670 -0.77507 群益中國新機會基金-美元 7.99630 8.07410 -0.07780 -0.96357 群益中國新機會基金-新臺幣 7.71000 7.77000 -0.06000 -0.77220 群益平衡王基金 18.89350 19.11960 -0.22610 -1.18256 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.87000 8.81000 0.06000 0.68104 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.33000 6.28000 0.05000 0.79618 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.97280 11.87000 0.10280 0.86605 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.37150 11.29540 0.07610 0.67373 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.89000 10.80000 0.09000 0.83333 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.34120 10.25250 0.08870 0.86515 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.82090 9.75520 0.06570 0.67349 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.41000 9.33000 0.08000 0.85745 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.27710 10.25420 0.02290 0.22332 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.06580 10.04130 0.02450 0.24399 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.18790 9.16740 0.02050 0.22362 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.16880 9.14660 0.02220 0.24271 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.16000 9.12000 0.04000 0.43860 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.33670 10.31380 0.02290 0.22203 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.38160 10.35640 0.02520 0.24333 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.52000 10.49000 0.03000 0.28599 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.34990 9.32910 0.02080 0.22296 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.81030 9.78650 0.02380 0.24319 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.84860 10.82820 0.02040 0.18840 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.55150 7.53730 0.01420 0.18840 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.53070 10.51780 0.01290 0.12265 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.36130 10.34780 0.01350 0.13046 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.51560 10.48960 0.02600 0.24786 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.87440 9.86230 0.01210 0.12269 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.80570 9.79300 0.01270 0.12968 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.95190 9.92740 0.02450 0.24679 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.53080 10.51790 0.01290 0.12265 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.36120 10.34780 0.01340 0.12950 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.51550 10.48950 0.02600 0.24787 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.87450 9.86230 0.01220 0.12370 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.80560 9.79290 0.01270 0.12969 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.95200 9.92740 0.02460 0.24780 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.32010 9.22460 0.09550 1.03528 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.95000 10.82000 0.13000 1.20148 群益全球關鍵生技基金-美元 15.25050 15.09410 0.15640 1.03617 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.20000 15.02000 0.18000 1.19840 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.06000 11.09000 -0.03000 -0.27051 群益印度中小基金N-人民幣 10.53160 10.42070 0.11090 1.06423 群益印度中小基金N-美元 8.79720 8.72110 0.07610 0.87260 群益印度中小基金N-新臺幣 8.40000 8.31000 0.09000 1.08303 群益印度中小基金-人民幣 14.25730 14.10710 0.15020 1.06471 群益印度中小基金-美元 12.58230 12.47350 0.10880 0.87225 群益印度中小基金-新臺幣 14.70000 14.55000 0.15000 1.03093 群益多利策略組合基金 11.69000 11.67000 0.02000 0.17138 群益多重收益組合基金 13.87000 13.86000 0.01000 0.07215 群益多重資產組合基金 15.34000 15.25000 0.09000 0.59016 群益安家基金 23.60480 24.06920 -0.46440 -1.92944 群益安穩貨幣市場基金 16.14340 16.14320 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 21.52000 21.25000 0.27000 1.27059 群益亞太中小基金 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000 群益亞太新趨勢平衡基金 16.22000 16.20000 0.02000 0.12346 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.29300 10.28430 0.00870 0.08459 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.66450 7.65800 0.00650 0.08488 群益店頭市場基金 87.67000 90.04000 -2.37000 -2.63216 群益東方盛世基金 8.55000 8.57000 -0.02000 -0.23337 群益東協成長基金-人民幣 12.62260 12.67640 -0.05380 -0.42441 群益東協成長基金-美元 11.02460 11.09280 -0.06820 -0.61481 群益東協成長基金-新臺幣 11.02000 11.06000 -0.04000 -0.36166 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.52410 11.46820 0.05590 0.48743 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.85090 10.80200 0.04890 0.45269 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.32260 10.26280 0.05980 0.58269 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.57040 9.52390 0.04650 0.48825 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.01430 8.97370 0.04060 0.45243 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.57350 8.52390 0.04960 0.58189 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.67390 10.61210 0.06180 0.58235 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.36560 9.32020 0.04540 