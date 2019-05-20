新聞
0

[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/05/17  108/05/16  漲跌(元)  漲跌幅(%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.09920   10.09080   0.00840    0.08324
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                  9.99550    9.98700   0.00850    0.08511
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.18510   10.17830   0.00680    0.06681
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.08260   10.07560   0.00700    0.06947
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.59000   10.59000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.38130   10.37680   0.00450    0.04337
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.18740   10.18300   0.00440    0.04321
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.30590   10.29990   0.00600    0.05825
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.20020   10.19430   0.00590    0.05788
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    23.19000   23.22000  -0.03000   -0.12920
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         25.33000   24.69000   0.64000    2.59214
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     40.59000   40.59060  -0.00060   -0.00148
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 39.72640   39.71400   0.01240    0.03122
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.62460    9.62010   0.00450    0.04678
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.09460   10.08740   0.00720    0.07138
中國信託台灣活力基金                                               13.34000   13.75000  -0.41000   -2.98182
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.65000   10.57000   0.08000    0.75686
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.45000   10.39000   0.06000    0.57748
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.52000    9.46000   0.06000    0.63425
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.86000    9.82000   0.04000    0.40733
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.97000    8.82000   0.15000    1.70068
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.70000    9.55000   0.15000    1.57068
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.09030   10.06250   0.02780    0.27627
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.09370    9.06870   0.02500    0.27567
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.38000   10.36800   0.01200    0.11574
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.32480    9.31380   0.01100    0.11810
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.10800   10.98670   0.12130    1.10406
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.45720    9.35390   0.10330    1.10435
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.18770   11.20470  -0.01700   -0.15172
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.80760    9.82250  -0.01490   -0.15169
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              40.95090   41.01190  -0.06100   -0.14874
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              42.78640   42.73680   0.04960    0.11606
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                43.20610   43.12430   0.08180    0.18968
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.60000   10.54000   0.06000    0.56926
中國信託智能運動基金-美元                                          10.19000   10.15000   0.04000    0.39409
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                      10.03000    9.92000   0.11000    1.10887
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.78000    9.70000   0.08000    0.82474
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.02630   11.02610   0.00020    0.00181
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.96460    9.95030   0.01430    0.14371
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.24080    9.22750   0.01330    0.14413
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.15510   10.14810   0.00700    0.06898
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.41260    9.40590   0.00670    0.07123
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.03000   10.93000   0.10000    0.91491
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.50000   10.41000   0.09000    0.86455
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.07000   10.98000   0.09000    0.81967
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.60000   10.52000   0.08000    0.76046
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    40.20190   40.24190  -0.04000   -0.09940
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            40.79060   40.77390   0.01670    0.04096
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        40.48440   40.41920   0.06520    0.16131
元大2001基金                                                       57.65000   59.25000  -1.60000   -2.70042
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          43.24050   43.19590   0.04460    0.10325
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             41.41420   41.34440   0.06980    0.16883
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       20.46000   20.38000   0.08000    0.39254
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.65660   11.65580   0.00080    0.00686
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.77880   10.79620  -0.01740   -0.16117
元大上證50基金                                                     31.17000   31.77000  -0.60000   -1.88857
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.43000   10.46000  -0.03000   -0.28681
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.33000    9.37000  -0.04000   -0.42689
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.26000   13.21000   0.05000    0.37850
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.33000   12.32900   0.00100    0.00811
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.82000   16.79000   0.03000    0.17868
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.73400   10.72200   0.01200    0.11192
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.36000   10.36600  -0.00600   -0.05788
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.09000    3.07000   0.02000    0.65147
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.85000   13.81000   0.04000    0.28965
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      46.64540   46.64630  -0.00090   -0.00193
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.90320   10.89630   0.00690    0.06332
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.95460    9.94830   0.00630    0.06333
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.06470   10.07500  -0.01030   -0.10223
元大巴西指數基金                                                    6.14400    6.30300  -0.15900   -2.52261
元大巴菲特基金                                                     25.05000   25.31000  -0.26000   -1.02726
元大日經225基金                                                    26.91000   26.68000   0.23000    0.86207
元大台商收成基金                                                   21.07000   21.25000  -0.18000   -0.84706
元大台灣50單日反向1倍基金                                          12.23000   12.14000   0.09000    0.74135
元大台灣50單日正向2倍基金                                          36.30000   36.87000  -0.57000   -1.54597
元大台灣中型100基金                                                30.84000   31.10000  -0.26000   -0.83601
元大台灣加權股價指數基金                                           24.52900   24.73500  -0.20600   -0.83283
元大台灣卓越50基金                                                 78.00000   78.87000  -0.87000   -1.10308
元大台灣金融基金                                                   17.13000   17.11000   0.02000    0.11689
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        30.03000   30.32000  -0.29000   -0.95646
元大台灣高股息基金                                                 25.55000   25.76000  -0.21000   -0.81522
元大台灣電子科技基金                                               33.24000   33.89000  -0.65000   -1.91797
元大全球ETF成長組合基金                                            10.44000   10.38000   0.06000    0.57803
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.72000   14.66000   0.06000    0.40928
元大全球人工智慧ETF基金                                            22.48000   22.31000   0.17000    0.76199
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.36000   13.25000   0.11000    0.83019
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.22000    9.15000   0.07000    0.76503
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.08000   12.95000   0.13000    1.00386
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.19100   12.11600   0.07500    0.61902
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.63000    8.63000   0.00000    0.00000
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.54000    6.55000  -0.01000   -0.15267
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.87000    8.80000   0.07000    0.79545
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.86000    6.80000   0.06000    0.88235
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.45200    8.42200   0.03000    0.35621
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.81000    9.75000   0.06000    0.61538
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.46000    8.41000   0.05000    0.59453
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.10000   13.07000   0.03000    0.22953
元大全球農業商機基金                                               17.40000   17.22000   0.18000    1.04530
元大印尼指數基金                                                    8.55700    8.71800  -0.16100   -1.84675
元大印度指數基金                                                    9.75300    9.65200   0.10100    1.04642
元大印度基金                                                       12.39000   12.30000   0.09000    0.73171
元大多多基金                                                       16.04000   16.63000  -0.59000   -3.54781
元大多福基金                                                       49.75000   50.90000  -1.15000   -2.25933
元大亞太成長基金                                                    8.38000    8.44000  -0.06000   -0.71090
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.96640    8.96860  -0.00220   -0.02453
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.20900    7.21080  -0.00180   -0.02496
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           8.93900    8.94200  -0.00300   -0.03355
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.24000    9.22000   0.02000    0.21692
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.98300    9.93300   0.05000    0.50337
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.14240   10.14080   0.00160    0.01578
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.27690   10.27640   0.00050    0.00487
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.13600   10.13550   0.00050    0.00493
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.37140   10.35260   0.01880    0.18160
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.22910   10.21060   0.01850    0.18118
元大卓越基金                                                       42.21000   42.66000  -0.45000   -1.05485
元大店頭基金                                                        7.74000    7.99000  -0.25000   -3.12891
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.43820   10.43760   0.00060    0.00575
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.89670    9.85440   0.04230    0.42925
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.48190   32.44630   0.03560    0.10972
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   40.40800   40.46320  -0.05520   -0.13642
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        17.90780   17.84950   0.05830    0.32662
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        20.56640   20.68720  -0.12080   -0.58394
元大美國政府7至10年期債券基金                                      41.16000   41.17850  -0.01850   -0.04493
元大高科技基金                                                     18.24000   18.59000  -0.35000   -1.88273
元大得利貨幣市場基金                                               16.31470   16.31450   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               12.02470   12.02450   0.00020    0.00166
元大富櫃50基金                                                     11.73000   12.06000  -0.33000   -2.73632
元大華夏中小基金                                                    7.21000    7.21000   0.00000    0.00000
元大新中國基金-人民幣                                               9.62000    9.59000   0.03000    0.31283
元大新中國基金-美元                                                 8.95400    8.95800  -0.00400   -0.04465
元大新中國基金-新台幣                                               9.01000    9.00000   0.01000    0.11111
元大新主流基金                                                     22.41000   23.32000  -0.91000   -3.90223
元大新東協平衡基金-美元                                             9.22200    9.25200  -0.03000   -0.32425
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.08000    9.10000  -0.02000   -0.21978
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.26770   10.24370   0.02400    0.23429
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.41870    9.42900  -0.01030   -0.10924
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.66730   10.66010   0.00720    0.06754
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.87380    8.86780   0.00600    0.06766
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.31570   10.31640  -0.00070   -0.00679
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.63190    9.63250  -0.00060   -0.00623
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.58800   10.57000   0.01800    0.17029
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.89350    9.87670   0.01680    0.17010
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.90590    9.90570   0.00020    0.00202
元大新興亞洲基金                                                   10.71000   10.76000  -0.05000   -0.46468
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.41770    9.42080  -0.00310   -0.03291
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.83470    8.83760  -0.00290   -0.03281
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.78020    9.76610   0.01410    0.14438
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.18480    9.17160   0.01320    0.14392
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.15450   15.15430   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       34.87000   35.68000  -0.81000   -2.27018
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.59000    8.56000   0.03000    0.35047
元大實質多重資產基金-美元                                           7.84900    7.84400   0.00500    0.06374
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.37000    8.35000   0.02000    0.23952
元大滬深300單日反向1倍基金                                         13.42000   13.20000   0.22000    1.66667
元大滬深300單日正向2倍基金                                         15.65000   16.07000  -0.42000   -2.61357
元大摩臺基金                                                       36.47000   36.88000  -0.41000   -1.11171
元大標普500基金                                                    27.17000   26.88000   0.29000    1.07887
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.60000   12.70000  -0.10000   -0.78740
元大標普500單日正向2倍基金                                         34.72000   34.12000   0.60000    1.75850
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.24000   20.16000   0.08000    0.39683
元大標智滬深300基金                                                17.28000   17.66000  -0.38000   -2.15176
元大歐洲50基金                                                     24.98000   24.57000   0.41000    1.66870
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.25000    9.25150  -0.00150   -0.01621
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.27950   10.27910   0.00040    0.00389
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    14.49000   14.71000  -0.22000   -1.49558
日盛上選基金                                                       31.55000   32.40000  -0.85000   -2.62346
日盛小而美基金                                                     16.75000   17.37000  -0.62000   -3.56937
日盛中國內需動力基金                                                9.34000    9.36000  -0.02000   -0.21368
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.27830   12.25750   0.02080    0.16969
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.87060    9.90000  -0.02940   -0.29697
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.45550   12.44410   0.01140    0.09161
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                      10.00760   10.04420  -0.03660   -0.36439
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.28080   11.25660   0.02420    0.21498
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     9.04640    9.06860  -0.02220   -0.24480
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           9.75000    9.77000  -0.02000   -0.20471
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.43000   10.41000   0.02000    0.19212
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.42000   10.39000   0.03000    0.28874
日盛日盛基金                                                       10.70000   11.08000  -0.38000   -3.42960
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.31000    9.30000   0.01000    0.10753
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.27000    9.25000   0.02000    0.21622
日盛全球抗暖化基金                                                 11.14000   11.07000   0.07000    0.63234
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.35100   10.33350   0.01750    0.16935
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.31780    9.30200   0.01580    0.16986
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.15510   10.12820   0.02690    0.26560
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.14160    9.11740   0.02420    0.26543
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.32000   10.29000   0.03000    0.29155
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.43000   10.38000   0.05000    0.48170
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.49150    2.48750   0.00400    0.16080
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65110    1.64840   0.00270    0.16380
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.38340    0.38310   0.00030    0.07831
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25460    0.25440   0.00020    0.07862
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.69240   12.66820   0.02420    0.19103
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.30180    8.28590   0.01590    0.19189
日盛亞洲機會基金                                                    6.82000    6.85000  -0.03000   -0.43796
日盛首選基金                                                       15.97000   16.37000  -0.40000   -2.44349
日盛高科技基金                                                     16.94000   17.36000  -0.42000   -2.41935
日盛貨幣市場基金                                                   14.82410   14.82390   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     37.00000   38.13000  -1.13000   -2.96355
日盛精選五虎基金                                                   33.98000   34.89000  -0.91000   -2.60820
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.53650   13.53630   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 29.00000   29.83000  -0.83000   -2.78243
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                         10.40000   10.28000   0.12000    1.16732
台新MSCI中國基金                                                   20.33000   20.34000  -0.01000   -0.04916
台新大眾貨幣市場基金                                               14.21320   14.21300   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.54350   10.51920   0.02430    0.23101
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.55550   10.56730  -0.01180   -0.11167
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.24620   10.23950   0.00670    0.06543
台新中國通基金                                                     41.77000   43.19000  -1.42000   -3.28780
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.53800    0.53670   0.00130    0.24222
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              16.74400   16.67300   0.07100    0.42584
台新中國精選中小基金-美元                                           0.29950    0.29940   0.00010    0.03340
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.34000    9.32000   0.02000    0.21459
台新主流基金                                                       22.51000   22.75000  -0.24000   -1.05495
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      22.76000   22.60000   0.16000    0.70796
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.73440    0.73040   0.00400    0.54765
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      16.27000   16.15000   0.12000    0.74303
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.52410    0.52130   0.00280    0.53712
台新台灣中小基金                                                   32.54000   33.60000  -1.06000   -3.15476
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            10.14810   10.07550   0.07260    0.72056
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.40240    9.34550   0.05690    0.60885
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.94000    8.87000   0.07000    0.78918
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.80280   10.73740   0.06540    0.60909
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              10.31000   10.23000   0.08000    0.78201
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.95380    9.90100   0.05280    0.53328
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.62000    9.55000   0.07000    0.73298
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.07020   11.01150   0.05870    0.53308
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.70000   10.62000   0.08000    0.75330
台新印度基金                                                       14.15000   14.02000   0.13000    0.92725
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.60810    8.59720   0.01090    0.12679
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28150    0.28170  -0.00020   -0.07100
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.51460   12.49880   0.01580    0.12641
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.40410    0.40430  -0.00020   -0.04947
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.12440   11.12420   0.00020    0.00180
台新高股息平衡基金                                                 30.35560   30.69150  -0.33590   -1.09444
台新智慧生活基金-美元                                              10.51020   10.41450   0.09570    0.91891
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.92000   10.80000   0.12000    1.11111
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.13320    8.12840   0.00480    0.05905
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.40120    8.38140   0.01980    0.23624
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.14480    9.13950   0.00530    0.05799
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.45650    9.43420   0.02230    0.23637
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.13050   11.11490   0.01560    0.14035
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.35180    0.35190  -0.00010   -0.02842
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.96500    7.95390   0.01110    0.13955
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.26550    0.26560  -0.00010   -0.03765
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.40000    5.39000   0.01000    0.18553
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        21.76000   21.71000   0.05000    0.23031
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.19400   10.15900   0.03500    0.34452
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                  9.91550    9.91540   0.00010    0.00101
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.00140    9.98370   0.01770    0.17729
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.19400   10.15900   0.03500    0.34452
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                    9.91550    9.91540   0.00010    0.00101
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.00140    9.98370   0.01770    0.17729
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               39.99840   39.99910  -0.00070   -0.00175
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     39.99840   39.99910  -0.00070   -0.00175
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             39.99870   39.99930  -0.00060   -0.00150
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.32290   11.32230   0.00060    0.00530
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.14130   10.12850   0.01280    0.12638
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.22170    9.22040   0.00130    0.01410
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.76130   10.75980   0.00150    0.01394
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.82170    7.81210   0.00960    0.12289
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.19560    9.18440   0.01120    0.12195
永豐中小基金                                                       51.09000   52.22000  -1.13000   -2.16392
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.79170    1.79080   0.00090    0.05026
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.46920    2.46800   0.00120    0.04862
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.19790    8.18410   0.01380    0.16862
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.96200   10.94360   0.01840    0.16813
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.60000    4.63000  -0.03000   -0.64795
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    20.77000   20.90000  -0.13000   -0.62201
永豐主流品牌基金                                                   18.83000   18.77000   0.06000    0.31966
永豐永豐基金                                                       31.63000   32.06000  -0.43000   -1.34124
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.14650    9.14450   0.00200    0.02187
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.53930    9.53710   0.00220    0.02307
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.07370    9.05830   0.01540    0.17001
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.46560    9.44950   0.01610    0.17038
永豐亞洲民生消費基金                                               12.12000   12.12000   0.00000    0.00000
永豐南非幣2021保本基金                                             13.92590   13.92820  -0.00230   -0.01651
