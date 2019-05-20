健保已給付免疫療法 為什麼我的肺癌不能用？

【採訪整理／葉語容】

患者：「醫師，聽說健保已經補助免疫療法了，你可以幫我申請嗎？」

醫師：「你的情況不適合，我建議用化療。」

患者：「啊？現在大家都在申請新的免疫療法，為什麼我不可以……」

在媒體推波助瀾下，免疫療法被癌末患者視為浮木，隨著政府開放癌友申請免疫療法補助，許多醫院都出現搶補助名額的盛況。

然而，醫師提醒，癌症治療需對症下藥，免疫療法並非萬靈丹，不是每個人都適合，需審慎評估，否則將延誤循求其他治療方式的時機！

健保署已於 2019 年 4 月 1 日起，提供 8 億元、共 800 個名額給八種癌別的患者來進行 Anti-PD-1 的免疫療法；平均每位取得資格者，可得到的補助是 100 萬元。這個政策讓各醫院的癌症治療中心變得更加忙碌，光要跟病人解釋「可以用、不能用」的原因，就花掉醫師大半精神；此外，這個專案還必須由醫師檢具報告，向健保署提出申請，經審核通過後，才取得資格。

這次開放雖然是一個大量耗用金錢、醫療資源的專案，卻是國內免疫治療的一大步。不過，在爭取之前，患者及家屬應該對於「精準治療」有更深刻的認識，因為「最夯的療法不一定最適合你！」尤其肺癌的治療，特別是肺腺癌，是搶時間的治療，到了晚期，只要能延長壽命的就是最好的療法。展望未來，治療的工具只會越來越多，提醒民眾，與其去追逐最流行的療法，不如找到現階段適合的，才是真正精準的治療。

以下我們來看看，4 月 1 日已上路，可用於肺癌的 Anti-PD-1 療法，哪些人比較可能申請到補助。為什麼有些人明明是符合資格的非小細胞肺癌（包括大細胞癌、肺腺癌、鱗狀細胞癌），醫師卻說「不建議」或「資格不符」呢？

補助 Anti-PD-1 免疫療法

非人人適合，有申請條件

臺北醫學大學附設醫院副院長、血液腫瘤科醫師李冠德指出：「基於成本效益的考量，這次免疫療法的補助是針對『最有效果』的那群人，大概只占肺癌患者的 1～2 成。」因為 PD-L1 的表現量要大於 50％，且肝腎、體能狀況要夠好，不是人人可申請；但是，推估這樣的目標族群如果治療有效，而且可以無時間限制持續使用的話，再搭配化療，平均存活期可達到兩年左右。

「PD-L1」是癌細胞產生的特殊蛋白質，當它們與 T 細胞的 PD-1 結合後，會「抑制」免疫系統的功能。所以，Anti-PD-1 這種免疫療法是藉由「阻止」癌細胞的 PD-L1 和 T 細胞的 PD-1 結合，就可以活化免疫功能來抗癌。

來源：《大家健康》 2019 年 5 月

更多精彩內容請至 《大家健康》