0.48711 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.17450 9.13310 0.04140 0.45330 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.57780 9.52240 0.05540 0.58179 群益長安基金 28.32000 28.97000 -0.65000 -2.24370 群益美國新創亮點基金N-美元 10.20210 10.09900 0.10310 1.02089 群益美國新創亮點基金-美元 15.43310 15.27720 0.15590 1.02047 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.06000 14.88000 0.18000 1.20968 群益真善美基金 15.36760 15.48090 -0.11330 -0.73187 群益馬拉松基金 112.16000 114.32000 -2.16000 -1.88943 群益深証中小板基金 11.46000 11.80000 -0.34000 -2.88136 群益創新科技基金 30.80000 31.72000 -0.92000 -2.90038 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.30230 9.31580 -0.01350 -0.14492 群益華夏盛世基金N-美元 8.51910 8.54770 -0.02860 -0.33459 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.97000 8.98000 -0.01000 -0.11136 群益華夏盛世基金-人民幣 10.13030 10.14490 -0.01460 -0.14391 群益華夏盛世基金-美元 9.39330 9.42490 -0.03160 -0.33528 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.65000 15.67000 -0.02000 -0.12763 群益奧斯卡基金 27.51000 28.36000 -0.85000 -2.99718 群益新興金鑽基金-美元 11.11010 11.16040 -0.05030 -0.45070 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.57000 8.60000 -0.03000 -0.34884 群益葛萊美基金 22.06000 22.86000 -0.80000 -3.49956 群益道瓊美國地產ETF基金 21.84000 21.67000 0.17000 0.78449 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.19000 8.14000 0.05000 0.61425 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.77000 12.96000 -0.19000 -1.46605 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 10.93450 10.85880 0.07570 0.69713 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.72660 10.67270 0.05390 0.50503 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 10.85130 10.77770 0.07360 0.68289 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.74390 10.66950 0.07440 0.69731 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.53970 10.48680 0.05290 0.50444 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.66210 10.58980 0.07230 0.68273 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 10.93440 10.85870 0.07570 0.69714 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.72660 10.67270 0.05390 0.50503 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.74390 10.66950 0.07440 0.69731 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.53960 10.48670 0.05290 0.50445 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.63470 12.57940 0.05530 0.43961 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.56690 11.51330 0.05360 0.46555 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.67000 10.61000 0.06000 0.56550 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.49230 11.43890 0.05340 0.46683 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.60820 8.57050 0.03770 0.43988 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.92500 8.88370 0.04130 0.46490 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.24000 8.19000 0.05000 0.61050 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.46840 8.42900 0.03940 0.46743 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.87450 9.82880 0.04570 0.46496 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.72000 8.79000 -0.07000 -0.79636 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.53000 9.61000 -0.08000 -0.83247 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.86000 9.83000 0.03000 0.30519 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.71000 10.68000 0.03000 0.28090 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.35000 10.32000 0.03000 0.29070 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.35000 10.32000 0.03000 0.29070 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.34000 10.31000 0.03000 0.29098 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.45000 10.43000 0.02000 0.19175 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.34000 10.31000 0.03000 0.29098 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.28000 10.25000 0.03000 0.29268 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.34000 10.31000 0.03000 0.29098 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.45000 10.42000 0.03000 0.28791 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.34000 10.31000 0.03000 0.29098 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.28000 10.25000 0.03000 0.29268 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 28.38000 28.80000 -0.42000 -1.45833 德信中國精選成長基金 11.70000 11.70000 0.00000 0.00000 德信台灣主流中小基金 17.81000 18.37000 -0.56000 -3.04845 德信萬保貨幣市場基金 11.97390 11.97380 0.00010 0.00084 德信數位時代基金 30.64000 30.93000 -0.29000 -0.93760 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.60820 10.59950 0.00870 0.08208 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.51520 10.51000 0.00520 0.04948 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.70390 11.70370 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.61000 15.12000 -0.51000 -3.37302 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.97000 17.75000 0.22000 1.23944 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.70390 10.65700 0.04690 0.44009 