永豐高科技基金                                                     22.04000   22.81000  -0.77000   -3.37571
永豐貨幣市場基金                                                   13.92980   13.92960   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.11850    2.11820   0.00030    0.01416
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.58830    2.58800   0.00030    0.01159
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.79610    7.78560   0.01050    0.13486
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.82470   10.81000   0.01470    0.13599
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.09790    7.08070   0.01720    0.24291
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.28350   11.25610   0.02740    0.24342
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.23000   10.19000   0.04000    0.39254
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.05000    8.02000   0.03000    0.37406
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.61000   18.52000   0.09000    0.48596
永豐臺灣加權ETF基金                                                51.39000   51.82000  -0.43000   -0.82980
永豐領航科技基金                                                   35.87000   37.06000  -1.19000   -3.21101
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.11000   11.23000  -0.12000   -1.06857
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.64000   10.75000  -0.11000   -1.02326
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.06000    9.89000   0.17000    1.71891
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.01000    9.86000   0.15000    1.52130
永豐趨勢平衡基金                                                   39.67000   40.31000  -0.64000   -1.58770
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.83840   11.83740   0.00100    0.00845
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.70640    9.70000   0.00640    0.06598
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.27140   10.26860   0.00280    0.02727
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.77470    9.77500  -0.00030   -0.00307
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.17480   10.17500  -0.00020   -0.00197
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.76790    9.76560   0.00230    0.02355
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.46310   10.46070   0.00240    0.02294
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.79290    9.79350  -0.00060   -0.00613
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.27520   10.27580  -0.00060   -0.00584
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.91000   10.90000   0.01000    0.09174
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.58000    9.57000   0.01000    0.10449
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        14.73000   14.65000   0.08000    0.54608
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.41000   19.32000   0.09000    0.46584
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          19.26000   19.18000   0.08000    0.41710
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.00460   10.00850  -0.00390   -0.03897
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.00460   10.00850  -0.00390   -0.03897
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                      10.00840   10.01250  -0.00410   -0.04095
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                      10.00840   10.01250  -0.00410   -0.04095
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.02270   10.02400  -0.00130   -0.01297
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.02270   10.02390  -0.00120   -0.01197
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.01650   10.01950  -0.00300   -0.02994
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.01650   10.01950  -0.00300   -0.02994
兆豐國際生命科學基金                                               15.24000   15.04000   0.20000    1.32979
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.28640   10.22430   0.06210    0.60738
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.48630   10.43590   0.05040    0.48295
兆豐國際全球基金                                                   31.25000   31.06000   0.19000    0.61172
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.44940   10.44870   0.00070    0.00670
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.26370   10.22100   0.04270    0.41777
兆豐國際國民基金                                                   21.45000   22.04000  -0.59000   -2.67695
兆豐國際第一基金                                                   13.12000   13.46000  -0.34000   -2.52600
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.60830   10.58850   0.01980    0.18700
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.18090    8.16570   0.01520    0.18614
兆豐國際萬全基金                                                   20.54000   20.95000  -0.41000   -1.95704
兆豐國際電子基金                                                   25.07000   25.88000  -0.81000   -3.12983
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          21.10000   21.30000  -0.20000   -0.93897
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              16.38000   16.28000   0.10000    0.61425
兆豐國際豐台灣基金                                                 33.47000   34.28000  -0.81000   -2.36289
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.54670   12.54660   0.00010    0.00080
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.79000    9.85000  -0.06000   -0.60914
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.74000    9.81000  -0.07000   -0.71356
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.50280   10.48880   0.01400    0.13348
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.30690   10.29940   0.00750    0.07282
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.50140   10.49120   0.01020    0.09722
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.29810   10.28440   0.01370    0.13321
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.40170   10.39420   0.00750    0.07216
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.36970   10.35970   0.01000    0.09653
合庫台灣基金                                                       10.58000   10.91000  -0.33000   -3.02475
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.52390   11.48220   0.04170    0.36317
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.45810   12.42130   0.03680    0.29627
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.11670   11.08630   0.03040    0.27421
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.93100   11.90150   0.02950    0.24787
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.08660    8.05730   0.02930    0.36365
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.35260    9.32560   0.02700    0.28953
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.02780    9.00330   0.02450    0.27212
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.79950    8.77740   0.02210    0.25178
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.19850    9.17350   0.02500    0.27252
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.54000   10.45000   0.09000    0.86124
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.19000   11.12000   0.07000    0.62950
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.45000    9.37000   0.08000    0.85379
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.19000   10.13000   0.06000    0.59230
合庫全球新興市場基金                                                9.17000    9.19000  -0.02000   -0.21763
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.13000   10.08000   0.05000    0.49603
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.41000   10.36000   0.05000    0.48263
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.17000    9.12000   0.05000    0.54825
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.43000    9.39000   0.04000    0.42599
合庫貨幣市場基金                                                   10.16540   10.16530   0.00010    0.00098
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.72740    9.72210   0.00530    0.05451
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.00510    9.99460   0.01050    0.10506
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.30950   10.28950   0.02000    0.19437
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.80500   11.79140   0.01360    0.11534
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  14.79500   14.77420   0.02080    0.14079
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.60250    8.59330   0.00920    0.10706
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.38750    9.37770   0.00980    0.10450
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.80760    7.79250   0.01510    0.19378
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.59170    8.58220   0.00950    0.11069
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.37220   10.35490   0.01730    0.16707
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.34000   10.32000   0.02000    0.19380
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.44000   10.40000   0.04000    0.38462
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.23000   10.21000   0.02000    0.19589
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.64000    9.62000   0.02000    0.20790
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.88000    9.84000   0.04000    0.40650
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.69000    9.66000   0.03000    0.31056
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.04000   10.02000   0.02000    0.19960
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.37000   10.35000   0.02000    0.19324
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.18000   10.16000   0.02000    0.19685
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        11.47000   11.45000   0.02000    0.17467
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.19000   11.21000  -0.02000   -0.17841
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.41000   11.41000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.90000    9.87000   0.03000    0.30395
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.23000   10.18000   0.05000    0.49116
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.53000    9.51000   0.02000    0.21030
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.84000    9.81000   0.03000    0.30581
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.18720   11.18650   0.00070    0.00626
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                        10.00650   10.02550  -0.01900   -0.18952
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.99410    9.99450  -0.00040   -0.00400
安聯中國東協基金                                                   15.25000   15.27000  -0.02000   -0.13098
安聯中國策略基金-美元                                              11.48000   11.50000  -0.02000   -0.17391
安聯中國策略基金-新臺幣                                            15.07000   15.08000  -0.01000   -0.06631
安聯中華新思路基金-人民幣                                          14.32000   14.43000  -0.11000   -0.76230
安聯中華新思路基金-美元                                            13.26000   13.38000  -0.12000   -0.89686
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          12.58000   12.67000  -0.09000   -0.71034
安聯台灣大壩基金                                                   28.26000   29.10000  -0.84000   -2.88660
安聯台灣科技基金                                                   46.08000   47.14000  -1.06000   -2.24862
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.53770   12.53750   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                   30.74000   31.82000  -1.08000   -3.39409
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.48570   10.48190   0.00380    0.03625
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.49440   15.48220   0.01220    0.07880
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.70130    9.69370   0.00760    0.07840
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.37000   11.28000   0.09000    0.79787
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.77000   11.67000   0.10000    0.85690
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.87780   12.86120   0.01660    0.12907
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.53710   10.52420   0.01290    0.12257
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.58880   12.57240   0.01640    0.13044
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.43950    9.42720   0.01230    0.13047
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.35300    9.34160   0.01140    0.12203
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.93460    8.92290   0.01170    0.13112
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                       9.98660    9.97420   0.01240    0.12432
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.11720   10.10400   0.01320    0.13064
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.31000   11.28000   0.03000    0.26596
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.35000   11.29000   0.06000    0.53144
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.82000   10.77000   0.05000    0.46425
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.96000    9.93000   0.03000    0.30211
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.49000    9.44000   0.05000    0.52966
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.18000   11.15000   0.03000    0.26906
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.79000   10.75000   0.04000    0.37209
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.65000    9.63000   0.02000    0.20768
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.35000    9.31000   0.04000    0.42965
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.27440   12.25250   0.02190    0.17874
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.14440   11.12640   0.01800    0.16178
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.77370   10.75440   0.01930    0.17946
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.59120    8.57590   0.01530    0.17841
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.44200    8.42840   0.01360    0.16136
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.13490    8.12040   0.01450    0.17856
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.20150   10.18370   0.01780    0.17479
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.11280   10.09470   0.01810    0.17930
安聯全球人口趨勢基金                                               12.24000   12.13000   0.11000    0.90684
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.80000    8.70000   0.10000    1.14943
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        33.48000   33.01000   0.47000    1.42381
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.03000    7.94000   0.09000    1.13350
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.30790   12.30270   0.00520    0.04227
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.46770   10.46330   0.00440    0.04205
安聯全球新興市場基金                                               16.81000   16.88000  -0.07000   -0.41469
安聯全球農金趨勢基金                                                9.22000    9.13000   0.09000    0.98576
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.03000    8.97000   0.06000    0.66890
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.77000   10.72000   0.05000    0.46642
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     11.00000   10.94000   0.06000    0.54845
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.68000   10.63000   0.05000    0.47037
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.30000   10.25000   0.05000    0.48780
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.68000    9.63000   0.05000    0.51921
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.65000    9.60000   0.05000    0.52083
安聯亞洲動態策略基金                                               21.68000   21.70000  -0.02000   -0.09217
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                      9.99640    9.98710   0.00930    0.09312
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.00240    9.99360   0.00880    0.08806
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                    9.99640    9.98720   0.00920    0.09212
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.00480    9.99600   0.00880    0.08804
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                    9.99870    9.98920   0.00950    0.09510
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                  9.99350    9.98440   0.00910    0.09114
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                     9.99350    9.98440   0.00910    0.09114
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                   9.99340    9.98440   0.00900    0.09014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.46690   10.46760  -0.00070   -0.00669
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.05620   10.05690  -0.00070   -0.00696
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               89.33890   89.29840   0.04050    0.04535
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.17550   13.16360   0.01190    0.09040
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.03950   68.01200   0.02750    0.04043
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.90910    9.90010   0.00900    0.09091
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.70230    2.70260  -0.00030   -0.01110
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.82280   10.80670   0.01610    0.14898
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.26420    2.26530  -0.00110   -0.04856
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.81640    8.80480   0.01160    0.13175
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.17700   10.14970   0.02730    0.26897
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.09280   10.08290   0.00990    0.09819
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.38340   10.37070   0.01270    0.12246
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.05180   10.04290   0.00890    0.08862
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.11560   10.10790   0.00770    0.07618
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.17620   10.14890   0.02730    0.26899
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.09050   10.08050   0.01000    0.09920
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.38060   10.36830   0.01230    0.11863
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.04980   10.04090   0.00890    0.08864
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.11510   10.10730   0.00780    0.07717
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                  9.99910    9.99090   0.00820    0.08207
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.00610    9.99680   0.00930    0.09303
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                        9.99030    9.98300   0.00730    0.07312
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                   9.97820    9.97290   0.00530    0.05314
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.00890   10.00130   0.00760    0.07599
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                  9.95910    9.95130   0.00780    0.07838
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                        9.99030    9.98300   0.00730    0.07312
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                   9.97880    9.97340   0.00540    0.05414
宏利台灣動力基金                                                   28.41000   29.24000  -0.83000   -2.83858
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.99580    9.95410   0.04170    0.41892
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.90610    9.84700   0.05910    0.60018
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.60840    7.57660   0.03180    0.41971
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.60860    7.56810   0.04050    0.53514
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.34000   11.22000   0.12000    1.06952
宏利全球債券組合基金                                               13.46980   13.45000   0.01980    0.14721
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.92640    2.92460   0.00180    0.06155
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.20210   12.18930   0.01280    0.10501
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.83370    8.82560   0.00810    0.09178
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.51490    2.51620  -0.00130   -0.05167
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.34830   11.32030   0.02800    0.24734
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.31540    3.31820  -0.00280   -0.08438
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.53150    0.53200  -0.00050   -0.09398
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.13000   15.15000  -0.02000   -0.13201
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.17450   12.14930   0.02520    0.20742
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.78090   10.75980   0.02110    0.19610
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.37980   10.35360   0.02620    0.25305
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.75990    8.74300   0.01690    0.19330
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.39000    8.37350   0.01650    0.19705
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.27080    8.24950   0.02130    0.25820
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.21260    8.19740   0.01520    0.18542
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.53000   10.41000   0.12000    1.15274
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.60000   10.46000   0.14000    1.33843
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.48000   10.36000   0.12000    1.15830
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.69000   10.67000   0.02000    0.18744
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.41000   10.39000   0.02000    0.19249
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.47000   10.43000   0.04000    0.38351
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.30000   10.27000   0.03000    0.29211
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.06000   10.04000   0.02000    0.19920
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.15000   10.11000   0.04000    0.39565
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.90220    2.89890   0.00330    0.11384
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.42010    0.41960   0.00050    0.11916
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.68970   12.67000   0.01970    0.15549
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.95870    0.95780   0.00090    0.09397
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.36540    7.35370   0.01170    0.15910
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.04220    2.03980   0.00240    0.11766
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29480    0.29440   0.00040    0.13587
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.97750    8.96360   0.01390    0.15507
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32620    0.32590   0.00030    0.09205
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.67960   13.67950   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.46000    2.46000   0.00000    0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.13000   11.14000  -0.01000   -0.08977
宏利臺灣股息收益基金                                               24.17000   24.49000  -0.32000   -1.30666
宏利澳幣保本基金                                                   12.57090   12.56970   0.00120    0.00955
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.94000    9.87000   0.07000    0.70922
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.76000    9.72000   0.04000    0.41152
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.49000   10.45000   0.04000    0.38278
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.95000    9.89000   0.06000    0.60667
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.69000   10.63000   0.06000    0.56444
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.18000   11.10000   0.08000    0.72072
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.17000   11.12000   0.05000    0.44964
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.94000   10.88000   0.06000    0.55147
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.86000   10.87000  -0.01000   -0.09200
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.54000    9.52000   0.02000    0.21008
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.74000   11.71000   0.03000    0.25619
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.45900   10.41490   0.04410    0.42343
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.62130    9.61430   0.00700    0.07281
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            9.14750    9.12470   0.02280    0.24987
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.41000   11.38160   0.02840    0.24953
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.29000    9.23000   0.06000    0.65005
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.09000   10.05000   0.04000    0.39801
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.90000    9.86000   0.04000    0.40568
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.66000    9.61000   0.05000    0.52029
貝萊德新台幣基金                                                   12.96340   12.96330   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     25.88000   26.22000  -0.34000   -1.29672
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.44460   11.44370   0.00090    0.00786
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.09610   10.09390   0.00220    0.02180
保德信大中華基金-人民幣                                             9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
保德信大中華基金-美元                                               9.73000    9.76000  -0.03000   -0.30738
保德信大中華基金-新台幣                                            29.23000   29.29000  -0.06000   -0.20485
保德信中小型股基金                                                 42.40000   43.68000  -1.28000   -2.93040
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.84000    8.83000   0.01000    0.11325
保德信中國中小基金-美元                                             8.47000    8.48000  -0.01000   -0.11792
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.27000    8.25000   0.02000    0.24242
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.70890    9.69420   0.01470    0.15164