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.00200 15.93390 0.06810 0.42739 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.29990 8.28490 0.01500 0.18105 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.17240 11.16380 0.00860 0.07703 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.01540 12.00530 0.01010 0.08413 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.93130 13.89670 0.03460 0.24898 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.02000 16.80000 0.22000 1.30952 摩根中小基金 21.16000 21.50000 -0.34000 -1.58140 摩根中國A股基金 14.53000 14.48000 0.05000 0.34530 摩根中國A股基金(美元) 11.30000 11.28000 0.02000 0.17730 摩根中國亮點基金 12.96000 12.95000 0.01000 0.07722 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.34910 11.32120 0.02790 0.24644 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.57660 12.55030 0.02630 0.20956 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.60280 9.59060 0.01220 0.12721 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.13290 13.09990 0.03300 0.25191 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.14680 15.11510 0.03170 0.20972 摩根台灣金磚基金-累積型 18.58000 18.77000 -0.19000 -1.01225 摩根台灣金磚基金-機構法人型 18.58000 18.77000 -0.19000 -1.01225 摩根台灣增長基金 47.22000 47.68000 -0.46000 -0.96477 摩根平衡基金 27.19000 27.32000 -0.13000 -0.47584 摩根全球α基金 18.46000 18.27000 0.19000 1.03996 摩根全球平衡基金 15.68350 15.68180 0.00170 0.01084 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.45820 9.42460 0.03360 0.35651 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.54620 10.50650 0.03970 0.37786 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.96390 9.92950 0.03440 0.34644 摩根多元入息成長基金-累積型 11.52040 11.47840 0.04200 0.36590 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.25340 10.21800 0.03540 0.34645 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.56760 10.55800 0.00960 0.09093 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.93140 13.91870 0.01270 0.09124 摩根亞洲基金 57.11000 57.40000 -0.29000 -0.50523 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.45810 8.44430 0.01380 0.16342 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.95050 9.93400 0.01650 0.16610 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.80590 8.79410 0.01180 0.13418 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.74730 12.72650 0.02080 0.16344 摩根東方內需機會基金 18.08000 18.18000 -0.10000 -0.55006 摩根東方科技基金 31.52000 31.70000 -0.18000 -0.56782 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.34000 9.35000 -0.01000 -0.10695 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.72000 11.70000 0.02000 0.17094 摩根金龍收成基金 21.74000 21.78000 -0.04000 -0.18365 摩根第一貨幣市場基金 15.12160 15.12140 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 13.85000 13.87000 -0.02000 -0.14420 摩根新金磚五國基金 12.13000 12.06000 0.07000 0.58043 摩根新絲路基金 9.27000 9.28000 -0.01000 -0.10776 摩根新興35基金 13.28000 13.32000 -0.04000 -0.30030 摩根新興日本基金 22.57000 22.63000 -0.06000 -0.26513 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.16690 7.14220 0.02470 0.34583 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.43620 9.39500 0.04120 0.43853 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.27140 9.23420 0.03720 0.40285 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.89830 10.85260 0.04570 0.42110 摩根新興科技基金 50.19000 51.07000 -0.88000 -1.72313 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.56710 8.56430 0.00280 0.03269 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.22400 9.23180 -0.00780 -0.08449 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.69910 8.70870 -0.00960 -0.11023 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.13240 10.12840 0.00400 0.03949 摩根龍揚基金 32.48000 32.53000 -0.05000 -0.15370 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.40000 10.28000 0.12000 1.16732 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.98000 10.86000 0.12000 1.10497 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.70000 10.60000 0.10000 0.94340 摩根環球股票收益基金-累積型 11.87000 11.73000 0.14000 1.19352 摩根總收益組合基金-月配息型 9.26710 9.25290 0.01420 0.15347 摩根總收益組合基金-累積型 11.40510 11.38760 0.01750 0.15368 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.22000 20.28000 -0.06000 -0.29586 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.60650 12.60630 0.00020 0.00159 鋒裕匯理阿波羅基金 10.15000 10.41000 -0.26000 -2.49760 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.44250 10.44390 -0.00140 -0.01340 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.43170 10.42440 0.00730 0.07003 聯邦中國龍基金 24.20000 24.72000 -0.52000 -2.10356 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.44450 12.42930 0.01520 0.12229 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.63410 11.62580 0.00830 0.07139 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.58500 10.56690 0.01810 0.17129 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.39350 10.38170 0.01180 0.11366 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.76780 9.76080 0.00700 0.07172 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.88130 