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.79070    9.77110   0.01960    0.20059
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.82620    9.81150   0.01470    0.14982
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                10.82150   10.80530   0.01620    0.14993
保德信中國品牌基金-人民幣                                           9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
保德信中國品牌基金-美元                                             9.75000    9.73000   0.02000    0.20555
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          10.52000   10.50000   0.02000    0.19048
保德信台商全方位基金                                               34.28000   34.97000  -0.69000   -1.97312
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          27.78000   27.57000   0.21000    0.76170
保德信全球消費商機基金                                             19.09000   18.93000   0.16000    0.84522
保德信全球基礎建設基金                                             13.38000   13.27000   0.11000    0.82894
保德信全球資源基金                                                  7.50000    7.42000   0.08000    1.07817
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.80000    9.72000   0.08000    0.82305
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      32.83000   32.51000   0.32000    0.98431
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.37730   10.35560   0.02170    0.20955
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.62100   10.59880   0.02220    0.20946
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.45960   10.41930   0.04030    0.38678
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.70460   10.66340   0.04120    0.38637
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.54280    9.52710   0.01570    0.16479
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.61850   10.60060   0.01790    0.16886
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.15720    9.12570   0.03150    0.34518
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.17190   10.13680   0.03510    0.34626
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.08150    8.07010   0.01140    0.14126
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.05390   11.03830   0.01560    0.14133
保德信亞太基金                                                     20.31000   20.32000  -0.01000   -0.04921
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.64130    8.63020   0.01110    0.12862
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.83550   11.82030   0.01520    0.12859
保德信店頭市場基金                                                 31.33000   32.24000  -0.91000   -2.82258
保德信拉丁美洲基金                                                  6.84000    6.92000  -0.08000   -1.15607
保德信金平衡基金                                                   29.26000   29.50000  -0.24000   -0.81356
保德信金滿意基金                                                   40.27000   40.91000  -0.64000   -1.56441
保德信科技島基金                                                   24.75000   25.31000  -0.56000   -2.21256
保德信高成長基金                                                   89.70000   91.33000  -1.63000   -1.78474
保德信第一基金                                                     24.83000   25.20000  -0.37000   -1.46825
保德信貨幣市場基金                                                 15.82650   15.82620   0.00030    0.00190
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.50070   10.44660   0.05410    0.51787
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.78810   10.71360   0.07450    0.69538
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.82160   10.79250   0.02910    0.26963
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.41000   10.36370   0.04630    0.44675
保德信新世紀基金                                                   10.04000   10.01000   0.03000    0.29970
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.11060    8.09570   0.01490    0.18405
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.09910   10.07980   0.01930    0.19147
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.40710   11.38620   0.02090    0.18356
保德信新興趨勢組合基金                                             10.69000   10.70000  -0.01000   -0.09346
保德信瑞騰基金                                                     15.61850   15.61820   0.00030    0.00192
保德信歐洲組合基金                                                 10.28000   10.17000   0.11000    1.08161
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.84760    9.84220   0.00540    0.05487
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.32300   10.31740   0.00560    0.05428
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.79660    9.78230   0.01430    0.14618
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                  10.05740   10.04390   0.01350    0.13441
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.89760    9.89380   0.00380    0.03841
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.28410   10.27960   0.00450    0.04378
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.78030    9.77530   0.00500    0.05115
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.07400   10.06880   0.00520    0.05164
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.38180   10.36450   0.01730    0.16692
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.21570   10.20700   0.00870    0.08524
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.48060   10.47210   0.00850    0.08117
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                10.12080   10.11310   0.00770    0.07614
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.34240   10.33420   0.00820    0.07935
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.03840   10.03270   0.00570    0.05681
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.47390   10.46780   0.00610    0.05827
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.92790    9.92110   0.00680    0.06854
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.23010   10.22310   0.00700    0.06847
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.10730   10.10050   0.00680    0.06732
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.85610    9.84770   0.00840    0.08530
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.19710   10.18700   0.01010    0.09915
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.45530   10.44520   0.01010    0.09670
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.30490   10.30410   0.00080    0.00776
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.77270   10.77280  -0.00010   -0.00093
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.17370   10.16440   0.00930    0.09150
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.37880   10.36930   0.00950    0.09162
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.18720   10.17780   0.00940    0.09236
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.22660   10.21740   0.00920    0.09004
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.29290   10.26540   0.02750    0.26789
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.19700   10.19630   0.00070    0.00687
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.10890   10.10050   0.00840    0.08316
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.28160   10.28570  -0.00410   -0.03986
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.27540   10.27980  -0.00440   -0.04280
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型               10.01540   10.00660   0.00880    0.08794
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.01350   10.00470   0.00880    0.08796
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.96760    1.96760   0.00000    0.00000
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.79660    2.79670  -0.00010   -0.00358
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29390    0.29370   0.00020    0.06810
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45250    0.45220   0.00030    0.06634
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.37490    8.36120   0.01370    0.16385
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.14280   12.12260   0.02020    0.16663
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.62920    9.63200  -0.00280   -0.02907
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.16150   12.16500  -0.00350   -0.02877
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.66100    8.65860   0.00240    0.02772
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.98760   10.98460   0.00300    0.02731
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.59490   10.58690   0.00800    0.07557
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.44300   10.42640   0.01660    0.15921
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       18.12000   18.30000  -0.18000   -0.98361
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4181.37000 4223.75000 -42.38000   -1.00337
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.23870   10.23380   0.00490    0.04788
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.05390   11.04860   0.00530    0.04797
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.14600   10.13250   0.01350    0.13323
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.79690    9.79310   0.00380    0.03880
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.33850   10.33450   0.00400    0.03871
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.81520    9.80110   0.01410    0.14386
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.12530   10.11230   0.01300    0.12856
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.28390   10.29700  -0.01310   -0.12722
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.04370    6.03360   0.01010    0.16740
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.94550   10.92730   0.01820    0.16656
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                       9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                 9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                      9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                                9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.53680   10.50190   0.03490    0.33232
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.50630   11.48260   0.02370    0.20640
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.72410   10.70260   0.02150    0.20089
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.13280    9.10260   0.03020    0.33177
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.44130    9.42180   0.01950    0.20697
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.30500    9.28630   0.01870    0.20137
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.48300   10.44830   0.03470    0.33211
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.93030   10.90780   0.02250    0.20627
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.90280   10.88100   0.02180    0.20035
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.79000    6.80000  -0.01000   -0.14706
柏瑞巨人基金                                                       12.30000   12.40000  -0.10000   -0.80645
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.69070   13.69050   0.00020    0.00146
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.24000   16.08000   0.16000    0.99502
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.03680   14.00150   0.03530    0.25212
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.37230   12.35320   0.01910    0.15462
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.95970   12.94020   0.01950    0.15069
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.59430    8.57280   0.02150    0.25079
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.73690    6.72000   0.01690    0.25149
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.62690    8.61360   0.01330    0.15441
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.42070    8.40820   0.01250    0.14866
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.67110   10.65510   0.01600    0.15016
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.34390    8.33080   0.01310    0.15725
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.55580   12.53640   0.01940    0.15475
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.15850   12.12790   0.03060    0.25231
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          12.76910   12.75020   0.01890    0.14823
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.79760   11.77990   0.01770    0.15026
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.92980    8.90730   0.02250    0.25260
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.64210    9.62710   0.01500    0.15581
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.62300    9.60880   0.01420    0.14778
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.48800    9.47370   0.01430    0.15094
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.37700    9.36220   0.01480    0.15808
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.59270   10.56170   0.03100    0.29351
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.48700   10.46490   0.02210    0.21118
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.32490   10.30560   0.01930    0.18728
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.39640   10.37600   0.02040    0.19661
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.87080    9.84200   0.02880    0.29262
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.57700    9.55680   0.02020    0.21137
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.55380   10.53630   0.01750    0.16609
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.60760    9.58970   0.01790    0.18666
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.68030    9.66130   0.01900    0.19666
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.57280   10.54190   0.03090    0.29312
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.48710   10.46510   0.02200    0.21022
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.32510   10.30590   0.01920    0.18630
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.39730   10.37690   0.02040    0.19659
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.87050    9.84160   0.02890    0.29365
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.57710    9.55700   0.02010    0.21032
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.72940   10.71170   0.01770    0.16524
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.60750    9.58960   0.01790    0.18666
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.68050    9.66150   0.01900    0.19666
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.26000   11.24440   0.01560    0.13874
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.60110   12.58980   0.01130    0.08976
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.91690   11.90950   0.00740    0.06214
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.07180    9.05920   0.01260    0.13909
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.74840    9.73960   0.00880    0.09035
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.66100    9.65500   0.00600    0.06214
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.95660   10.94150   0.01510    0.13801
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.73330   11.72280   0.01050    0.08957
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.51280   11.50560   0.00720    0.06258
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.07200    9.05940   0.01260    0.13908
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.74880    9.74010   0.00870    0.08932
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.66150    9.65540   0.00610    0.06318
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.18000   13.17000   0.01000    0.07593
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.91000   13.92000  -0.01000   -0.07184
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.11000    9.12000  -0.01000   -0.10965
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.50000    8.50000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.22000    9.22000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.22000   11.21000   0.01000    0.08921
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.04000   11.05000  -0.01000   -0.09050
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.31000   11.32000  -0.01000   -0.08834
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.69000   12.72000  -0.03000   -0.23585
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.04000   13.04000   0.00000    0.00000
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.46000    9.63000  -0.17000   -1.76532
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.81930   11.82090  -0.00160   -0.01354
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.03860   10.04950  -0.01090   -0.10846
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.55890    7.56000  -0.00110   -0.01455
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.01610   10.02700  -0.01090   -0.10871
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.64000   10.61000   0.03000    0.28275
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.33000   11.30000   0.03000    0.26549
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.95000   10.93000   0.02000    0.18298
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.42000    9.39000   0.03000    0.31949
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.71000    9.68000   0.03000    0.30992
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.71000    9.69000   0.02000    0.20640
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.70000    9.67000   0.03000    0.31024
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.63000   10.59000   0.04000    0.37771
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.05000   11.02000   0.03000    0.27223
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.74000   10.71000   0.03000    0.28011
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.51000    9.48000   0.03000    0.31646
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.49000    9.46000   0.03000    0.31712
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.57000    9.55000   0.02000    0.20942
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.70000    9.67000   0.03000    0.31024
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.99520   11.97250   0.02270    0.18960
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.67430   11.66270   0.01160    0.09946
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.71060   10.70130   0.00930    0.08691
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.44410    8.42810   0.01600    0.18984
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.46430    9.45480   0.00950    0.10048
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.51600    9.50780   0.00820    0.08624
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.23020   11.21900   0.01120    0.09983
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.53360   10.51370   0.01990    0.18928
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.69260   10.68340   0.00920    0.08611
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.80270    9.79290   0.00980    0.10007
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.12370    9.10640   0.01730    0.18998
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.99930    8.99150   0.00780    0.08675
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.54180    9.53350   0.00830    0.08706
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.32490   12.28530   0.03960    0.32234
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.78450   11.75740   0.02710    0.23049
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.15580   11.13200   0.02380    0.21380
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.99430    6.97190   0.02240    0.32129
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.68870    8.66880   0.01990    0.22956
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.34180    9.32180   0.02000    0.21455
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.59490   10.56090   0.03400    0.32194
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.17330   11.14940   0.02390    0.21436
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.40910    9.38750   0.02160    0.23009
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.92360    8.89500   0.02860    0.32153
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.54130    9.52090   0.02040    0.21427
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.78970   11.77470   0.01500    0.12739
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.49030   12.48170   0.00860    0.06890
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.39920   11.39340   0.00580    0.05091
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.26580    9.25400   0.01180    0.12751
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.84740    9.84060   0.00680    0.06910
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.84660    9.84160   0.00500    0.05080
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.77280   11.76470   0.00810    0.06885
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.51880   10.50540   0.01340    0.12755
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.86120   10.85570   0.00550    0.05066
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.80300    9.79050   0.01250    0.12767
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.42780    9.41580   0.01200    0.12745
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.08130   10.07430   0.00700    0.06948
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.59460    9.58970   0.00490    0.05110
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           18.69000   18.53000   0.16000    0.86346
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.62000   17.41000   0.21000    1.20620
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.12770   13.11270   0.01500    0.11439
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.35500   10.32300   0.03200    0.30999
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.35460   11.32680   0.02780    0.24544
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.16980   12.15190   0.01790    0.14730
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.86560   10.84160   0.02400    0.22137
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.07630    9.04820   0.02810    0.31056
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.61730    9.59380   0.02350    0.24495
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.46670    9.45290   0.01380    0.14599
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.56410    9.54290   0.02120    0.22215
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.21050    9.18210   0.02840    0.30930
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.41920    9.39620   0.02300    0.24478
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.30120   11.28460   0.01660    0.14710
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.50700    9.48590   0.02110    0.22244
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            40.51520   40.45680   0.05840    0.14435
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        12.22000   12.03000   0.19000    1.57938
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        29.25000   30.11000  -0.86000   -2.85619
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.75540   11.75460   0.00080    0.00681
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.69230    1.69800  -0.00570   -0.33569
國泰大中華基金                                                     18.30000   18.88000  -0.58000   -3.07203
國泰小龍基金-美元I                                                  0.45460    0.47000  -0.01540   -3.27660
國泰小龍基金-新台幣                                                14.23000   14.64000  -0.41000   -2.80055
國泰中小成長基金-美元I                                              1.26160    1.30750  -0.04590   -3.51052
國泰中小成長基金-新台幣                                            39.49000   40.73000  -1.24000   -3.04444
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.18160    4.18530  -0.00370   -0.08840
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.65940    0.66220  -0.00280   -0.42283
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.70420    0.70720  -0.00300   -0.42421
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        18.81000   18.86000  -0.05000   -0.26511
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               40.44870   40.45200  -0.00330   -0.00816
國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.29950    2.29280   0.00670    0.29222
國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.32740    0.32760  -0.00020   -0.06105
國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.07230   10.06320   0.00910    0.09043
國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息)                                8.17960    8.17220   0.00740    0.09055
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.35260    2.35460  -0.00200   -0.08494
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.33730    0.33870  -0.00140   -0.41335
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.54240   10.56860  -0.02620   -0.24790
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.33900    0.33940  -0.00040   -0.11786
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.38860   10.38310   0.00550    0.05297
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.12310    4.15430  -0.03120   -0.75103
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.59000    0.59650  -0.00650   -1.08969
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        18.54000   18.71000  -0.17000   -0.90861
國泰中港台基金-人民幣                                               3.06220    3.08190  -0.01970   -0.63922
國泰中港台基金-美元                                                 0.44360    0.44800  -0.00440   -0.98214
國泰中港台基金-新台幣                                              13.78000   13.89000  -0.11000   -0.79194
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                     9.93100    9.91740   0.01360    0.13713
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                       9.98010    9.97850   0.00160    0.01603
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.06340   10.04400   0.01940    0.19315
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.31000   26.06000   0.25000    0.95932
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.65000   12.76000  -0.11000   -0.86207
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       31.82000   31.24000   0.58000    1.85659
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.34740    0.34690   0.00050    0.14413
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33050    0.33000   0.00050    0.15152
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33120    0.33070   0.00050    0.15119
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   10.83570   10.80050   0.03520    0.32591
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.31600   10.28240   0.03360    0.32677
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.34430   10.31070   0.03360    0.32588
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.45010   12.44990   0.00020    0.00161
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.41110    0.40930   0.00180    0.43978
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.36550    0.36380   0.00170    0.46729
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.43830    0.43640   0.00190    0.43538
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           10.94000   10.89000   0.05000    0.45914
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.58000    9.54000   0.04000    0.41929
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.53910    0.53410   0.00500    0.93615
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.49200    2.46790   0.02410    0.97654
國泰全球高股息基金-美元                                             0.36000    0.35770   0.00230    0.64300
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.23000   11.14000   0.09000    0.80790
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.52480    0.51900   0.00580    1.11753
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.47100    0.46820   0.00280    0.59804
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        13.81000   13.70000   0.11000    0.80292
國泰全球資源基金-美元                                               0.16350    0.16150   0.00200    1.23839
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.17000    5.10000   0.07000    1.37255
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.60050    0.59620   0.00430    0.72123
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               18.72000   18.55000   0.17000    0.91644
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.34000   18.18000   0.16000    0.88009
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.87110    0.86070   0.01040    1.20832
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.32000   21.18000   0.14000    0.66100
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.29000   21.29000   0.00000    0.00000
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.46500    2.46800  -0.00300   -0.12156
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.35700    0.35870  -0.00170   -0.47393
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.30930    0.31070  -0.00140   -0.45060
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.08290   11.11730  -0.03440   -0.30943
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.60020    9.63000  -0.02980   -0.30945
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.51710    0.51690   0.00020    0.03869
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.38760    0.39070  -0.00310   -0.79345
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.69000   11.77000  -0.08000   -0.67969
國泰科技生化基金                                                   30.54000   31.71000  -1.17000   -3.68969
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          28.47000   28.17000   0.30000    1.06496
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.84000   12.94000  -0.10000   -0.77280
國泰美國費城半導體基金                                             14.00000   14.18000  -0.18000   -1.26939
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    41.82400   41.88240  -0.05840   -0.13944
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    18.32860   18.26500   0.06360    0.34821
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    20.96560   21.08980  -0.12420   -0.58891
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   42.19510   42.12020   0.07490    0.17782
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   43.33740   43.21040   0.12700    0.29391
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.26530   43.12050   0.14480    0.33580
國泰紐幣2021保本基金                                               12.72380   12.71510   0.00870    0.06842
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.07800   13.06800   0.01000    0.07652
國泰紐幣保本基金                                                   12.70120   12.69810   0.00310    0.02441
國泰國泰基金-新台幣A                                               21.35000   22.02000  -0.67000   -3.04269
國泰國泰基金-新台幣I                                               21.35000   22.02000  -0.67000   -3.04269
國泰富時中國A50基金                                                20.59000   20.97000  -0.38000   -1.81211
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   44.09960   44.05630   0.04330    0.09828
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.33990    0.33980   0.00010    0.02943
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.59000   10.57000   0.02000    0.18921
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.50280    0.50020   0.00260    0.51979
國泰策略高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.37050    0.37020   0.00030    0.08104
國泰策略高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.24210    0.24190   0.00020    0.08268
國泰策略高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             11.03620   11.00650   0.02970    0.26984
國泰策略高收益債券基金-新台幣B(配息)                                7.54450    7.52420   0.02030    0.26980
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.17830   42.11870   0.05960    0.14150
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            20.16000   20.74000  -0.58000   -2.79653
國泰新興市場基金-美元                                               0.38470    0.38520  -0.00050   -0.12980
國泰新興市場基金-新台幣                                            11.99000   11.98000   0.01000    0.08347
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.37220    2.36500   0.00720    0.30444
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.48250    1.47800   0.00450    0.30447
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.35320    0.35330  -0.00010   -0.02830
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22290    0.22300  -0.00010   -0.04484
國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息)                                0.34460    0.34520  -0.00060   -0.17381
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.74010   10.73970   0.00040    0.00372
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.58540    6.58510   0.00030    0.00456
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       42.09950   42.08210   0.01740    0.04135
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           41.93600   41.89470   0.04130    0.09858
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               41.57160   41.55540   0.01620    0.03898
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.87000   13.77000   0.10000    0.72622
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   33.42000   33.91000  -0.49000   -1.44500
國泰價值卓越基金                                                   13.53000   14.00000  -0.47000   -3.35714
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.36000   23.07000   0.29000    1.25704
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.33560    0.33300   0.00260    0.78078
國泰歐洲精選基金-新台幣                                             9.95000    9.85000   0.10000    1.01523
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    39.85930   39.84850   0.01080    0.02710
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              22.07000   21.92000   0.15000    0.68431
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.49000   19.53000  -0.04000   -0.20481
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  16.94000   17.12000  -0.18000   -1.05140
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.40780    0.40780   0.00000    0.00000
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.34430   12.33530   0.00900    0.07296
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.49340   10.49780  -0.00440   -0.04191
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.40480   10.40510  -0.00030   -0.00288
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.54450   10.52600   0.01850    0.17576
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.27880   10.28310  -0.00430   -0.04182
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.22520   10.22590  -0.00070   -0.00685
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.30070   10.28260   0.01810    0.17603
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.39920   11.39850   0.00070    0.00614
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.05090   10.05180  -0.00090   -0.00895
第一金大中華基金                                                   24.86000   25.16000  -0.30000   -1.19237
第一金小型精選基金                                                 30.76000   31.37000  -0.61000   -1.94453
第一金中國世紀基金-人民幣                                          12.76000   12.82000  -0.06000   -0.46802
第一金中國世紀基金-美元                                             7.90790    7.97220  -0.06430   -0.80655
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.90830    7.97260  -0.06430   -0.80651
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.40000    9.46000  -0.06000   -0.63425
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.39000    9.45000  -0.06000   -0.63492
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.76500    9.74880   0.01620    0.16617
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.36520    8.35930   0.00590    0.07058
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.22060   11.20190   0.01870    0.16694
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.77020    9.76330   0.00690    0.07067
第一金中概平衡基金                                                 25.31000   25.90000  -0.59000   -2.27799
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.30960   15.30940   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.50700  178.50500   0.00200    0.00112
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.47890   15.25080   0.22810    1.49566
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.47910   15.25080   0.22830    1.49697
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            15.02000   14.77000   0.25000    1.69262
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          15.03000   14.78000   0.25000    1.69147
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.58590   10.47090   0.11500    1.09828
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.58410   10.46900   0.11510    1.09944
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.68000   10.54000   0.14000    1.32827
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.68000   10.54000   0.14000    1.32827
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.61580    9.57670   0.03910    0.40828
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.61570    9.57680   0.03890    0.40619
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     9.89000    9.84000   0.05000    0.50813
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   9.89000    9.84000   0.05000    0.50813
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.42040   13.42350  -0.00310   -0.02309
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.43840   13.44140  -0.00300   -0.02232
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.80000   12.78000   0.02000    0.15649
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.82000   12.80000   0.02000    0.15625
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.75190    9.71790   0.03400    0.34987
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.75010    9.71610   0.03400    0.34993
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.39500    9.35270   0.04230    0.45228
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.41910    9.37660   0.04250    0.45326
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.54770   10.51140   0.03630    0.34534
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.19150   10.14550   0.04600    0.45340
第一金全球大趨勢基金                                               24.58000   24.34000   0.24000    0.98603
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.15650    9.08930   0.06720    0.73933
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.36830    6.32160   0.04670    0.73874
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.74630    9.76600  -0.01970   -0.20172
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.74770    9.76710  -0.01940   -0.19863
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.34000    9.36000  -0.02000   -0.21368
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.34000    9.36000  -0.02000   -0.21368
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   10.50460   10.52710  -0.02250   -0.21373
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 10.50770   10.52890  -0.02120   -0.20135
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.07000   10.09000  -0.02000   -0.19822
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.07000   10.09000  -0.02000   -0.19822
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.49340    8.45810   0.03530    0.41735
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.34490   10.30180   0.04310    0.41837
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.35140    9.32300   0.02840    0.30462
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.34910    9.32100   0.02810    0.30147
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.73800    7.72350   0.01450    0.18774
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.73230    7.71850   0.01380    0.17879
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.54100    8.52080   0.02020    0.23707
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.54170    8.52140   0.02030    0.23822
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.50700   11.47270   0.03430    0.29897
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.50790   11.47360   0.03430    0.29895
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.15710   10.13890   0.01820    0.17951
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.15800   10.13980   0.01820    0.17949
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.94830   14.91280   0.03550    0.23805
第一金亞洲科技基金                                                 17.57000   17.86000  -0.29000   -1.62374
第一金亞洲新興市場基金                                             12.74000   12.71000   0.03000    0.23603
第一金店頭市場基金                                                  7.41000    7.62000  -0.21000   -2.75591
第一金創新趨勢基金                                                 20.56000   21.12000  -0.56000   -2.65152
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  40.09470   40.04830   0.04640    0.11586
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            40.08190   40.05960   0.02230    0.05567
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      40.52350   40.58110  -0.05760   -0.14194
第一金電子基金                                                     31.02000   31.86000  -0.84000   -2.63653
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.07000   18.32000  -0.25000   -1.36463
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           19.01000   18.89000   0.12000    0.63526
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             20.66000   20.53000   0.13000    0.63322
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.50000    7.58000  -0.08000   -1.05541
統一大中華中小基金(美元)                                            6.86000    6.93000  -0.07000   -1.01010
統一大中華中小基金(新台幣)                                         10.24000   10.33000  -0.09000   -0.87125
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.09000    9.08000   0.01000    0.11013
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.46000    9.44000   0.02000    0.21186
統一大滿貫基金-A類型                                               31.67000   32.58000  -0.91000   -2.79312
統一大滿貫基金-I類型                                               31.67000   32.58000  -0.91000   -2.79312
統一大龍印基金                                                     14.14000   14.17000  -0.03000   -0.21171
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          8.96000    9.02000  -0.06000   -0.66519
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.20000    8.26000  -0.06000   -0.72639
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.40000    9.46000  -0.06000   -0.63425
統一中小基金                                                       22.30000   23.20000  -0.90000   -3.87931
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.89860    9.89200   0.00660    0.06672
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.16800    9.16710   0.00090    0.00982
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.93010    8.91730   0.01280    0.14354
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.27770   12.26950   0.00820    0.06683
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.32210   11.32100   0.00110    0.00972
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.99210   10.97640   0.01570    0.14303
統一台灣動力基金                                                   16.29000   16.93000  -0.64000   -3.78027
統一全天候基金-A類型                                              102.72000  106.88000  -4.16000   -3.89222
統一全天候基金-I類型                                              103.18000  107.36000  -4.18000   -3.89344
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.04460    8.03150   0.01310    0.16311
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.73040    7.72210   0.00830    0.10748
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.79020    7.76820   0.02200    0.28321
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.60790    8.59390   0.01400    0.16291
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.27920    8.27040   0.00880    0.10640
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.33630    8.31270   0.02360    0.28390
統一全球債券組合基金                                               12.19810   12.18880   0.00930    0.07630
統一全球新科技基金(人民幣)                                         15.33000   15.32000   0.01000    0.06527
統一全球新科技基金(美元)                                           14.41000   14.42000  -0.01000   -0.06935
統一全球新科技基金(新台幣)                                         13.96000   13.94000   0.02000    0.14347
統一亞太基金                                                       24.19000   24.31000  -0.12000   -0.49362
統一亞洲大金磚基金                                                 12.10000   12.12000  -0.02000   -0.16502
統一奔騰基金                                                       54.21000   56.40000  -2.19000   -3.88298
統一強棒貨幣市場基金                                               16.71890   16.71860   0.00030    0.00179
統一強漢基金(人民幣)                                               10.52000   10.60000  -0.08000   -0.75472
統一強漢基金(美元)                                                  9.46000    9.55000  -0.09000   -0.94241
統一強漢基金(新台幣)                                               25.15000   25.33000  -0.18000   -0.71062
統一統信基金                                                       27.56000   28.52000  -0.96000   -3.36606
統一黑馬基金                                                       54.93000   57.06000  -2.13000   -3.73291
統一新亞洲科技能源基金                                             15.71000   15.70000   0.01000    0.06369
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.97180    7.95880   0.01300    0.16334
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.51760   10.50040   0.01720    0.16380
統一經建基金                                                       43.52000   45.15000  -1.63000   -3.61019
統一龍馬基金                                                       61.69000   63.75000  -2.06000   -3.23137
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     17.59000   18.36000  -0.77000   -4.19390
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              42.71000   44.16000  -1.45000   -3.28351
野村中國機會基金                                                   13.76000   13.73000   0.03000    0.21850
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.14190   10.13500   0.00690    0.06808
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.12830   10.12280   0.00550    0.05433
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.20700   10.18400   0.02300    0.22584
野村巴西基金                                                        5.89000    6.05000  -0.16000   -2.64463
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.01000   11.08000  -0.07000   -0.63177
野村台灣高股息基金                                                 23.53000   23.70000  -0.17000   -0.71730
野村台灣運籌基金                                                   33.63000   34.66000  -1.03000   -2.97173
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.77090    9.76780   0.00310    0.03174
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.69890    9.69560   0.00330    0.03404
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.76410    9.75900   0.00510    0.05226
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.29610   10.29280   0.00330    0.03206
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.11880   10.11520   0.00360    0.03559
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.94440    9.93920   0.00520    0.05232
野村平衡基金                                                       18.62000   19.01000  -0.39000   -2.05155
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.87000    9.80000   0.07000    0.71429
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.15000   10.11000   0.04000    0.39565
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.55000   14.45000   0.10000    0.69204
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        11.98000   11.93000   0.05000    0.41911
野村全球生技醫療基金                                               16.38000   16.17000   0.21000    1.29870
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.20960   10.20350   0.00610    0.05978
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.17950   10.17520   0.00430    0.04226
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.12880   10.11540   0.01340    0.13247
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.47580   10.46950   0.00630    0.06017
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.41000   10.40570   0.00430    0.04132
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.36060   10.34700   0.01360    0.13144
野村全球品牌基金                                                   28.93000   28.70000   0.23000    0.80139
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.49000   10.40000   0.09000    0.86538
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.80000   12.69000   0.11000    0.86682
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.68000   10.61000   0.07000    0.65975
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.40000   19.24000   0.16000    0.83160
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.01000   11.94000   0.07000    0.58626
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.77150   10.75830   0.01320    0.12270
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.80070   10.78840   0.01230    0.11401
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.60860   10.59210   0.01650    0.15578
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.73830    8.71510   0.02320    0.26620
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.54880    8.52860   0.02020    0.23685
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.14910    8.12260   0.02650    0.32625
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.98960   10.96040   0.02920    0.26641
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.47610   10.45140   0.02470    0.23633
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.07460   10.04190   0.03270    0.32564
野村成長基金                                                       28.62000   29.36000  -0.74000   -2.52044
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.27390    8.27960  -0.00570   -0.06884
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.28860    8.29610  -0.00750   -0.09040
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.51720    8.51260   0.00460    0.05404
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.36590    9.37240  -0.00650   -0.06935
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.24350    9.25190  -0.00840   -0.09079
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.48790    9.48280   0.00510    0.05378
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.80000    8.77000   0.03000    0.34208
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.74000   12.70000   0.04000    0.31496
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.48460    9.46600   0.01860    0.19649
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.56820    9.55200   0.01620    0.16960
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.70230    9.67620   0.02610    0.26973
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.50060   10.47840   0.02220    0.21186
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.45340   10.43570   0.01770    0.16961
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.60190   10.57340   0.02850    0.26954
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.50390    8.48440   0.01950    0.22983
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.09370    9.07710   0.01660    0.18288
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.96780    8.95270   0.01510    0.16866
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.61380   13.58260   0.03120    0.22971
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.71950   12.69610   0.02340    0.18431
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.31090   10.29350   0.01740    0.16904
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.35860   10.35480   0.00380    0.03670
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.34270   10.33980   0.00290    0.02805
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.34650   10.34230   0.00420    0.04061
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.54620   10.54230   0.00390    0.03699
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.51340   10.51050   0.00290    0.02759
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.44900   10.44480   0.00420    0.04021