8.86610 0.01520 0.17144 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.71290 9.67710 0.03580 0.36995 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.87350 9.81980 0.05370 0.54685 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.93030 9.96430 -0.03400 -0.34122 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.18980 10.20660 -0.01680 -0.16460 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.49660 9.52910 -0.03250 -0.34106 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.74120 9.75730 -0.01610 -0.16500 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.36750 11.37750 -0.01000 -0.08789 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.15400 11.16690 -0.01290 -0.11552 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.41040 10.40630 0.00410 0.03940 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.57200 10.58190 -0.00990 -0.09356 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.35460 10.36660 -0.01200 -0.11576 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.66670 9.66290 0.00380 0.03933 聯邦金鑽平衡基金 22.01120 22.42530 -0.41410 -1.84658 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.35070 9.40180 -0.05110 -0.54351 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.75770 9.79380 -0.03610 -0.36860 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.31530 9.36620 -0.05090 -0.54344 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.72750 9.76340 -0.03590 -0.36770 聯邦貨幣市場基金 13.20990 13.20980 0.00010 0.00076 聯邦精選科技基金 12.06000 12.30000 -0.24000 -1.95122 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.53740 16.49350 0.04390 0.26617 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.37420 12.40190 -0.02770 -0.22335 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.15690 12.18310 -0.02620 -0.21505 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.59100 11.61570 -0.02470 -0.21264 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.17910 12.17430 0.00480 0.03943 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.40200 11.39130 0.01070 0.09393 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.51070 10.50640 0.00430 0.04093 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.65350 8.64550 0.00800 0.09253 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 33.82000 34.58000 -0.76000 -2.19780 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 17.88000 17.85000 0.03000 0.16807 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 17.91000 17.87000 0.04000 0.22384 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 11.97000 11.92000 0.05000 0.41946 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.01000 15.99000 0.02000 0.12508 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.00000 11.98000 0.02000 0.16694 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.81000 12.79000 0.02000 0.15637 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.95000 11.93000 0.02000 0.16764 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.62000 7.60000 0.02000 0.26316 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.53000 11.51000 0.02000 0.17376 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.10000 15.15000 -0.05000 -0.33003 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.90000 10.92000 -0.02000 -0.18315 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.77000 8.79000 -0.02000 -0.22753 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.56000 11.48000 0.08000 0.69686 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.36000 14.28000 0.08000 0.56022 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.51000 14.43000 0.08000 0.55440 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.50000 14.42000 0.08000 0.55479 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.36000 9.30000 0.06000 0.64516 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.22000 15.14000 0.08000 0.52840 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.96000 9.89000 0.07000 0.70779 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.40000 20.31000 0.09000 0.44313 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.50000 18.42000 0.08000 0.43431 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.78000 12.71000 0.07000 0.55075 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.66000 14.59000 0.07000 0.47978 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.57000 15.50000 0.07000 0.45161 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.57000 14.50000 0.07000 0.48276 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.66000 9.61000 0.05000 0.52029 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.61000 14.54000 0.07000 0.48143 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.67000 12.61000 0.06000 0.47581 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.76000 12.71000 0.05000 0.39339 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.70000 8.65000 0.05000 0.57803 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.28000 13.23000 0.05000 0.37793 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