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.42090   10.41520   0.00570    0.05473
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.37800   10.37370   0.00430    0.04145
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.51900   10.49600   0.02300    0.21913
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.12630   10.09840   0.02790    0.27628
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.89520    9.87660   0.01860    0.18832
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.53230    9.51480   0.01750    0.18392
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.03040    9.00560   0.02480    0.27538
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.35340   11.32230   0.03110    0.27468
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.10280   10.07650   0.02630    0.26100
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.19480   11.17370   0.02110    0.18884
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.64040   10.62250   0.01790    0.16851
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.43120   10.40420   0.02700    0.25951
野村泰國基金                                                       41.44000   41.47000  -0.03000   -0.07234
野村高科技基金                                                      9.23000    9.62000  -0.39000   -4.05405
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.42070   10.36780   0.05290    0.51023
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.11170   10.07490   0.03680    0.36526
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.62260   10.60830   0.01430    0.13480
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.51370    9.47850   0.03520    0.37137
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.51390    9.46570   0.04820    0.50921
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.80930    9.78780   0.02150    0.21966
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.00100   11.95790   0.04310    0.36043
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.81150   13.80740   0.00410    0.02969
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.91630   10.87590   0.04040    0.37146
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.92460   10.86930   0.05530    0.50877
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.44070   11.41570   0.02500    0.21900
野村貨幣市場基金                                                   16.32530   16.32510   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       15.02000   14.99000   0.03000    0.20013
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.28320   10.27140   0.01180    0.11488
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.14960   10.12610   0.02350    0.23207
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.29680   10.25500   0.04180    0.40761
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.18000   10.17620   0.00380    0.03734
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.13250   10.12960   0.00290    0.02863
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.12810   10.12430   0.00380    0.03753
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.48270   10.47880   0.00390    0.03722
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.39850   10.39540   0.00310    0.02982
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.45230   10.44830   0.00400    0.03828
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.85820    9.83310   0.02510    0.25526
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.86680    9.84340   0.02340    0.23772
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.78070    9.75180   0.02890    0.29636
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.30340   10.27660   0.02680    0.26079
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.26890   10.24450   0.02440    0.23818
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.18270   10.15260   0.03010    0.29648
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.40070   10.38050   0.02020    0.19460
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.89100    7.87580   0.01520    0.19300
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.09890   12.07560   0.02330    0.19295
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      8.25000    8.15000   0.10000    1.22699
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.08740   10.08240   0.00500    0.04959
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.19520   10.20040  -0.00520   -0.05098
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.06270   10.06020   0.00250    0.02485
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.16650   10.14600   0.02050    0.20205
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.12270   10.12280  -0.00010   -0.00099
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.08770   10.08270   0.00500    0.04959
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.19530   10.20050  -0.00520   -0.05098
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.06290   10.06040   0.00250    0.02485
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.16920   10.14870   0.02050    0.20200
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.12280   10.12290  -0.00010   -0.00099
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.12100   10.11560   0.00540    0.05338
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.22790   10.23370  -0.00580   -0.05668
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.09610   10.09320   0.00290    0.02873
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.19920   10.17830   0.02090    0.20534
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.15850   10.15830   0.00020    0.00197
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.12100   10.11560   0.00540    0.05338
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.22760   10.23340  -0.00580   -0.05668
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.09580   10.09290   0.00290    0.02873
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.20440   10.18340   0.02100    0.20622
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.15850   10.15830   0.00020    0.00197
野村精選貨幣市場基金                                               12.10740   12.10730   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.86000   11.69000   0.17000    1.45423
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.04000   10.87000   0.17000    1.56394
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.46000   10.29000   0.17000    1.65209
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.76000    7.65000   0.11000    1.43791
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.08000   10.92000   0.16000    1.46520
野村積極成長基金                                                   12.11000   12.43000  -0.32000   -2.57442
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        9.26000    9.59000  -0.33000   -3.44108
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    33.65000   34.84000  -1.19000   -3.41561
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.54800   10.52720   0.02080    0.19758
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.50970    8.49720   0.01250    0.14711
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.85020    7.83940   0.01080    0.13777
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.70670    7.69160   0.01510    0.19632
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.09480   12.07640   0.01840    0.15236
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.83510   10.82020   0.01490    0.13771
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.67590   10.65510   0.02080    0.19521
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.37000   11.21000   0.16000    1.42730
野村環球基金-人民幣計價                                            17.09000   16.88000   0.21000    1.24408
野村環球基金-美元計價                                              13.33000   13.17000   0.16000    1.21488
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    18.86000   18.60000   0.26000    1.39785
野村鴻利基金                                                       22.31000   22.85000  -0.54000   -2.36324
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.89440   16.89430   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       18.16000   18.72000  -0.56000   -2.99145
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.40000    9.53000  -0.13000   -1.36411
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.33000   13.13000   0.20000    1.52323
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.14000   10.05000   0.09000    0.89552
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.07000   14.93000   0.14000    0.93771
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.48050   10.46550   0.01500    0.14333
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.73050   13.71100   0.01950    0.14222
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.56650   10.55190   0.01460    0.13836
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.43140   10.45260  -0.02120   -0.20282
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.38980   10.36680   0.02300    0.22186
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.22740   10.24040  -0.01300   -0.12695
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.03680   10.03110   0.00570    0.05682
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.14960   10.14530   0.00430    0.04238
凱基台商天下基金                                                   12.97000   13.15000  -0.18000   -1.36882
凱基台灣精五門基金                                                 19.78000   20.21000  -0.43000   -2.12766
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       41.97590   41.93900   0.03690    0.08798
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   43.39230   43.22580   0.16650    0.38519
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.25090   42.19910   0.05180    0.12275
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.30000   10.25000   0.05000    0.48780
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.49000    9.47000   0.02000    0.21119
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.45370   10.42650   0.02720    0.26087
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   42.12150   42.09270   0.02880    0.06842
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         42.78400   42.70370   0.08030    0.18804
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             42.29870   42.36140  -0.06270   -0.14801
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.46000   12.52000  -0.06000   -0.47923
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.16370   11.25600  -0.09230   -0.82001
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.13000   11.20000  -0.07000   -0.62500
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.58560   11.58540   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                       26.53000   27.10000  -0.57000   -2.10332
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.76000   22.57000   0.19000    0.84183
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.80300   21.65950   0.14350    0.66253
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.60000   16.59000   0.01000    0.06028
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.67460   15.69450  -0.01990   -0.12680
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.42000    7.42000   0.00000    0.00000
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.38000   11.28000   0.10000    0.88652
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         10.99680   10.93750   0.05930    0.54217
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.65000   10.57000   0.08000    0.75686
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.69670   11.61770   0.07900    0.68000
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.12000   12.02000   0.10000    0.83195
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.70000   12.59000   0.11000    0.87371
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.30170   12.21890   0.08280    0.67764
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.11840   10.10090   0.01750    0.17325
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                          9.81000    9.82740  -0.01740   -0.17706
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                        9.93990    9.93990   0.00000    0.00000
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.11840   10.10090   0.01750    0.17325
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                          9.81000    9.82740  -0.01740   -0.17706
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                        9.93990    9.93990   0.00000    0.00000
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.79000   12.91000  -0.12000   -0.92951
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         34.84000   34.20000   0.64000    1.87135
富邦NASDAQ-100基金                                                 32.07000   31.69000   0.38000    1.19912
富邦上証180基金                                                    30.14000   30.81000  -0.67000   -2.17462
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.18790    0.18950  -0.00160   -0.84433
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.86000    5.90000  -0.04000   -0.67797
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.64000    6.53000   0.11000    1.68453
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   40.99000   42.09000  -1.10000   -2.61345
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               11.90820   11.91320  -0.00500   -0.04197
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.98340   10.99960  -0.01620   -0.14728
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.60910   10.62950  -0.02040   -0.19192
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.14440   10.14860  -0.00420   -0.04139
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.27810    9.29180  -0.01370   -0.14744
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.97070    8.98790  -0.01720   -0.19137
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.57660   20.54780   0.02880    0.14016
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.59380   11.59290   0.00090    0.00776
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.63390   10.65130  -0.01740   -0.16336
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.64260   13.62970   0.01290    0.09465
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.99780    1.99650   0.00130    0.06511
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.43710    9.42820   0.00890    0.09440
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.43150    1.43050   0.00100    0.06991
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.19420   12.19120   0.00300    0.02461
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.77950    1.77960  -0.00010   -0.00562
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.25860   10.25610   0.00250    0.02438
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.51750    1.51760  -0.00010   -0.00659
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.66190   10.66070   0.00120    0.01126
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.61120   10.60840   0.00280    0.02639
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.44000   15.62000  -0.18000   -1.15237
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  18.55000   18.12000   0.43000    2.37307
富邦日本東証基金                                                   19.99000   19.76000   0.23000    1.16397
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    43.70000   43.61000   0.09000    0.20637
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    44.85000   45.15000  -0.30000   -0.66445
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    49.52000   50.09000  -0.57000   -1.13795
富邦台灣心基金                                                     20.43000   21.06000  -0.63000   -2.99145
富邦台灣釆吉50基金                                                 44.34000   44.83000  -0.49000   -1.09302
富邦台灣科技指數基金                                               51.41000   52.38000  -0.97000   -1.85185
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   44.72730   44.62880   0.09850    0.22071
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.65940   41.52700   0.13240    0.31883
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.30960    0.30820   0.00140    0.45425
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.30000   10.24000   0.06000    0.58594
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.58180    2.58160   0.00020    0.00775
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.35040    0.35070  -0.00030   -0.08554
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.87330   10.87530  -0.00200   -0.01839
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.21270    2.21250   0.00020    0.00904
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.33140    0.33170  -0.00030   -0.09044
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.25610    9.25780  -0.00170   -0.01836
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             23.57000   23.29000   0.28000    1.20223
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.34000   14.52000  -0.18000   -1.23967
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 29.04000   28.28000   0.76000    2.68741
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.69490   15.69460   0.00030    0.00191
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              17.87000   18.40000  -0.53000   -2.88043
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         40.61190   40.59560   0.01630    0.04015
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   41.11410   41.05640   0.05770    0.14054
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          40.98230   40.92080   0.06150    0.15029
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   42.82540   42.77630   0.04910    0.11478
富邦長紅基金                                                       57.14000   58.89000  -1.75000   -2.97164
富邦科技基金                                                       22.58000   23.26000  -0.68000   -2.92347
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.31870   41.27300   0.04570    0.11073
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        42.22170   42.28260  -0.06090   -0.14403
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          38.89180   38.90680  -0.01500   -0.03855
富邦恒生國企ETF基金                                                20.37000   20.50000  -0.13000   -0.63415
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.95000   13.76000   0.19000    1.38081
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              26.31000   26.82000  -0.51000   -1.90157
富邦高成長基金                                                     22.05000   22.73000  -0.68000   -2.99164
富邦基金A類型                                                      12.59000   12.92000  -0.33000   -2.55418
富邦基金I類型                                                      12.59000   12.92000  -0.33000   -2.55418
富邦深証100基金                                                     9.92000   10.21000  -0.29000   -2.84035
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.70000   20.43000   0.27000    1.32159
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42280    0.42150   0.00130    0.30842
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.41000   12.38650   0.02350    0.18972
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.29860    9.28090   0.01770    0.19071
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30150    0.30060   0.00090    0.29940
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.52600    8.50990   0.01610    0.18919
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.88170    9.84680   0.03490    0.35443
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.54510   10.48940   0.05570    0.53101
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.27710    9.24440   0.03270    0.35373
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.89530    9.84300   0.05230    0.53134
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.06000   18.13000  -0.07000   -0.38610
富邦精準基金                                                       42.32000   43.62000  -1.30000   -2.98028
富邦精銳中小基金                                                   10.66000   10.94000  -0.28000   -2.55941
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       16.32000   16.71000  -0.39000   -2.33393
富邦臺灣公司治理100基金                                            20.53000   20.67000  -0.14000   -0.67731
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.51000    7.46000   0.05000    0.67024
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              14.52000   14.73000  -0.21000   -1.42566
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.79000   19.71000   0.08000    0.40589
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.54160   10.48360   0.05800    0.55325
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.21420   10.21430  -0.00010   -0.00098
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.46590   10.44200   0.02390    0.22888
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.07510   10.01970   0.05540    0.55291
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.71660    9.71680  -0.00020   -0.00206
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.94190    9.91910   0.02280    0.22986
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   29.68000   29.96000  -0.28000   -0.93458
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.87970    9.85430   0.02540    0.25776
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.87020    9.84720   0.02300    0.23357
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.72750    9.70580   0.02170    0.22358
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.11750   10.09150   0.02600    0.25764
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.11960   10.09610   0.02350    0.23276
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.97600    9.95350   0.02250    0.22605
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.56810    8.55320   0.01490    0.17420
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.25770    9.24250   0.01520    0.16446
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.84000    8.82590   0.01410    0.15976
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.20990   10.19230   0.01760    0.17268
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.29760   10.28080   0.01680    0.16341
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.85430    9.83850   0.01580    0.16059
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.98810    9.97120   0.01690    0.16949
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.57830    8.57680   0.00150    0.01749
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.84000    9.83930   0.00070    0.00711
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.14930    9.14900   0.00030    0.00328
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.25640   11.25420   0.00220    0.01955
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.09490   11.09410   0.00080    0.00721
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.42530   10.42460   0.00070    0.00671
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.33240    9.33160   0.00080    0.00857
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.31000   15.14000   0.17000    1.12285
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.79630    8.79420   0.00210    0.02388
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.68350    9.68220   0.00130    0.01343
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.21110    9.21040   0.00070    0.00760
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.51810   10.51590   0.00220    0.02092
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.57230   10.57090   0.00140    0.01324
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.11210   10.11100   0.00110    0.01088
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.34390    9.34260   0.00130    0.01391
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.14000    9.16000  -0.02000   -0.21834
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.73000    9.78000  -0.05000   -0.51125
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.64000    8.68000  -0.04000   -0.46083
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.54000    7.53000   0.01000    0.13280
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                   9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.57000    8.59000  -0.02000   -0.23283
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.47000    8.47000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                   9.58000    9.57000   0.01000    0.10449
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.23440   10.21130   0.02310    0.22622
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.58040    9.57910   0.00130    0.01357
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 9.12430    9.11620   0.00810    0.08885
富蘭克林華美中華基金                                               11.11000   11.21000  -0.10000   -0.89206
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               20.92000   21.26000  -0.34000   -1.59925
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 20.89000   21.05000  -0.16000   -0.76010
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.07000   10.03000   0.04000    0.39880
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.88000    9.82000   0.06000    0.61100
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.86860    7.86280   0.00580    0.07377
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.94520    8.94900  -0.00380   -0.04246
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.86350    9.86770  -0.00420   -0.04256
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.41080    9.40400   0.00680    0.07231
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.39400   11.36870   0.02530    0.22254
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.61650    8.59740   0.01910    0.22216
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.81780    8.79820   0.01960    0.22277
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.90710    9.88500   0.02210    0.22357
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.94300   13.89670   0.04630    0.33317
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.14780   10.11420   0.03360    0.33221
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.41940   10.39680   0.02260    0.21737
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.57500    7.55860   0.01640    0.21697
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.92610    8.90680   0.01930    0.21669
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.91340    9.89190   0.02150    0.21735
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.03800   10.99990   0.03810    0.34637
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.49580    7.46990   0.02590    0.34672
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.85020    8.81960   0.03060    0.34695
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                       9.99240    9.95790   0.03450    0.34646
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.71610   10.68580   0.03030    0.28355
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.61960    7.59810   0.02150    0.28297
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.10140    8.08930   0.01210    0.14958
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.14000    9.13590   0.00410    0.04488
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.15130   10.14680   0.00450    0.04435
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.82290   12.80370   0.01920    0.14996
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   7.84000    7.77000   0.07000    0.90090
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.14000    8.06000   0.08000    0.99256
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.81000    8.77000   0.04000    0.45610
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.68000   10.63000   0.05000    0.47037
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.10000    8.04000   0.06000    0.74627
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.62000   11.54000   0.08000    0.69324
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.75000    8.73000   0.02000    0.22910
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.33000   10.31000   0.02000    0.19399
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.31000    8.28000   0.03000    0.36232
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.82000    9.78000   0.04000    0.40900
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.26000    9.27000  -0.01000   -0.10787
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.23000    9.24000  -0.01000   -0.10823
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.25000   10.26000  -0.01000   -0.09747
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             8.99000    8.99000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 12.99180   12.90110   0.09070    0.70304
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.23000   10.21000   0.02000    0.19589
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.23000   10.21000   0.02000    0.19589
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.27000   10.25000   0.02000    0.19512
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.86000   10.83000   0.03000    0.27701
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.35000   10.32000   0.03000    0.29070
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.35000   10.32000   0.03000    0.29070
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.09000   10.06000   0.03000    0.29821
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.67000    9.66000   0.01000    0.10352
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.00000    9.97000   0.03000    0.30090
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.41000    9.41000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.73000    9.71000   0.02000    0.20597
富蘭克林華美第一富基金                                             36.59000   37.83000  -1.24000   -3.27782
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.34260   10.34250   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.73000    8.69000   0.04000    0.46030
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.37000    9.33000   0.04000    0.42872
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.03000    8.97000   0.06000    0.66890
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.68000    9.63000   0.05000    0.51921
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.23000   14.06000   0.17000    1.20910
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.14000   13.02000   0.12000    0.92166
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.40000   15.24000   0.16000    1.04987
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.80780    9.82580  -0.01800   -0.18319
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.80780    9.82580  -0.01800   -0.18319
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.68030    9.69820  -0.01790   -0.18457
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.68030    9.69820  -0.01790   -0.18457
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.74690    9.77250  -0.02560   -0.26196
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.74690    9.77250  -0.02560   -0.26196
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.74690    9.77240  -0.02550   -0.26094
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                      9.84930    9.85770  -0.00840   -0.08521
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                      9.84930    9.85770  -0.00840   -0.08521
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                     9.84930    9.85770  -0.00840   -0.08521
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.89260    6.81510   0.07750    1.13718
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.52710   10.50600   0.02110    0.20084
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.42070    9.41110   0.00960    0.10201
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.29190   11.28030   0.01160    0.10283
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.70320    6.69050   0.01270    0.18982
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.83480    8.82800   0.00680    0.07703
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.34580   10.33790   0.00790    0.07642
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.74500   10.72470   0.02030    0.18928
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    66.71000   66.55000   0.16000    0.24042
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    66.68000   66.63000   0.05000    0.07504
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                61.22510   61.10880   0.11630    0.19032
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.75000   20.69000   0.06000    0.29000
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.49000   10.48000   0.01000    0.09542
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.45000   10.44000   0.01000    0.09579
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              62.49790   62.44600   0.05190    0.08311
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 62.82180   62.77920   0.04260    0.06786
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.83530   11.83470   0.00060    0.00507
復華人生目標基金                                                   37.07890   37.71860  -0.63970   -1.69598
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.05000   10.02000   0.03000    0.29940
復華大中華中小策略基金                                              8.46000    8.45000   0.01000    0.11834
復華中小精選基金                                                   62.43000   63.65000  -1.22000   -1.91673
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             52.15640   52.15350   0.00290    0.00556
復華中國特選信用債券ETF基金                                        62.01300   61.96200   0.05100    0.08231
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        9.69000    9.68000   0.01000    0.10331
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.66000    8.66000   0.00000    0.00000
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.62000   11.58000   0.04000    0.34542
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.47000   10.44000   0.03000    0.28736
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.49000   10.49000   0.00000    0.00000
復華台灣智能基金                                                   11.36000   11.44000  -0.08000   -0.69930
復華全方位基金                                                     27.96000   28.47000  -0.51000   -1.79136
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.49000   12.45000   0.04000    0.32129
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          19.80000   19.71000   0.09000    0.45662
復華全球平衡基金-美元                                               8.97000    8.98000  -0.01000   -0.11136
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.29000   19.28000   0.01000    0.05187
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.23000   14.40000  -0.17000   -1.18056
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.82000   13.95000  -0.13000   -0.93190
復華全球原物料基金                                                  8.31000    8.25000   0.06000    0.72727
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.67000   12.62000   0.05000    0.39620
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.94290   11.93380   0.00910    0.07625
復華全球債券基金                                                   14.26710   14.24830   0.01880    0.13195
復華全球債券組合基金                                               14.96000   14.95000   0.01000    0.06689
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     14.68000   14.59000   0.09000    0.61686
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.16000   10.10000   0.06000    0.59406
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.50000    9.50000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.71000   10.70000   0.01000    0.09346
復華有利貨幣市場基金                                               13.48300   13.48280   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.31000   11.31000   0.00000    0.00000
復華亞太成長基金                                                   12.21000   12.42000  -0.21000   -1.69082
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.79000    8.79000   0.00000    0.00000
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.40000    9.39000   0.01000    0.10650
復華東協世紀基金                                                   11.85000   11.91000  -0.06000   -0.50378
復華南非幣長期收益基金A                                            13.96000   14.01000  -0.05000   -0.35689
復華南非幣長期收益基金B                                             8.08000    8.11000  -0.03000   -0.36991
復華南非幣短期收益基金A                                            14.40000   14.40000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                             8.99000    8.99000   0.00000    0.00000
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      64.03270   64.12640  -0.09370   -0.14612
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      21.63000   21.33000   0.30000    1.40647
復華美國新星基金-美元                                              12.46000   12.43000   0.03000    0.24135
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.74000   12.68000   0.06000    0.47319
復華恒生基金                                                       21.33000   21.48000  -0.15000   -0.69832
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.42000    8.31000   0.11000    1.32371
復華恒生單日正向二倍基金                                           30.38000   31.13000  -0.75000   -2.40925
復華神盾基金                                                       24.58520   24.96050  -0.37530   -1.50358
復華高成長基金                                                     65.78000   67.40000  -1.62000   -2.40356
復華高益策略組合基金                                               13.30000   13.29000   0.01000    0.07524
復華貨幣市場基金                                                   14.44590   14.44570   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           18.67000   18.58000   0.09000    0.48439
復華富時台灣高股息低波動基金                                       47.89000   47.83000   0.06000    0.12544
復華復華基金                                                       20.51000   21.01000  -0.50000   -2.37982
復華華人世紀基金                                                   16.16000   16.27000  -0.11000   -0.67609
復華傳家二號基金                                                   28.70040   29.17770  -0.47730   -1.63584
復華傳家基金                                                       21.33970   21.49890  -0.15920   -0.74050
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.53000   15.50000   0.03000    0.19355
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.49000   11.46000   0.03000    0.26178
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.12000   14.06000   0.06000    0.42674
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.35000    9.32000   0.03000    0.32189
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.77000   10.76000   0.01000    0.09294
復華新興人民幣債券基金A                                            12.17000   12.16000   0.01000    0.08224
復華新興人民幣債券基金B                                             8.98000    8.98000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     20.71000   20.66000   0.05000    0.24201
復華新興市場企業債券ETF基金                                        66.64000   66.53000   0.11000    0.16534
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.68000    9.68000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.36000    5.36000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.04000   12.03000   0.01000    0.08313
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.85000   11.85000   0.00000    0.00000
復華新興市場短期收益基金                                           11.17000   11.16000   0.01000    0.08961
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.01000    9.01000   0.00000    0.00000
復華滬深300 A股基金                                                22.53000   23.08000  -0.55000   -2.38302
復華數位經濟基金                                                   43.83000   44.60000  -0.77000   -1.72646
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.82260    9.82760  -0.00500   -0.05088
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.62580    9.62960  -0.00380   -0.03946
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.35250   10.35790  -0.00540   -0.05213
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.01180   10.01570  -0.00390   -0.03894
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.98370    9.97920   0.00450    0.04509
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.62000   10.59650   0.02350    0.22177
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.79520    9.79130   0.00390    0.03983
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.43970   10.41710   0.02260    0.21695
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.14320   10.13920   0.00400    0.03945
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.79760   10.77420   0.02340    0.21719
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.50080   10.44290   0.05790    0.55444
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.42750   10.42030   0.00720    0.06910
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.54930   10.52350   0.02580    0.24517
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.38670   10.32800   0.05870    0.56836
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.51340   11.39120   0.12220    1.07276
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.31320   10.30520   0.00800    0.07763
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.56390   10.50420   0.05970    0.56834
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           11.83140   11.70580   0.12560    1.07297
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.45100   10.44310   0.00790    0.07565
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.61040   10.58360   0.02680    0.25322
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.26350   10.20940   0.05410    0.52990
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.46360   10.35220   0.11140    1.07610
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.24750   10.24370   0.00380    0.03710
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.26190   10.20780   0.05410    0.52999
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.46260   10.35120   0.11140    1.07620
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.24410   10.24030   0.00380    0.03711
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.10990   10.05880   0.05110    0.50801
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.06600   10.06800  -0.00200   -0.01986
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.10840   10.05730   0.05110    0.50809
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.06700   10.06890  -0.00190   -0.01887
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.57850   10.51450   0.06400    0.60868
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.55350   10.54330   0.01020    0.09674
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.66450   10.63530   0.02920    0.27456
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.19540    9.18430   0.01110    0.12086
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.20770    8.22540  -0.01770   -0.21519
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.26570    8.26890  -0.00320   -0.03870
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.88890   11.87470   0.01420    0.11958
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.64520   10.66820  -0.02300   -0.21559
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.84500   10.84930  -0.00430   -0.03963
景順主流基金                                                       16.38000   16.89000  -0.51000   -3.01954
景順台灣科技基金                                                   28.32000   29.29000  -0.97000   -3.31171
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.83000    9.78000   0.05000    0.51125
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.48000    9.47000   0.01000    0.10560
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.92000    8.92000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.29000   11.28000   0.01000    0.08865
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.66000   10.65000   0.01000    0.09390
景順全球科技基金                                                   23.50000   23.28000   0.22000    0.94502
景順全球康健基金                                                   18.94000   18.75000   0.19000    1.01333
景順貨幣市場基金                                                   15.98180   15.98160   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       30.53000   31.21000  -0.68000   -2.17879
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.73000   14.66000   0.07000    0.47749
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.90000   13.82000   0.08000    0.57887
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.79000   10.72000   0.07000    0.65299
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.11000   11.02000   0.09000    0.81670
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.28000   11.21000   0.07000    0.62444
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.59000   11.50000   0.09000    0.78261
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.89000    9.85000   0.04000    0.40609
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                           10.16000   10.10000   0.06000    0.59406
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.35000   10.31000   0.04000    0.38797
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.68000   10.61000   0.07000    0.65975
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.62760    8.62970  -0.00210   -0.02433
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.96040    7.95700   0.00340    0.04273
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.39790   11.40060  -0.00270   -0.02368
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.49180   10.48730   0.00450    0.04291
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.13000    8.12000   0.01000    0.12315
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.81000    7.79000   0.02000    0.25674
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.59000   11.53000   0.06000    0.52038
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.54180    9.54060   0.00120    0.01258
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.83760    9.81900   0.01860    0.18943
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.06210   10.06090   0.00120    0.01193
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.37820   10.35850   0.01970    0.19018
華南永昌永昌基金                                                   18.92000   19.13000  -0.21000   -1.09775
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.45000   10.43000   0.02000    0.19175
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.70420   14.68650   0.01770    0.12052
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.86000    9.80000   0.06000    0.61224
華南永昌全球新零售基金(美元)                                       10.16000   10.05000   0.11000    1.09453
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.58000   10.45000   0.13000    1.24402
華南永昌全球精品基金                                               16.65000   16.58000   0.07000    0.42220
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.45000   10.42000   0.03000    0.28791
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             12.99000   12.98000   0.01000    0.07704
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.02000   12.99000   0.03000    0.23095
華南永昌物聯網精選基金                                             11.31000   11.37000  -0.06000   -0.52770
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.26560   16.26540   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               23.75870   23.92330  -0.16460   -0.68803
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.97930   11.97910   0.00020    0.00167
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.67730   10.67570   0.00160    0.01499
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.64900   10.66510  -0.01610   -0.15096
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.99990    9.99840   0.00150    0.01500
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.90050    9.91550  -0.01500   -0.15128
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.50770   10.50660   0.00110    0.01047
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.40460   10.42050  -0.01590   -0.15258
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.95620    9.95510   0.00110    0.01105
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.81730    9.83260  -0.01530   -0.15560
華頓中小型基金                                                     18.57000   19.44000  -0.87000   -4.47531
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.42320   11.40600   0.01720    0.15080
華頓台灣基金                                                       21.59000   22.44000  -0.85000   -3.78788
華頓平安貨幣市場基金                                               11.55960   11.55940   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               17.59000   17.57000   0.02000    0.11383
華頓全球高收益債券基金A                                            13.79930   13.76860   0.03070    0.22297
華頓全球高收益債券基金B                                             8.13570    8.11760   0.01810    0.22297
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.12000    5.09000   0.03000    0.58939
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.69650    2.68870   0.00780    0.29010
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.13020   12.11420   0.01600    0.13208
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.38920    0.38940  -0.00020   -0.05136
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.83010   11.81470   0.01540    0.13035
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         11.83010   11.81470   0.01540    0.13035
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.53680   10.51900   0.01780    0.16922
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.57990   10.58280  -0.00290   -0.02740
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.57990   10.58280  -0.00290   -0.02740
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.34900    9.35160  -0.00260   -0.02780
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.68460   10.70640  -0.02180   -0.20362
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.68460   10.70640  -0.02180   -0.20362
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.44920    9.47260  -0.02340   -0.24703
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       10.60000   10.70000  -0.10000   -0.93458
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.18000    9.28000  -0.10000   -1.07759
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.75000    9.87000  -0.12000   -1.21581
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.63100    2.62420   0.00680    0.25913
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.07940    2.07210   0.00730    0.35230
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.10890   12.11670  -0.00780   -0.06437
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.46760    9.47370  -0.00610   -0.06439
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.37910    0.37940  -0.00030   -0.07907
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29960    0.30030  -0.00070   -0.23310
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.40000    3.40000   0.00000    0.00000
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.27000   15.30000  -0.03000   -0.19608
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.49000    0.49000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   23.33000   23.59000  -0.26000   -1.10216
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.59000   12.48000   0.11000    0.88141
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.24000    8.16000   0.08000    0.98039
匯豐安富基金                                                       25.05000   25.24000  -0.19000   -0.75277
匯豐成功基金                                                       43.16000   43.06000   0.10000    0.23223
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 10.98000   10.97000   0.01000    0.09116
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.39000    2.37000   0.02000    0.84388
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.74000   10.70000   0.04000    0.37383
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.15000   10.11000   0.04000    0.39565
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.74000   10.70000   0.04000    0.37383
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.40000   11.37000   0.03000    0.26385
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.75000   10.73000   0.02000    0.18639
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.40000   11.37000   0.03000    0.26385
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.50000   10.51000  -0.01000   -0.09515
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.50000    0.50000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.67070    2.66210   0.00860    0.32305
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.35470    2.34640   0.00830    0.35373
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.80140   11.79410   0.00730    0.06190
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.92290    7.91540   0.00750    0.09475
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.38630    0.38630   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33330    0.33330   0.00000    0.00000
匯豐金磚動力基金                                                   14.67000   14.65000   0.02000    0.13652
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.00560   15.00550   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.04000    5.06000  -0.02000   -0.39526
匯豐新鑽動力基金                                                   10.42000   10.43000  -0.01000   -0.09588
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.42080    5.43010  -0.00930   -0.17127
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.22560    9.23500  -0.00940   -0.10179
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 50.33000   50.91000  -0.58000   -1.13927
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 50.33000   50.91000  -0.58000   -1.13927
匯豐龍騰電子基金                                                   34.87000   35.73000  -0.86000   -2.40694
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.49670   12.48040   0.01630    0.13060
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     17.42000   17.53000  -0.11000   -0.62750
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.99000    8.97000   0.02000    0.22297
新光中國成長基金(美元)                                              9.02000    9.01000   0.01000    0.11099
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.08000    9.06000   0.02000    0.22075
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.97400   10.94660   0.02740    0.25031
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.06740   10.07270  -0.00530   -0.05262
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.49880   10.49040   0.00840    0.08007
新光台灣富貴基金                                                   22.38000   22.79000  -0.41000   -1.79903
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.22000   21.00000   0.22000    1.04762
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.14770   40.15070  -0.00300   -0.00747
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    41.87210   41.83760   0.03450    0.08246
新光全球AI新創產業基金人民幣                                        9.89000    9.78000   0.11000    1.12474
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.80000    9.72000   0.08000    0.82305
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                        9.96000    9.86000   0.10000    1.01420
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.76000    9.74000   0.02000    0.20534
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.64000    8.63000   0.01000    0.11587
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.02000   10.91000   0.11000    1.00825
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.86000   10.74000   0.12000    1.11732
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.52820   10.53460  -0.00640   -0.06075
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.40230   10.39490   0.00740    0.07119
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.96740    9.97320  -0.00580   -0.05816
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.83520    9.82820   0.00700    0.07122
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.27000    9.15000   0.12000    1.31148
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.68000   10.57000   0.11000    1.04068
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.58000    9.53000   0.05000    0.52466
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.17000    9.15000   0.02000    0.21858
新光吉星貨幣市場基金                                               15.49440   15.49420   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.26000    9.19000   0.07000    0.76170
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.44000    8.40000   0.04000    0.47619
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.90000    8.84000   0.06000    0.67873
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.61000    8.55000   0.06000    0.70175
新光亞洲精選基金-美金                                              21.14000   21.24000  -0.10000   -0.47081
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.65000   21.73000  -0.08000   -0.36815
新光店頭基金                                                       21.58000   22.10000  -0.52000   -2.35294
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.08000   11.06000   0.02000    0.18083
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  10.60000   10.57000   0.03000    0.28382
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.12000   10.10000   0.02000    0.19802
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.66000    9.64000   0.02000    0.20747
新光特選內需收益ETF基金                                            20.40000   20.26000   0.14000    0.69102
新光創新科技基金                                                   12.86000   13.20000  -0.34000   -2.57576
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.18800   10.18160   0.00640    0.06286
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.51850   10.51080   0.00770    0.07326
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.02320   10.02380  -0.00060   -0.00599
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.36920    9.36180   0.00740    0.07904
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.65110    9.64420   0.00690    0.07155
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.19180    9.19190  -0.00010   -0.00109
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           40.56180   40.53120   0.03060    0.07550
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       41.45530   41.52500  -0.06970   -0.16785
新光澳幣八年期保本基金                                             10.83000   10.82000   0.01000    0.09242
新光澳幣十年期保本基金                                             10.77000   10.75000   0.02000    0.18605
新光澳幣保本基金                                                   12.33000   12.33000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.54730   10.54200   0.00530    0.05028
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.48030    9.47380   0.00650    0.06861
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.47640    9.46630   0.01010    0.10669
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.36600   10.35490   0.01110    0.10720
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.36980   10.36550   0.00430    0.04148
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.47560    9.47160   0.00400    0.04223
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.44790    9.44450   0.00340    0.03600
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.33700   10.33320   0.00380    0.03677
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.15000    7.09000   0.06000    0.84626
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            9.88000    9.80000   0.08000    0.81633
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.62020   10.61340   0.00680    0.06407
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.60560    9.60010   0.00550    0.05729
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.45280   10.44660   0.00620    0.05935
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.58790    9.58290   0.00500    0.05218
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.67360    9.66950   0.00410    0.04240
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.58370   10.57910   0.00460    0.04348
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.83550   14.81240   0.02310    0.15595
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.70010    8.68650   0.01360    0.15656
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.36390   41.33470   0.02920    0.07064
群益10年期以上金融債ETF基金                                        40.15790   40.12700   0.03090    0.07701
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     40.72280   40.72600  -0.00320   -0.00786
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 40.82890   40.79410   0.03480    0.08531
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               42.36870   42.79210  -0.42340   -0.98943
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  40.34920   40.33720   0.01200    0.02975
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 43.68540   43.82410  -0.13870   -0.31649
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                44.70120   44.65730   0.04390    0.09830
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  43.69820   43.63210   0.06610    0.15149
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.46150   10.45280   0.00870    0.08323
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  41.99650   42.05800  -0.06150   -0.14623
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               39.94560   39.90170   0.04390    0.11002
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.43080   11.43000   0.00080    0.00700
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.21330   10.21410  -0.00080   -0.00783
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      12.76850   12.87160  -0.10310   -0.80099
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.49620    9.59130  -0.09510   -0.99152
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       9.93000   10.01000  -0.08000   -0.79920
群益大印度基金N-新臺幣                                              9.84000    9.74000   0.10000    1.02669
群益大印度基金-人民幣                                              12.98800   12.84450   0.14350    1.11721
群益大印度基金-美元                                                12.15410   12.04280   0.11130    0.92420
群益大印度基金-新臺幣                                              11.65000   11.52000   0.13000    1.12847
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 11.96830   11.81100   0.15730    1.33181
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.48460   11.35540   0.12920    1.13778
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.90000   10.76000   0.14000    1.30112
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.73880   10.59770   0.14110    1.33142
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.40110    9.29530   0.10580    1.13821
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.94000    8.83000   0.11000    1.24575
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.60570    9.47950   0.12620    1.33129
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.44380    8.34880   0.09500    1.13789
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.02000    8.90000   0.12000    1.34831
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 8.96670    8.84890   0.11780    1.33124
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.14680    8.05510   0.09170    1.13841
群益中小型股基金                                                   42.14000   43.05000  -0.91000   -2.11382
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.15260   10.17180  -0.01920   -0.18876
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.37900    9.41470  -0.03570   -0.37919
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.88910    8.90720  -0.01810   -0.20321
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.67920    8.69560  -0.01640   -0.18860
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.01700    8.04740  -0.03040   -0.37776
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.59910    7.61450  -0.01540   -0.20225
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.45650   10.44920   0.00730    0.06986
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.50210   11.49410   0.00800    0.06960
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.11960   11.11390   0.00570    0.05129
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.31830   10.30090   0.01740    0.16892
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.18490    8.24880  -0.06390   -0.77466
群益中國新機會基金N-美元                                            7.47870    7.55150  -0.07280   -0.96405
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.08000    8.14000  -0.06000   -0.73710
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.25880    7.31550  -0.05670   -0.77507
群益中國新機會基金-美元                                             7.99630    8.07410  -0.07780   -0.96357
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.71000    7.77000  -0.06000   -0.77220
群益平衡王基金                                                     18.89350   19.11960  -0.22610   -1.18256
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.87000    8.81000   0.06000    0.68104
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.33000    6.28000   0.05000    0.79618
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               11.97280   11.87000   0.10280    0.86605
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.37150   11.29540   0.07610    0.67373
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               10.89000   10.80000   0.09000    0.83333
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.34120   10.25250   0.08870    0.86515
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.82090    9.75520   0.06570    0.67349
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.41000    9.33000   0.08000    0.85745
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.27710   10.25420   0.02290    0.22332
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.06580   10.04130   0.02450    0.24399
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.05000   10.02000   0.03000    0.29940
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.18790    9.16740   0.02050    0.22362
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.16880    9.14660   0.02220    0.24271
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.16000    9.12000   0.04000    0.43860
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.33670   10.31380   0.02290    0.22203
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.38160   10.35640   0.02520    0.24333
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.52000   10.49000   0.03000    0.28599
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.34990    9.32910   0.02080    0.22296
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.81030    9.78650   0.02380    0.24319
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.05000   10.01000   0.04000    0.39960
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.84860   10.82820   0.02040    0.18840
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.55150    7.53730   0.01420    0.18840
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.53070   10.51780   0.01290    0.12265
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.36130   10.34780   0.01350    0.13046
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.51560   10.48960   0.02600    0.24786
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.87440    9.86230   0.01210    0.12269
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.80570    9.79300   0.01270    0.12968
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.95190    9.92740   0.02450    0.24679
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.53080   10.51790   0.01290    0.12265
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.36120   10.34780   0.01340    0.12950
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.51550   10.48950   0.02600    0.24787
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.87450    9.86230   0.01220    0.12370
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.80560    9.79290   0.01270    0.12969
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.95200    9.92740   0.02460    0.24780
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.32010    9.22460   0.09550    1.03528
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       10.95000   10.82000   0.13000    1.20148
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.25050   15.09410   0.15640    1.03617
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.20000   15.02000   0.18000    1.19840
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            11.06000   11.09000  -0.03000   -0.27051
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.53160   10.42070   0.11090    1.06423
群益印度中小基金N-美元                                              8.79720    8.72110   0.07610    0.87260
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.40000    8.31000   0.09000    1.08303
群益印度中小基金-人民幣                                            14.25730   14.10710   0.15020    1.06471
群益印度中小基金-美元                                              12.58230   12.47350   0.10880    0.87225
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.70000   14.55000   0.15000    1.03093
群益多利策略組合基金                                               11.69000   11.67000   0.02000    0.17138
群益多重收益組合基金                                               13.87000   13.86000   0.01000    0.07215
群益多重資產組合基金                                               15.34000   15.25000   0.09000    0.59016
群益安家基金                                                       23.60480   24.06920  -0.46440   -1.92944
群益安穩貨幣市場基金                                               16.14340   16.14320   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               21.52000   21.25000   0.27000    1.27059
群益亞太中小基金                                                   10.56000   10.56000   0.00000    0.00000
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.22000   16.20000   0.02000    0.12346
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.29300   10.28430   0.00870    0.08459
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.66450    7.65800   0.00650    0.08488
群益店頭市場基金                                                   87.67000   90.04000  -2.37000   -2.63216
群益東方盛世基金                                                    8.55000    8.57000  -0.02000   -0.23337
群益東協成長基金-人民幣                                            12.62260   12.67640  -0.05380   -0.42441
群益東協成長基金-美元                                              11.02460   11.09280  -0.06820   -0.61481
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.02000   11.06000  -0.04000   -0.36166
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.52410   11.46820   0.05590    0.48743
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.85090   10.80200   0.04890    0.45269
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.32260   10.26280   0.05980    0.58269
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.57040    9.52390   0.04650    0.48825
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.01430    8.97370   0.04060    0.45243
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.57350    8.52390   0.04960    0.58189
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.67390   10.61210   0.06180    0.58235
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.36560    9.32020   0.04540    0.48711
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.17450    9.13310   0.04140    0.45330
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.57780    9.52240   0.05540    0.58179
群益長安基金                                                       28.32000   28.97000  -0.65000   -2.24370
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.20210   10.09900   0.10310    1.02089
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.43310   15.27720   0.15590    1.02047
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.06000   14.88000   0.18000    1.20968
群益真善美基金                                                     15.36760   15.48090  -0.11330   -0.73187
群益馬拉松基金                                                    112.16000  114.32000  -2.16000   -1.88943
群益深証中小板基金                                                 11.46000   11.80000  -0.34000   -2.88136
群益創新科技基金                                                   30.80000   31.72000  -0.92000   -2.90038
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.30230    9.31580  -0.01350   -0.14492
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.51910    8.54770  -0.02860   -0.33459
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.97000    8.98000  -0.01000   -0.11136
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.13030   10.14490  -0.01460   -0.14391
群益華夏盛世基金-美元                                               9.39330    9.42490  -0.03160   -0.33528
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            15.65000   15.67000  -0.02000   -0.12763
群益奧斯卡基金                                                     27.51000   28.36000  -0.85000   -2.99718
群益新興金鑽基金-美元                                              11.11010   11.16040  -0.05030   -0.45070
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.57000    8.60000  -0.03000   -0.34884
群益葛萊美基金                                                     22.06000   22.86000  -0.80000   -3.49956
群益道瓊美國地產ETF基金                                            21.84000   21.67000   0.17000    0.78449
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.19000    8.14000   0.05000    0.61425
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        12.77000   12.96000  -0.19000   -1.46605
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           10.93450   10.85880   0.07570    0.69713
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             10.72660   10.67270   0.05390    0.50503
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           10.85130   10.77770   0.07360    0.68289
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.74390   10.66950   0.07440    0.69731
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.53970   10.48680   0.05290    0.50444
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.66210   10.58980   0.07230    0.68273
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          10.93440   10.85870   0.07570    0.69714
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            10.72660   10.67270   0.05390    0.50503
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.74390   10.66950   0.07440    0.69731
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.53960   10.48670   0.05290    0.50445
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   12.63470   12.57940   0.05530    0.43961
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.56690   11.51330   0.05360    0.46555
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.67000   10.61000   0.06000    0.56550
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.49230   11.43890   0.05340    0.46683
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.60820    8.57050   0.03770    0.43988
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.92500    8.88370   0.04130    0.46490
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.24000    8.19000   0.05000    0.61050
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.46840    8.42900   0.03940    0.46743
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.87450    9.82880   0.04570    0.46496
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.72000    8.79000  -0.07000   -0.79636
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.53000    9.61000  -0.08000   -0.83247
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                               9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                               9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                 9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                               9.98000    9.95000   0.03000    0.30151
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                 9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.12000   10.10000   0.02000    0.19802
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.04000   10.01000   0.03000    0.29970
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.11000   10.08000   0.03000    0.29762
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.74000    9.72000   0.02000    0.20576
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.86000    9.83000   0.03000    0.30519
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.74000    9.72000   0.02000    0.20576
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.39000   10.37000   0.02000    0.19286
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.71000   10.68000   0.03000    0.28090
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.35000   10.32000   0.03000    0.29070
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.35000   10.32000   0.03000    0.29070
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.29000   10.27000   0.02000    0.19474
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                             9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.90000    9.87000   0.03000    0.30395
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                             9.99000    9.96000   0.03000    0.30120
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                               9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.34000   10.31000   0.03000    0.29098
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.45000   10.43000   0.02000    0.19175
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.34000   10.31000   0.03000    0.29098
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.28000   10.25000   0.03000    0.29268
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.28000   10.26000   0.02000    0.19493
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                             9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                             9.99000    9.96000   0.03000    0.30120
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                               9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.34000   10.31000   0.03000    0.29098
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.45000   10.42000   0.03000    0.28791
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.34000   10.31000   0.03000    0.29098
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.28000   10.25000   0.03000    0.29268
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.28000   10.26000   0.02000    0.19493
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                       28.38000   28.80000  -0.42000   -1.45833
德信中國精選成長基金                                               11.70000   11.70000   0.00000    0.00000
德信台灣主流中小基金                                               17.81000   18.37000  -0.56000   -3.04845
德信萬保貨幣市場基金                                               11.97390   11.97380   0.00010    0.00084
德信數位時代基金                                                   30.64000   30.93000  -0.29000   -0.93760
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.60820   10.59950   0.00870    0.08208
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.51520   10.51000   0.00520    0.04948
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.70390   11.70370   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            14.61000   15.12000  -0.51000   -3.37302
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.97000   17.75000   0.22000    1.23944
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.70390   10.65700   0.04690    0.44009
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.00200   15.93390   0.06810    0.42739
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.29990    8.28490   0.01500    0.18105
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.17240   11.16380   0.00860    0.07703
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.01540   12.00530   0.01010    0.08413
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.93130   13.89670   0.03460    0.24898
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                     17.02000   16.80000   0.22000    1.30952
摩根中小基金                                                       21.16000   21.50000  -0.34000   -1.58140
摩根中國A股基金                                                    14.53000   14.48000   0.05000    0.34530
摩根中國A股基金(美元)                                              11.30000   11.28000   0.02000    0.17730
摩根中國亮點基金                                                   12.96000   12.95000   0.01000    0.07722
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.34910   11.32120   0.02790    0.24644
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.57660   12.55030   0.02630    0.20956
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.60280    9.59060   0.01220    0.12721
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.13290   13.09990   0.03300    0.25191
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.14680   15.11510   0.03170    0.20972
摩根台灣金磚基金-累積型                                            18.58000   18.77000  -0.19000   -1.01225
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        18.58000   18.77000  -0.19000   -1.01225
摩根台灣增長基金                                                   47.22000   47.68000  -0.46000   -0.96477
摩根平衡基金                                                       27.19000   27.32000  -0.13000   -0.47584
摩根全球α基金                                                     18.46000   18.27000   0.19000    1.03996
摩根全球平衡基金                                                   15.68350   15.68180   0.00170    0.01084
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.45820    9.42460   0.03360    0.35651
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.54620   10.50650   0.03970    0.37786
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.96390    9.92950   0.03440    0.34644
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.52040   11.47840   0.04200    0.36590
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.25340   10.21800   0.03540    0.34645
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.56760   10.55800   0.00960    0.09093
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.93140   13.91870   0.01270    0.09124
摩根亞洲基金                                                       57.11000   57.40000  -0.29000   -0.50523
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.45810    8.44430   0.01380    0.16342
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.95050    9.93400   0.01650    0.16610
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.80590    8.79410   0.01180    0.13418
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.74730   12.72650   0.02080    0.16344
摩根東方內需機會基金                                               18.08000   18.18000  -0.10000   -0.55006
摩根東方科技基金                                                   31.52000   31.70000  -0.18000   -0.56782
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.69000    9.68000   0.01000    0.10331
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.34000    9.35000  -0.01000   -0.10695
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.72000   11.70000   0.02000    0.17094
摩根金龍收成基金                                                   21.74000   21.78000  -0.04000   -0.18365
摩根第一貨幣市場基金                                               15.12160   15.12140   0.00020    0.00132
摩根絕對日本基金                                                   13.85000   13.87000  -0.02000   -0.14420
摩根新金磚五國基金                                                 12.13000   12.06000   0.07000    0.58043
摩根新絲路基金                                                      9.27000    9.28000  -0.01000   -0.10776
摩根新興35基金                                                     13.28000   13.32000  -0.04000   -0.30030
摩根新興日本基金                                                   22.57000   22.63000  -0.06000   -0.26513
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.16690    7.14220   0.02470    0.34583
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.43620    9.39500   0.04120    0.43853
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.27140    9.23420   0.03720    0.40285
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.89830   10.85260   0.04570    0.42110
摩根新興科技基金                                                   50.19000   51.07000  -0.88000   -1.72313
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.56710    8.56430   0.00280    0.03269
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.22400    9.23180  -0.00780   -0.08449
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.69910    8.70870  -0.00960   -0.11023
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.13240   10.12840   0.00400    0.03949
摩根龍揚基金                                                       32.48000   32.53000  -0.05000   -0.15370
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.40000   10.28000   0.12000    1.16732
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.98000   10.86000   0.12000    1.10497
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.70000   10.60000   0.10000    0.94340
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.87000   11.73000   0.14000    1.19352
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.26710    9.25290   0.01420    0.15347
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.40510   11.38760   0.01750    0.15368
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.22000   20.28000  -0.06000   -0.29586
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.60650   12.60630   0.00020    0.00159
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 10.15000   10.41000  -0.26000   -2.49760
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.44250   10.44390  -0.00140   -0.01340
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.43170   10.42440   0.00730    0.07003
聯邦中國龍基金                                                     24.20000   24.72000  -0.52000   -2.10356
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.44450   12.42930   0.01520    0.12229
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.63410   11.62580   0.00830    0.07139
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.58500   10.56690   0.01810    0.17129
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.39350   10.38170   0.01180    0.11366
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.76780    9.76080   0.00700    0.07172
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.88130    8.86610   0.01520    0.17144
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.71290    9.67710   0.03580    0.36995
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                     9.87350    9.81980   0.05370    0.54685
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.93030    9.96430  -0.03400   -0.34122
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.18980   10.20660  -0.01680   -0.16460
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.49660    9.52910  -0.03250   -0.34106
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.74120    9.75730  -0.01610   -0.16500
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.36750   11.37750  -0.01000   -0.08789
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.15400   11.16690  -0.01290   -0.11552
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.41040   10.40630   0.00410    0.03940
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.57200   10.58190  -0.00990   -0.09356
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.35460   10.36660  -0.01200   -0.11576
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.66670    9.66290   0.00380    0.03933
聯邦金鑽平衡基金                                                   22.01120   22.42530  -0.41410   -1.84658
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.35070    9.40180  -0.05110   -0.54351
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.75770    9.79380  -0.03610   -0.36860
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.31530    9.36620  -0.05090   -0.54344
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.72750    9.76340  -0.03590   -0.36770
聯邦貨幣市場基金                                                   13.20990   13.20980   0.00010    0.00076
聯邦精選科技基金                                                   12.06000   12.30000  -0.24000   -1.95122
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.53740   16.49350   0.04390    0.26617
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.37420   12.40190  -0.02770   -0.22335
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.15690   12.18310  -0.02620   -0.21505
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.59100   11.61570  -0.02470   -0.21264
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.17910   12.17430   0.00480    0.03943
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.40200   11.39130   0.01070    0.09393
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.51070   10.50640   0.00430    0.04093
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.65350    8.64550   0.00800    0.09253
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       33.82000   34.58000  -0.76000   -2.19780
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     17.88000   17.85000   0.03000    0.16807
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       17.91000   17.87000   0.04000    0.22384
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     11.97000   11.92000   0.05000    0.41946
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.01000   15.99000   0.02000    0.12508
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.53000   10.51000   0.02000    0.19029
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.00000   11.98000   0.02000    0.16694
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.81000   12.79000   0.02000    0.15637
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.95000   11.93000   0.02000    0.16764
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.62000    7.60000   0.02000    0.26316
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.53000   11.51000   0.02000    0.17376
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.10000   15.15000  -0.05000   -0.33003
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.90000   10.92000  -0.02000   -0.18315
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.77000    8.79000  -0.02000   -0.22753
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.56000   11.48000   0.08000    0.69686
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.36000   14.28000   0.08000    0.56022
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.51000   14.43000   0.08000    0.55440
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.50000   14.42000   0.08000    0.55479
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.36000    9.30000   0.06000    0.64516
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.22000   15.14000   0.08000    0.52840
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.96000    9.89000   0.07000    0.70779
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.40000   20.31000   0.09000    0.44313
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.50000   18.42000   0.08000    0.43431
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.78000   12.71000   0.07000    0.55075
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.66000   14.59000   0.07000    0.47978
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.57000   15.50000   0.07000    0.45161
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.57000   14.50000   0.07000    0.48276
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.66000    9.61000   0.05000    0.52029
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.61000   14.54000   0.07000    0.48143
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.67000   12.61000   0.06000    0.47581
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.76000   12.71000   0.05000    0.39339
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.70000    8.65000   0.05000    0.57803
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.28000   13.23000   0.05000    0.37793
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.14000   19.11000   0.03000    0.15699
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.89000   17.87000   0.02000    0.11192
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.05000   11.04000   0.01000    0.09058
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.10000   13.08000   0.02000    0.15291
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.07000   14.05000   0.02000    0.14235
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.03000   13.02000   0.01000    0.07680
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.89000    7.88000   0.01000    0.12690
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.88000   12.87000   0.01000    0.07770
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.34000   10.31000   0.03000    0.29098
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.12000   14.09000   0.03000    0.21292
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.18000   14.15000   0.03000    0.21201
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.43000    9.40000   0.03000    0.31915
聯博貨幣市場基金                                                   15.02930   15.02920   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.05510   11.04530   0.00980    0.08873
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.97730   13.97570   0.00160    0.01145
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.58960    7.58290   0.00670    0.08836
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.13000   14.13000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.25000   14.26000  -0.01000   -0.07013
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.38000    9.37000   0.01000    0.10672
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                        9.89010    9.86700   0.02310    0.23411
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.26240   10.20450   0.05790    0.56740
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                          9.88980    9.88550   0.00430    0.04350
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                        9.93910    9.92440   0.01470    0.14812
瀚亞中小型股基金                                                   19.65000   20.30000  -0.65000   -3.20197
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.60000   12.54000   0.06000    0.47847
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             13.28000   13.21000   0.07000    0.52990
瀚亞巴西基金                                                        5.28000    5.38000  -0.10000   -1.85874
瀚亞外銷基金                                                       38.05000   39.27000  -1.22000   -3.10670
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.87000   11.78000   0.09000    0.76401
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.25000   11.17000   0.08000    0.71620
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.86000   10.76000   0.10000    0.92937
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.86000    9.77000   0.09000    0.92119
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.49000    9.42000   0.07000    0.74310
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.21000    9.12000   0.09000    0.98684
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.63000    9.55000   0.08000    0.83770
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.23000    9.17000   0.06000    0.65431
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.62000    9.54000   0.08000    0.83857
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.01870   10.97790   0.04080    0.37166
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.59810   10.57650   0.02160    0.20423
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.49260   12.45910   0.03350    0.26888
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.51320   10.48840   0.02480    0.23645
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.21780    7.19130   0.02650    0.36850
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.86030    7.84430   0.01600    0.20397
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.01520    7.99360   0.02160    0.27022
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        6.99740    6.98080   0.01660    0.23780
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.62450    8.60130   0.02320    0.26973
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.87810    8.84550   0.03260    0.36855
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.19090    9.17210   0.01880    0.20497
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      8.98930    8.96520   0.02410    0.26882
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.94000   11.83000   0.11000    0.92984
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.52000   11.43000   0.09000    0.78740
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.31000   11.19000   0.12000    1.07239
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.71000   10.61000   0.10000    0.94251
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.53000   10.44000   0.09000    0.86207
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.36000   10.25000   0.11000    1.07317
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.28530   10.27990   0.00540    0.05253
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.70650    9.70460   0.00190    0.01958
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.57040    9.57820  -0.00780   -0.08143
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.67700    9.67200   0.00500    0.05170
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.32000   14.19000   0.13000    0.91614
瀚亞印度基金-美元                                                  13.45000   13.34000   0.11000    0.82459
瀚亞印度基金-新台幣                                                30.14000   29.85000   0.29000    0.97152
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.63000    9.63000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.59000    9.60000  -0.01000   -0.10417
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.64000    9.64000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.58000    9.59000  -0.01000   -0.10428
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.15000   10.12000   0.03000    0.29644
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.22000   10.18000   0.04000    0.39293
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.76000    9.72000   0.04000    0.41152
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.36000    9.31000   0.05000    0.53706
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.80000    9.77000   0.03000    0.30706
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.83000    9.81000   0.02000    0.20387
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.87000    9.83000   0.04000    0.40692
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.25000   10.23000   0.02000    0.19550
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.76000    9.72000   0.04000    0.41152
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.80000    9.77000   0.03000    0.30706
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.87000    9.83000   0.04000    0.40692
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.25000   10.23000   0.02000    0.19550
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.06000   13.00000   0.06000    0.46154
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.59000   10.54000   0.05000    0.47438
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.52000   11.52000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.29000   10.30000  -0.01000   -0.09709
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.65000   14.64000   0.01000    0.06831
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.79000    8.78000   0.01000    0.11390
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.81000    6.82000  -0.01000   -0.14663
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.69000    8.69000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.73000   11.71000   0.02000    0.17079
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.16920   12.16060   0.00860    0.07072
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.04310   14.02750   0.01560    0.11121
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.10610   11.10970  -0.00360   -0.03240
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.91300   10.90580   0.00720    0.06602
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.53620   12.54090  -0.00470   -0.03748
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.94980    8.94320   0.00660    0.07380
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.79930    9.77980   0.01950    0.19939
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.91330    8.91610  -0.00280   -0.03140
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.74770    8.74190   0.00580    0.06635
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.32030    9.32420  -0.00390   -0.04183
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.63660   14.58030   0.05630    0.38614
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.49660   10.45660   0.04000    0.38253
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.46300   12.41510   0.04790    0.38582
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.75000   10.70000   0.05000    0.46729
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                20.02000   19.83000   0.19000    0.95814
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.61100   13.61080   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 28.58000   28.32000   0.26000    0.91808
瀚亞高科技基金                                                     55.16000   57.39000  -2.23000   -3.88569
瀚亞理財通基金                                                     25.96000   26.26000  -0.30000   -1.14242
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.65000    9.63000   0.02000    0.20768
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.70000    8.69000   0.01000    0.11507
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.40000    8.40000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.63000    8.62000   0.01000    0.11601
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.65000    8.64000   0.01000    0.11574
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.44000    8.44000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.64000    8.62000   0.02000    0.23202
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.50000    9.51000  -0.01000   -0.10515
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.81000    8.81000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.49000    8.50000  -0.01000   -0.11765
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.73000    8.73000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.69000    9.69000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.80000    8.80000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.61000    8.62000  -0.01000   -0.11601
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.81000    8.81000   0.00000    0.00000
瀚亞菁華基金                                                       20.70000   21.37000  -0.67000   -3.13524
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      13.90710   13.94060  -0.03350   -0.24031
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.29210    9.31450  -0.02240   -0.24049
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.60840   10.60160   0.00680    0.06414
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.02350   11.06430  -0.04080   -0.36875
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.92840    9.91450   0.01390    0.14020
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.38060   10.38780  -0.00720   -0.06931
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.02280    8.01760   0.00520    0.06486
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            7.84980    7.87890  -0.02910   -0.36934
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.58960    8.59270  -0.00310   -0.03608
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.09080    8.07940   0.01140    0.14110
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.91700    7.92250  -0.00550   -0.06942
瀚亞電通網基金                                                     14.37000   14.95000  -0.58000   -3.87960
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.86300   13.85090   0.01210    0.08736
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.49500   10.48120   0.01380    0.13166
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.75990    9.75690   0.00300    0.03075
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.38890   11.37900   0.00990    0.08700
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.02070   10.00000   0.02070    0.20700
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       10.81000   10.71000   0.10000    0.93371
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
留言載入中...

相關新聞